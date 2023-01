Un appel de fonds est une demande de paiement d’une partie ou de l’intégralité de la somme nécessaire au financement d’un achat – immobilier, en l’occurrence.

Il peut s’agir :

Comment faire un appel de fonds ? C’est une question qu’il faut se poser afin de savoir comment acheter une maison. Les règles qui encadrent les appels de fonds diffèrent selon la nature du bien que vous achetez : neuf, à construire… ou si vous le faites construire vous-même, sans passer par un promoteur.

Généralement, la proportion des différents appels de fonds est fixée par la loi en fonction de l’avancement du projet.

Dans le cas où vous auriez contracté un prêt immobilier, l’appel de fonds détermine selon quel échéancier vos financements seront débloqués.

Lorsque vous contractez un prêt immobilier pour acquérir un bien, ces fonds sont conservés par l’établissement bancaire jusqu’à la signature de l’acte authentique.

C’est le notaire qui réalisera l’appel de fonds auprès de la banque une fois la signature effectuée. Dans ce cas, l’appel de fonds correspond donc à un « déblocage des fonds ».

Le déblocage de fonds d’un prêt immobilier peut arriver dans plusieurs cas : construction, travaux… En fait, peu importe le cas, le déblocage de fonds se fera si votre demande de prêt immobilier est acceptée. Le délai pour le déblocage de fonds d’un prêt immobilier est de quelques jours après la signature de l’offre de prêt chez le notaire. C’est le temps qu’il faut à la banque pour débloquer les fonds. Vous vous demandez sûrement qui demande le déblocage des fonds ? C’est le notaire qui va faire la demande auprès de la banque.

Est-il possible pour le vendeur et l’emprunteur de faire appel au même notaire ?

Si votre projet consiste en la construction d’un bien, le constructeur vous adressera des appels de fonds.

Leur montant est encadré par le Contrat de Construction de Maison Individuelle, obligatoire lors de la construction d’un logement individuel. En voici l’échéancier selon l’achèvement des différentes étapes :

Hors d'eau, hors d'air, qu'est-ce que c'est ?

On dit qu’une maison est mise hors d’eau quand elle est mise à l’abri des intempéries (charpente et toit), et hors d’air lorsqu’elle est mise à l’abri de l’air (portes et fenêtres, essentiellement).