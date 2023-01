Quels sont les meilleurs taux en janvier 2023 ?

L’année 2023 est une bonne période pour emprunter si vous cherchez un crédit immobilier au meilleur taux !

Voici un aperçu des taux en janvier :

Taux fixes 10 ans 15 ans 20 ans 25 ans Meilleur taux 0,50% 0,60% 0,70% 0,91% Taux moyen 2,06% 2,23% 2,28% 2,35%

Après plusieurs mois de ralenti, le secteur immobilier commence à reprendre des couleurs. Les projets d’achat qui avaient été stoppés lors du confinement reprennent ; on constate en effet que les intentions d’achat repartent à la hausse.

C’est pourquoi les taux d’intérêt commencent à remonter (même s’ils restent extrêmement bas).

Voici un tableau récapitulatif de l’évolution du taux immobilier moyen en février, mars et janvier 2023 :

Mois Durée du prêt Taux fixes Mensualité pour 100k € empruntés février 10 ans 0,50% 860,10 € 15 ans 0,80% 588,40 € 20 ans 0,95% 458,10 € 25 ans 1,16% 384,60 € mars 10 ans 0,50% 863,10 € 15 ans 0,80% 593,20 € 20 ans 1,00% 461,20 € 25 ans 1,16% 385,10 € janvier 2023 10 ans 2,06% 860,1€ 15 ans 2,23% 588,4€ 20 ans 2,28% 459,9€ 25 ans 2,35% 384,6€

Sur le long-terme, il est néanmoins fort probable que la crise du Covid-19 ait un impact négatif sur l’emploi, ce qui risque de ralentir la demande de d’achats de logements.

Conséquence : les établissements bancaires prêteront plus d’attention au dossiers des emprunteurs. Il sera d’autant moins envisageable de dépasser le seuil des 35% d’endettement pour les emprunteurs (ce qui est déjà quasiment impossible).

Attention Le taux pratiqué pour votre crédit immobilier dépend du taux immobilier moyen pratiqué par les banques, mais aussi de votre profil emprunteur.

‍ Comment trouver un prêt immobilier au meilleur taux ?

Il est tout naturel de vouloir payer moins cher son prêt immobilier. Voici tous nos conseils pour vous assurer de souscrire le prêt le plus avantageux possible.

Quelle banque propose le meilleur taux immobilier ?

Chaque banque propose de nombreuses offres, dont les taux varient avec le temps mais aussi selon les profils emprunteurs.

De plus, très souvent, les taux qui sont publiés par les banques et ceux qui sont réellement appliqués diffèrent : il ne s’agit que de données indicatives, le calcul de votre taux d’intérêt étant effectué après examen de votre dossier.

Pour savoir quelle est la banque la plus adaptée à votre projet, le mieux est de soumettre votre dossier à plusieurs établissements et de comparer les propositions. Vous pouvez également utiliser un comparateur pour faire un tri préalable et éviter de perdre du temps.

Mieux encore, vous pouvez demander à un courtier immobilier de vous accompagner dans votre demande de prêt et de négocier pour vous le meilleur taux immobilier !

Quel profil emprunteur faut-il pour bénéficier du meilleur taux immobilier ?

Cela ne vous étonnera pas : pour pouvoir profiter des meilleurs taux, il faut avoir le meilleur profil !

Ce que veut la banque, c’est s’assurer que vous rembourserez votre emprunt rubis sur l’ongle : moins les soucis de santé, les problèmes professionnels et les questions de surendettement semblent probables, plus elle vous accordera des facilités d’emprunt et réduira votre taux.

L’emprunteur idéal est donc jeune et en bonne santé. Il a un emploi stable et pérenne, assorti d’un salaire élevé. Il n’a pas – ou peu – d’autres dettes.

Bien entendu, ce type de profils ne court pas les rues… Tout est donc une histoire de compromis, mais également de garanties !

