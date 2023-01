Plusieurs éléments constituent le tableau d’amortissement d’un prêt immobilier :

Les échéances du crédit immobilier

La somme empruntée

Le taux d’assurance emprunteur

Le taux d’intérêts

Ces différents éléments permettent aux emprunteurs d’obtenir une vision globale du prêt immobilier contracté avec le détail des mensualités et le montant total des intérêts bancaires et des taux de l’assurance qui constituent une partie non-négligeable du montant réel d’un prêt immobilier.

Qu’est-ce qui compose un tableau d’amortissement ?

Le tableau d’amortissement est élaboré par les établissements bancaires à l’intention des emprunteurs et il représente un récapitulatif des modalités d’un crédit immobilier. Il s’agit d’un outil extrêmement utile facile à comprendre au moment où vous comprenez les différents éléments qui composent un tableau d’amortissement.

Les échéances d’un prêt : elles découpent le tableau d’amortissement par rapport aux nombreux mois qui constituent la durée du crédit immobilier. Vous êtes obligés de payer une mensualité, c’est-à-dire une partie (variable selon la somme empruntée et vos capacités de remboursement) de la somme totale empruntée.

Le montant des intérêts et de l’amortissement : ils représentent la part du remboursement des intérêts et du capital emprunté dans les mensualités. Les intérêts diminuent au cours des échéances puisqu’ils sont basés sur la somme restante à rembourser du prêt en cours. À contrario, le remboursement du capital emprunté augmente au fil des années.

Le solde restant : il s’agit de la somme empruntée qu’il reste à rembourser après chaque échéance. Il s’agit d’une donnée intéressante pour connaître l’avancée du remboursement d’un prêt immobilier.

Le taux de l’assurance emprunteur : il représente la somme mensuelle qui correspond à l’assurance emprunteur souscrite au moment de la demande de prêt pour protéger les emprunteurs et les établissements bancaires en cas de difficultés de paiement résultant d’un imprévu : accident, décès d’un co-emprunteur, etc.

Attention ! L’assurance se chargera de recouvrir les frais en question mais le montant de l’assurance dépend d’un taux lui-même influencé par des critères tels que la compagnie d’assurance, le taux de la banque et d’autres critères comme l’âge et même l’état de santé de l’emprunteur (profil à risque). Les banques et les organismes d’assurance veulent s’assurer que vous soyez en mesure de rembourser votre prêt immobilier.

Le calcul d’un tableau d’amortissement

Il existe pour le calcul de votre tableau d’amortissement différents documents gratuits aux formats PHP ou Excel en y intégrant des formules qui vous permettront de simuler le remboursement de vos mensualités, assurance comprise.

Tableau d’amortissement d’un prêt immobilier de 100 000€ sur 20 ans avec un taux d’intérêt à 1,35 % :

Échéance Intérêts Amortissement Solde restant Assurance Mensualité 1 112.50 363.17 99 637 31 506.67 6 110.45 365.22 97 815 31 506.67 12 107.98 367.69 95 615 31 506.67 24 102.98 372.69 91 170 31 506.67 36 97.92 377.75 86 665 31 506.67 48 92.79 382.88 82 099 31 506.67 60 87.59 388.08 77 470 31 506.67 84 76.97 398.70 68 024 31 506.67 108 66.07 409.60 58 319 31 506.67 132 54.86 420.81 48 349 31 506.67 156 43.35 432.32 38 107 31 506.67 180 31.53 444.14 27 584 31 506.67 204 19.38 456.29 16 773 31 506.67 228 6.90 468.77 5 667 31 506.67 240 0.53 475.14 0.00 31 506.67 Cumul 14.162 100 000 – 7 440 121 602.66

Quel est l’intérêt du calcul tableau d’amortissement ?

Le tableau d’amortissement est d’une aide précieuse dans le cadre d’une demande de prêt. Également connu sous le nom de plan de remboursement ou d’échéancier, il vous permettra de faciliter vos calculs et votre simulation, de connaître vos mensualités en fonction de votre assurance et de l’avancement du remboursement de votre prêt.

Notez toutefois que ces chiffres sont susceptibles de changer en fonction d’imprévus comme par exemple l’impossibilité de continuer à payer votre prêt ou votre assurance. Dans ce cas de figure, les mensualités seront revus à la baisse au profit de nombre de mensualités augmentées.

Les notions clefs du tableau d’amortissement

Le jargon du crédit immobilier peut être assez déstabilisant (découvrez notre lexique) lorsque vous calculez votre tableau d’amortissement il est indispensable d’être au fait de ces quelques définitions :

Montant emprunté : Montant total emprunté pour l’achat d’un bien

Montant total emprunté pour l’achat d’un bien Taux nominal : Taux d’intérêt du crédit

Taux d’intérêt du crédit Frais de dossier: Frais bancaires prélevés par la banque

Frais bancaires prélevés par la banque Frais de garantie: Frais demandés par l’établissement prêteur pour se prémunir d’un non-paiement

Frais demandés par l’établissement prêteur pour se prémunir d’un non-paiement Durée d’amortissement : Durée totale de remboursement en mois (ex 180 mois pour 15 ans)

Durée totale de remboursement en mois (ex 180 mois pour 15 ans) Assurance décès-invalidité: Assurance obligatoire couvrant l’emprunteur en cas de décès ou d’invalidité.

Assurance obligatoire couvrant l’emprunteur en cas de décès ou d’invalidité. Périodicité de remboursement : Il s’agit du rythme de remboursement du crédit, pour un prêt immobilier on privilégie la mensualité (remboursement mensuel)

Informations complémentaires :

Comment calculer son tableau d’amortissement sur Excel ?

FAQ

📅 Qu'est-ce que l'annuité constante d'un tableau d'amortissement ?

L'annuité constante renvoie au remboursement d'une partie de la somme empruntée et de ses intérêts. L'annuité constante est la méthode la plus répandue pour calculer les mensualités d'un prêt immobilier et constituer un tableau d'amortissement. Cette méthode se base sur les fonctions linéaires, c'est-à-dire le rapport proportionnel entre deux sommes : les intérêts diminuent et le montant du capital emprunté augmente. En effet, la somme des intérêts diminue puisqu'elle est basée sur la somme restante à rembourser pour votre prêt en cours.

💰 Qu'est-ce que l'amortissement dégressif ?

Le mode de remboursement de l'amortissement dégressif peut être comparé à celui de l'annuité constante dans la mesure où il s'agit d'amortir le plus rapidement possible un bien immobilier lors des premières années de son utilisation. Vous pourrez trouver sur Internet des tableaux de calcul d’amortissement dégressif.

Les calculs des tableaux d'amortissement sont généralement les mêmes pour les différents pays mais il faut prendre en compte la variation des conditions du prêt spécifiques à chaque pays. Pour en savoir plus, rendez-vous ici.