Quels taux pour un emprunt sur 15 ans

Analyse du taux immobilier pour un prêt sur 15 ans

Quelles sont les raisons de contracter un prêt immobilier sur 15 ans ? Tout d’abord, il est important de savoir que plus la durée d’emprunt de votre prêt immobilier est longue, plus le taux d’intérêt sera élevé. Ainsi, il est toujours plus avantageux de contracter un crédit immobilier de courte durée afin de profiter des meilleur taux. Dans les tableau ci-dessous, vous pouvez comparez le taux d’intérêt actuel pour un prêt sur 15 ans aux taux immobiliers pour des crédits de durée plus longue ou plus courte.

Durée du prêt Taux moyen Meilleur taux 7 ans 0,57% 0,31% 10 ans 2,06% 0,50% 15 ans 2,23% 0,60% 20 ans 2,28% 0,70% 25 ans 2,35% 0,91% 30 ans 1,35% 1,24%

Mais ce n’est pas toujours possible ! Effectivement, la durée et le taux auquel vous contracterez votre prêt immobilier dépendra fortement de votre profil emprunteur et du montant de vos revenus. Les établissements de crédit recommandent de ne pas dépasser un seuil d’endettement de 35%, ce qui représente environ un tiers de vos revenus mensuels. Vous devrez donc comparer la durée, le montant et les mensualités de l’emprunt afin de trouver le crédit immobilier le plus adapté à vos besoins et éviter les défauts de paiement. Nous vous aidons à trouver votre capacité d’emprunt maximale pour un prêt sur 15 ans avec le tableau ci-dessous.

Salaire mensuel net Mensualité maximale Prêt sur 15 ans 1 200 € 396 € 71 280 € 1 700 € 561 € 100 980 € 2 000 € 660 € 118 800 € 2 500 € 825 € 148 500 € 3 000 € 990 € 178 200 € 3 500 € 1 155 € 207 900 € 4 000 € 1 320 € 237 600 € 4 500 € 1 485 € 267 300 € 5 000 € 1 650 € 297 000 €

Lorsque vous prévoyez un projet immobilier, il est également intéressant d’analyser l’évolution et les tendances du crédit immobilier sur 15 ans au fil des années. en 2021, la durée moyenne des prêts immobiliers s’établit à 230 mois (251 mois dans le neuf et 245 dans l’ancien). L’étude réalisée par l’Observatoire Crédit Logement montre une tendance qui pousse les particuliers à contracter des prêts immobiliers sur une durée plus longue.

Effectivement, en 2021, la part de production à plus de 20 ans est de 49,6 % tandis qu’elle représentait 30,2 % en 2012. Cette tendance est partiellement expliquée par une baisse graduelle des taux d’intérêt ainsi que de les pratiques des organismes bancaires qui ont mis en place des conditions d’octroi de crédit immobilier plus favorables.

Ainsi, les ménages les plus modestes peuvent accéder plus facilement à la propriété. De plus, de nombreux emprunteurs ont également opté pour un allongement de la durée de crédit afin de contracter un prêt immobilier d’un montant plus élevé, tout en maintenant les mêmes mensualités et en respectant le taux d’endettement fixé à 35 %.

Calcul du taux d’intérêt sur 15 ans

Lorsque l’on parle de crédit immobilier, on parle souvent de taux immobilier. Et oui, le taux de votre crédit immobilier est au coeur même du processus du crédit ! Il va déterminer le coût global de votre prêt, vos mensualités. Le taux d’intérêts est défini selon votre profil et votre crédit. Le taux d’intérêts (ou taux immobilier) est ce que vous allez verser chaque année à l’organisme prêteur, comme pour le “remercier” de vous prêter de l’argent. De fait, ce taux est évalué en fonction de la durée de prêt. Plus vous empruntez sur une durée longue, plus votre taux sera élevé. Vous trouverez ci-dessous un graphique de l’évolution de taux immobilier pour prêt selon 15 ans afin de vous aider lorsque vous mettez en place votre projet immobilier.

