Est-ce que je peux changer l’assurance de mon prêt immobilier ?

Vous vous demandez si il est possible de changer l’assurance d’un prêt immobilier ? Vous pouvez contracter une nouvelle assurance dans les cas suivants :

Lors de la première année de votre prêt immobilier, vous pouvez changer d’assurance à tout moment jusqu’à 15 jours avant la date anniversaire du contrat de prêt Après la première année et si votre contrat de prêt vous le permet, vous avez la possibilité de changer de compagnie d’assurance chaque année à la date d’anniversaire du contrat, en respectant un préavis de 2 mois

Comment changer d’assurance emprunteur avec la loi Hamon ?

Avant 2010, les emprunteurs devaient obligatoirement s’assurer auprès de l’organisme qui leur prêtait de l’argent. Désormais, vous avez la possibilité de choisir l’assurance de votre crédit immobilier librement ! Vous n’êtes donc pas obligé d’assurer votre prêt immobilier avec le contrat d’assurance groupe proposé par la banque.

Depuis le 17 mars 2014, la loi Hamon vous permet désormais de faire le changement de votre assurance emprunteur à n’importe quel moment de votre contrat pendant la première année de votre prêt immobilier ! Cela signifie que si vous avez contracté un prêt immobilier en 2018, vous pourrez changer d’assurance en 2019. Pour ce faire, vous n’avez qu’à trouver une assurance de prêt qui proposera les mêmes garanties que celles de votre ancien contrat d’assurance, et de l’assurance proposée par la banque (si vous étiez déjà assuré à l’extérieur).

Vous devrez simplement envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à votre banque et à l’organisme qui vous assure, au minimum 15 jours avant la date anniversaire de votre contrat de prêt immobilier.

Le saviez-vous ? Depuis le 1er Octobre 2015, la banque a l’obligation de remettre à l’emprunteur la liste des critères qu’elle exige pour le contrat d’assurance de prêt immobilier. Cela permet au client de faire appel à une compagnie extérieure pour assurer son crédit immobilier !

Pour trouver une nouvelle assurance emprunteur, n’oubliez pas de demander à la banque une liste exhaustive de tous les critères requis pour assurer le prêt que vous avez contracté auprès d’elle. Vous pourrez ainsi plus facilement comparer les différents contrats, et choisir le plus avantageux !

Quand changer l’assurance de son crédit immobilier ?

Vous pouvez changer l’assurance de votre crédit immobilier à n’importe quel moment si vous êtes dans la première année de remboursement du prêt. Si vous avez dépassé cette date, la procédure est un peu différente.

Il n’est pas toujours possible de changer d’assurance de prêt immobilier après la première année, cela dépend du contrat de prêt que vous avez passé avec votre banque (Crédit Agricole, Boursorama, Société Générale etc.)

Tout d’abord, pour changer librement d’assurance de prêt immobilier après 1 an, 2 ans ou même 10 ans, vous devrez vous renseigner sur les clauses de votre contrat de prêt. Certains contrat stipulent en effet qu’il n’est plus possible de changer d’assurance de prêt au delà de la première année ! Vous ne pourrez donc pas changer d’assurance emprunteur pour votre prêt immobilier, à moins que vous ne décidiez de renégocier votre contrat de prêt, pour demander le retrait de la clause.

Si vous avez la possibilité de changer d’assurance en cours de contrat, vous pourrez aller vous assurer ailleurs, mais devrez respecter un préavis de deux mois. La demande de changement d’assurance devra également être réalisée uniquement à chaque date anniversaire du contrat de prêt.

Choisir une nouvelle assurance pour son prêt immobilier

Vous voulez changer l’assurance de votre prêt immobilier ? Toutes les banques proposent des contrats d’assurance pour garantir le remboursement du prêt en cas de défaut de paiement de votre part. Il est évidemment plus simple de s’assurer avec l’assurance groupe de la banque, mais sachez aussi que de nombreuses compagnies d’assurance peuvent se porter garantes de votre prêt immobilier !

