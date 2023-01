Réaliser une simulation du tableau d’amortissement de son prêt immobilier

Vous souhaitez réaliser une simulation de votre prêt immobilier et de son tableau d’amortissement ? Vous pouvez passer par une simulation en ligne de votre prêt immobilier ou calculer vous-même en prenant en compte :

Le capital emprunté L’échéancier du prêt Le taux d’intérêt du prêt Le taux d’assurance en tant qu’emprunteur

Pourquoi réaliser une simulation de prêt immobilier ?

À la création d’un projet immobilier, pour déterminer le montant du prêt que vous allez devoir contracter auprès de la banque pour acheter ou construire votre logement, il est primordial de réaliser une simulation de prêt immobilier. Cette simulation vous permettra de mieux organiser votre dossier de demande de prêt et d’envisager vos dépenses sur le long terme.

Simuler votre prêt est généralement gratuit puisque vous pouvez réaliser le calcul vous-même ou passer par un outil de simulation en ligne. Définir le montant de votre projet et de l’emprunt que vous souhaitez réaliser vous autorisera à calculer le tableau des mensualités à rembourser, aussi appelé tableau d’amortissement. Les amoureux de la comptabilité pourront utiliser un tableau d’amortissement Excel sur notre site. Pour les phobiques des chiffres, prudence, le tableau en est remplit :

Exemple de tableau d’amortissement prêt immobilier 100 000€ sur 20 ans, avec un taux d’intérêt à 1.35 % :

Échéance Intérêts Amortissement Solde restant Assurance Mensualité 1 112.50 363.17 99 637 31 506.67 6 110.45 365.22 97 815 31 506.67 12 107.98 367.69 95 615 31 506.67 24 102.98 372.69 91 170 31 506.67 36 97.92 377.75 86 665 31 506.67 48 92.79 382.88 82 099 31 506.67 60 87.59 388.08 77 470 31 506.67 84 76.97 398.70 68 024 31 506.67 108 66.07 409.60 58 319 31 506.67 132 54.86 420.81 48 349 31 506.67 156 43.35 432.32 38 107 31 506.67 180 31.53 444.14 27 584 31 506.67 204 19.38 456.29 16 773 31 506.67 228 6.90 468.77 5 667 31 506.67 240 0.53 475.14 0.00 31 506.67 Cumul 14.162 100 000 – 7 440 121 602.66

Comment simuler son tableau d’amortissement de prêt immobilier ?

Concernant la méthode, vous avez les choix, comme évoqué un peu plus haut. Les plus téméraires pourront calculer eux-mêmes leur tableau de remboursement d’emprunt en faisant varier certains critères comme la durée du prêt ou le montant emprunté. Cela leur permettra d’avoir une vue d’ensemble de toutes les possibilités à leur portée concernant leur projet immobilier.

Attention ! Les taux immobiliers d’un prêt ne sont pas les mêmes selon les banques et peuvent être soumis à négociation lors de la demande de prêt. Une simulation ne pourra rendre compte que d’une idée générale des mensualités.

Des outils existent cependant pour les moins doués en mathématiques, disponibles en ligne et parfois gratuitement. Ces simulateurs de prêt immobilier calculent pour vous le prêt auquel vous pouvez prétendre et vous donnent accès à un tableau d’amortissement vous donnant une vision à long terme des échéances qu’il pourrait y avoir à payer.

Pour réaliser une simulation en ligne, il est important d’avoir déjà en sa possession plusieurs informations clés sans lesquelles le calcul ne pourra pas être réalisé :

Le type de logement est concerné par le prêt

L’identité du ou des acquéreurs

Le nombre de personnes à charge

Le salaire annuel de chacun des acquéreurs

de chacun des acquéreurs Le type de contrat de chacun des acquéreurs

Le montant souhaité de l’emprunt

de l’emprunt Le montant de l’apport personnel

Il arrive que moins de paramètres soient prit en compte, cependant plus le simulateur de prêt immobilier est précis dans ses demandes, plus le tableau d’amortissement qui en découlera sera complet. Enfin, il est possible de se rendre dans une agence bancaire et lors d’un rendez-vous avec un conseiller, de lui demander un exemple de tableau d’amortissement. Néanmoins le document ne prendra pas en compte toutes les spécificités de votre cas.

Bon à savoir Pour tous les prêts à taux fixes, les organises bancaires sont dans l’obligation légale de remettre un tableau d’amortissement à leur emprunteur.

