Contracter un prêt immobilier de 180 000 euros

Quel salaire pour emprunter 180 000 euros sur 10, 15, 20 et 25 ans ?

Vous vous en doutez sûrement, le montant que vous pourrez emprunter dépendra de vos revenus. Ainsi, si vous avez pour projet d’emprunter 180 000 euros, vous devrez comparer votre salaire et la durée d’emprunt afin de définir votre capacité d’emprunt .

Plus votre salaire sera élevé, plus votre durée d’emprunt pourra être courte. De cette manière, vous pourrez réduire le coût final de votre prêt. En contrepartie, si votre salaire n’est pas élevé, nous vous conseillons de contracter un prêt de 180 000 euros sur une durée plus longue afin de réduire le montant de vos mensualités et ainsi ne pas dépasser de seuil d’endettement de 35 %.

Vous vous demandez quel est le salaire nécessaire pour emprunter 180 000 euros? Nous vous aidons à trouver toutes les bonnes réponses ! Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez les salaires minimums requis pour emprunter 180 000 euros sur différentes durées d’emprunt. Pour obtenir une estimation plus précise, nous vous conseillons de passer par notre simulateur de prêt. Celui-ci est entièrement gratuit et sans engagement donc n’hésitez pas !

Salaire minimum pour un prêt de 180 000 euros sur 10, 15, 20 et 25 ans

Durée Mensualité Salaire 10 ans 1 500 € 4 545 € 15 ans 1 000 € 3 030 € 20 ans 750 € 2 273 € 25 ans 600 € 1 818 €

Malheureusement, votre salaire n’est pas le seul critère sur lequel les banques se basent pour vous accorder un prêt de 180 000 euros. Durant la lecture de votre dossier, les organismes bancaires étudieront également sur la stabilité de vos revenus. Effectivement, afin d’emprunter 180 000 euros, vous devrez justifier d’un salaire suffisamment élevé pour rembourser votre crédit mais vous devrez également prouver que votre contrat de travail vous permet d’avoir des revenus réguliers ! Il faut savoir que la banque privilégiera toujours des emprunteurs avec un contrat de travail de type CDI ou fonctionnaire afin de réduire le risque de défaillance de paiement.

Le conseil de l’expert N’hésitez pas à faire usage des nombreuses calculettes proposées par des sites comme papernest ! Celles-ci sont gratuites et vous permettent de simuler des facteurs tels que votre capacité d’emprunt ou vos mensualités. Vous pourrez ainsi préparer votre projet immobilier au mieux et trouver l’offre de prêt au meilleur taux !

Dans l’ordre de préférence, voici une liste des situations professionnelles que la banque privilégiera durant l’étude d’un dossier:

Un contrat de fonctionnaire Un CDI Un CDD Un contrat d’intérimaire Un contrat de travailleur indépendant

Vous devrez donc prendre votre situation professionnelle en compte lors de la constitution de votre dossier. Par exemple, si vous possédez un contrat de fonctionnaire et que vous répondez aux autres conditions d’octroi de prêt, vous avez de grandes chances d’obtenir un prêt de 180 000 euros. Sous certaines conditions, il n’est pas non plus exclu d’obtenir un crédit avec un CDD. Cependant, cela devient plus compliqué avec un contrat d’intérimaire ou de travailleur indépendant. Sachez que dans ces cas, vous devrez présenter vos fiches de salaire datant des trois dernières années.

Qu’en est-il des revenus complémentaires ? Sachez que si vous avez des revenus locatifs, la banque en prendra compte à 70 %. Malheureusement ce n’est pas pour tous les autres apports d’argent comme les allocations et pensions alimentaires. Ceux-ci seront exclus du calcul de la banque

Emprunter 180 000 euros sans apport ? Suite aux recommendations du Haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF), il est devenu très difficile d’emprunter sans apport. Le prêt sans apport est possible dans de rares cas où un emprunteur possède une épargne supérieure à 10 % du montant emprunté mais ne souhaite pas l’injecter dans son projet immobilier.

Prêt de 180 000 euros: quel est le taux d’intérêt ?