Utiliser un comparateur d’assurance de prêt immobilier

Le prix de votre assurance a un impact direct sur vos mensualités : il s’exprime en un pourcentage de la somme totale que vous avez emprunté à la banque, et sera ajouté au remboursement du capital tous les mois, en plus du taux d’intérêt appliqué à votre prêt. C’est pourquoi il est important de trouver une assurance au meilleur taux pour alléger le coût global de votre crédit immobilier ! Pour exemple, vous trouverez ci-dessous un tableau d’amortissement détaillant le coût d’une assurance de prêt immobilier pour un emprunt de 100 000 euros sur 20 ans.

Tableau d’amortissement prêt immobilier 100 000 € sur 20 ans, avec une assurance emprunteur à 0.45% :

Échéance Intérêts Amortissement Solde restant Assurance Mensualité 1 112.50 363.17 99 637 31 506.67 6 110.45 365.22 97 815 31 506.67 12 107.98 367.69 95 615 31 506.67 24 102.98 372.69 91 170 31 506.67 36 97.92 377.75 86 665 31 506.67 48 92.79 382.88 82 099 31 506.67 60 87.59 388.08 77 470 31 506.67 84 76.97 398.70 68 024 31 506.67 108 66.07 409.60 58 319 31 506.67 132 54.86 420.81 48 349 31 506.67 156 43.35 432.32 38 107 31 506.67 180 31.53 444.14 27 584 31 506.67 204 19.38 456.29 16 773 31 506.67 228 6.90 468.77 5 667 31 506.67 240 0.53 475.14 0.00 31 506.67 Cumul 14.162 100 000 – 7 440 121 602.66

Pour trouver la meilleure assurance emprunteur, vous pouvez utiliser un comparateur d’assurances de prêt immobilier. Mis à votre disposition sur les sites de courtiers en ligne, ils vous permettront de comparer le coût global de l’assurance de votre crédit, et de choisir la moins chère pour votre prêt immobilier !

Assurer son prêt avec une compagnie d’assurance extérieure à la banque

Vous l’aurez compris, il existe plusieurs compagnies d’assurance qui peuvent vous proposer un contrat pour assurer votre prêt si vous ne voulez pas bénéficier de l’assurance groupe de la banque. L’avantage d’assurer son crédit immobilier avec une compagnie d’assurance extérieure est que, la plupart du temps, ce contrat d’assurance vous coûtera beaucoup moins cher ! Aussi, les contrats d’assurance des compagnies extérieures sont plus simple à contracter si vous avez un profil emprunteur compliqué.

Lorsque la banque assure un crédit immobilier, elle fixe son taux d’assurance en fonction de votre profil emprunteur : plus vous êtes un emprunteur de confiance, dont le risque de défaut de paiement est moindre, plus le taux d’assurance emprunteur pour votre crédit sera faible ! Parfois, les assurances groupes refuseront d’assurer votre emprunt, en avançant plusieurs raisons :

Vous avez plus de 50 ans

Vous avez une maladie incurable

Votre avez récemment eu une maladie grave avec risque de récidive

Vous avez une maladie mentale etc

Les compagnies d’assurance ont aussi le droit de vous refuser une assurance pour votre prêt immobilier. Mais elles seront plus enclines à garantir votre prêt que la banque si votre profil n’est pas idéal ! Si vous avez du mal à trouver une compagnie d’assurance pour assurer votre crédit en cours de contrat, sachez qu’il existe d’autres solution pour assurer votre prêt et contracter un emprunt.

Vous pouvez par exemple demander à l’un de vos proches de se porter garant pour votre prêt ! Si vous avez plus de 50 ans et que vous avez des enfants, vous pouvez également les indiquer comme co-emprunteurs, même si ces derniers ne rembourseront pas la somme engagée. Cela servira simplement à rassurer la banque sur le remboursement de l’argent qu’elle vous aura prêté.

Si vous êtes déjà propriétaire, vous pouvez aussi choisir d’assurer votre prêt immobilier en faisant une hypothèque d’un autre de vos biens ! Si vous ne pouvez plus rembourser la somme empruntée à la banque, cette dernière pourra alors saisir le bien que vous avez hypothéqué, qui devra être au moins d’une valeur équivalente au crédit que vous avez contracté.

