Qu’est-ce qu’une édition d’offre de prêt ?

Une édition offre de prêt est le document officiel envoyé par l’établissement bancaire pour présenter les termes d’une offre de prêt immobilier. Cette offre est valable pendant 30 jours et vous devez respecter un délai de réflexion obligatoire de 10 jours avant de renvoyer l’édition offre de prêt signée, si vous souhaitez accepter ces conditions et débloquer les fonds.

Il est nécessaire de rechercher activement un financement auprès des banques pour recevoir une édition offre de prêt.

Les conseils d’une vraie pro Christine – Courtière en immobilier Senior chez papernest Il vous est possible de refuser une offre de prêt si celle-ci ne vous convient pas. Ce n’est qu’à la signature de l’offre que vous vous serez engagé à rembourser votre prêt immobilier.

L’édition d’offre de prêt immobilier est la première démarche administrative avant le déblocage des fonds nécessaires à réaliser votre projet immobilier. Vous pouvez demander votre édition offre de prêt chez Bred, Boursorama Banque, Crédit Mutuel ou Caisse d’Épargne. En effet, tous les établissements bancaires proposent des offres de prêt avec des taux d’intérêts différents pour permettre à leurs clients de réaliser leur projet immobilier

Combien puis-je emprunter ? Puis-je bénéficier d’aides ? A qui m’adresser ? Pas de panique, toutes ces réponses sont regroupées dans notre guide ! Téléchargez-moi

Annonce

Les avis et commentaires +4000 avis - Excellent Benoît Super expérience avec Papernest Super expérience avec Papernest pour notre crédit immobilier malgré la situation du Covid-19. Mais ca fait plaisir d'avoir des personnes réactives Namel Très bien Très bien, bon accompagnement, c'est clair et ça facilite la vie pour trouver ce qui convient le mieux. Justin Merci au courtier ! J’ai fait appel à Papernest pour faire un emprunt pour un achat immobilier dans le 16eme à Paris. Le courtier a été très réactif Lors de ma re célia morel Très bon service Très bon service, l’interlocutrice était très chaleureuse, agréable et efficace. Elle a fait preuve de beaucoup de professionnalisme ! Cela me s Stefane Une excellente expérience client Disponibilité, écoute et réactivité. Merci à notre courtière Lou de nous avoir accompagnés et d’avoir su comprendre les enjeux derrière notr Déborah C. Je recommande les yeux fermés Accompagnement d'un très grand professionnalisme tout au long de mon dossier de crédit immobilier. Grâce à Papernest, j'ai pu bénéficier d'un tr Anne Jupin 5 étoiles Première expérience de prêt pour moi et je conseille de passer par un courtier. Quel soulagement de trouver un professionnel pour négocier à ma p Maxime Grâce à papernest j'ai pu enfin trouver… Grâce à papernest j'ai pu enfin trouver le crédit qu'il me fallait pour acheter mon appartement. En plus, tout a été rapide et sans stress. Je re Envie de voir plus d'avis sur papernest ?

L’offre de prêt représente la dernière étape des recherches pour financer votre projet immobilier. Néanmoins, elle est également la première étape d’une longue liste de démarches administratives jusqu’à la signature de l’acte authentique chez le notaire et le déblocage des fonds pour concrétiser votre projet immobilier.

L’offre de prêt immobilier est un document envoyé par l’établissement bancaire pour proposer un crédit immobilier sous certaines conditions, comme le taux immobilier, par exemple. L’édition de l’offre de prêt respecte des conditions strictes et nécessite une attention particulière. Elle reprend tous les termes du contrat.

Les obligations de la banque

Les obligations des futurs emprunteurs

Le saviez-vous ? Vous pouvez faire une demande de crédit auprès de plusieurs établissements bancaires et recevoir plusieurs éditions d’offre de prêt mais vous ne pouvez accepter qu’une seule offre de prêt.

Vous pouvez effectuer votre recherche de financement dans plusieurs établissements bancaires et demander une édition offre de prêt en agence.

Comment être sûr de choisir la meilleure offre de prêt ?

Il est indispensable de réaliser plusieurs demandes de prêt afin de comparer les offres et choisir la plus avantageuse pour votre projet. Mais comment être sûr de bien vous y prendre ?

En premier lieu, soyez méthodique : taux d’intérêt, durée du prêt, assurance… tous ces éléments figurent sur le tableau d’amortissement, obligatoirement fourni par la banque avec l’offre de prêt.

Ce sont donc les tableaux d’amortissement que vous devez comparer, et où vous devrez scrupuleusement examiner les différents taux et conditions du prêt.

Cependant, cette comparaison peut se révéler longue est fastidieuse. C’est là que le courtier peut vous aider : comparer les offres est son métier ! Il dispose de l’expérience, mais aussi des contacts et partenariats nécessaires à trouver l’offre la plus adaptée à votre profil.

L’avantage, c’est que vous n’êtes pas obligé de faire appel à ses services si l’offre négociée ne vous convient pas. Vous ne payez le courtier qu’une fois l’offre de prêt acceptée et signée… C’est pour cela que trouver la meilleure offre pour vous est dans son intérêt !

Besoin d'aide pour négocier votre prêt ? Service gratuit Un courtier immobilier papernest négocie pour vous une offre de prêt au meilleur taux !