Votre salaire n’est pas très élevé mais vous êtes en CDI depuis plusieurs années

Vous êtes relativement âgé mais disposez de revenus réguliers et très confortables

Vous avez un salaire moyen mais faites valoir un garant extrêmement solide

Comment préparer son dossier pour obtenir un prêt immobilier au meilleur taux ?

Pour être sûr de mettre en avant tous vos atouts, vous devez monter un dossier emprunteur impeccable.

La première étape, pour cela, est de calculer votre capacité d’emprunt. En effet :

Vous serez certain que le budget alloué à votre projet d’immobilier est cohérent par rapport à vos revenus Montrer à la banque que vous avez fait une simulation est un gage de sérieux et de réalisme

Comment faire ? Premièrement, en calculant les mensualités que vous ne pouvez pas excéder à partir de votre taux d’endettement maximum.

Qu'est-ce que le taux d'endettement maximum ? Il s’agit de la proportion maximale de vos revenus qui peut être accordé au remboursement de vos dettes. Celle-ci est déterminée par le Haut Conseil de Stabilité Financière, et suivie par les banques. Elle est actuellement fixée à 35% de vos revenus nets.

Bien sûr, si vous avez d’autres crédits en cours, vous devez les prendre en compte dans votre calcul :

Mensualités maximales = (revenus nets x 35/100) – autres mensualités

Pour calculer votre capacité d’emprunt, il vous suffit donc de multiplier cette mensualité maximale par la durée souhaitée de votre prêt, en mois.

Pour vous donner un ordre d’idée des capacités d’emprunt en fonction du salaire et de la durée du prêt, voici un tableau récapitulatif :

Salaire mensuel net Mensualité maximale Durée du prêt 10 ans 15 ans 20 ans 1 400 € 490 € 58 800 € 88 200 € 117 600 € 1 800 € 630 € 75 600 € 113 400 € 151 200 € 2 500 € 875 € 105 000 € 157 500 € 210 000 € 3 000 € 1 050 € 126 000 € 189 000 € 252 000 € 3 500 € 1 225 € 147 000 € 220 500 € 294 000 € 4 000 € 1 400 € 168 000 € 252 000 € 336 000 € 4 500 € 1 575 € 189 000 € 283 500 € 378 000 € 5 000 € 1 750 € 210 000 € 315 000 € 420 000 €

Attention Le montant indiqué comprend le capital emprunté, mais aussi les intérêts et l’assurance. Avec 3 000 € nets par mois sur 15 ans, le budget de votre acquisition immobilière n’est pas de 220 500 € : la somme de votre emprunt et des coûts y étant liés ne peut pas excéder 220 500 €.

Pour éviter de vous livrer à des calculs d’apothicaire et obtenir votre capacité d’emprunt en 5 minutes, vous pouvez également utiliser un simulateur gratuit comme celui de papernest :

Mon salaire net Autres crédits en cours Mensualités estimées Taux d’endettement estimé à 35% Votre capacité d'emprunt maximum: (hors assurance emprunteur) Sur 7 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 0.78% Sur 10 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 0.96% Sur 15 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.15% Sur 20 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.33% Sur 25 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.52% Simulation avancée

Veillez également à disposer de toutes les pièces justificatives nécessaires lors du dépôt de votre demande de prêt :

Documents à fournir Tous les cas pièce d’identité

justificatif(s) de situation familiale (livret de famille, certificat de PACS…)

justificatif de domicile de moins de 3 mois : facture d’énergie, de télécommunications / attestation d’hébergement et pièce d’identité de l’hôte le cas échéant

vos trois derniers relevés de compte

vos deux derniers avis d’imposition

les justificatifs relatifs à vos revenus complémentaires

les justificatifs relatifs à votre apport personnel

les documents relatifs à vos autres prêts en cours (tableaux d’amortissement, contrats de prêt…)

le compromis de vente signé

l’avant-contrat signé Votre situation professionnelle Salarié vos trois derniers bulletins de salaire + celui de décembre 2021

votre contrat de travail ou une attestation d’emploi mentionnant la date de votre prise de poste Gérant non salarié vos trois derniers bilans