Que couvrira ma nouvelle assurance emprunteur ?

Vous vous demandez comment marche une assurance emprunteur, et quels risques seront couverts par votre nouvelle assurance ? Sachez tout d’abord que quelque soit la nouvelle compagnie que vous avez choisi pour couvrir votre prêt immobilier, les garanties proposées devront être supérieures ou égales à celles proposées par l’assurance groupe de la banque.

Le saviez-vous ? Légalement, les assurances de prêts ne sont pas obligatoires. Mais aucune banque n’acceptera de vous prêter de l’argent si vous refusez d’assurer votre emprunt !

Les assurances de prêts immobiliers permettent de couvrir la banque en cas de décès de l’emprunteur : la banque est assurée de percevoir la totalité de la somme qu’elle aura engagée en prêtant de l’argent à un particulier si ce dernier venait à décéder alors que son prêt immobilier n’est pas encore soldé. Aussi, c’est une garantie pour vos proches, qui n’auront pas à rembourser vos créances si vous ne pouvez pas assumer vos échéances jusqu’au bout.

L’assurance décès et invalidité est le palier d’assurance le plus bas, et il est exigé par la banque pour tous les clients voulant contracter un prêt immobilier. Les différentes garanties qui seront exigées ensuite par la banque dépendront de votre profil emprunteur et de votre projet immobilier. Voici une liste des différentes assurances que peut vous demander la banque pour votre crédit immobilier :

L’assurance perte totale et irréversible d’autonomie

L’assurance incapacité temporaire totale de travail

L’assurance incapacité temporaire partielle de travail

L’assurance permanente totale

L’assurance permanente partielle

Il existe également une assurance chômage, qui couvre l’emprunteur en cas de perte d’emploi (licenciement, démission). Si vous avez souscrit à cette assurance, vous n’aurez plus à rembourser vos mensualités après la perte de votre travail : c’est l’assurance qui prendra le relais en attendant que vous retrouviez vos capacités de paiement initiales.

Peut-on renégocier l’assurance de son prêt immobilier ?

Vous aimeriez renégocier votre crédit immobilier pour profiter d’un meilleur taux d’intérêt ? Il peut être judicieux de faire une renégociation de votre emprunt si vous voulez alléger vos mensualités, surtout en 2019, puisque les taux d’intérêts immobiliers sont particulièrement bas ! Étant donné que vous renégocierez votre contrat de prêt initial, vous pourrez également changer les clauses du contrat qui concernent votre assurance.

Comment est calculé l’assurance d’un prêt immobilier ?

Avant de savoir si il est possible de renégocier l’assurance de son prêt immobilier, il est important de comprendre comment est calculé l’assurance d’un prêt immobilier. En effet, si c’est le taux d’assurance emprunteur que vous souhaitez renégocier, cela risque d’être compliqué !

L’assurance emprunteur est en effet calculée en fonction de votre profil, et plus particulièrement selon votre âge et votre état de santé. Plus un emprunteur est jeune, plus il a de chances de contracter un taux d’assurance avantageux pour son prêt immobilier.

Et malheureusement, votre âge ne s’améliore pas avec le temps ! C’est pourquoi il est compliqué de changer le coût de l’assurance de votre prêt immobilier pendant une négociation, si vous aviez assuré votre crédit avec l’assurance groupe de la banque.

Au moment de souscrire un contrat d’assurance, un questionnaire vous est adressé : vous devrez y renseigner plusieurs informations personnelles sur votre état de santé. Ne vous en faites pas, c’est tout à fait normal ! C’est avec toutes ces informations que la banque fixera votre taux d’assurance emprunteur. Elles correspondent à un bilan de votre santé sur les 10 dernières années :

Les arrêts de travail que vous avez pu demandé

Si vous suivez un traitement médical

Le nombre et la nature de vos séjours hospitaliers

Si vous avez des problèmes cardio-vasculaires ou pulmonaires

Si vous avez une maladie ou des traitements en cours

Votre indice de masse corporelle

Si vous touchez des pensions

Si vous avez le statut de travailleur handicapé

Il n’est pas conseillé de renégocier votre assurance emprunteur avec la banque, puisque le taux d’assurance emprunteur est fixé en fonction de critères qui ne sont pas financiers. Mais une renégociation de prêt pourra tout de même vous permettre de profiter d’un taux d’intérêt plus bas pour votre crédit immobilier, ce qui pourra contrebalancer le coût de votre assurance si vous le trouvez trop élevé !