Évolution du taux immobilier sur 15 ans

En effet, en tant qu’emprunteur, vous devez vous renseigner sur les taux d’intérêts pratiqués par les banques. Pour effectuer le calcul de votre taux d’intérêts, une formule mathématique est nécessaire, la voici :

Capital emprunté X taux d’intérêt annuel X durée du crédit / 100

Si cette formule vous semble obscure, vous pouvez également procéder à une simulation de prêt immobilier que vous pourrez trouver très facilement sur des sites comparateurs sur Internet.

Ce qu’il faut retenir c’est que doubler la durée de votre crédit double le taux et le coût du crédit, et inversement.

L’influence du taux d’assurance sur le coût de crédit

Pour réussir la négociation de son crédit et maintenir la durée de prêt souhaitée, il ne suffit pas d’obtenir un bon taux d’intérêts. Il faut aussi négocier un bon taux d’assurance ! Celui-ci rentrera en compte dans votre TAEG. L’assurance de crédit permet de prendre en charge le remboursement de vos mensualités si vous n’êtes plus en capacité de rembourser pour cause d’accident, de perte d’emploi ou de décès.

l’ âge de l’emprunteur

de l’emprunteur son état de santé

son salaire et le métier exercé

et le métier exercé si vous avez déjà d’autres crédits en cours

la durée du crédit

du crédit le montant du crédit

Et oui, si vous êtes jeune, beau et en bonne santé, votre taux d’assurance sera moins élevé qu’une personne plus âgée ! Si vous empruntez pendant 7 ans, le taux d’assurance variera. Il est judicieux de négocier votre taux d’assurance, pour cela vous pouvez contracter une assurance auprès de votre banque ou auprès d’une compagnie d’assurance (c’est ce que l’on appelle la délégation d’assurance).

Pensez donc à négocier votre taux d’intérêts et votre taux d’assurance, tous deux influeront sur votre TAEG !

Les frais supplémentaires: le TAEG

À quoi correspond le TAEG ?

Le TAEG ou Taux Effectif Annuel Global représente l’ensemble des frais liés au prêt, exprimé en pourcentage de la somme empruntée. Lorsque vous souscrivez votre prêt, la banque est dans l’obligation de vous donner le TAEG sur la fiche d’informations standardisée européenne. C’est pour vous un indicateur qui va vous permettre de comparer entre chaque offre des organismes bancaires.

Le TAEG comprend :

les frais de dossier

les intérêts

le coût de l’assurance

les frais de garanties

les frais d’ouverture de compte si vous ouvrez un compte à la banque prêteuse

si vous ouvrez un compte à la banque prêteuse les frais annexes

Attention, le TAEG n’équivaut pas au coût total global. De nombreux frais liés au prêt ne sont pas pris en compte comme les frais de notaire. C’est pour cela qu’il est important d’effectuer une simulation de prêt immobilier afin d’avoir en tête chaque coût : le TAEG ne prend pas en compte les spécificités de contrat de votre prêt immobilier comme une éventuelle modulation d’échéance ou des frais de remboursement anticipé.

Le TAEG dans le cas d’un prêt sur 15 ans

Vous souhaitez emprunter sur 15 ans ? Le TAEG variera puisque selon la durée de votre prêt, le taux d’assurance variera également. En effet, plus vous empruntez sur une longue durée, plus la banque prendra un risque élevé. Elle doit donc s’assurer que vous rembourserez l’intégralité du prêt, même s’il vous arrive un accident.

Le taux d’assurance sera alors plus élevé si vous empruntez sur 20 ans que si vous empruntez sur 10 ans. Plus votre prêt est d’une courte durée, plus votre taux immobilier sera bas, et par conséquent votre TAEG aussi.

En revanche, certains frais ne diffèrent pas selon la durée de votre prêt, comme les frais de dossier qui sont des frais fixes. Les frais de dossier resteront les mêmes. Concentrez-vous donc sur les variations et les économies que vous pourriez faire en négociant un taux bas.