votre KBIS et les statuts de votre entreprise Profession libérale vos trois dernières déclarations 2035 ou 2031 Le logement que vous achetez Neuf l’avant-contrat signé Ancien sans rénovation la promesse ou le compromis de vente signé(e)

le dossier de diagnostics techniques Ancien avec rénovation la promesse ou le compromis de vente signé(e)

le dossier de diagnostics techniques

la date de construction de l’immeuble

le plan ou une indication des surfaces habitables et annexes avant et après travaux

le devis estimatif du coût des travaux À construire le plan du logement ou, a minima, une indication des surfaces

un devis estimatif ou le contrat de construction

l’attestation d’assurance dommages-ouvrage

Vous aurez également besoin de certaines pièces justificatives pour souscrire votre assurance emprunteur, élément essentiel de votre prêt :



Les documents relatifs à votre prêt (offre, échéancier, tableau d’amortissement…)

Une fiche de renseignements remplie

Un rapport médical et une déclaration sanitaire

Un questionnaire médical rempli

️ Avez-vous pensé à négocier votre taux d’assurance ?

Votre taux immobilier est en réalité composé de deux taux différents :

Un taux d’intérêt, qui correspond à la rémunération de la banque sur votre emprunt Un taux d’assurance emprunteur

Ce dernier a un impact sur le coût global de votre prêt, et peut le faire varier de plusieurs milliers d’euros !

Lorsque vous contractez un prêt immobilier, l’organisme prêteur exigera que vous assuriez votre emprunt : cela garantit à la banque qu’en cas de défaut de paiement, l’assurance prendra le relais et remboursera le prêt à votre place !

Comme pour le taux d’intérêt, le taux d’assurance emprunteur est établi en fonction de votre profil.

Les mêmes paramètres seront observés pour le fixer, à la seule différence qu’une attention toute particulière sera portée à votre âge et à votre état de santé.

Plus vous êtes jeune, moins l’assurance sera élevée pour votre crédit, puisque le risque de défaut de paiement en cas de décès ou de problème de santé sera moindre.

En revanche, si vous êtes fumeur, le taux d’assurance emprunteur sera plus élevé, et ce quel que soit votre âge.

Suis-je obligé de souscrire l’assurance proposée par ma banque ?

L’organisme auprès duquel vous contractez un prêt vous proposera toujours de souscrire une assurance groupe pour votre crédit.

Vous pouvez néanmoins décider d’assurer votre prêt auprès d’une compagnie d’assurance tierce. Cela vous permettra de bénéficier d’un meilleur taux d’assurance emprunteur… et donc de limiter le coût de votre crédit !

Seule obligation : il faut que l’assurance que vous choisissez ait au moins les mêmes garanties que l’assurance de groupe.

Pourquoi l'assurance individuelle est-elle souvent moins chère que l'assurance de groupe ? Tout simplement parce que votre assurance individuelle est personnalisée et prend donc en compte tous vos paramètres – dont ceux qui vous avantagent.

Voici, à titre d’information, le TAEA moyen en 2023, tous organismes bancaires confondus :

Âge de l’emprunteur TAEA moyen en % Moins de 30 ans 0,43% 31 à 35 ans 0,46% 36 à 40 ans 0,62% 41 à 45 ans 0,65% 46 à 50 ans 0,76% 51 à 60 ans 0,90% plus de 60 ans 1,23%

‍ Pourquoi un courtier immobilier permet-il de profiter du meilleur taux immobilier ?

Vous avez du mal à vous y retrouver dans les différentes offres de prêts proposées par les banques ?

Trouver un crédit immobilier n’est pas toujours évident, d’autant plus si c’est la première fois que vous contractez un emprunt ! Pour être sûr de profiter du meilleur taux immobilier en 2023, vous pouvez faire appel aux services d’un courtier immobilier.

Interlocuteur privilégié des banques, le courtier vous aidera à constituer un dossier solide pour vous assurer le meilleur taux d’intérêt pour votre crédit immobilier.