Il se peut également qu’entre le moment où vous avez contracté votre prêt immobilier, et le moment où vous engagez une renégociation, votre situation financière aie changé : dans ce cas, il est pertinent d’essayer de renégocier votre crédit ! Si vous gagnez désormais plus d’argent qu’au moment où vous avez emprunté, la banque aura plus confiance en vos capacités de remboursement, et acceptera de baisser votre taux d’intérêt, et peut être même de renégocier les clauses relatives à l’assurance de votre prêt dans le contrat.

Changer son assurance après une renégociation de prêt immobilier

Vous voulez changer d’assurance après avoir renégocié votre prêt immobilier ? C’est tout à fait possible si le contrat de votre prêt vous permet de changer d’assurance en cours de contrat. En revanche, vous ne pouvez pas simplement résilier l’assurance d’un prêt immobilier : vous êtes tenu de remplacer votre ancien contrat par une nouvelle assurance !

Si cela fait plus d’un an que vous avez contracté votre prêt, la renégociation de votre crédit pourra être l’occasion de changer d’assurance, et d’opter pour une assurance externe ! C’est le meilleur moyen de profiter d’un taux avantageux pour votre assurance de prêt, sans pour autant demander à votre banque de baisser le coût de votre assurance.

Attention : Une renégociation de crédit a un coût : de nouveaux frais de dossier vous seront facturés par la banque. Soyez donc sûr qu’engager une renégociation pour modifier les clauses de votre contrat d’assurance est bien rentable pour vous !

En effet, si baisser votre taux d’intérêt est possible lors d’une renégociation, la banque ne sera pas vraiment encline à également réduire votre taux d’assurance ! Puisque c’est ce qui lui permet, en partie, de se prémunir en cas de défaut de paiement de votre part.

Grâce à la loi Bourquin, vous aurez néanmoins toujours la possibilité de changer d’assurance à la date anniversaire de votre contrat, pour en choisir une plus avantageuse ! Vous devrez simplement respecter un préavis de deux mois pour basculer sur votre nouveau contrat d’assurance.

Pour changer d’assurance emprunteur, vous devrez d’abord vous munir d’un devis de la compagnie externe d’assurance que vous avez choisi pour votre prêt immobilier. Il faudra, comme dans le cadre de la loi Hamon, que le nouveau contrat d’assurance propose une équivalence de garanties avec celui que vous avait fournit la banque ! Vous pourrez ensuite changer de contrat d’assurance, et envoyer l’attestation justifiant de votre nouveau contrat à l’organisme prêteur. Ce document sera ensuite ajouté à votre contrat de prêt, sous la forme d’un avenant.

Comment faire si je ne trouve pas d’assurance pour mon prêt immobilier ?

Vous n’arrivez pas à trouver d’assurance extérieure à la banque pour assurer votre prêt ? Tout comme l’assurance groupe, les compagnies d’assurance ont tout à fait le droit de refuser de vous assurer, si elles estiment que votre profil emprunteur représente un risque d’impayé trop grand. Ce cas de figure est fréquent pour les emprunteurs ayant un âge avancé, puisque le risque de décès avant la fin du remboursement du prêt est plus important.

Aussi, les organismes d’assurance peuvent accepter d’assurer votre prêt, mais à un taux très élevé ! Si vous avez du mal à trouver une nouvelle assurance pour votre prêt, vous pouvez faire appel à la convention AERAS. Conçue spécialement pour aider les particuliers ayant des problèmes médicaux, elle vous permettra de trouver une assurance emprunteur à un taux convenable et sans exclusion de garanties !

La convention AERAS permet notamment de remplir un questionnaire de santé moins fourni, et prévoit un « droit à l’oubli » pour les personnes ayant eu une maladie grave présentant des risques de récidives (un cancer par exemple). Vous pouvez consulter cet article pour en savoir plus.

