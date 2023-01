Assurance maison : souscrire, résilier, obligatoire

Qu’est-ce qu’une assurance maison ?

Une assurance maison est une assurance habitation qui permet de protéger sa maison individuelle contre les risques locatifs. Pour souscrire une assurance maison, il faut comparer les différentes assurances habitation présentes sur le marché puis remplir le formulaire de souscription. Pour aller plus vite dans ces démarches, on peut aussi opter pour une assurance habitation en ligne.

L’assurance maison se compose de différentes garanties qui couvrent l’assuré en cas de sinistre. Plus le contrat comporte des garanties, plus la prime d’assurance est élevée.

À quoi sert un comparateur d’assurance maison ?

Le comparateur d’assurances maison est un dispositif en ligne qui va comparer les assurances du marché et les trier selon les critères que l’on souhaite. Ainsi, le comparateur d’assurances maison va permettre de gagner du temps dans la recherche de son assurance maison et de trouver le contrat le plus adapté.

Afin d’affiner la recherche et de trouver le meilleur contrat, il est recommandé de filtrer le travail du comparateur en fonction :

Du prix de la prime d’assurance ;

Des garanties ;

Des exclusions ;

Du montant de la franchise ;

Du délai de carence, etc.

Le choix d’utiliser un comparateur d’assurances est d’autant plus important que les assurances maison sont plus chères que les assurances pour les appartements. Trouver l’assurance la moins chère, mais la plus complète possible est donc une nécessité.

Pourquoi opter pour une assurance maison en ligne ?

Au moment d’assurer leur logement, de plus en plus de personnes se tournent vers une assurance maison en ligne. L’avantage d’une assurance en ligne est que les démarches se font globalement de manière plus rapide que ce soit pour la souscription ou la résiliation. De plus, il est fréquent que les assurances maison en ligne soient moins chères que les assurances habitation classiques.

La façon la plus efficace de trouver une assurance maison en ligne reste de se servir d’un comparateur d’assurance. Cela évite aux consommateurs de faire le tour des compagnies d’assurance et donc de perdre énormément de temps.

L’assurance maison en ligne peut contenir les mêmes garanties qu’une assurance habitation classique. On peut ainsi être couvert contre :

Les incendies ;

Les dégâts des eaux ;

Les explosions ;

Les bris de glace ;

Les catastrophes naturelles, etc.

En se rendant sur le site d’une assurance maison en ligne, on peut demander à obtenir un devis du contrat. Pour cela, il va falloir indiquer :

La superficie de la maison ;

Le nombre de pièces ;

L’adresse de la maison ;

Si la maison est une résidence principale ou secondaire ;

Si on est locataire ou propriétaire ;

La présence ou l’absence de dépendances ;

Les anciens sinistres, etc.

Grâce au devis, on peut avoir une vision claire du contrat d’assurance maison que l’on convoite. On peut visualiser le montant de la prime d’assurance, mais aussi les garanties auxquelles on a souscrit.

Obtenir un devis ne signifie pas que l’on doit souscrire le contrat en question. Il s’agit simplement d’un document qui va aider à faire son choix d’assurance maison en récapitulant les composantes du contrat.

Qu’est-ce qu’une assurance maison MRH ?

L’assurance multirisques habitation (MRH) est l’assurance habitation la plus souscrite en France. En effet, la MRH permet d’être assuré contre les risques locatifs, mais elle contient également trois volets de garantie minimum :

La responsabilité civile ; La responsabilité civile vie privée ; Le dommage aux biens.

Ainsi, avec l’assurance maison multirisques habitation, l’occupant et ses biens sont protégés contre les risques locatifs. Bien entendu, en fonction de ses besoins et de ces moyens, plus ou moins de garanties peuvent être souscrites.

Cependant, comme pour toutes les assurances, il est important de faire attention à certains détails qui peuvent tout changer en cas de dommages :

Le montant de la franchise ;

; Les exclusions de garantie ;

; Le délai de carence ;

; Le plafond de remboursement, etc.

Le délai de carence correspond à la période durant laquelle les garanties ne s’appliquent pas encore. Ce délai démarre à partir de la date de signature du contrat et peut durer entre un et douze mois. La durée du délai de carence doit obligatoirement figurer sur le contrat d’assurance maison.

Cependant, de plus en plus d’assurance maison, notamment les assurances en ligne, n’appliquent pas de délai de carence et couvre l’assuré dès la signature du contrat.

