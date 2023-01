Comment se passe le remboursement différé d’un prêt étudiant ? Il existe deux types de prêts étudiants aux remboursements distincts, cependant les deux sont des prêts différés. C’est même la particularité du prêt étudiant, il n’est à rembourser qu’après une période de différé établie par avance, pour permettre à l’étudiant qui ne travaille pas encore de faire ses études avant de commencer le remboursement.

Rembourser un prêt étudiant différé partiel

Parmi les deux principaux types de prêt étudiant, le prêt différé partiel est considéré comme le plus avantageux. Comme tous les prêts différés, il permet de ne rembourser le montant de l’emprunt qu’au terme d’une période établie par avance dans le contrat. Cependant, l’emprunteur doit s’acquitter des frais de son assurance ainsi que des intérêts avant la fin de la période de différé.

Bon à savoir Le prêt étudiant à taux 0 existe. Les frais et intérêts sont alors pris en charge par l’État, cependant il y a quelques conditions à remplir : pour avoir un prêt à taux zéro, il faut avoir entre 18 et 28 ans, être inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur et avoir une caution de garant. Le montant de l’emprunt ne peut pas aller au-delà de 2 000€.

Pour le prêt étudiant différé partiel, il faudra donc rembourser en premier lieu les intérêts ainsi que les cotisations d’assurance, puis rembourser le montant du prêt une fois la période de différé terminée. Les banques ne prêtent généralement pas au-delà de 9 ans, ce qui peut donner de longues périodes de différé mais de petites périodes de remboursement.

Rembourser un prêt étudiant différé total

Le prêt étudiant en différé total propose une autre solution de remboursement : payer uniquement l’assurance sur la période de différé puis rembourser le montant du prêt et les intérêts à la fin. Si la solution semble plus avantageuse au premier regard, elle revient en réalité beaucoup plus chère lorsque arrive le moment de rembourser.

Le taux des intérêts bancaires augmentant avec le temps, pour un prêt étudiant pris sur une longue durée les intérêts vont s’accumuler jusqu’à représenter une somme très importante une fois la période différée arrivée à terme. À ces intérêts s’ajoute également le montant du prêt initial, le tout devant être remboursé sur une très courte période. Bien qu’un prêt étudiant différé total puisse être intéressant en cas de difficultés financières lors des études, une fois en poste il faudra s’acquitter d’une somme beaucoup plus élevée qui pèsera lourd sur les premiers salaires.

Attention ! Un prêt étudiant n’est pas un crédit immobilier. Les intérêts à rembourser ne sont pas les mêmes et ne peuvent pas être lissés de la même façon qu’avec un prêt amortissable.

Quel que soit le prêt étudiant choisi, il est toujours recommandé de procéder à une simulation de prêt en amont. La simulation de prêt étudiant permet non seulement d’anticiper le remboursement d’un prêt contracté et de prévoir ses dépenses sur les années à venir, mais également d’envisager plus sagement le montant d’un prêt. Bien qu’un simulateur puisse estimer le taux d’endettement d’un étudiant, il n’est pas toujours très avisé de prendre un prêt avec un taux d’endettement maximal puisque le montant des intérêts à rembourser pendant le différé (ou à la fin) sera d’autant plus important.

Capacité d’emprunt à taux d’endettement maximal

Salaire mensuel net Mensualité maximale Prêt sur 10 ans Prêt sur 15 ans Prêt sur 20 ans 1 200 € 429 € 50 400 € 75 600 € 100 800 € 1 700 € 595 € 71 400 € 107 100 € 142 800 € 2 000 € 700 € 84 000 € 126 000 € 168 000 € 2 500 € 875 € 105 000 € 157 500 € 210 000 € 3 000 € 1 050 € 126 000 € 189 000 € 252 000 € 3 500 € 1 225 € 147 000 € 220 500 € 294000 € 4 000 € 1 400 € 168 000 € 252 000 € 336 000 € 4 500 € 1 575 € 189 000 € 283 500 € 378 000 € 5 000 € 1 750 € 210 000 € 315 000 € 420 000 €

Qu’est-ce que le prêt étudiant ?