Annonce

Offre de prêt par courrier simple ou recommandé ?

L’édition de l’offre de prêt est généralement envoyée par voie postale avec une lettre recommandée avec accusé de réception.

Les différentes étapes de la recherche de financement au déblocage des fonds :

Recherche de financement auprès des différentes banques Édition de l’offre de prêt envoyée par la banque : valable 30 jours Signature et renvoi de l’offre de prêt : 10 jours de réflexion obligatoires Édition du contrat de prêt : l’offre de prêt signée est valable pendant 4 mois Signature de l’acte authentique chez le notaire et déblocage des fonds

Attention ! L’acte authentique doit être signé au cours de la période de validité du contrat de prêt.

L’expert du crédit immobilier papernest trouve la meilleure offre de prêt pour votre projet ! Je commence !

Annonce

Que contient l’édition offre de prêt ?

L’édition offre de prêt est un document officiel qui récapitule les termes du contrat proposés par la banque. Vous devez nécessairement étudier votre offre de prêt immobilier avant de la signer et l’envoyer à votre conseiller bancaire.

Bon à savoir ! Vous avez un délai de réflexion obligatoire de 10 jours avant de renvoyer l’édition offre de prêt signée.

Les éléments qui doivent apparaître dans l’édition offre de prêt :

Le taux débiteur fixe (%) : taux permettant de calculer les intérêts des mensualités

Le taux annuel effectif global (TAEG) : taux comportant la totalité des frais d’un prêt (intérêts bancaires, frais de dossiers, frais des intervenants externes, coûts de l’assurance emprunteur, frais de garantie, etc.)

Le taux annuel effectif d’assurance (TAEA) : coût annuel de l’assurance-emprunteur

Le contrat d’assurance-emprunteur

Le montant des mensualités (intérêts et assurance)

Le coût total du crédit immobilier : la somme du capital emprunté, des intérêts et des primes d’assurance (montant noté dans le tableau d’amortissement de prêt)

La durée du prêt immobilier

Le montant du capital emprunté

Les délais concernant les différents conditions pour l’emprunt : frais de remboursement anticipé, conditions de modulation des échéances, etc.

La date prévue pour le déblocage des fonds

Dans le cas où vous recevez plusieurs éditions d’offre de prêt, vous devez comparer les différents éléments cités ci-dessus pour choisir l’offre de prêt la plus avantageuse.

Quel délai pour recevoir une offre de prêt immobilier ?

Chaque établissement bancaire pratique des politiques commerciales différentes et possède un fonctionnement unique. Par contre, les délais entre accord de prêt et offre de prêt vont varier selon les différentes banques et le moment de l’année où vous cherchez un financement pour votre projet immobilier.

Estimation des délais pour la réception de l’édition de l’offre de prêt :

Établissement bancaire Délai pour l’édition offre de prêt BNP Paribas 12 jours Délai de l’édition offre de prêt Caisse d’Épargne 14 jours Délai de l’édition offre de prêt Banque Populaire 17 jours Banque Postale 19 jours Crédit Mutuel 22 jours Délai de l’édition offre de prêt LCL (Crédit Lyonnais) 23 jours ING Direct 24 jours Crédit Agricole 25 jours HSBC 31 jours Société Générale 35 jours

Les délais ci-dessus représentent une indication mais ils peuvent varier selon les fluctuations du marché, les disponibilités de la banque, la période de l’année, etc. Toutes les informations complémentaires concernant les délais entre l’accord de principe et l’offre de prêt sur cette page.

Attention ! Les mois d’avril, mai, juin et décembre sont souvent un peu plus denses donc comptez 30% de temps en plus.

L’édition de l’offre de prêt est la première étape pour accéder à votre projet immobilier, quel qu’il soit. Néanmoins, malgré la volonté d’accélérer les démarches administratives pour débloquer les fonds le plus rapidement possible, la « réponse » à l’édition offre de prêt et son renvoi à l’établissement bancaire est soumis à un délai de réflexion obligatoire.

Bon à savoir ! L’édition offre de prêt est valable 30 jours et vous pouvez la renvoyer à la banque seulement après 10 jours de réflexion obligatoire, c’est-à-dire le 11ème jour après la réception du courrier.

Vous pouvez profiter du délai de réflexion obligatoire pour étudier consciemment votre édition offre de prêt et comparer les différentes propositions si vous avez réalisé des demandes de financement auprès de plusieurs établissements bancaires.

Vous pouvez également profiter des 10 jours de réflexion pour solliciter votre conseiller bancaire et poser vos questions et partager vos angoisses. Votre conseiller bancaire reste à votre disposition.

L’expert du crédit immobilier papernest vous permet de signer un prêt au meilleur taux ! Je simule mon prêt

Annonce

Pour aller plus loin :

FAQ

Quand peut-on envoyer une réponse positive à une édition d’offre de prêt ?

À partir du 11ème jour ! En effet, le délai de réflexion obligatoire est de 10 jours. Le document ne peut donc être renvoyé qu’à partir du 11ème jour.

Quelles sont les prochaines étapes avant de pouvoir débloquer les fonds ?

Une fois l'édition d’offre de prêt renvoyée, il reste quelques étapes intermédiaires avant le déblocage des fonds, dernière étape du processus. La banque doit éditer le contrat de prêt, qui devra être signé, puis l’acte authentique sera signé chez le notaire.