Quels taux pour un emprunt sur 30 ans

Analyse du taux immobilier pour un prêt sur 30 ans

Devenu rare et très difficile d’accès, le prêt immobilier contracté sur une durée de 30 ans vous permet d’accéder à un emprunt immobilier si vous avez un profil jugé porteur de risques. Il s’agit souvent de situations où le niveau de revenus ainsi que l’apport personnel est considéré comme moins élevé que celui de particuliers dans les autres groupes emprunteurs.

Les conseils d’une vraie pro Christine – Courtière en immobilier Senior chez papernest Les banques respectent les recommandations du Haut Conseil de la Stabilité Financière (HCSF) et n’autorisent plus les prêts sur 30 ans jugés trop risqués. Nous vous conseillons de prendre RDV avec l’un de nos experts pour obtenir un prêt sur 25 ans et adapter vos mensualités.

Attention ! D’après les nouvelles normes du Haut Conseil de la Stabilité Financière, rendues obligatoires à partir 1er janvier 2022, les banques n’auront plus le droit d’accorder de prêt aux particuliers dont le taux d’endettement dépasse les 35%. De plus, la durée maximale des prêts sera de 25 ans. Seuls 20% des dossiers pourront déroger à cette règle. Les banques seront donc plus réticentes à accorder des prêts immobiliers de 30 ans.

En contractant un prêt immobilier sur une durée plus longue, vous pouvez diminuer le montant de vos mensualités et donc vous assurer de ne pas dépasser le taux d’endettement maximum, généralement fixé à 33%. Mais attention car plus la durée est longue, plus la banque qualifie l’emprunt de risqué et impose un taux d’intérêt élevé. Vous trouverez ci-dessous le taux actuel moyen d’un prêt immobilier de 30 ans afin de vous aider lorsque vous comparerez les taux pratiqués entre les banques.

Durée du prêt Taux moyen Meilleur taux 7 ans 0,57% 0,31% 10 ans 2,06% 0,50% 15 ans 2,23% 0,60% 20 ans 2,28% 0,70% 25 ans 2,35% 0,91% 30 ans 1,35% 1,24%

Simulez votre prêt immobilier et découvrez la durée d’emprunt la plus adaptée à votre projet C'est parti !

Annonce

Ainsi, un prêt immobilier contracté sur une durée de 30 aura un coût de crédit plus élevé. Néanmoins, le prêt immobilier sur 30 ans peut également être avantageux si vous prévoyez un ou plusieurs investissements immobiliers dont le coût est élevé ; emprunter sur une période plus longue permet de diminuer les mensualités et ainsi augmenter la capacité d’emprunt. Vous trouverez ci-dessous un tableau reprenant les mensualités maximales selon votre salaire pour un prêt sur 30 ans.

Salaire mensuel net Mensualité maximale Prêt sur 30 ans 1 200 € 396 € 142 560 € 1 700 € 561 € 201 960 € 2 000 € 660 € 237 600 € 2 500 € 825 € 297 000 € 3 000 € 990 € 356 400 € 3 500 € 1 155 € 415 800 € 4 000 € 1 320 € 475 200 € 4 500 € 1 485 € 534 600 € 5 000 € 1 650 € 594 000 €

Il est également pertinent de s’intéresser à la dynamique du marché et à l’évolution des conditions de crédit sur 30 ans. en 2021, la durée moyenne des prêts immobiliers est estimée à 230 mois (251 mois dans le neuf et 245 dans l’ancien), ce qui se représente une moyenne de 19 ans à 21 ans. Les prêts immobiliers de plus de 20 ans à 25 ans représentent un poids de 33% en 2021, comparativement à 0,8% seulement pour les crédits immobiliers supérieurs à une durée de 25 ans. Effectivement, depuis 2012, les prêts immobiliers de plus de 25 ans ont vu un recul de 38 % dans le marché.

Ces nombres témoignent d’une réticence croissance de la part des banques à octroyer des prêts immobiliers de 30 ans suite aux recommandations du Haut Conseil de stabilité financière (HCSF) de freiner l’octroi des prêts immobiliers supérieurs à 27 ans afin de limiter l’endettement des foyers français.