En plus d’être un gain de temps non négligeable, mandater un courtier vous permettra de faire des économies sur votre prêt !

En effet, une fois votre dossier constitué, c’est le courtier qui se chargera de contacter les banques et de regrouper toutes les offres de prêt : il vous présentera ensuite les plus avantageuses en fonction de votre profil et du prêt que vous souhaitez contracter.

Le courtier se rémunère sur votre emprunt, en prenant une commission sur votre crédit. Si vous voulez faire des économies sur votre crédit, vous pouvez aussi faire appel aux services d’un courtier en ligne comme papernest.

Vous pourrez :

faire une simulation en ligne

constituer votre dossier rapidement

avoir accès aux meilleures offres de prêts immobiliers pour un prix très avantageux

Est-il possible de renégocier mon crédit pour bénéficier de meilleurs taux ?

Vous avez contracté un prêt il y a quelques années ? Il se peut que les taux immobiliers actuels soient meilleurs que lorsque vous avez contracté votre crédit. Sachez que vous avez la possibilité de renégocier votre emprunt pour faire baisser votre taux d’intérêt.

Pour ce faire, il vous suffit de demander un rendez-vous avec votre conseiller et de parler avec lui de la possibilité d’une renégociation de votre crédit.

L’avantage de la renégociation est qu’elle n’implique pas de frais ; elle est donc toujours rentable !

En revanche, elle n’est pas toujours acceptée… Si vous vous heurtez à un refus de la part de votre banque, vous pouvez donc vous tourner vers d’autres établissements et demander ce que l’on appelle un rachat de crédit.

Qu’est-ce qu’un rachat de crédit ?

Comme l’indique son nom, cette opération consiste à faire racheter sa dette par un autre établissement bancaire qui vous propose un taux ou des conditions d’emprunt plus avantageux.

Pour que cette démarche soit rentable, il faut :

Qu’il y ait au minimum un point d’écart entre le taux d’intérêt moyen actuel sur le marché de l’immobilier et le taux d’intérêt auquel vous aviez contracté votre crédit quelques années plus tôt Que vous soyez dans la première moitié, voire le premier tiers de votre crédit

En effet, un rachat de crédit implique des frais de remboursement anticipé de votre crédit auprès de votre établissement initial. Or, ces frais sont assez élevés (3% du capital restant dû ou 6 mois d’intérêts au taux moyen du prêt).

Au début de votre prêt, vous payez beaucoup d’intérêts : demander un rachat est donc très souvent rentable, puisque le nouveau taux aura une grande incidence sur vos mensualités.

En revanche, à la fin de votre prêt, vous ne remboursez quasiment plus que du capital. Les économies permises par le nouveau taux ne couvriront pas les frais de rachat de crédit.

Notre astuce Une fois votre offre de rachat de crédit en poche, vous pouvez toujours retourner voir votre banque pour tenter à nouveau une renégociation de crédit : voir que vous êtes prêt à changer d’établissement lui fera peut-être reconsidérer son refus !

FAQ

🔟 Quel taux immobilier pour un prêt sur 10 ans ?

Le taux immobilier d'un prêt sur 10 ans sera beaucoup plus avantageux qu'un prêt sur 20 ans, puisque la durée du prêt est plus courte. Si vous avez la possibilité de contracter un prêt sur 10 ans, vous pourrez donc profiter d'un très bon taux immobilier ! Pour avoir une idée du taux d'intérêt qui s'appliquera à votre crédit, vous pouvez consulter le tableau des taux d'intérêts moyens en 2019 pratiqué par les banques en tête d'article.

🏦 Quelle est la meilleure banque pour les fonctionnaires ?

Les fonctionnaires sont des emprunteurs de confiance pour les banques. Ils peuvent donc bénéficier de taux très avantageux pour leur crédit immobilier. Si vous êtes fonctionnaire et que vous cherchez la meilleure banque, tournez vous vers les organismes bancaires réservés aux agents de la fonction publique comme la Banque Française Mutualiste ou la banque CASDEN. Elles vous proposeront de meilleurs services !