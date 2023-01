Quelles sont les subventions mises en place pour l’achat ou la rénovation d’une maison ancienne en 2023 ?

Si vous achetez une maison ancienne, vous pourrez bénéficier d’aides financières de la part de l’État pour ce qui concerne les travaux de rénovation. L’État met en place des subventions spécialement consacrées à l’achat d’une maison ancienne. En effet, contrairement au fait d’acheter un logement neuf, acheter dans l’ancien peut demander plus d’investissement au niveau des travaux. Ces travaux peuvent concerner la rénovation énergétique ou bien des travaux d’amélioration, comme par exemple l’accessibilité. Acheter une maison ancienne vous permettra d’agrandir votre patrimoine immobilier !

Quelles sont les aides de l’État ?

L’État a mis en place de nombreuses aides, qui vont vous permettre par exemple d’améliorer l’isolation de votre logement, pour pouvoir réduire vos factures énergétiques ! Chaque aide correspond à un besoin de rénovation. Ces aides pourront donc être utiles si vous allez acheter une maison à rénover. Vous n’allez plus hésiter à investir dans l’immobilier !

Il y a par exemple :

MaPrimeRénov’ ;

éco-prêt à taux zéro ;

aide « Habiter mieux sérénité » ;

chèque énergie.

Le conseil régional peut également vous faire bénéficier d’aides lors de votre achat immobilier, également si c’est votre premier achat immobilier.

Comment obtenir une subvention de l’État ?

Les conditions pour obtenir ces aides vont dépendre des aides dont il est question.

Par exemple, pour bénéficier de MaPrimeRénov’, il faut que le logement que vous occupez soit votre résidence principale. Le montant de l’aide va dépendre principalement de vos revenus.

L’éco-prêt à taux zéro est quant à lui réservé aux personnes physiques, dont le logement où les travaux auront lieu doit être déclaré comme résidence principale, que ce soit un appartement ou une maison.

Ainsi, les conditions sont différentes pour chaque aide, vous pouvez retrouver le détails de ces aides sur ce site.

Comment calculer un budget pour l’achat d’une maison ?

Avant d’entreprendre les démarches pour acheter une maison et se renseigner sur comment acheter une maison, il faut avoir en tête le budget que l’on souhaite consacrer à ce projet. Pour connaître ce budget, il va falloir prendre en compte plusieurs éléments.

La première étape peut être de s’intéresser au prix des logements dans la ville où vous souhaitez acheter. Connaître le prix du m2 vous permettra d’avoir une idée un peu plus précise du montant que vous pourrez consacrer à l’achat en lui même.

Lors de l’achat d’une maison, il faut également prendre en compte le remboursement du crédit immobilier. Le remboursement de votre capital et de vos intérêts ne doit pas avoir de conséquences négatives sur votre quotidien. Il est donc également important de calculer sa capacité d’emprunt avant de commencer les démarches de crédit immobilier.

Quelles sont les aides pour devenir propriétaire ?

L’État vous aide à devenir propriétaire. Pour ce faire, il met à dispositions de nombreuses aides pour vous accompagner dans votre projet. Ces aides interviennent au moment de la souscription de votre prêt immobilier.

Il y a donc :

le prêt à taux zéro ;

le prêt action logement ;

le prêt épargne logement ;

le prêt d’accession sociale.

Prêt à taux zéro

Le prêt à taux zéro permet, comme son nom l’indique, de ne pas avoir à payer d’intérêts lors du remboursement de son prêt. Ce prêt est réservé aux primo-accédants. Cela signifie que pour y avoir accès, vous ne pouvez pas avoir été propriétaire de votre résidence principale au cours des deux dernières années. Il faut également que vos revenus ne dépassent pas les plafonds prévus. Ces derniers dépendent de la localisation où se situe votre logement.

Cependant, il faut savoir que ce prêt ne peut pas financer votre achat dans sa globalité. Il est nécessaire de prendre à côté un ou plusieurs prêts.

De plus, pour pouvoir bénéficier du prêt à taux zéro pour l’achat d’une maison ancienne, il faut respecter certaines conditions :

être situé en zone B2 et C ;

devoir réaliser des travaux correspondant à au moins 25% du montant de l’opération à financer ;

que ces travaux aient pour objectif de réduire la consommation énergétique annuelle de la maison à 331 KWh/m2.

Prêt action logement

Pour bénéficier du prêt action logement, il faut également respecter certaines conditions, notamment celle d’être salarié dans une entreprise privée de plus de 10 personnes. Ce prêt va vous permettre de financer l’achat d’un logement dans le but d’en faire sa résidence principale, que ce soit dans un logement neuf ou ancien.

Le prêt action logement a des caractéristiques spécifiques :

un montant maximal de 40 000€ ;

un taux d’intérêt qui doit être égal à 0,5% ;

la durée du prêt n’est pas réglementée, tant qu’elle n’est pas supérieure à 25 ans.

