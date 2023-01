Salaire mensuel net Mensualité maximale Prêt sur 20 ans 1 200 € 396 € 95 040 € 1 700 € 561 € 134 640 € 2 000 € 660 € 158 400 € 2 500 € 825 € 198 000 € 3 000 € 990 € 237 600 € 3 500 € 1 155 € 277 200 € 4 000 € 1 320 € 316 800 € 4 500 € 1 485 € 356 400 € 5 000 € 1 650 € 396 000 €

Il est également pertinent de s’intéresser à la dynamique du marché et à l’évolution des conditions de crédit sur 20 ans. En 2021, la durée moyenne des prêts immobiliers est estimée à 230 mois (251 mois dans le neuf et 245 dans l’ancien) et la part de la production à plus de 15 ans à 20 ans est de 33%. Depuis 2012, le poids des prêts sur une durée de plus de 15 ans à 20 ans n’a cessé d’évoluer avec une augmentation jusqu’en 2016 et une baisse de 2016 à 2021.

L’année 2021 enregistre une baisse de 7 % de son poids dans le marché comparativement à 2012. Malgré cet affaiblissement, le prêt sur 20 ans maintient un poids relativement important sur le marché de l’immobilier.

Calcul du taux d’intérêt sur 20 ans

Lorsque l’on parle de crédit immobilier, on parle souvent de taux immobilier. Et oui, le taux de votre crédit immobilier est au coeur même du processus du crédit ! Il va déterminer le coût global de votre prêt, vos mensualités. Le taux d’intérêts est défini selon votre profil et votre crédit. Le taux d’intérêts (ou taux immobilier) est ce que vous allez verser chaque année à l’organisme prêteur, comme pour le “remercier” de vous prêter de l’argent. De fait, ce taux est évalué en fonction de la durée de prêt. Vous trouverez ci-dessous un graphique reprenant l’évolution des taux immobiliers sur 20 ans !

Évolution du taux immobilier sur 20 ans

Comme illustré ci-dessus, l’évolution des taux des prêt immobiliers est orientée à la baisse depuis plusieurs années suite à la crise économique. Bien que les taux d’intérêts aient atteint un record en 2019, l’année 2021 reste une année pertinente pour investir. En tant qu’emprunteur, vous devez vous renseigner sur la dynamique du marché immobilier et les taux d’intérêts pratiqués par les banques. Pour effectuer le calcul de votre taux d’intérêts, une formule mathématique est nécessaire, la voici :

Capital emprunté X taux d’intérêt annuel X durée du crédit / 100

Si cette formule vous semble obscure, vous pouvez également procéder à une simulation gratuite de prêt immobilier en ligne que vous trouverez sur cette page.

Ce qu’il faut retenir c’est que doubler la durée de votre crédit double le taux et le coût du crédit, et inversement.

Calcul du taux d’assurance sur 20 ans

Comment bien négocier son crédit en maintenant la durée de crédit souhaité ? Tout simplement en ne prenant pas seulement en compte votre taux d’intérêts, mais aussi votre taux d’assurance ! Celui-ci peut grandement influer sur le coût global de votre crédit. L’assurance emprunteur est une garantie envers l’organisme prêteur que le remboursement des mensualités seront effectifs, même si l’emprunteur décède ou perd son emploi.

Le taux d’assurance est calculé en fonction de :

l’ âge de l’emprunteur

de l’emprunteur son état de santé

la durée du crédit

du crédit le montant du crédit

du crédit le revenu de l’emprunteur et le métier exercé (s’il s’agit d’un métier à risques, le coût de l’assurance sera plus élevé)

de l’emprunteur et le métier exercé (s’il s’agit d’un métier à risques, le coût de l’assurance sera plus élevé) si vous avez d’autres crédits déjà contractés et en cours

Attention, si vous êtes fumeur, votre taux d’assurance sera plus élevé car on considère que vous présentez plus de risques. Comme expliqué ci-dessus, la durée de votre prêt influe aussi sur le taux d’assurance. En effet, les risques ne sont pas les mêmes si vous empruntez sur une durée courte ou longue. Il est conseillé de négocier son taux d’assurance sur 20 ans en faisant jouer la concurrence entre les banques et les compagnies d’assurance.

Pour faire des économies sur son prêt, il faut donc négocier son taux d’intérêts et son taux d’assurance car tous deux auront un impact sur le TAEG.

Les frais supplémentaires: le TAEG

Qu’est ce que le TAEG ?

Le TAEG correspond au Taux Effectif Annuel Global, autrement dit à la totalité des frais liés au prêt. Le TAEG est exprimé en pourcentage annuel de la somme empruntée. Le TAEG vous indiquera le coût total de ce que vous allez payer une fois la souscription de votre crédit sur 20 ans faite.

Le TAEG comprend :

les intérêts bancaires

les frais d’ouverture de compte si vous changez de banque pour votre prêt

si vous changez de banque pour votre prêt le coût de l’assurance

les frais de garanties (hypothèque ou caution)

(hypothèque ou caution) les frais de dossier

les frais annexes

Mais attention, le TAEG ne comprend pas la garantie de prêt, les frais de remboursement anticipé ou encore les frais de notaire.

Le TAEG est devenu obligatoire pour tout crédit, que ce soit un crédit immobilier ou un crédit de consommation, et ne doit pas dépasser le taux d’usure fixé par la Banque de France chaque trimestre. En effet, depuis la loi Scrivener les banques sont dans l’obligation d’indiquer le TAEG dans leurs offres et sur tous les supports publicitaires utilisés.

Le TAEG était auparavant utilisé seulement comme indicateur pour les crédits à la consommation et est désormais l’unique indicateur pour tous les crédits personnels. Le TAEG permet donc de comparer les offres bancaires, et est même devenu une arme imparable dans les négociations de prêt. Attention, le TAEG ne prend pas en compte certaines spécificités du contrat de prêt comme le remboursement anticipé ou les modulations d’échéances. Il est donc important d’effectuer une simulation de prêt immobilier pour agrémenter les comparaisons entre les banques. Soyez attentifs au moindre détail !

Le TAEG dans le cas d’un prêt sur 20 ans

Vous souhaitez emprunter sur 20 ans ? Le TAEG variera puisque selon la durée de votre prêt, le taux d’assurance variera également. En effet, plus vous empruntez sur une longue durée, plus la banque prendra un risque élevé. Elle doit donc s’assurer que vous rembourserez l’intégralité du prêt, même s’il vous arrive un accident.

Le taux d’assurance sera alors plus élevé si vous empruntez sur 20 ans que si vous empruntez sur 10 ans. Plus votre prêt est d’une courte durée, plus votre taux immobilier sera bas, et par conséquent votre TAEG aussi.

En revanche, certains frais ne diffèrent pas selon la durée de votre prêt, comme les frais de dossier qui sont des frais fixes. Les frais de dossier resteront les mêmes. Concentrez-vous donc sur les variations et les économies que vous pourriez faire en négociant un taux bas.

