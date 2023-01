Quel est le taux d’endettement maximum permis?

Quel est le taux d’endettement maximum ? Le taux d’endettement maximum est de 35%. Vous trouverez ci-dessous un tableau reprenant la capacité d’emprunt à taux d’endettement maximal de 35 % selon vos revenus mensuels.

Capacité d’emprunt à taux d’endettement maximal

Salaire mensuel net Mensualité maximale Prêt sur 10 ans Prêt sur 15 ans Prêt sur 20 ans 1 200 € 429 € 50 400 € 75 600 € 100 800 € 1 700 € 595 € 71 400 € 107 100 € 142 800 € 2 000 € 700 € 84 000 € 126 000 € 168 000 € 2 500 € 875 € 105 000 € 157 500 € 210 000 € 3 000 € 1 050 € 126 000 € 189 000 € 252 000 € 3 500 € 1 225 € 147 000 € 220 500 € 294000 € 4 000 € 1 400 € 168 000 € 252 000 € 336 000 € 4 500 € 1 575 € 189 000 € 283 500 € 378 000 € 5 000 € 1 750 € 210 000 € 315 000 € 420 000 €

Les conseils d’une vraie pro Christine – Courtière en immobilier Senior chez papernest Le taux d’endettement est devenu un critère primordial des banques pour accorder ou non un prêt immobilier. Avant de souscrire à un prêt, soignez votre compte bancaire sur les 3 derniers mois !

Définition du taux d’endettement

Le taux d’endettement sert à calculer votre capacité d’emprunt, c’est-à-dire votre faculté à rembourser votre prêt. Le taux d’endettement est utilisé par les banques afin de savoir si oui ou non, elle prend un risque à accepter votre crédit immobilier.

Le taux d’endettement s’exprime en pourcentage et il définit ainsi les charges par rapport aux revenus. Le taux d’endettement représente le tiers des revenus emprunteurs.

En France, le taux d’endettement de 35% pour un foyer qui contracte un crédit immobilier est une bonne indication, mais le taux d’endettement maximum peut, dans certains cas, excéder ce taux. En fait, il dépend du profil et des revenus de l’emprunteur. Il n’existe aucune loi sur le taux d’endettement maximum.

Dès le 1er janvier 2022, les recommandations du HCSF (Haut Conseil de Stabilité Financière) seront obligatoires. Aucun emprunt ne sera accordé pour un taux d’endettement supérieur à 35%, et sur une durée maximale de 25 ans (En savoir plus).

Comment calculer le taux d’endettement ?

Le taux d’endettement est le résultat de la division du montant total des charges fixes mensuelles par le montant total des revenus mensuels, exprimé en pourcentage.

Les charges fixes mensuelles représentent:

le loyer

les factures d’eau

les factures d’électricité et de gaz

les assurances

les autres crédits en cours

Les revenus pris en compte sont:

les salaires nets

les revenus professionnels mensuels non salariés

les loyers perçus

les autres revenus financiers

les pensions alimentaires, pensions de retraite etc

Exemple Admettons que vous gagnez 1 500 € par mois, et que vos charges mensuelles sont de 500 € par mois. Voici le calcul : (500 / 1 500) x 100 = 35 %

Emprunter avec un taux d’endettement supérieur à 35%

Autrefois, il était possible d’emprunter avec un taux d’endettement supérieur à celui recommandé par le HCSF puisque chaque dossier était étudié de manière individuelle et dépendait d’un certain nombre de critères. Par exemple, le restait à vivre constitue le premier critère sur lequel se basaient les banques.

Les organismes bancaires se basent également sur d’autres facteurs tels que votre âge, votre profil emprunteur, votre capacité d’épargne, votre apport, vos revenus ainsi que le saut de charge. Nous détaillons plusieurs situations possibles sur cette page.

Désormais, les organismes bancaires ne sont plus autorisés à octroyer des crédits immobiliers à un taux d’endettement supérieur à 35%.

Le reste à vivre

Lors d’une étude de dossier, la banque détermine également votre reste à vivre : ce qu’il vous reste après avoir payé vos charges mensuelles fixes et vos dettes. Le but est d’évaluer le montant de votre revenu qui sera disponible dans le budget du ménage après le paiement des mensualités.

Exemple Votre revenu global est de 3 500€ et vous avez des charges à 500€, à celles-ci s’ajoutent votre remboursement de crédit de 300€. Votre reste à vivre est donc : 2 700€/mois. Votre taux d’endettement réel est donc de : 22,8 %.

La gestion de compte et la capacité d’épargne

Si la banque s’intéresse à votre épargne, c’est pour juger de votre capacité à épargner chaque mois et à honorer vos mensualités. Si celle-ci est importante, elle constitue à la fois une garantie pour la banque et une preuve de votre sérieux dans la gestion de vos dépenses. Au contraire, la présence de découverts peut servir d’obstacle lors de votre demande de prêt immobilier.

Le saut de charge

Si vous achetez une résidence principale, le saut de charge sera automatiquement pris en compte. Il s’agit de la différence entre votre ancien loyer et les remboursements mensuels de votre prêt.

L’âge

Si vous êtes jeune et que votre perspective d’avenir et donc de revenus est florissante, c’est banco. Au contraire, si vous êtes un emprunteur senior de plus de 60 ans, vous devrez présenter une capacité d’épargne beaucoup plus importante.

Le taux d’endettement de 35% peut donc être revu à la hausse ou à la baisse. Mais attention car depuis 2020, l’accès à ce type de financement immobilier est devenu plus compliqué en raison des recommandations du Haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF).

Toutes les banques (Crédit Agricole, Société Générale etc.) sont d’accord sur le fait que le taux d’endettement maximum ne doit pas dépasser un tiers des revenus, en revanche elles pratiques des taux immobiliers différents.

Le taux d’endettement maximum d’une entreprise

Une entreprise, pour qu’elle s’alimente, a besoin de financements. Elle peut :

augmenter son capital

s’autofinancer

s’endetter

Avec l’endettement, elle peut se financer et éviter ainsi des soucis entre les débits et les crédits lors de ses opérations financières. Le taux d’endettement calcule la solvabilité d’une entreprise. Ainsi, la banque connaît la capacité de rembourser d’une entreprise sur la période donnée de l’emprunt.

Le taux d’endettement maximum pour un crédit consommation

Pour un crédit consommation, le taux d’endettement maximum représente un tiers également des revenus. Encore une fois, ce taux d’endettement est à titre indicatif. L’important est de calculer votre reste à vivre.

Attention, ne vous surendettez pas ! Ne créditez pas un nouveau crédit consommation si vous en avez déjà plusieurs et si vous n’êtes pas sûr de pouvoir le rembourser.