En tant qu’investisseur, il est donc primordial d’évaluer la dynamique du marché afin de prévoir un plan de financement qui sera adapté aux besoins de votre projet immobilier.

Calcul du taux d’intérêt sur 30 ans

Lorsque l’on parle de crédit immobilier, on parle souvent de taux immobilier. Et oui, le taux de votre crédit immobilier est au coeur même du processus du crédit ! Il va déterminer le coût global de votre prêt, vos mensualités. Le taux d’intérêt est défini selon votre profil et votre crédit. Le taux d’intérêt (ou taux immobilier) est ce que vous allez verser chaque année à l’organisme prêteur, comme pour le “remercier” de vous prêter de l’argent. De fait, ce taux est évalué en fonction de la durée de prêt. Plus vous empruntez sur une durée longue, plus votre taux sera élevé. Vous trouverez ci-dessous un graphique reprenant l’évolution des taux immobiliers sur 30 ans !

Évolution du taux immobilier sur 30 ans

En effet, en tant qu’emprunteur, vous devez vous renseigner sur les taux d’intérêts pratiqués par les banques. Pour effectuer le calcul de votre taux d’intérêts, une formule mathématique est nécessaire, la voici :

Capital emprunté X taux d’intérêt annuel X durée du crédit / 100

Si cette formule vous semble obscure, vous pouvez également procéder à une simulation gratuite de prêt immobilier en ligne que vous trouverez sur cette page.

Ce qu’il faut retenir c’est que doubler la durée de votre crédit double le taux et le coût du crédit, et inversement.

Trouvez le meilleur taux grâce à notre simulateur 100% gratuit et en ligne Je compare !

Annonce

Calcul du taux d’assurance sur 30 ans

Comment bien négocier son crédit en maintenant la durée de crédit souhaité ? Tout simplement en ne prenant pas seulement en compte votre taux d’intérêts, mais aussi votre taux d’assurance ! Celui-ci peut grandement influer sur le coût global de votre crédit. L’assurance emprunteur est une garantie envers l’organisme prêteur que le remboursement des mensualités seront effectifs, même si l’emprunteur décède ou perd son emploi.

Le taux d’assurance est calculé en fonction de :

l’âge de l’emprunteur

son état de santé

la durée du crédit

le montant du crédit

le revenu de l’emprunteur et le métier exercé (s’il s’agit d’un métier à risques, le coût de l’assurance sera plus élevé)

si vous avez d’autres crédits déjà contractés et en cours

Attention, si vous êtes fumeur, votre taux d’assurance sera plus élevé car on considère que vous présentez plus de risques. Comme expliqué ci-dessus, la durée de votre prêt influe aussi sur le taux d’assurance. En effet, les risques ne sont pas les mêmes si vous empruntez sur une durée courte ou longue. Il est conseillé de négocier son taux d’assurance sur 30 ans en faisant jouer la concurrence entre les banques et les compagnies d’assurance.

Pour faire des économies sur son prêt, il faut donc négocier son taux d’intérêts et son taux d’assurance car tous deux auront un impact sur le TAEG.

Trouver l’offre d’emprunt avec le meilleur taux d’assurance ! Je commence !

Annonce

Beaucoup d’aspects sont à prendre en compte lors d’un achat immobilier. Mais par où commencer ? Et bien, en téléchargeant notre guide ! Téléchargez-moi

Annonce

Les avis et commentaires +4000 avis - Excellent Maxime Grâce à papernest j'ai pu enfin trouver… Grâce à papernest j'ai pu enfin trouver le crédit qu'il me fallait pour acheter mon appartement. En plus, tout a été rapide et sans stress. Je re Sarah L. Vous pouvez y aller les yeux fermés ! Je recommande à 200% le service de papernest comme courtier qui m’a facilité la tache du début à la fin et évité beaucoup de stress. Je n’ai Sebastien Très pratique pour les gens comme moi Très pratique pour les gens comme moi qui n'ont pas forcément beaucoup de temps à accorder à toutes ces démarches pourtant nécessaires et obliga Justin Merci au courtier ! J’ai fait appel à Papernest pour faire un emprunt pour un achat immobilier dans le 16eme à Paris. Le courtier a été très réactif Lors de ma re Vincent Un service très utile Un service très utile, qui nous as permis de faire les démarches facilement et rapidement tout en ayant de très bons conseils. Je pensais au début célia morel Très bon service Très bon service, l’interlocutrice était très chaleureuse, agréable et efficace. Elle a fait preuve de beaucoup de professionnalisme ! Cela me s Yves Lourdon Un résultat au delà de nos attentes ! Je ne peux que vous conseiller de passer par un courtier pour obtenir votre prêt immobilier, surtout si ce courtier est un courtier de chez papernest Gérard Suivi idéal Je me suis senti écouté et compris tout au long de ma recherche de prêt ce qui est selon moins le critère le plus important dans une telle démarc Envie de voir plus d'avis sur papernest ?