Si le prêt à taux zéro, également appelé PTZ, n’est pas concerné par les intérêts, ce n’est pas le cas de tous les types de prêts. De manière générale, les prêts immobiliers doivent être remboursés avec leurs intérêts, autrement dit, une somme en plus de celle que vous avez empruntée. Il vous est donc imposé de rembourser le montant de 180 000 euros que vous avez emprunté ainsi que le prix de l’assurance et les intérêts.

Autant dire que cela peut rapidement faire grimper le chiffre de 180 000 euros. Ainsi, si vous souhaitez augmenter le montant d’emprunt, nous vous conseillons de vérifier si vous êtes éligible au PTZ car un allongement de votre durée de prêt augmentera également le coût total de votre crédit. Vous trouverez ci-dessous un tableau avec les taux moyens d’un prêt immobilier de 180 000 euros sur 10, 15, 20 et 25 ans.

Les taux d’intérêt moyen pour un prêt de 10, 15, 20 et 25 ans

Durée du prêt Taux d’intérêt moyen 10 ans 2,06% 15 ans 2,23% 20 ans 2,28% 25 ans 2,35%

Les frais de dossiers bancaires ne doivent pas non plus être négligés. Ils font partie intégrante du montant que vous allez emprunter dans le cadre de votre prêt immobilier. Ce chiffre peut varier selon les banques et il est donc important de le prendre en compte dans vos calculs car il peut doubler selon les banques sollicitées.

Veillez donc à bien confronter les banques et leurs caractéristiques pour contracter un crédit immobilier auprès de celle qui vous fera payer le moins de frais supplémentaires. Qu’il s’agisse d’un crédit contracté chez Boursorama ou la Société Générale, le calcul de la capacité d’emprunt reste important et le connaître vous sera utile pour bien préparer le dossier que vous allez présenter à l’établissement prêteur que vous avez choisi.

Bon à savoir Une fois que vous aurez reçu une offre de prêt de l’établissement bancaire de votre choix, vous aurez droit à une période de réflexion obligatoire de 10 jours avant de pouvoir accepter votre offre. Utilisez cette période pour comparer les offres de prêts via un courtier immobilier comme papernest.

Cliquez ici pour connaître les derniers taux immobiliers et leurs évolutions au fil des années.

Contracter un prêt de 180 000 euros : quel est le taux d’endettement ?

Le taux d’endettement est l’une des variables les plus importantes sur lesquelles la banque de votre choix va se baser pour décider si vous pouvez contracter un prêt de 180 000 euros. Il s’agit d’un pourcentage qui permet de déterminer votre capacité d’endettement et donc le montant des mensualités que vous serez en mesure de supporter sans trop vous endetter. Ce taux aura un impact sur votre capacité d’emprunt et la durée de votre emprunt. Au jour d’aujourd’hui, le seuil d’endettement est strictement fixé à 35 % et aucune banque n’acceptera de dépasser ce taux.

Pour calculer votre taux d’endettement personnel, il suffit d’additionner la totalité de vos charges et de vos revenus et d’appliquer la formule suivante:

Montant de vos charges x 100 / montant de vos revenus = taux d’endettement

Avec ce taux, vous pouvez facilement évaluer le montant maximum des mensualités que vous pouvez ajouter à votre budget sans dépasser le seuil d’endettement de 35%. Ainsi, vous pourrez plus facilement identifier les logements que vous serez en mesure d’acheter et adapter le montant du prêt que vous souhaitez emprunter. Si votre taux d’endettement est supérieur à 35 %, vous pouvez également considérer d’allonger la durée de votre emprunt (jusqu’à 25 ans) et ainsi réduire le montant de vos mensualités !

Qu’est-ce que le reste à vivre ? Le reste à vivre correspond à la somme dont vous disposez pour vivre après avoir payé toutes vos charges. Plus les revenus générés sont importants, plus le reste à vivre sera élevé. Alors que ce critère était souvent pris en compte par les banques pour permettre à des emprunteurs de dépasser le plafond d’endettement de 35 %, cela n’est plus le cas suite au durcissement des conditions d’octroi de prêts immobiliers.

Le principe est à peu de choses près le même pour le calcul de la capacité d’emprunt pour un prêt personnel. Afin de savoir quel montant emprunter pour l’achat d’une voiture, référez-vous à vos revenus et au prix du véhicule concerné, tout simplement ! De là, il sera simple de vous organiser de planifier votre demande de prêt personnel. Notez également que les entreprises ont recours à ce type de calculs pour connaître leur capacité d’emprunt et d’endettement pour savoir quel montant elles peuvent emprunter.

