Qu’est-ce que le taux d’assurance de mon prêt immobilier ?

Le taux d’assurance de votre prêt immobilier correspond au coût que va représenter votre assurance dans votre crédit.

En clair, lorsque vous souscrivez un crédit immobilier, vous devez prendre en compte deux taux :

le taux d’intérêt le taux d’assurance

Le taux d’intérêt est la rémunération de la banque pour le service qu’elle vous rend, à savoir vous prêter de l’argent. À la fin de votre crédit, elle aura donc récupéré une somme correspondant au pourcentage d’intérêts appliqué à votre crédit.

Le taux d’assurance de votre prêt immobilier vous permet de calculer la somme que vous verserez à la banque ou à la compagnie d’assurance qui se charge d’assurer votre crédit.

L’assurance prend le relai de l’emprunteur s’il rencontre des difficultés à honorer une ou plusieurs mensualités, dans les cas et selon les modalités précisées dans le contrat d’assurance.

L'assurance prêt immobilier n'est pas légalement obligatoire mais aucune banque ne souhaite accorder un prêt immobilier à un acquéreur non-assuré.

Comment varie le taux d’assurance de mon prêt immobilier ?

Le taux d’assurance d’un prêt immobilier dépend :

Des garanties souscrites

De l’âge de l’emprunteur : un emprunteur plus âgé représente un risque plus élevé

: un emprunteur plus âgé représente un risque plus élevé De ses antécédents médicaux : le questionnaire médical sert à mesurer le risque médical des emprunteurs (surpoids, tabac ou alcool, antécédents et maladies, etc.)

: le questionnaire médical sert à mesurer le risque médical des emprunteurs (surpoids, tabac ou alcool, antécédents et maladies, etc.) De sa pratique d’un métier ou d’une activité « à risques » (pompiers, sauveteurs, sport de montagne, etc.) : les dommages corporels consécutifs peuvent entraîner une invalidité partielle ou permanente, par exemple

(pompiers, sauveteurs, sport de montagne, etc.) : les dommages corporels consécutifs peuvent entraîner une invalidité partielle ou permanente, par exemple De sa situation professionnelle

Du montant et la durée du prêt immobilier

Quels sont les garanties d’une assurance prêt immobilier ?

Toutes les assurances ne couvrent pas les mêmes risques et le taux d’assurance prêt immobilier va dépendre des garanties souhaitées par l’emprunteur.

En effet, une assurance qui couvre un nombre élevé de risques (chômage, accident ou décès) est plus coûteuse qu’une assurance minimale !

Néanmoins, il s’agit d’un réel investissement qui va couvrir l’emprunteur et ses proches et lui assurer de ne pas se retrouver dans une posture délicate en cas d’accident de la vie.

Voici les différentes garanties que peut comporter une assurance de prêt immobilier :

Décès

Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PITA)

Invalidité Permanente Totale (IPT)

Incapacité Temporaire de Travail (ITT)

Incapacité Permanente Partielle (IPP)

Chômage

Garanties obligatoires Une assurance prêt immobilier « classique » va couvrir l’emprunteur et ses proches en cas de décès et de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PITA).

Néanmoins, il est possible (et recommandé) de souscrire des garanties supplémentaires pour être mieux protégé.

Pourquoi ma situation personnelle et mon état de santé jouent-ils un rôle dans mon taux d’assurance de prêt immobilier ?

Votre assurance prendra le relai si vous vous retrouvez dans une situation difficile.

Les garanties minimales étant le décès et la perte totale et irréversible d’autonomie, votre assurance prend donc davantage de risques si vous êtes âgé, que avez des problèmes de santé ou que vous pratiquez un hobby dangereux !

C’est pourquoi dans ce cas votre taux d’assurance de prêt immobilier est effectivement beaucoup plus élevé.

À titre d’exemple, voici les TAEA (Taux Annuel Effectif d’Assurance) moyens par tranche d’âge en 2023 :

Moins de 30 ans : 0,43%

0,43% 31-35 ans : 0,46%

0,46% 36-40 ans : 0,62%

0,62% 41-45 ans : 0,65%

0,65% 46-50 ans : 0,76%

0,76% 51-60 ans : 0,90%

0,90% Plus de 60 ans : 1,23%

Comment connaît-on votre état de santé lors de votre souscription d’assurance de prêt immobilier ?