De plus, le montant du crédit va dépéndre de la zone dans laquelle se situe le bien que vous souhaitez acheter.

Montant maximal d’un prêt Action logement en fonction de la localisation du bien à financer :

Zonage Zone A Zone A Bis Zone B1 Zone B2 Zone C Montant du crédit en € De 15 000 à 25 000 De 15 000 à 25 000 De 15 000 à 20 000 De 7 000 à 15 000 De 7 000 à 10 000

Vous pouvez également vous référer au tableau ci-dessous pour connaître les plafonds de ressources à ne pas dépasser en fonction de votre situation familiale.

Tableau des plafonds de ressources pour les bénéficiaires d’un Prêt Action Logement en € :

Combinaison du foyer Zone A Zone A Bis Zone B1 Zone B2 et C 1 38 236 38 236 31 165 28 049 2 57 146 57 146 41 618 37 456 3 ou 1 + 1 à charge 68 693 74 912 50 049 45 044 4 ou 1 + 2 à charge 82 282 89 439 60 420 54 379 5 ou 1 + 3 à charge 97 407 106 415 71 078 63 970 6 ou 1 +4 à charge 109 613 119 745 80 103 72 093 Par personne supplémentaire 12 213 13 341 8 936 8 041

Prêt épargne logement

La condition principale pour bénéficier du prêt épargne logement est d’avoir un plan épargne logement. La demande de prêt ne peut se faire qu’à partir de la fin de la 3e année du PEL. Vous avez la possibilité de demander votre prêt épargne logement dans une banque différente de celle où vous avez votre PEL, cependant, il est conseillé de choisir la même.

Là encore, le prêt épargne logement a certaines caractéristiques :

le montant ne peut pas dépasser 92000€ ;

la durée du prêt est comprise en 2 et 15 ans ;

le taux d’intérêt va dépendre de la période à laquelle vous avez ouvert votre PEL.

Prêt d’accession sociale

Comme pour les autres prêt, pour bénéficier du prêt d’accession sociale, il faut remplir certaines conditions. Ces conditions concernent la localisation du logement que vous souhaitez acheter, ainsi que le nombre d’occupants qui occuperont le bien.

Pour obtenir le prêt d’accession sociale, vos ressources doivent être inférieures à certains plafonds, que vous pouvez retrouver dans le tableau ci-dessous.

Ressources maximales possibles pour un Prêt Accession Sociale :

Nombre de personnes dans le logement Zone A Zone B1 Zone B2 Zone C 1 37 000 € 30 000 € 27 000 € 24 000 € 2 51 800 € 42 000 € 37 800 € 33 600 € 3 62 900 € 51 000 € 45 900 € 40 800 € 4 74 000 € 60 000 € 54 000 € 48 000 € 5 85 100 € 69 000 € 62 100 € 55 200 € 6 96 200 € 78 000 € 70 200 € 62 400 € 7 107 300 € 87 000 € 78 300 € 69 600 € À partir de 8 118 400 € 96 000 € 86 400 € 76 800 €

Peut-on bénéficier d’aides de la mairie pour son achat immobilier ?

Des nombreux collectivités proposent des aides à leurs habitants pour les accompagner dans leur projet immobilier. C’est le cas par exemple de Paris, Marseille, Caen, Bordeaux, Toulouse ou encore Rennes. Cependant, il faut bien garder en tête que ces aides ne sont pas suffisantes pour financer entièrement votre projet immobilier. Il est donc nécessaire de souscrire un crédit immobilier à côté.

Dans la plupart des cas, les collectivités posent des conditions pour être éligible à ces aides. Pour Paris, par exemple, il faut avoir vécu dans la ville depuis plus d’un an, et vos ressources ne doivent pas dépasser certains plafonds.

FAQ

👪 Qui a le droit à MaPrimeRénov' ?

L'aide MaPrimeRénov' n'est pas réservée qu'à un type de ménages. En effet, tous les ménages y ont droit, y compris les copropriétés et les propriétaires bailleurs.

❓ Quelles sont les aides de l'Anah pour la rénovation d'une maison ancienne ?

L'agence nationale de l'habitat propose des aides pour les foyers modestes. Les aides vont dépendre de vos ressources, ainsi que des travaux que vous avez à réaliser. Vous pouvez faire votre demande d'aides directement sur le site Internet de l'Anah.

🤔 Quelles sont les aides de prêt immobilier de la CAF ?

La CAF n'est pas présente uniquement pour le versement d'APL lors d'une location d'appartement. Si vous souhaitez acheter un bien immobilier, vous pouvez accéder à des aides de la CAF, sous réserve de certaines conditions. Par exemple, vous ne pouvez bénéficier des aides de la CAF que si vous êtes passé par un prêt d'accession sociale, un prêt aidé à l'accession à la propriété ou un prêt conventionné.