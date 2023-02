Mon modèle d’état des lieux gratuit à imprimer pour un T4

Vous êtes à la recherche d’un modèle gratuit pour réaliser l’état des lieux de votre T4 ? Retrouvez à la suite votre document d’état des lieux modifiable et sur-mesure pour un appartement T4 :

Modèle d'état des lieux gratuit - format Word Télécharger

Modèle d'état des lieux gratuit - format PDF Télécharger

Ce modèle d’état des lieux à imprimer contient également une fiche d’état des lieux de sortie à la fin de façon à simplifier la visite en fin de bail de location.

Pourquoi télécharger mon état des lieux simplifié en Word ?

Le format Word est un format de traitement de texte qui permet à son utilisateur d’apporter d’importantes modifications au document. Si vous n’êtes pas certain d’être satisfait du modèle d’état des lieux que vous venez de télécharger, cherchez une version gratuite au format Word. De cette façon vous pourrez modifier autant que nécessaire le document.

Il n’est en revanche pas recommandé de choisir un document au format Word si l’on souhaite envoyer et partager une version en particulier de l’état des lieux, pour deux raisons principales :

La version peut être re-modifiée alors que vous ne le souhaitez pas Le destinataire n’aura pas le logiciel nécessaire pour lire le document

Il n’est pas rare qu’une personne n’ait pas le logiciel Word, nécessaire à la lecture de ce même format, ou de posséder une version antérieure du logiciel. La conséquence est la modification ou la dégradation automatique du fichier que vous avez voulu partager, ce qui peut être dommageable si c’est à votre locataire que vous envoyez le document pour préparer la visite d’état des lieux.

Avantages de mon modèle d’état des lieux en PDF à imprimer

Format largement favorisé pour le téléchargement de fichier de textes, la version PDF de votre état des lieux est toute indiquée pour conserver une qualité de fichier et de mise en page optimale. Facile à créer depuis un logiciel de traitement de texte, le format PDF vous permettra de protéger le contenu de votre formulaire d’état des lieux.

Lisible par un très grand nombre de personnes sans que le contenu du document soit altéré, votre modèle PDF est à privilégier si vous souhaitez partager l’état des lieux que vous avez téléchargé ou conçu pour votre location de T4.

Toutes mes annexes d’état des lieux à imprimer

L’état des lieux n’est pas le seul document dont vous pourriez avoir besoin. En cas de location de meublé, si vous êtes propriétaire, vous pourriez avoir besoin d’un inventaire du mobilier à joindre à l’état des lieux afin de garder une trace des meubles et objets présents dans la location. Si vous préparez votre déménagement, vous pourriez également avoir besoin d’une checklist pour ne rien oublier.

Retrouvez à la suite les liens pour télécharger les documents annexes dont vous avez besoin :

Modèles à imprimer d'inventaire pour location de meublé Téléchargement gratuit pour impression. Document conforme à la loi Alur. Dernière mise à jour en 2022. Modèle format PDF Modèle format Word

Checklist de déménagement à imprimer Télécharger

État des lieux d’entrée et de sortie

On dit souvent que l’état des lieux est obligatoire pour réaliser une vente ou une location, quel que soit le type d’espace : maison, appartement, garage, pièce supplémentaire, local commercial… Seulement, s’il est plus prudent et plus pratique de réaliser un état des lieux, cela n’est légalement obligatoire que dans certains cas particuliers.

L’état des lieux est-il obligatoire ?

Type de bail État des lieux Bail de résidence principale Pas obligatoire Bail de colocation Pas obligatoire Bail étudiant Pas obligatoire Bail commercial Obligatoire Bail dérogatoire Obligatoire Bail de location saisonnière Pas obligatoire Bail de location meublée Pas obligatoire

L’absence d’état des lieux a, en revanche, toujours des conséquences. Plus ou moins graves selon les situations, elles ne sont pas les mêmes pour le propriétaire et pour le locataire. La plupart du temps, le manque d’état des lieux est bien plus dommageable au locataire, néanmoins les propriétaires ne devraient pas prendre le risque de louer sans état des lieux car cela pourrait se retourner contre eux.

Quelles conséquences en l’absence d’état des lieux ?

Partie Le locataire a refusé l’état des lieux Le propriétaire a refusé l’état des lieux Négligence des deux parties Locataire – Quel que soit l’état initial du logement, il devra le restituer en bon état

– Les réparations seront à la charge du locataire – Mise en demeure du propriétaire – Quel que soit l’état initial du logement, il devra le restituer en bon état

– Les réparations seront à la charge du locataire Propriétaire – Le propriétaire devra prouver que les dégradations sont imputables au locataire – Démontrer que le logement a été délivré en bon état en cas de litige

– Tous les frais de réparations, même causés par le locataire, risquent d’être à sa charge – Concernant la vétusté du logement, le propriétaire devra prouver que les dégradations sont imputables au locataire

Préparer la visite d’état des lieux est donc un élément important à la fois pour le propriétaire et pour le locataire. Les documents nécessaires pour que l’inspection soit bien menée peuvent changer en fonction de la nature du bien immobilier : pour un logement non-meublé, il suffira de se munir d’un formulaire identique à ceux disponibles en haut de l’article. En revanche, pour un meublé il pourra y avoir des démarches supplémentaires.

Préparer l’état des lieux d’entrée et sortie d’un appartement meublé

Dans le cas d’un appartement meublé, il faudra prévoir une partie spéciale dans l’état des lieux qui sera dédiée à l’inventaire des meubles et des objets. Tout doit être recensé, à la fois le nombre et l’état de chaque élément. Il est recommandé aux propriétaires de ne pas trop charger l’intérieur d’une location meublée afin d’alléger l’inventaire à l’état des lieux d’entrée, mais également à l’état des lieux de sortie.

Modèle d’état des lieux entrée pour un T4 meublé : PDF à télécharger

Modèle d’inventaire pour un T4 meublé : PDF à télécharger

Modèle d’état des lieux sortie pour un T4 meublé : PDF à télécharger

L’inventaire du mobilier est aussi particulièrement utilisé pour les locations saisonnières, parfois sans véritable état des lieux pour l’accompagner.

Si vous êtes à la recherche d’un modèle d’état des lieux pour un appartement meublé type T2, T3 ou T5, il est possible d’utiliser les documents ci-dessus en laissant vide tous les champs inutiles. Et en cas de litige, apprenez-en plus ici sur l’intervention d’un huissier pour l’état des lieux de votre appartement.

Mes autres modèles d’état des lieux

État des lieux d’un garage, format Word et PDF

Pour réaliser la visite d’un garage à vendre ou à louer, retrouvez à la suite un modèle d’état des lieux pour un garage. Téléchargez gratuitement et imprimez ce modèle en deux exemplaires :

État des lieux gratuit pour garage Document d’état des lieux complet et en accord avec les critères de la loi Alur. Dernière mise à jour en 2022. Modèle format PDF Modèle format Word

Télécharger l’état des lieux d’un local professionnel en Word et PDF

Vous avez besoin d’un modèle d’état des lieux spécifique à la vente ou la location d’un local professionnel ? Retrouvez ici notre modèle à télécharger gratuitement pour impression :

État des lieux à imprimer pour local commercial Document d’état des lieux complet et en accord avec les critères de la loi Alur. Dernière mise à jour en 2022. Modèle format PDF Modèle format Word

Pour aller plus loin :