Le prêt étudiant pur est en fait un crédit à la consommation sans justificatif d’utilisation. Il ne s’agit pas d’un prêt immobilier et les sommes sont généralement trop faibles pour permettre un investissement immobilier intéressant, en revanche il est souvent utilisé pour financer les études, d’une façon ou d’une autre, par exemple :

Prendre en charge les frais de scolarité

Payer un logement étudiant

Avoir une avance pour les frais de nourriture

Acheter de l’équipement pour les études

Acheter un moyen de locomotion ou payer les transports

Quel âge faut-il pour un prêt étudiant ?

La condition principale pour prétendre à un prêt étudiant est d’être inscrit dans un établissement d’études supérieur et donc de pouvoir présenter une carte étudiant. Cependant, des conditions d’âge entrent également en jeu et cela afin que des adultes de retour en études ne puissent pas bénéficier du crédit à la consommation qu’est le prêt étudiant.

Pour souscrire soi-même à un prêt, il faut être âgé de 18 ans minimum. Avant cet âge, ce sont les responsables légaux de l’étudiant qui contracteront le prêt pour lui et devront prendre en charge son remboursement. L’âge maximum pour prendre un prêt étudiant est généralement de 28 ans, cependant certaines banques acceptent de prêter à des étudiants jusqu’à 30 ans.

Si vous souhaitez connaître le détail d’un prêt étudiant ou la souplesse des prêts proposés, il est préférable de s’adresser directement à une banque. La démarche conseillée est de se rendre dans un premier temps sur le site d’une banque comme le Crédit Agricole ou la Société Générale et d’y chercher les conditions d’obtention d’un prêt étudiant ainsi que de réaliser une simulation. Une fois la simulation terminée, il est plus aisé de constituer un dossier de demande de prêt tout en sachant quelles sont les conditions pour avoir un accord de principe de la banque.

Quelle banque pour un prêt étudiant ?

Vous aimeriez faire une demande de prêt étudiant, mais vous n’êtes pas certain de savoir quelles banques en proposent ? Rassurez-vous, presque toutes les banques proposent aujourd’hui des prêts étudiant, comme La Poste, la Caisse d’Épargne ou le Crédit Agricole. Pour connaître le montant maximum de votre prêt étudiant, vous pouvez procéder en premier lieu à une simulation de prêt ou contacter directement un conseiller bancaire.

Si après avoir vérifié les conditions d’obtention du prêt étudiant et le montant maximum accordé vous ne savez pas encore qui choisir de la Société Générale ou de la Banque Populaire, il est toujours possible de passer par un comparateur. Des outils de comparaison en ligne vous permettront d’évaluer les différents établissements bancaires et de mettre clairement en parallèle leurs montants et leurs taux sur différents types de prêt, y compris le prêt étudiant.

FAQ

Est-il possible de réaliser un remboursement anticipé pour son prêt étudiant ?

Il est possible de réaliser un remboursement anticipé de son prêt étudiant sans justification. Cependant, si la somme remboursée est supérieure à 10 000 euros, des pénalités peuvent être appliquées. Elles sont toutefois limitées à 1% du montant total du prêt si la durée restante du crédit est supérieure à 1 an, et 0,5% si la durée restante du crédit est inférieure à un an.

Est-il possible d’obtenir un délai de remboursement de son prêt étudiant ?

Certaines situations comme un redoublement, une difficulté à trouver un CDI à la sortie des études peuvent rendre le remboursement du prêt étudiant compliqué. Sachez qu’il est possible de demander à sa banque un délai de remboursement du crédit. Pour ce faire, il faudra se munir de tous les documents justificatifs pertinents avant de commencer la négociation auprès de sa banque.