Vous allez être soumis à un questionnaire médical simplifié où vous devrez indiquer :

votre taille et votre poids

vos antécédents médicaux

vos pathologies et traitements en cours

vos précédents arrêts maladie

vos précédentes hospitalisations

vos examens médicaux prévus

Suite à l’examen de ce questionnaire par le service médical de l’assureur, vous pourrez vous voir demander des justificatifs ou examens complémentaires, voire une visite médicale.

Puis-je effectuer ma visite médicale chez le médecin de mon choix ? Tout à fait : votre bilan médical peut être effectué chez votre médecin traitant ou tout autre médecin de votre choix.

Peut-on refuser de m’assurer ?

Oui : si votre profil présente trop de risques ou d’incertitudes, votre banque ou organisme d’assurance peut refuser de vous assurer. Dans ce cas, vous pouvez bénéficier de la Convention AERAS (s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé).

Ainsi, si votre âge à la fin de votre prêt n’excède pas 70 ans et que le montant de votre prêt est inférieur ou égal à 320 000 €, votre dossier sera automatiquement examiné par un groupe d’experts médicaux de la compagnie d’assurance.

Comment trouver une assurance de prêt immobilier au meilleur taux ?

Opter pour le contrat d’assurance proposé par l’établissement bancaire est probablement la solution la plus pratique puisqu’il va éviter à l’emprunteur de perdre du temps à comparer les nombreux taux d’assurance de prêt immobilier disponibles sur le marché.

L’assurance proposée par l’établissement prêteur est également appelée assurance groupe.

Néanmoins, ce n’est pas nécessairement la solution la plus rentable puisqu’elle n’est pas personnalisée et adaptée à votre situation individuelle.

Depuis la loi Lagarde – dont le contenu est détaillé sur cette page – il est désormais possible de souscrire une assurance immobilière auprès d’un organisme privé comme une délégation d’assurance.

Loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 portant sur la réforme du crédit à la consommation : La loi Lagarde permet à l’emprunteur de refuser l’offre d’assurance de l’établissement bancaire et souscrire une assurance prêt immobilier auprès d’un autre établissement : c’est ce que l’on appelle la délégation d’assurance.

Attention : dans le cas où l’emprunteur souhaite souscrire une assurance auprès d’un assureur externe à la banque, le contrat d’assurance emprunteur doit posséder un niveau de couverture au moins équivalent à celui proposé par l’établissement bancaire.

La loi Lagarde a rendu le marché de l’assurance plus concurrentiel et permet aux emprunteurs de comparer les différents taux d’assurance de prêt immobilier pour souscrire le contrat d’assurance le plus adapté à leurs besoins et leur budget.

Quelle banque propose le meilleur taux d’assurance de prêt immobilier ?

Tout dépend de votre situation ! Selon votre tranche d’âge, la banque la plus avantageuse ne sera pas la même.

Cela dépend également de vos risques médicaux, de vos habitudes, de la nature de votre profession et de vos loisirs. De plus, outre les banques, il existe de nombreuses entreprises spécialisées dans l’assurance qui peuvent vous assurer : pensez à les prendre en compte dans votre comparaison !

Pour savoir quelle assurance est la plus avantageuse pour vous, nous vous conseillons d’effectuer une simulation en indiquant tous vos paramètres.

Mieux encore : parlez-en à votre courtier immobilier ! Celui-ci dispose de partenariats privilégiés avec des banques et compagnies d’assurance, et pourra trouver pour vous un taux d’assurance de prêt immobilier plus intéressant que si vous l’aviez négocié vous-même.

Est-il possible de changer d’assurance de prêt immobilier ?

Vous avez trouvé une assurance de prêt immobilier à un meilleur taux ? Si vous avez souscrit l’assurance de groupe de votre banque, vous avez le droit de résilier votre contrat d’assurance à tout moment durant la première année de votre prêt.

Une fois cette première année passée, conformément à la loi Sapin 2, vous pouvez changer d’assurance emprunteur à chaque date anniversaire de votre contrat.

Pensez donc à regarder régulièrement les taux du marché pour vous assurer qu’une renégociation ne vous serait pas profitable !

FAQ

⚖️ L'assurance de prêt immobilier est-elle obligatoire ?

Non, mais dans les faits aucune banque n'accorde de prêt sans assurance. De plus, il s'agit d'une sécurité primordiale pour vous !

🤔 Pourquoi faire très attention à son taux d'assurance ?

Tout simplement parce que votre prime d'assurance peut représenter plusieurs milliers d'euros dans votre prêt : il est très important de négocier le meilleur taux d'assurance de prêt immobilier.