Dès le 1er janvier 2022, les recommandations du HCSF (Haut Conseil de Stabilité Financière) seront obligatoires. Aucun emprunt ne sera accordé pour un taux d’endettement supérieur à 35%, et sur une durée maximale de 25 ans (En savoir plus).

Rembourser un crédit de 180 000 euros

Comment calculer les mensualités à rembourser pour un prêt de 180 000 euros ?

Étant donné que vous connaissez votre capacité d’emprunt, vous pouvez commencer à prévoir le remboursement de votre prêt de 180 000 euros. Pour cela, il vous sera nécessaire de calculer vos mensualités qui servent naturellement à rembourser la somme empruntée et ses intérêts. Celles-ci dépendent notamment du montant emprunté, de la durée de l’emprunt ainsi que du taux appliqué à votre crédit. Ce calcul se fait à l’aide d’une formule compliquée et il est donc souvent plus simple de passer par un simulateur de prêt immobilier comme celui que propose papernest !

Si vous doutez encore du montant à emprunter, vous pouvez procéder à un calcul des mensualités maximales que vous aurez à rembourser et vous pourrez ainsi estimer votre capacité d’emprunt en fonction de la durée d’emprunt souhaitée. Effectivement, la capacité d’emprunt a directement un lien avec votre taux d’endettement qui ne peut pas dépasser 35 %. Pour cela, il suffit de faire l’opération suivante:

Salaire mensuel net x 0,35 = mensualité maximale

De ce fait, si vous voulez savoir quel salaire vous devez gagner pour emprunter 50 000, il vous suffit de multiplier votre salaire net par 0,35. Vous pouvez également vous référer au tableau proposé sur notre page pour estimer vos mensualités maximales et votre capacité d’emprunt en fonction du montant de votre salaire mensuel net sur une durée de 10, 15, et 20 ans.

Capacité d’emprunt à taux d’endettement maximal

Salaire mensuel net Mensualité maximale Prêt sur 10 ans Prêt sur 15 ans Prêt sur 20 ans 1 200 € 429 € 50 400 € 75 600 € 100 800 € 1 700 € 595 € 71 400 € 107 100 € 142 800 € 2 000 € 700 € 84 000 € 126 000 € 168 000 € 2 500 € 875 € 105 000 € 157 500 € 210 000 € 3 000 € 1 050 € 126 000 € 189 000 € 252 000 € 3 500 € 1 225 € 147 000 € 220 500 € 294000 € 4 000 € 1 400 € 168 000 € 252 000 € 336 000 € 4 500 € 1 575 € 189 000 € 283 500 € 378 000 € 5 000 € 1 750 € 210 000 € 315 000 € 420 000 €

À noter aussi : il est possible de renégocier un prêt. Pour cela, il faut regrouper un certain nombre d’informations et de documents, notamment un dossier de négociation et un dossier de solvabilité. Il ne s’agit pas que de contacter la banque concernée par votre prix actuel, mais aussi d’en démarcher d’autres, auprès desquelles vous obtiendrez dans l’idéal des offres de rachat de crédit. Ces offres serviront à vous donner une idée de ce que vous pouvez demander à votre banque, et sont également un outil de négociation en soi.

Quel est le coût final d’un prêt de 180 000 euros ?

Le coût de votre crédit immobilier correspond aux intérêts que vous verserez sur votre prêt immobilier, ainsi que les frais de dossier, d’assurance et de caution. Ces charges auront naturellement un effet important sur le coût global de votre prêt immobilier à long terme.

Alors, en connaissant plusieurs éléments comme le taux d’endettement maximum ou encore les taux d’intérêts appliqués par les banques, combien coûte vraiment un prêt de 180 000 euros ? Le tableau ci-dessous présente le coût moyen d’un prêt de 180 000€ selon la durée de l’emprunt :

Le coût moyen d’un prêt de 180 000 euros selon 15, 20 et 25 ans (*taux moyen d’assurance d’assurance de 0,34 % sur la base des dossiers finalisés en mars)

Durée de l’emprunt Taux d’intérêt moyen Coût moyen hors assurance Coût moyen total* 15 ans 2,23% 14 340 € 23 520 € 20 ans 2,28% 22 163 € 34 403 € 25 ans 2,35% 34 447 € 49 747 €

Le tableau suivant dresse le coût moyen d’un prêt selon le montant emprunté et la durée du crédit immobilier. N’hésitez pas à le consulter à titre de comparaison pour choisir le montant et la durée du prêt qui vous convient le mieux. Ainsi, vous remarquerez que plus la durée d’emprunt est longue, plus le coût final de votre prêt sera élevé.

