Trouver un modèle d’état des lieux gratuit au format Word

Est-ce possible de trouver un modèle d’état des lieux gratuit au format Word à imprimer ? Grâce à papernest, oui ! Vous trouverez ci-dessous un modèle d’état des lieux gratuit au format Word, ainsi qu’au format PDF. Rien de plus simple pour vous faciliter la tâche lors de votre déménagement !

Ci-dessous, vous pouvez trouver un modèle d’état des lieux simplifié au format Word et conforme à la loi Alur.

Mon état des lieux - format Word Télécharger

Si le format Word ne vous convient pas, vous pouvez télécharger un modèle d’ état des lieux simplifié au format PDF. En effet, ce format est plus pratique car il peut être lu par n’importe quel logiciel et préserve la mise en forme de votre document.

Mon état des lieux - format PDF Télécharger

Comment faire l’état des lieux d’un appartement ?

L’état des lieux est un document réalisé entre le bailleur ou propriétaire et le locataire pour attester de l’état d’un logement à l’entrée et à la sortie du locataire. Ils sont signés par les 2 parties.

Pourquoi l’état des lieux est-il si utile ?

Il n’est pas obligatoire mais fortement conseillé. En effet, l’état des lieux est indispensable pour la restitution du dépôt de garantie. A l’entrée, le locataire donne ce que l’on appelle un dépôt de garantie au bailleur. Celui-ci lui restitue si l’appartement est resté en bon état. Il est donc important de remplir l’état des lieux à l’entrée et à la sortie du locataire.

Qu’est-ce qu’un pré état des lieux ?

Le pré état des lieux est aussi ce que l’on appelle une “visite-conseil ». Le pré état des lieux informe le locataire des réparations, des remises en état, des remplacements d’éléments, des éventuelles prestations à entreprendre dans le logement et des éventuelles prestations locatives (selon ce décret ici). Le pré état des lieux n’est pas obligatoire et n’a pas de valeur contractuelle. Il fait souvent état de dialogue entre les parties et n’ a pas forcément besoin d’être édité.

Comment se passe un état des lieux de sortie ?

L’état des lieux de sortie est planifié à la remise des clés du locataire au bailleur. Il est important de prévoir quelques jours avant son déménagement la date d’état des lieux de sortie afin de nettoyer, reboucher les trous etc. Le locataire n’a pas à prendre en charge les dégradations inhérentes à l’ancienneté de l’appartement. Pour ce faire, le locataire et bailleur peuvent établir une grille de vétusté afin d’éviter tout litige. Vous trouverez ci-dessous un exemple de grille de vétusté. Cette liste n’est non-exhaustive.

Exemple de grille de vétusté

Équipement Franchise Durée de vie Abattement annuel Quote-part résiduelle Moquette 2 ans 7 ans 18% 10% Parquet 5 ans 20 ans 5% 25% Carrelage 6 ans 25 ans 5% 20% Peinture 2 ans 8 ans 18% 15% Serrurerie 3 ans 10 ans 10% 16% Robinetterie 6 ans 15 ans 10% 15% Plomberie 5 ans 10 ans 9% 12% Appareils sanitaires 8 ans 15 ans 7% 20% Chaudière 3 ans 15 ans 7% 15% Chauffe-eau 4 ans 10 ans 12% 16% Volets roulants 3 ans 9 ans 15% 10% Radiateurs 5 ans 18 ans 6% 10%

Afin de comparer, il est conseillé de se munir de son état des lieux d’entrée. L’état des lieux de sortie peut se faire sur le même document que l’état des lieux d’entrée ou sur un document annexe. Une fois l’état des lieux de sortie effectué, le locataire peut récupérer son dépôt de garantie.

Récapitulatif des différents délais et dépôt de garantie :

Situation Logement vide Logement meublé Durée du bail 3 ans minimum 1 an minimum (9 mois si le locataire est un étudiant) Dépôt de garantie 1 mois maximum 2 mois maximum Préavis du bailleur 6 mois maximum 3 mois minimum Préavis du locataire 3 mois minimum 1 mois minimum

Vous pouvez trouver un modèle d’état des lieux de sortie simplifié, gratuit et au format Word juste ici. Si jamais votre location est un meublé, vous pouvez aussi trouver un modèle d’état des lieux meublé, d’un studio ou de tout autre type d’appartement ici. Vous y trouverez l’inventaire des meubles qui peuvent s’y trouver. Ce modèle d’état des lieux meublé est gratuit et au format Word.

Si votre location est une location saisonnière meublée, vous pouvez aussi trouver sur Internet des modèles d’état des lieux de location saisonnière meublée.

Si votre location est une location non meublée, le modèle d’état des lieux initial est suffisant.

FAQ

🖋️ Comment rédiger une quittance de loyer ?

Vous pouvez trouver des modèles gratuits de quittance de loyer sur Internet ou en papeterie. Voici les informations que vous devez y inscrire :

la mention de la quittance de loyer

le montant de loyer hors charges

le montant des provisions de charges

le montant total payé

l'adresse de l'appartement

la période de loyer payé

les coordonnées du locataire

les coordonnées du propriétaire

la signature du bailleur

Attention, il ne faut pas confondre échéance de loyer et quittance de loyer. La quittance de loyer est un document qui permet au locataire de prouver qu’il paye bien ses loyers.