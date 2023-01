Prêt immobilier : est-ce possible d’emprunter sans apport ?

Les taux à la rentrée 2021 À la sortie du déconfinement, les demandes de prêts immobiliers ont explosé pour atteindre un record au mois de juin 2021. En cette période estivale particulière, les taux sont restés assez bas, et ce jusqu’en janvier. Effectivement, les taux moyens sur 15, 20 et 25 ans sont stables par rapport au mois précédent (2,23%, 2,28% & 2,35%). Les très bons dossiers peuvent passer en dessous de la barre des 1%.

Cependant, un point important est à prendre en compte : les conditions d’octroi de crédit immobilier sont plus strictes.

Les banques sont en effet frileuses face au contexte économique et suivent à la lettre les recommandations du Haut Conseil de Stabilité Financière :

Un emprunt de 25 ans maximum

La règle des 35% de taux d’endettement

L'apport devient indispensable ! Il devient de plus en plus difficile voire impossible d’emprunter sans apport, nous vous conseillons de vous constituer un apport personnel avant de préparer votre dossier.

Nos conseils d’experts pour obtenir votre crédit immobilier :

Préparez votre dossier et votre épargne : 10% d’apport personnel (pour couvrir les frais de notaire et de garantie) Passez par un courtier immobilier : des taux personnalisés selon votre profil, un expert à vos côtés, sans vous déplacer en agence.

Le saviez-vous ? L'apport est devenu indispensable dans les critères des banques, découvrez comment épargner afin d'obtenir le meilleur prêt immobilier.

Peut-on prendre un prêt immobilier sans apport personnel ? Bien que la plupart des prêts immobiliers soient pris avec un apport personnel, il est possible de contracter un prêt immobilier sans apport. Pour cela, le principal critère déterminant est la solidité du dossier présenté à la banque. L’aide d’un courtier peut s’avérer utile pour soutenir une demande de prêt immobilier sans apport.

Comment obtenir un prêt immobilier sans apport ?

L’obtention d’un prêt immobilier sans apport personnel est un peu plus difficile que pour une demande de prêt classique, cependant il est possible que la banque accepte malgré tout. Pour réussir à obtenir de la banque un accord, il faudra cependant réunir quelques conditions afin que le dossier lui semble solide :

Prouver sa stabilité financière ; Attester de revenus assez élevés ; Attester d’une situation familiale favorable ; Prouver sa situation professionnelle stable (et si possible durable : CDI).

Gardez bien en tête que la banque a besoin de s’assurer que vous serez en mesure de rembourser le prêt immobilier et pour cela, elle demande des garanties et des preuves de la régularité de vos revenus. Pour un prêt immobilier sans apport, elle souhaitera aussi que vos revenus soient assez élevés pour couvrir sans peine le remboursement.

À noter Le prêt immobilier sans apport personnel est aussi appelé un prêt immobilier à 110%. Il s’agit en fait d’emprunter non seulement le montant de l’achat immobilier mais également le montant de tous les frais annexes.

À partir du 1er janvier 2022 et suite à l’intégration des nouvelles normes du HCSF (Haut Conseil de Stabilité Financière), un prêt immobilier ne pourra être accordé qu’à condition que le taux d’endettement du foyer soit inférieur à 35% pour une durée maximale de 25 ans. (En savoir plus)

Vous avez plus de chances de réussir à décrocher votre prêt immobilier si vous réunissez d’autres conditions annexes comme le fait d’être jeune, avoir un bilan de santé positif, disposer d’un reste à vivre assez élevé et bien sûr que votre capacité d’emprunt soit assez élevée. Cette capacité est calculée en fonction de votre taux d’endettement, comme il suit dans ce tableau :

