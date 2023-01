Qu’est-ce qu’un tableau d’amortissement Excel ?

Le tableau d’amortissement est un tableau qui vous est donné par la banque généralement lors de votre simulation de prêt immobilier.

Ce tableau vous permet d’avoir une vue globale sur votre prêt, et de connaître ainsi ce que vous aurez à rembourser chaque mois – vos mensualités – de manière détaillée.

☝️ Bon à savoir En effet, dans le cas d’un prêt amortissable par exemple, les mensualités ont toutes le même montant. C’est leur composition qui varie : la part d’intérêts baisse avec le temps, celle du capital augmente.

Tableau d’amortissement d’un prêt immobilier de 100 000 € sur 20 ans, avec un taux d’intérêt de 1,35% :

Échéance Intérêts Amortissement Solde restant Assurance Mensualité 1 112,50 € 363,17 € 99 637 € 31 € 506,67 € 6 110,45 € 365,22 € 97 815 € 31 € 506,67 € 12 107,98 € 367,69 € 95 615 € 31 € 506,67 € 24 102,98 € 372,69 € 91 170 € 31 € 506,67 € 36 97,92 € 377,75 € 86 665 € 31 € 506,67 € 48 92,79 € 382,88 € 82 099 € 31 € 506,67 € 60 87,59 € 388,08 € 77 470 € 31 € 506,67 € 84 76,97 € 398,70 € 68 024 € 31 € 506,67 € 108 66,07 € 409,60 € 58 319 € 31 € 506,67 € 132 54,86 € 420,81 € 48 349 € 31 € 506,67 € 156 43,35 € 432,32 € 38 207 € 31 € 506,67 € 180 31,53 € 444,14 € 27 584 € 31 € 506,67 € 204 19,38 € 456,29 € 16 773 € 31 € 506,67 € 228 6,90 € 468,77 € 5 667 € 31 € 506,67 € 240 0,53 € 475,14 € 0 € 31 € 506,67 € Cumul 14 162 € 100 000 € – 7 440 € 121 602,66 €

Quelles informations contient un tableau d’amortissement Excel ?

En effet, il fonctionne bel et bien comme un échéancier : il vous indique quelle est la somme que vous devez payer et où vous en êtes de votre remboursement à chaque étape de votre crédit.

Le tableau d’amortissement indique :

quelle est la somme empruntée

quelle est la durée du crédit

quel est le taux d’intérêts

quel est le taux d’assurance emprunteur

quel est votre TAEG (taux annuel effectif global)

quelles sont les échéances du crédit immobilier

quelle est la somme qu’il vous reste à rembourser

Il est très important d’avoir un tableau d’amortissement Excel avec l’assurance et le frais annexes : cela permet d’avoir une idée juste de la somme que l’on peut emprunter.

Qu'est-ce que le TAEG ? Le taux annuel effectif global (TAEG) est l’expression, en pourcentage annuel de la somme empruntée, de la totalité des coûts engendrés par le prêt : intérêts, frais de dossier, frais d’intermédiaires, assurance, frais de garanties, frais d’évaluation du bien et autres.

À quoi sert le tableau d’amortissement ?

Votre tableau d’amortissement vous sert à savoir précisément où vous en êtes dans le remboursement votre prêt. Il vous rappelle quels sont vos différents taux, vos mensualités et la somme qu’il vous reste à rembourser.

Le tableau d’amortissement est très utile pendant toute la durée de votre emprunt… Mais aussi avant !

Un projet immobilier en tête ?

Pourquoi utiliser un tableau d’amortissement avant de signer son crédit ?

Pour choisir l’offre de prêt la plus avantageuse pour votre situation, vous devez impérativement comparer les taux d’intérêts, mais également toutes les autres conditions du crédit et les frais annexes (grâce au TAEG, notamment).

Les tableaux d’amortissement fournis par les différentes banques vous aideront à effectuer cette comparaison plus facilement. Il vous suffira de comparer les mensualités et le TAEG pour savoir quelle est l’offre la plus avantageuse pour vous.

Comment calculer son tableau d’amortissement ?

Vous avez plusieurs manières d’obtenir votre tableau d’amortissement Excel.

Comment faire son tableau d’amortissement sur Excel ?

Réaliser un tableau d’amortissement n’est pas réservé aux seuls banquiers ou courtiers : Excel ou n’importe quel autre logiciel de tableur peut vous permettre de le faire vous-même.

Pour faire son tableau d’amortissement sur Excel, il suffit d’appliquer les bonnes formules !

pour calculer vos mensualités, avec la formule PMT (rate,NPER,PV) : PMT(taux immobilier/12;Durée du prêt*12;Montant du prêt)

pour calculer le montant de vos intérêts : IPMT(taux immobilier/12;Capital restant dû; durée du prêt*12;Montant du prêt)

Si vous ne savez pas comment appliquer ces formules, de nombreux tutoriels en ligne existent pour vous guider étape par étape.

