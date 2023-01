Quels taux pour un emprunt sur 7 ans ?

Analyse du taux immobilier pour un prêt sur 7 ans

Quelles sont les raisons de choisir un prêt immobilier sur 7 ans ? Il est intéressant d’opter pour un crédit sur 7 ans si vous possédez un bon profil emprunteur. Vous bénéficierez ainsi des meilleurs taux d’intérêt et donc d’un coût de crédit faible. Vous trouverez ci-dessous le taux actuel moyen d’un prêt immobilier de 7 ans afin de vous aider lorsque vous comparerez les taux pratiqués entre les banques.

Durée du prêt Taux moyen Meilleur taux 7 ans 0,57% 0,31% 10 ans 2,06% 0,50% 15 ans 2,23% 0,60% 20 ans 2,28% 0,70% 25 ans 2,35% 0,91% 30 ans 1,35% 1,24%

Cependant, vous devrez également faire face à des mensualités plus élevées. Ainsi, vous pourrez épargner de l’argent en remboursant votre prêt immobilier en moins de temps mais attention à ne pas dépasser le seuil d’endettement fixé à 35%. Effectivement, si le montant des mensualités de votre prêt immobilier dépasse plus d’un tiers de vos revenus mensuels, vous devrez recourir à un prêt immobilier sur 10 ans. Vous trouverez ci-dessous un tableau reprenant les mensualités maximales selon votre salaire pour un prêt sur 7 ans.

Salaire mensuel net Mensualité maximale Prêt sur 7 ans 2 000 € 660 € 55 440 € 2 500 € 825 € 69 300 € 3 000 € 990 € 83 160 € 3 500 € 1 155 € 97 020 € 4 000 € 1 320 € 110 880 € 4 500 € 1 485 € 124 740 € 5 000 € 1 650 € 138 600 €

Pour une capacité d’emprunt plus élevée, nous vous conseillons d’allonger votre durée d’emprunt et de contracter un prêt immobilier sur 20 ans ou avec un taux immobilier sur 25 ans.

Il est également pertinent de s’intéresser à la dynamique du marché et à l’évolution des conditions de crédit sur 7 ans. En août 2021, la part de production à moins de 10 ans s’est établie à 5,1 %, comparativement à 10,8 % en 2012. Effectivement, depuis 2012 le poids des prêts immobiliers de durée courte a progressivement régressé pour laisser place à une grande majorité des crédits de plus de 20 ans à 25 ans.

Cet allongement de la durée d’emprunt témoigne de nombreux évènements socio-économiques à long terme dont une dégradation de la solvabilité des foyers les plus modestes, une hausse des prix de l’immobilier et des taux de crédits immobiliers en baisse.

Ces facteurs ont progressivement contraint les emprunteurs à allonger la durée de leur prêt ou à profiter des taux bas pour emprunter un montant plus élevé tout en préservant les mêmes mensualités et en respectant le taux de 35% de capacité d’endettement.

Calcul du taux d’intérêt sur 7 ans

Lorsque l’on parle de crédit immobilier, on parle souvent de taux immobilier. Et oui, le taux de votre crédit immobilier est au coeur même du processus du crédit ! Il va déterminer le coût global de votre prêt, vos mensualités. Le taux d’intérêt est défini selon votre profil et votre crédit. Le taux d’intérêt (ou taux immobilier) est ce que vous allez verser chaque année à l’organisme prêteur, comme pour le “remercier” de vous prêter de l’argent. De fait, ce taux est évalué en fonction de la durée de prêt. Plus vous empruntez sur une durée longue, plus votre taux sera élevé. Vous trouverez ci-dessous un graphique reprenant l’évolution des taux immobiliers sur 7 ans !

Évolution du taux immobilier sur 7 ans

En effet, en tant qu’emprunteur, vous devez vous renseigner sur les taux d’intérêts pratiqués par les banques. Pour effectuer le calcul de votre taux d’intérêts, une formule mathématique est nécessaire, la voici :

Capital emprunté X taux d’intérêt annuel X durée du crédit / 100

Si cette formule vous semble obscure, vous pouvez également procéder à une simulation gratuite de prêt immobilier en ligne que vous trouverez sur cette page.

Ce qu’il faut retenir c’est que doubler la durée de votre crédit double le taux et le coût du crédit, et inversement.