Capacité d’emprunt à taux d’endettement maximal

Salaire mensuel net Mensualité maximale Prêt sur 10 ans Prêt sur 15 ans Prêt sur 20 ans 1 200 € 429 € 50 400 € 75 600 € 100 800 € 1 700 € 595 € 71 400 € 107 100 € 142 800 € 2 000 € 700 € 84 000 € 126 000 € 168 000 € 2 500 € 875 € 105 000 € 157 500 € 210 000 € 3 000 € 1 050 € 126 000 € 189 000 € 252 000 € 3 500 € 1 225 € 147 000 € 220 500 € 294000 € 4 000 € 1 400 € 168 000 € 252 000 € 336 000 € 4 500 € 1 575 € 189 000 € 283 500 € 378 000 € 5 000 € 1 750 € 210 000 € 315 000 € 420 000 €

Si vous ne disposez pas d’assez de fonds pour prendre un prêt immobilier sans apport, il est cependant possible d’avoir d’autres sources à l’apport personnel afin de faire valider votre demande de prêt. Par exemple, un prêt à taux zéro ou un prêt épargne logement peuvent être considérés comme des apports personnels. Vous pouvez ainsi faire une demande de crédit immobilier et avoir un apport personnel même si vos revenus ne sont pas assez élevés pour couvrir les frais annexes pris en charge par l’apport.

Pourquoi il est intéressant de faire un prêt immobilier sans apport ?

Dans un premier temps, si vous ne disposez pas de cette somme sur votre compte, vous devrez obligatoirement faire un prêt sans apport. Autre avantage, faire un prêt sans apport vous permet de ne pas attendre d’économiser pour rassembler une somme importante et donc d’emprunter plus tôt.

Qui est le plus susceptible de faire un prêt sans apport ?

Les jeunes qui viennent de rentrer dans le monde du travail

Les particuliers qui souhaitent préserver au maximum leur épargne

Ceux qui cherchent à investir tout en bénéficiant d’une fiscalité intéressante

Simulateur de prêt immobilier sans apport

Vous aimeriez contracter un prêt immobilier sans avoir d’apport personnel, mais vous n’être pas certain d’avoir une situation financière assez favorable ? N’hésitez pas alors à passer par un simulateur de prêt immobilier en ligne pour connaitre votre capacité d’emprunt. Gratuit et pratique, cet outil se trouve assez facilement sur certains sites de spécialistes en crédit immobilier ou de banques.

Les simulateurs les plus avancés peuvent vous demander de remplir de nombreux champs d’informations afin de calculer le plus justement possible votre taux d’endettement pour un crédit sans apport. N’hésitez pas à vous munir au préalable de quelques données chiffrées afin de pouvoir procéder à la simulation.

Le type de logement à acheter

L’âge du logement à acheter

L’adresse du logement à acheter

Les éventuels co-emprunteurs

Le nombre de personnes à charge

Le montant de l’achat

Le contrat de travail en cours

Le salaire annuel brut

Les revenus additionnels

Les autres crédits en cours

Le montant de l’apport

Vous pourrez laisser le montant de l’apport à zéro, la simulation se chargera de calculer sans cette donnée afin de vous dire si vous pouvez prétendre à un crédit immobilier sans apport personnel. Il arrive même que le simulateur puisse vous demander votre âge pour aller plus loin dans le calcul ou pour vous aider à trouver votre crédit immobilier en fonction de la banque, certains établissements étant plus souples que d’autres sur leurs conditions.

Quelle banque pour un prêt immobilier ?

Nous l’avons vu, il est tout à fait possible de décrocher un prêt immobilier sans l’alimenter d’un apport personnel, à condition d’avoir un dossier solide et que le projet immobilier le soit également. Cependant, certaines banques sont plus enclines à prêter sans apport que d’autres. Alors dans quelle banque demander son prêt immobilier sans apport ?

Bon à savoir Les banques sont toutes plus enclines à accorder un prêt immobilier sans apport s’il s’agit d’un investissement locatif. Elle prend alors en compte les revenus générés par la location ainsi que les avantages fiscaux possibles sur les investissements locatifs.