Quant au plafond de remboursement, il s’agit de la somme maximale que l’assuré peut recevoir comme indemnisation. Si le montant des dégâts est supérieur au plafond de remboursement, la différence est à la charge du détenteur du contrat.

Quelles sont les démarches pour souscrire une assurance maison ?

Les démarches pour souscrire une assurance maison sont les mêmes que pour n’importe quelle assurance habitation. Il faut simplement :

Comparer les assurances habitation ; Contacter l’assureur de son choix ; Remplir le questionnaire de souscription ; Étudier la proposition de contrat ; Signer le contrat d’assurance maison.

Pour entrer davantage dans les détails, la souscription va nécessiter la transmission de plusieurs documents comme :

Un justificatif d’identité ;

Une copie du contrat de location ;

Un justificatif de revenus ;

Un relevé d’identité bancaire.

Après la souscription, la compagnie d’assurance fait parvenir une fiche d’information qui va récapituler les termes du contrat, les garanties, le montant de la prime d’assurance, la franchise, les exclusions, etc.

L’assurance maison est-elle obligatoire ?

L’assurance maison et plus globalement l’assurance habitation sont obligatoires dans deux cas :

Pour les locataires ; Pour les propriétaires d’un bien en copropriété.

Lorsque l’on est locataire d’un logement meublé ou non, il est obligatoire de souscrire une assurance habitation et de fournir à son bailleur un attestation d’assurance habitation au moment de la signature du contrat de location. Grâce à cette attestation, le propriétaire a la certitude que son logement et son locataire sont couverts en cas de sinistre.

Cependant, le propriétaire ne peut pas imposer le choix de l’assurance maison. Le locataire a donc la liberté de choisir son contrat d’assurance, mais il doit au moins être protégé contre les risques locatifs (incendie, explosion, dégâts des eaux).

En revanche, l’assurance maison pour n’est pas obligatoire dans certaines situations :

Si on est locataire d’un logement de fonction ; Si on est locataire d’une location saisonnière.

Que se passe-t-il en cas de défaut d’assurance maison ?

Un locataire qui ne dispose pas d’une assurance maison s’expose à de nombreux risques. En effet, il sera considéré comme responsable en cas de sinistre et devra payer de sa poche les réparations dans son logement et celui de ses voisins.

En vertu de la loi Alur (qui fixe l’obligation de posséder une assurance maison locataire, plus d’informations ici), le propriétaire du bien peut intenter plusieurs actions pour faire face à un défaut d’assurance :

Souscrire lui-même l’assurance habitation et exiger du locataire le remboursement de la prime d’assurance ; Résilier le contrat de bail en faisant appel à un huissier.

Le saviez-vous ? La loi Alur oblige les propriétaires de logement en copropriété à souscrire une assurance habitation qui couvre au minimum la responsabilité civile.

Comment résilier son assurance maison ?

La résiliation d’une assurance maison ne peut se faire que sous certaines conditions. En effet, il n’est pas possible de résilier son assurance habitation avant la première échéance du contrat. Cela signifie que l’on est obligé de conserver son assurance durant au moins 12 mois, d’où l’importance de bien la choisir.

Une fois que la première échéance est passée, la résiliation peut se faire à tout moment en envoyant une lettre de résiliation par courrier recommandé à votre assureur.

Modèle de lettre de résiliation d’assurance maison :

Nom Prénom

Adresse

Code Postal/Ville

Téléphone Nom de l’assureur

Adresse

Code Postal/Ville Fait le [date], à [ville] Objet : Résiliation du contrat d’assurance habitation n°[numéro de contrat] Madame, Monsieur, Titulaire du contrat d’assurance habitation numéro [numéro du contrat) au sein de votre organisme, je vous demande, par la présente, la résiliation de ce dernier. En effet, mon contrat ayant plus d’un an, je souhaite y mettre fin à compter du [insérer date de fin de contrat]. Je vous remercie de m’envoyer un document attestant de la prise en compte de cette demande. Dans l’attente d’un retour, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

Il faut savoir que les locataires ne peuvent pas résilier leur contrat s’ils ne possèdent pas déjà une nouvelle assurance maison. Une fois que le nouveau contrat d’assurance est signé, l’assureur va se charger de résilier l’ancien contrat.

Dans certaines situations, la résiliation de l’assurance maison peut être faite sans tenir compte de la première année ou de la date d’échéance. C’est notamment le cas :

Du déménagement ;

; De l’ aggravation du risque ;

; De la modification des clauses du contrat ;

; Du décès de l’assuré.

