Rembourser son prêt de 300000 euros sans apport

Combien coûte un prêt immobilier à 300000 euros sans apport ?

Vous vous en doutez, votre prêt immobilier va avoir un coût en plus du capital emprunté. Certains frais, couverts normalement par l’apport personnel, peuvent être réglés dès le début du prêt tandis que d’autres sont étalés sur toute la durée du prêt et ajoutés aux mensualités. C’est entre autres le cas des frais d’assurance pour le crédit ainsi que les frais des garanties.

Dans le cas d’un prêt immobilier sans apport à 300000 euros ou plus, les frais annexes n’ayant pas été payés, leur montant sera étalé sur les mensualités comme pour l’assurance ou la garantie et un taux d’intérêt sera bien sûr pratiqué. C’est pour cela que l’on parle de prêt à 110%.

Comment calculer approximativement le coût de votre prêt immobilier sans apport ? La formule est très simple :

Somme totale de vos mensualités – montant du capital emprunté = coût total de votre crédit

Dans le cas d’un prêt sans apport personnel, le coût total du crédit sera bien sûr plus élevé puisque les frais annexes sont intégrés aux mensualités.

Le coût de l’assurance, qui est obligatoire dans chaque demande de crédit, dépendra quant à lui du montant, de la durée, mais également de la condition de l’emprunteur : son âge, son état de santé, sa stabilité financière et professionnelle, etc. Outre l’assurance, n’oubliez pas que la banque vous demandera également une caution pour votre prêt immobilier.

Les conseils d’une vraie pro Christine – Courtière en immobilier Senior chez papernest Quel type de caution choisir ? Il y a différents types de caution à l’exemple de la garantie bancaire, de l’hypothèque d’un bien ou encore l’IPPD. Vous pouvez consulter notre article sur la caution immobilière pour en savoir plus.

Calcul des mensualités sans apport à 300000 euros

Que vous fassiez un emprunt sans apport ou un crédit immobilier normal, la banque doit impérativement prendre en compte le taux d’endettement. Ce taux indique, en fonction de vos revenus et des crédits déjà en cours, à quel pourcentage vous pouvez être prélevé pour payer vos mensualités. Il est interdit d’endetter un emprunteur à plus de 35% car son reste à vivre serait alors trop faible, entraînant un risque de surendettement, comme expliqué ici.

Pour calculer vous-même le montant de ces mensualités en fonction du taux maximum d’endettement, il vous suffira d’appliquer la formule suivante :

Salaire mensuel net x 0,35 = mensualité à rembourser

Attention cependant à ne pas baser tout votre plan financier sur ce résultat car il s’agit bien d’une moyenne approximative.

Lorsque vous contractez un prêt immobilier sans apport à 300000 euros ou tout autre prêt, le montant de vos mensualités dépendra de votre salaire et de la durée du crédit. En fonction de ces critères la banque peut vous octroyer un taux plus compétitif qui vous endettera à moins de 35% et vous laissera un reste à vivre plus important.



Beaucoup d’aspects sont à prendre en compte lors d’un achat immobilier. Mais par où commencer ? Et bien, en téléchargeant notre guide ! Téléchargez-moi

Annonce

Les avis et commentaires +4000 avis - Excellent Matt Pace Service très utile pour mon prêt ! Je salue la qualité et l'efficacité des équipes lors de la négociation de mon crédit ! Très satisfait ! Maxime Grâce à papernest j'ai pu enfin trouver… Grâce à papernest j'ai pu enfin trouver le crédit qu'il me fallait pour acheter mon appartement. En plus, tout a été rapide et sans stress. Je re Namel Très bien Très bien, bon accompagnement, c'est clair et ça facilite la vie pour trouver ce qui convient le mieux. Sebastien Très pratique pour les gens comme moi Très pratique pour les gens comme moi qui n'ont pas forcément beaucoup de temps à accorder à toutes ces démarches pourtant nécessaires et obliga Victor Courtier impliqué et disponible Un grand merci à Anthony pour avoir été d'une aide précieuse pour constituer notre dossier et négocier un taux avantageux. Tout se passe en ligne Alicia CZL Un service au top ! Un service de qualité et un accompagnement personnalisé de la négociation à la signature ! Mon conseiller était vraiment engagé dans mon projet Déborah C. Je recommande les yeux fermés Accompagnement d'un très grand professionnalisme tout au long de mon dossier de crédit immobilier. Grâce à Papernest, j'ai pu bénéficier d'un tr Gérard Suivi idéal Je me suis senti écouté et compris tout au long de ma recherche de prêt ce qui est selon moins le critère le plus important dans une telle démarc Envie de voir plus d'avis sur papernest ?

Peut-on emprunter 300000 euros sans apport ?

Les actualités du moment

Les taux à la rentrée 2021 À la sortie du déconfinement, les demandes de prêts immobiliers ont explosé pour atteindre un record au mois de juin 2021. En cette période estivale particulière, les taux sont restés assez bas, et ce jusqu’en janvier. Effectivement, les taux moyens sur 15, 20 et 25 ans sont stables par rapport au mois précédent (2,23%, 2,28% & 2,35%). Les très bons dossiers peuvent passer en dessous de la barre des 1%.

Cependant, un point important est à prendre en compte : les conditions d’octroi de crédit immobilier sont plus strictes.