Le coût moyen d’un prêt selon 20 ans (*taux moyen de 0,34 % sur la base des dossiers finalisés en mars)

Montant du prêt Mensualité Coût total du prêt avec assurance* 10000 € 417 € 19 113 € 180000 € 750 € 34 403 € 200000 € 833 € 38 225 €

Ces chiffres sont bien évidemment des estimations. Le mieux est, une fois de plus, d’avoir recours à un outil de simulation en ligne pour calculer votre capacité d’emprunt, la durée d’emprunt, le taux d’intérêt et enfin le coût final de votre crédit. La calculette présente l’avantage d’être gratuite et facile à utiliser pour vous aider dans votre recherche de prêt immobilier.

Vous pouvez également faire appel à un courtier papernest pour vous aider à constituer votre dossier et à obtenir le meilleur taux. Expert en immobilier, le courtier pourra non seulement vous informer sur la possibilités de bénéficier de différentes aides mais il vous aidera également à choisir l’offre de prêt et l’assurance emprunteur la plus avantageuse pour votre projet.

Un courtier immobilier comme papernest est en effet dédié à vous accompagner du début à la fin de votre projet immobilier. Concrètement, il sera présent aux banques que vous démarcherez, vous aidant à négocier un taux avantageux auprès de vos interlocuteurs. Sa connaissance à la fois du milieu et de votre cas particulier en fait un acteur parfait pour vous lancer plus loin dans votre projet.

Le saviez-vous ? Certaines banques présentent des caractéristiques intéressantes dans le cadre d’une demande de prêt. Saviez-vous par exemple que le Crédit Agricole est le 1er Bancassureur en Europe, ou que la Banque Postale est reconnue pour sa transparence en matière d’actions sociales et environnementales ? Cela peut faire pencher la balance en votre faveur et vous faciliter le remboursement de votre crédit !

Enfin, il est possible d’avoir recours à un tableau d’amortissement que vous pouvez construire vous-même. Ce tableau, réalisé grâce aux chiffres de plusieurs offres de prêt de différentes banques, est donc tout d’abord une façon de comparer les possibilités en termes d’emprunt.

L’idée est aussi de vous aider à visualiser ce que signifie réellement un prêt de cette ampleur, avec tel ou tel taux d’intérêt et telle ou telle mensualité. Sans cela, une proposition de prêt peut paraître abstraite et il est difficile de se représenter ce qu’impliquent ses coûts pour vous dans les années à venir.

Voir aussi:

FAQ

Quel salaire faut-il pour emprunter 180 000 € ?

Votre capacité d'emprunt n'est pas la même pour un emprunt sur 10 ou sur 25 ans ! Si vous voulez contracter un emprunt de 180 000 € sur 10 ans, vous devrez gagner plus de 4 300 € nets, 2 900 € pour un emprunt sur 15 ans, 2 100 € pour un emprunt sur 20 ans et 1 700 € pour un emprunt sur 25 ans.

Quel est le taux d'endettement maximum pour emprunter 180 000 € ?

Quelle que soit la somme empruntée, le taux d'endettement maximum est aujourd'hui fixé à 35% de vos revenus nets. Si vous gagnez 2 500 €, votre mensualité maximale est donc de 875 €, 1 190 € si vous gagnez 3 400 € nets par mois. Il vous suffit ensuite de multiplier ce chiffre par le nombre de mensualités souhaitées pour connaître votre capacité d'emprunt.

Est-ce que je peux emprunter 180 000 € ?

Votre capacité d'emprunt dépend bien entendu de vos revenus et de votre apport personnel, mais votre situation personnelle et professionnelle ainsi que vos autres crédits en cours jouent également un rôle. Utilisez un simulateur de prêt immobilier pour en savoir plus !