Dans tous les cas, la résiliation prend effet 1 mois après la réception de la lettre de résiliation par l’assureur.

Comment trouver une assurance maison pas chère ?

Quel est le prix d’une assurance maison ?

Le prix d’une assurance maison dépend de nombreux paramètres :

La compagnie d’assurance ;

Le niveau de couverture ;

Les garanties ;

Le montant de la franchise ;

Le profil de l’assuré ;

Le lieu de résidence ;

La taille de la maison ;

La valeur des biens, etc.

Ainsi, plus l’assurance couvre un grand nombre de risques plus elle est chère. L’assurance multirisques habitation est par exemple l’une des plus chères car elle est très complète. Elle protège non seulement contre les risques locatifs, mais aussi contre d’autres types de sinistres comme le vol, les catastrophes naturelles ou encore le bris de glace.

En revanche, d’autres assurances sont moins chères mais offrent une plus faible couverture. C’est pour cette raison que le prix ne doit pas être le critère déterminant au moment de choisir son assurance maison.

Le prix moyen d’une assurance maison est de 180€ par an.

Utiliser un comparateur d’assurance maison est la façon la plus simple de trouver une assurance maison pas chère. En effet, il va comparer les différentes assurances en fonction des critères que l’on choisi pour sélectionner la moins chère.

Quelle franchise pour une assurance maison ?

La franchise d’assurance correspond à la somme qu’il reste à la charge de l’assuré suite à un sinistre. Elle est présente dans la plupart des contrats d’assurance mais elle se calcule de différentes façons.

Il existe différents types de franchise d’assurance maison :

La franchise relative : elle détermine l’intervention de l’assureur en fonction du montant du sinistre. Si le montant du sinistre est inférieur à celui de la franchise, l’assuré n’est pas indemnisé. Si le montant du sinistre est supérieur à celui de la franchise, l’assuré est entièrement indemnisé. La franchise absolue : elle est systématiquement déduite de l’indemnisation.

Le mode de calcul de la franchise varie selon le contrat d’assurance. Il doit obligatoirement figurer sur le contrat. Le calcul peut se baser sur :

Un montant fixe (par exemple 200€) ;

(par exemple 200€) ; Un pourcentage du montant de l’indemnisation ;

du montant de l’indemnisation ; Un montant fixe et un pourcentage (par exemple 15% de l’indemnité avec un plafond de 300€).

La particularité des contrats d’assurance est que plus le montant de la franchise est élevé, plus celui de la prime d’assurance est bas et inversement. Ainsi, le choix d’une franchise plus ou moins élevée va dépendre du budget de l’assuré et de ses envies.

Le saviez-vous ? Il existe une franchise légale qui intervient dans le cas d’une catastrophe naturelle. Elle de 380€ pour un sinistre consécutif à une catastrophe naturelle et de 1520€ pour un sinistre dû à mouvement de terrain consécutif à la sécheresse et/ou la réhydratation des sols.

Il existe des assurances maison sans franchise mais elles sont rares. De plus, le montant de la prime d’assurance est très élevé.

FAQ

Qu'est-ce qu'un sinistre habitation ?

Un sinistre habitation est une évènement négatif qui survient au sein d'un logement. Il peut s'agir d'un dégât des eaux, d'un incendie, d'une explosion, d'un bris de glace, etc.

On distingue deux types de sinistres :

Celui dont est victime l'assuré ; Celui que l'assuré à causé à des tiers.

Lorsque l'on constate un sinistre dans son logement, on dispose de 5 jours pour prévenir son assureur.

Quels sont les risques garantis dans une assurance MRH ?

L'assurance MRH (multirisques habitation) garantie de nombreux risques. On retrouve les risques locatifs classiques (dégât des eaux, incendie, explosion), mais aussi d'autres risques comme le vol, le bris de glace, les catastrophes naturelles, la perte d'un équipement suite à une coupure de courant, etc.

Pour bien choisir son assurance multirisques habitation, il faut utiliser un comparateur d'assurance MRH.

Quelle assurance quand on fait construire une maison ?

Lorsque l'on décide de construire sa propre maison, il est nécessaire de souscrire deux assurances : une assurance MRH et une assurance dommages ouvrage (DO). Ces assurances permettent d'être couvert en cas de sinistre survenant durant la construction. Elles sont toutes les deux obligatoires pour toute construction de maison.