L’influence du taux d’assurance sur le coût de crédit

Pour réussir la négociation de son crédit et maintenir la durée de prêt souhaitée, il ne suffit pas d’obtenir un bon taux d’intérêts. Il faut aussi négocier un bon taux d’assurance ! Celui-ci rentrera en compte dans votre TAEG. L’assurance de crédit permet de prendre en charge le remboursement de vos mensualités si vous n’êtes plus en capacité de rembourser pour cause d’accident, de perte d’emploi ou de décès.

Le taux d’assurance varie selon :

l’ âge de l’emprunteur

de l’emprunteur son état de santé

son salaire et le métier exercé

et le métier exercé si vous avez déjà d’autres crédits en cours

la durée du crédit

du crédit le montant du crédit

Et oui, si vous êtes jeune, beau et en bonne santé, votre taux d’assurance sera moins élevé qu’une personne plus âgée ! Si vous empruntez pendant 7 ans, le taux d’assurance variera. Il est judicieux de négocier votre taux d’assurance, pour cela vous pouvez contracter une assurance auprès de votre banque ou auprès d’une compagnie d’assurance (c’est ce que l’on appelle la délégation d’assurance).

Pensez donc à négocier votre taux d’intérêts et votre taux d’assurance, tous deux influeront sur votre TAEG !

Les frais supplémentaires: le TAEG

Qu’est ce que le TAEG ?

Le TAEG correspond au Taux Effectif Annuel Global, autrement dit à la totalité des frais liés au prêt. Le TAEG est exprimé en pourcentage annuel de la somme empruntée. Le TAEG vous indiquera le coût total de ce que vous allez payer une fois la souscription de votre crédit sur 7 ans faite.

Le TAEG comprend :

les intérêts bancaires

bancaires les frais d’ouverture de compte bancaire si vous n’êtes pas client

bancaire si vous n’êtes pas client le coût de l’ assurance

les frais de garanties (hypothèque ou caution)

(hypothèque ou caution) les frais de dossier

les frais annexes

Mais attention, le TAEG ne comprend pas la garantie de prêt, les frais de remboursement anticipé ou encore les frais de notaire.

Le TAEG est devenu obligatoire pour tout crédit, que ce soit un crédit immobilier ou un crédit de consommation, et ne doit pas dépasser le taux d’usure fixé par la Banque de France chaque trimestre. En effet, depuis la loi Scrivener les banques sont dans l’obligation d’indiquer le TAEG dans leurs offres et sur tous les supports publicitaires utilisés.

Le TAEG était auparavant utilisé seulement comme indicateur pour les crédits à la consommation et est désormais l’unique indicateur pour tous les crédits personnels. Le TAEG permet donc de comparer les offres bancaires, et est même devenu une arme imparable dans les négociations de prêt. Attention, le TAEG ne prend pas en compte certaines spécificités du contrat de prêt comme le remboursement anticipé ou les modulations d’échéances. Il est donc important d’effectuer une simulation de prêt immobilier pour agrémenter les comparaisons entre les banques. Soyez attentifs au moindre détail !

Le TAEG dans le cas d’un prêt sur 7 ans

Vous souhaitez emprunter sur 7 ans ? Le TAEG variera puisque selon la durée de votre prêt, le taux d’assurance variera également. En effet, plus vous empruntez sur une longue durée, plus la banque prendra un risque élevé. Elle doit donc s’assurer que vous rembourserez l’intégralité du prêt, même s’il vous arrive un accident.

Le taux d’assurance sera alors plus élevé si vous empruntez sur 20 ans que si vous empruntez sur 10 ans. Plus votre prêt est d’une courte durée, plus votre taux immobilier sera bas, et par conséquent votre TAEG aussi.

En revanche, certains frais ne diffèrent pas selon la durée de votre prêt, comme les frais de dossier qui sont des frais fixes. Les frais de dossier resteront les mêmes. Concentrez-vous donc sur les variations et les économies que vous pourriez faire en négociant un taux bas.

FAQ

Comment calculer mes mensualités pour un emprunt de 7 ans ?

Le montant des mensualités d’un emprunt dépend du revenu mensuel net de l’emprunteur. En effet, les mensualités ne peuvent pas dépasser 35% des revenus, c’est ce qu’on appelle le taux d’endettement maximal. Le calcul des mensualités maximales s’effectue donc de cette manière : mensualités = salaire net x 0,35