Si vous souhaitez réaliser par vous-même un tableau d’amortissement ou si vous voulez comprendre celui que vous a remis votre banquier, il faut comprendre au préalable les données qui doivent être incluses au calcul. En dehors du capital prêté par la banque, la durée du prêt immobilier entre également en compte.

En outre, un tableau d’amortissement doit vous informer des annuités constantes. L’annuité constante est en fait le montant à payer à la banque à chaque échéance, il s’agit donc d’un zoom plus précis sur votre dette pour chaque versement. Une annuité constante se calculera de cette manière :

AC = Montant de l’emprunt X Intérêts / 1 – ( (1 + Intérêts) – durée )

Pour les prêts à taux fixes, le montant des annuités constantes ne changera pas d’une échéance à une autre, en revanche la composition du montant changera. Le principe d’un prêt immobilier à taux fixe est de toujours rembourser la même somme mais que celle-ci soit majoritairement composée des intérêts pour la banque en début de prêt avant de rembourser de le capital du prêt, en fin d’échéance.

Dans le calcul pour le tableau d’amortissement, trois éléments principaux sont prit en compte : le capital du prêt, son échéance, le taux de l’assurance et le taux d’intérêt.

Le capital dans le tableau d’amortissement

Ce qui l’on désigne comme capital du prêt correspond simplement à la somme prêtée par la banque. Cette somme est la base de votre prêt et ne comprend pas l’apport personnel qui a pu être fait, ni les taux d’intérêt appliqués par la banque.

À noter Le capital que vous pouvez emprunter dépend de votre taux d’endettement (ou capacité d’emprunt). Ce taux est calculé par la banque lors de votre demande de prêt, mais peut également être simulée par vous-même ou par votre courtier.

Prendre en compte l’échéance du prêt immobilier

Déterminée avec votre banquier au moment de contracter le prêt, l’échéance est la durée pendant laquelle cours votre prêt et durant laquelle il faudra rembourser le capital ainsi que les intérêts. S’il est théoriquement possible d’avoir un prêt à n’importe quelle échéance, la plupart des banques proposent des crédits immobiliers à partir de 5 ans et allant jusqu’à 30 ans.

Les crédits immobiliers concernant généralement de grosses sommes, les durées des prêts sont généralement de 20 ans. Votre échéancier d’emprunt sera donc calculé sur les 20 années à venir et sera bien différents selon que vous ayez contracté un prêt à taux linéaire ou un prêt à taux dégressif.

Le calcul d’un tableau d’amortissement dégressifs rendra compte d’annuités constantes différentes à chaque échéance tandis qu’un tableau d’amortissement cours (ou tableau d’amortissement linéaire) présentera toujours la même somme pour les mensualités, le prêt ayant été lissé sur toute son échéance.

Les taux d’assurance et d’intérêt sur l’échéancier de remboursement

Pour terminer, le plus déterminant pour calculer son taux d’amortissement est sans doute la prise en compte des taux. Ils peuvent varier d’une banque à une autre ainsi qu’en fonction de la négociation menée avec votre banquier ainsi que de l’échéancier. Cependant, dans un contexte de forte concurrence, les taux d’intérêt suivent tous la même tendance d’une banque à une autre.

Evolution du taux immobilier moyen en février, mars et janvier $anne_actuelle$ :

Mois Durée du prêt Taux fixes Mensualité pour 100 000 € empruntés février 10 ans 0,50% 860,10 € 15 ans 0,80% 588,40 € 20 ans 0,95% 458,10 € 25 ans 1,16% 384,60 € mars 10 ans 0,50% 863,10 € 15 ans 0,80% 593,20 € 20 ans 1,00% 461,20 € 25 ans 1,16% 385,10 € janvier 10 ans 2,06% 860,1€ 15 ans 2,23% 588,4€ 20 ans 2,28% 459,9€ 25 ans 2,35% 384,6€

Quant au taux d’assurance, il est inclus dans la simulation du prêt immobilier puisqu’il est obligatoire de prendre une assurance en même temps que de contracter un crédit immobilier. La banque se charge généralement de proposer son propre service d’assurance, incluant ainsi plus facilement les frais mensuels au prêt. Si vous calculez vous-même votre simulation, vous pourrez vous renseigner sur les taux d’assurance en vous rendant sur le site de votre banque.