Les banques sont en effet frileuses face au contexte économique et suivent à la lettre les recommandations du Haut Conseil de Stabilité Financière :

Un emprunt de 25 ans maximum

La règle des 35% de taux d’endettement

Capacité d’emprunt à taux d’endettement maximal

Salaire mensuel net Mensualité maximale Prêt sur 10 ans Prêt sur 15 ans Prêt sur 20 ans 1 200 € 429 € 50 400 € 75 600 € 100 800 € 1 700 € 595 € 71 400 € 107 100 € 142 800 € 2 000 € 700 € 84 000 € 126 000 € 168 000 € 2 500 € 875 € 105 000 € 157 500 € 210 000 € 3 000 € 1 050 € 126 000 € 189 000 € 252 000 € 3 500 € 1 225 € 147 000 € 220 500 € 294000 € 4 000 € 1 400 € 168 000 € 252 000 € 336 000 € 4 500 € 1 575 € 189 000 € 283 500 € 378 000 € 5 000 € 1 750 € 210 000 € 315 000 € 420 000 €

L'apport devient indispensable ! Il devient de plus en plus difficile voire impossible d’emprunter sans apport, nous vous conseillons de vous constituer un apport personnel avant de préparer votre dossier.

Nos conseils d’expertspour obtenir votre crédit immobilier :

Préparez votre dossier et votre épargne : 10% d’apport personnel (pour couvrir les frais de notaire et de garantie) Passez par un courtier immobilier : des taux personnalisés selon votre profil, un expert à vos côtés, sans vous déplacer en agence.

Je trouve la meilleure offre de prêt, au meilleur taux grâce au courtier papernest ! Simuler mon prêt

Annonce

Qui peut emprunter 300000 euros sans apport ?

Si l’emprunt sans apport reste possible dans des cas particuliers, il faut garder à l’esprit que l’apport est devenu indispensable suite au durcissement des conditions d’octroi de prêts immobiliers en 2019 et 2020. Ainsi, il est devenu très difficile voire impossible de contracter un prêt immobilier sans apport. L’apport est là pour couvrir les frais annexes de la demande de prêt. Il s’agit généralement de frais de dossier, de frais de notaires, et parfois de frais de courtage immobilier.

Quel que soit le montant de votre emprunt personnel sans apport, les frais de dossier sont toujours du même montant, indépendamment du montant que vous souhaitez emprunter. En revanche, ils peuvent varier d’une banque à une autre. Il est donc très important de connaître le montant des frais de chacune des banques pour savoir dans quel établissement prêteur demander son prêt sans apport.

Je compare les offres de prêt immobilier avec papernest ! Simuler mon prêt

Annonce

ces prêts ne peuvent pas faire office d’apport personnel à votre prêt immobilier, la banque ne les considérant pas comme tels. Il est possible de compléter votre prêt 300000 euros sans apport grâce à d’autres crédits comme le prêt épargne logement (PEL) ou le prêt à taux zéro (PTZ). Pour cela, vous devrez répondre à un ensemble de critères et conditions. Cependant, sachez queà votre prêt immobilier, la banque ne les considérant pas comme tels.

En revanche, si vous répondez aux conditions pour emprunter 300000 euros sans ajouter d’apport, il faudra demander un prêt à 110% à votre banque. Ce prêt couvrira non seulement le montant de votre achat immobilier, mais également les frais annexes que vous n’aurez pas pu régler au moment de contracter le prêt.

Bien qu’il soit difficile d’emprunter sans ajouter d’apport, les banques peuvent accepter d’octroyer un crédit de 300000 euros sans apport à des profils emprunteurs spécifiques. Il s’agit essentiellement des emprunteurs suivants:

Les profils patrimoniaux qui ont une bonne épargne de précaution mais ne souhaitent pas l’investir dans leur projet immobilier

qui ont une bonne épargne de précaution mais ne souhaitent pas l’investir dans leur projet immobilier Les profils dont l’épargne est supérieure à 10% du prix de vente, ce qui équivaut au montant de l’apport exigé

Conseil de l’expert ! Dans certains cas, il est possible d’emprunter 300000 sans apport personnel avec La loi Pinel. Celle-ci correspond à un dispositif de défiscalisation français qui permet d’investir dans l’immobilier à but locatif sur le marché du neuf. Ainsi, les revenus locatifs et la réduction d’impôts permettent de financer une partie du crédit. Néanmoins, il est important de justifier d’un taux d’endettement inférieur à 35% et d’avoir une bonne épargne.

Les taux d’un prêt sans apport à 300000 euros

Actuellement, les taux immobiliers sont particulièrement bas et la tendance semble perdurer. C’est donc le meilleur moment pour un investissement immobilier ! Il faut cependant garder à l’esprit que le taux de votre prêt dépendra du montant que vous souhaitez emprunter. La durée de votre prêt à 300000 euros sera également un facteur déterminant sur le taux appliqué par votre banque !

Il arrive que les banques mettent en ligne à disposition de leur client leurs taux moyens pour un prêt immobilier, cependant seule une étude attentive de votre dossier de demande et de toutes vos conditions d’emprunt peuvent déterminer précisément le taux immobilier de votre emprunt.

Si vous possédez une épargne suffisante mais ne souhaitez pas l’injecter dans votre projet immobilier, vous pourrez dans de rares cas, faire une demande de prêt sans apport. Cependant, sachez que le manque d’apport aura une influence négative sur le taux de votre prêt. Effectivement, plus l’apport est important, plus les banques sont en mesure de vous proposer un crédit à un taux compétitif.

Ce montant peut également varier d’une banque à une autre aussi, si votre projet de prêt à 300000 euros sans apport n’aboutit pas à une offre intéressante dans une banque, il est possible de demander à une autre en espérant qu’elle pratique des taux plus avantageux. N’oubliez pas non plus qu’il est parfois possible de négocier avec votre banquier pour faire descendre le taux d’intérêt d’un prêt sans apport.

Mon crédit immobilier en toute simplicité grâce à l’application papernest ! Mon crédit

Annonce

Je trouve mon crédit facilement grâce à papernest ! Mon crédit immobilier

Annonce