L'avis de l'expert Nathalie – Courtière en immobilier Senior chez papernest Le saviez-vous ? Il est primordial de bien préparer son crédit immobilier.

Comment obtenir son tableau d’amortissement avec un modèle en ligne ?

Il y a plus simple encore que réaliser son tableau d’amortissement tout seul : télécharger un modèle de tableau d’amortissement Excel gratuit.

De nombreux sites vous fournissent des tableurs Excel comprenant déjà les bonnes formules pour calculer vos mensualités. Nous en faisons partie : vous trouverez ici notre tableau d’amortissement en format Excel.

Vous n’avez qu’à y renseigner :

le montant du capital emprunté le TAEG la durée de votre prêt

Le reste se fait automatiquement ! Vous obtenez instantanément, échéance par échéance, la composition de vos mensualités (capital et intérêts) et le solde restant de votre crédit immobilier.

☝️ Bon à savoir Les tableaux d’amortissement Excel fonctionnent par mois et pas par an car vous remboursez votre crédit de manière mensuelle.

Beaucoup d'aspects sont à prendre en compte lors d'un achat immobilier. Mais par où commencer ?

Comment obtenir son tableau d’amortissement grâce à une simulation

Enfin, si vous voulez obtenir votre tableau d’amortissement encore plus facilement, vous pouvez utiliser une simulation de tableau d’amortissement en ligne. La plupart des banques et courtiers mettent à votre disposition ce type d’outils.

Ils vous permettront d’avoir très rapidement une idée de votre capacité d’emprunt et du montant de vos mensualités.

La simulation en ligne vous permet d’obtenir facilement un tableau d’emprunt excel gratuit. Afin de réaliser cette simulation, vous devez réunir les informations suivantes :

votre type de prêt

la somme totale que vous souhaitez emprunter

le taux d’intérêt de l’emprunt

la durée de l’emprunt

les frais de notaire





Réalisez votre simulation de mensualités en quelques clics :

Prix du bien Apport initial Frais de notaire estimés De quel type de logement s'agit-il ? Ancien Neuf Montant à emprunter 0 € Votre capacité d'emprunt maximum: (hors assurance emprunteur) Sur 7 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 0.78% Sur 10 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 0.96% Sur 15 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.15% Sur 20 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.33% Sur 25 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.52% Simulation avancée

⌛ Quel est le tableau d’amortissement d’un prêt in fine ?

Dans cet article, nous avons principalement parlé du tableau d’amortissement d’un prêt amortissable car il s’agit du type de crédit immobilier le plus répandu.

Les autres types d’emprunts ont néanmoins eux aussi des tableaux d’amortissement, qui ne se calculent pas avec les mêmes formules puisque leurs intérêts ne sont pas répartis de la même manière.

En effet, dans le cadre d’un prêt in fine, seuls les intérêts sont payés durant le prêt. Le capital est remboursé à la fin du crédit, en une seule fois.

Voici un exemple de tableau d’amortissement pour un prêt in fine :

Échéance (année) Intérêts Amortissement Solde restant en fin de période Annuité 1 1 870 € 0 € 110 000 € 1 870 € 2 1 870 € 0 € 110 000 € 1 870 € 3 1 870 € 0 € 110 000 € 1 870 € 4 1 870 € 0 € 110 000 € 1 870 € 5 1 870 € 0 € 110 000 € 1 870 € 6 1 870 € 0 € 110 000 € 1 870 € 7 1 870 € 0 € 110 000 € 1 870 € 8 1 870 € 0 € 110 000 € 1 870 € 9 1 870 € 0 € 110 000 € 1 870 € 10 1 870 € 110 000 € 0 € 111 870 € TOTAL 18 700 € 110 000 € – 128 700 €

FAQ

❓ Pourquoi télécharger un tableau d'amortissement Excel ?

L'amortissement des immobilisations n'a rien à voir avec le crédit immobilier pour les particuliers ! Ce terme concerne les entreprises.

Il s'agit de la répartition dans le temps des coûts en fonction de la durée d'utilisation de ce qui est acheté : on peut amortir le coût d'une machine par exemple.

Cela permet également de prendre en compte son usure progressive (un appareil ne vaut pas le même prix neuf ou d'occasion).

📈 Qu'est-ce qu'un tableau Excel d'amortissement des immobilisation ?

Un crédit bail est une location avec option d'achat. Destinée aux particuliers comme aux professionnels, il permet d'avoir la certitude de pouvoir acquérir le bien à l'issue de la location.

Dans ce cas, les loyers payés participeront à l'achat global ; l'acheteur n'a alors qu'à verser la somme résiduelle.

📈 Qu'est-ce qu'un crédit bail ?

Télécharger un modèle Excel de tableau d'amortissement comme celui-ci permet de simuler ses mensualités en fonction de différents taux, montants et durées. Grâce à cela, vous pourrez comparer les différentes offres de prêt pour choisir la plus avantageuse !