Les frais supplémentaires: le TAEG

À quoi correspond le TAEG ?

Le TAEG ou Taux Effectif Annuel Global représente l’ensemble des frais liés au prêt, exprimé en pourcentage de la somme empruntée. Lorsque vous souscrivez votre prêt, la banque est dans l’obligation de vous donner le TAEG sur la fiche d’informations standardisée européenne. C’est pour vous un indicateur qui va vous permettre de comparer entre chaque offre des organismes bancaires.

Le TAEG comprend :

les frais de dossier

les intérêts

le coût de l’assurance

les frais de garanties

les frais d’ouverture de compte si vous ouvrez un compte à la banque prêteuse

les frais annexes

Mais attention, le TAEG ne comprend pas la garantie de prêt, les frais de remboursement anticipé ou encore les frais de notaire.

C’est pour cela qu’il est important d’effectuer une simulation de prêt immobilier afin d’avoir en tête chaque coût : le TAEG ne prend pas en compte les spécificités de contrat de votre prêt immobilier comme une éventuelle modulation d’échéance ou des frais de remboursement anticipé.

Le TAEG dans le cas d’un prêt sur 30 ans

Vous souhaitez emprunter sur 30 ans ? Le TAEG variera puisque selon la durée de votre prêt, le taux d’assurance variera également. En effet, plus vous empruntez sur une longue durée, plus la banque prendra un risque élevé. Elle doit donc s’assurer que vous rembourserez l’intégralité du prêt, même s’il vous arrive un accident.

Le taux d’assurance sera alors plus élevé si vous empruntez sur 20 ans que si vous empruntez sur 10 ans. Plus votre prêt est d’une courte durée, plus votre taux immobilier sera bas, et par conséquent votre TAEG aussi.

En revanche, certains frais ne diffèrent pas selon la durée de votre prêt, comme les frais de dossier qui sont des frais fixes. Les frais de dossier resteront les mêmes. Concentrez-vous donc sur les variations et les économies que vous pourriez faire en négociant un taux bas.

papernest vous accompagne dans la recherche de crédit immobilier et négocie la meilleure offre de prêt pour vous ! Découvrir !

Annonce

Voir aussi:

Mon salaire net Autres crédits en cours Mensualités estimées Taux d’endettement estimé à 35% Votre capacité d'emprunt maximum: (hors assurance emprunteur) Sur 7 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 0.78% Sur 10 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 0.96% Sur 15 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.15% Sur 20 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.33% Sur 25 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.52% Simulation avancée

FAQ

🤔 Comment calculer le montant de mes mensualités pour un emprunt sur 30 ans ?

Le montant des mensualités d’un emprunt dépend du revenu mensuel net de l’emprunteur. En effet, les mensualités ne peuvent pas dépasser 33% des revenus, c’est ce qu’on appelle le taux d’endettement maximal. Le calcul des mensualités maximales s’effectue donc de cette manière : mensualités = salaire net x 0,33

💭 Est-il possible de réaliser un emprunt sans apport ?

L’apport personnel fourni pour emprunt a pour but de couvrir des frais obligatoires (frais de notaire, frais de dossier), c’est pourquoi il est difficile d’emprunter sans apport. Normalement, l’apport personnel demandé pour emprunté est d’environ 10% de la somme totale empruntée. Il est toutefois possible d’emprunter sans apport, notamment si vous possédez un patrimoine personnel ou une épargne supérieure à 10% du montant emprunté. Emprunter sans apport vous expose tout de même à un taux d’intérêt plus élevé.