Prêt immobilier sans apport au Crédit Agricole

Au sujet du crédit immobilier sans apport personnel, le Crédit Agricole est très clair : la banque est tout à fait prête à accorder ce genre de crédit, à condition que le demandeur remplisse certains critères. Outre le dossier solide et complet qui sera demandé par le banquier, la clarté à propos de cette demande et l’honnêteté sont valorisés lors de l’entretien avec le banquier.

Le demandeur devra justifier de minimum trois mois de relevés bancaires impeccables pour satisfaire l’inquiétude de la banque. Une mauvaise gestion de ses ressources, même si celles-ci sont régulières, entraînera un refus. Un calcul préalable du taux d’emprunt est également apprécié pour éviter les démarches inutiles : le taux d’endettement d’une personne ne peut être que de 35% maximum. Enfin, les projets trop coûteux seront également écartés d’emblée.

Si vous souhaitez avoir plus d’avis sur le prêt immobilier sans apport au Crédit Agricole, il est recommandé de se renseigner en ligne sur des sites ou des forums de consommateurs. Vous saurez ainsi si la banque accorde bien des crédits sans apports.

Crédit immobilier sans apport à la Banque Populaire

Il est difficile de trouver des informations claires au sujet de prêts immobiliers sans apport chez la Banque Populaire. En revanche, il est possible de prendre un prêt immobilier si votre apport est constitué d’un prêt épargne logement ou d’un PTZ (prêt à taux zéro). Les critères d’éligibilité restent les mêmes que dans la plupart des banques, votre capacité de remboursement déterminant le crédit que vous pourrez emprunter.

Prêt immobilier sans apport au Crédit Mutuel

Bonne nouvelle pour tous les clients du Crédit Mutuel – CIC : la banque accepte d’accorder des prêts immobiliers sans apport personnel. Bien entendu, le dossier devra être complet et le plus solide possible pour témoigner de votre capacité à payer le crédit. Si des documents annexes sont demandés, veillez à les faire parvenir le plus tôt possible pour appuyer votre sérieux en tant qu’emprunteur.

Comme précédemment, il est fortement recommandé de faire sa demande lorsque vos comptes sont les plus sains et les plus stables possibles. Si la banque hésite encore, il peut être recommandé de proposer de prendre un autre produit bancaire chez elle afin de la faire changer d’avis sur votre prêt immobilier sans apport.

Prêt immobilier sans apport à la Caisse d’Épargne

Comme l’établissement précédent, la Caisse d’Épargne accepte de prêter pour des projets immobiliers sans que le demandeur n’ait à fournir d’apport initial. Et cette fois encore, seuls les demandeurs ayant une situation financière favorable pourront accéder à ce genre de prêt sans apport.

Le site de la Caisse d’Épargne mettant à disposition de ses utilisateurs un simulateur de prêt, il est recommandé de s’en servir avant de faire une demande afin de préparer le projet immobilier convenablement. Outre les éléments déjà cités, vous pouvez également songer à vous renseigner auprès d’autres banques afin de connaître leurs conditions pour un prêt sans apport et présenter ces offres à votre banquier de la Caisse d’Épargne. Il pourrait accepter plus facilement s’il souhaite garder un bon client.

FAQ

💰 Comment est payé un courtier ?

Si vous faites appel à un courtier immobilier, celui-ci sera payé en fonction d'un pourcentage déterminé à l'avance selon le service demandé. Le pourcentage dépend du courtier mais également du montant du prêt que vous souhaitez contracter.

🗂️ Quels documents fournir à un courtier ?

Votre courtier vous demandera toutes les informations possibles sur votre projet immobilier pour constituer un dossier de demande de prêt. Il vous communiquera la liste des documents à lui transmettre, laquelle devrait comprendre vos derniers relevés bancaires, vos dernières fiches de paye, vos papiers d'identité et les attestations de vos éventuels crédits en cours.