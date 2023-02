Modèle d’état des lieux pour un garage

Vous cherchez un modèle d’état des lieux pour un garage ? Vous trouverez ici un modèle d’état des lieux simplifié pour une location de garage. Vous pouvez également utiliser un document comme celui-ci si la location d’un parking, box ou garage est considérée comme une pièce supplémentaire dans le cadre de la location d’un logement !

Les différents formats pour l’état des lieux d’un garage

Lorsque vous louez un garage, la manière de réaliser l’état des lieux est la même que pour un logement en location. Vous pouvez utiliser le même document pour réaliser l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie du parking. Vous trouverez ci-dessous différents formats pour faire l’état des lieux d’un garage, tous proposés par papernest :

Modèle d’état des lieux gratuit pour un garage au format Word : cliquez ici Modèle d’état des lieux pour un garage au format PDF : cliquez ici Modèle d’état des lieux sous forme d’annexe au format PDF : cliquez ici

Modèle d'état des lieux gratuit pour un garage Nos documents sont conformes à la loi Alur et ont été mis à jour le 06/01/2022 pour vous garantir un service de qualité Télécharger au format PDF Télécharger au format Word

Comment réaliser un état des lieux de garage ?

Réaliser un état des lieux d’entrée et de sortie est important lorsqu’on fait la location d’un garage ou d’un box. C’est ce qui permettra de statuer de l’état du garage au début de la location, et si oui ou non, le locataire doit payer des réparations à la fin du bail.

L’état des lieux devra notamment mentionner l’identité des deux parties, le détail de tous les éléments dans le parking : les murs, le sol, le plafond, l’éclairage etc. Aussi, il faudra faire l’inventaire détaillé des clés et de leur état. Enfin, l’état des lieux doit être obligatoirement signé par le bailleur et le locataire. Sans ces signatures, l’état des lieux ne sera pas considéré comme contradictoire, et n’aura donc aucune valeur.

Un état des lieux doit obligatoirement être contradictoire, quelque soit le bien en location. Si les deux parties ne signent pas l’état des lieux pour la place de parking ou le garage, il n’a aucune valeur juridique.

L’état des lieux d’un garage en location est-il gratuit ?

Si l’une des deux parties ne peut pas être présente au moment du constat, sachez qu’il est possible de mandater un huissier pour réaliser l’état des lieux contradictoire. La prestation est facturée au prorata de la taille du garage.

Coût d’un constat locatif par un huissier :

Surface du logement Frais d’acte Lettre de convocation Taxe fiscale Jusqu’à 50 m² 132.56 € 18.02 € 14.89 € Entre 50 m² et 150 m² 154.44 € Plus de 150 m² 231.66 €

Le saviez-vous ? Le locataire ne peut pas payer plus de 3 euros par m² pour l’intervention de l’huissier. Le reste de l’intervention devra être à la charge du propriétaire

En savoir plus :

Les avis et les commentaires 1577 avis - Excellent Nicolas Bons plans pour faire des économies! J'ai été particulièrement séduit par la clarté des propositions très avantageuses et la facilité de mise en place du contrat. Je le recommande Benjamin Satisfait très bon accueil satisfaits pour le moment Samuel Dreux Très bien Très pratique, efficace, et gratuit Elmalina P. Très bonne écoute Très bonne écoute, un super accompagnement. Je recommande vivement. B. Forty Toujours disponible et à l'écoute corine gouret Un super site rapide efficace et très Un super site rapide efficace et très sympa Je recommande vivement. Véronique Bose Je suis très satisfaite Je suis très satisfaite. Vous êtes très à l'écoute de vos clients et je vous en remercie Nicolas Bons plans pour faire des économies! J'ai été particulièrement séduit par la clarté des propositions très avantageuses et la facilité de mise en place du contrat. Je le recommande Envie de voir plus d'avis sur papernest ?

De la résiliation à la souscription, transférez gratuitement vos contrats et abonnements en quelques clics. C'est parti !

Annonce

FAQ

🅿️ Comment rédiger le bail d'un garage ?

Plusieurs situations sont possibles pour rédiger le bail de location d'un garage. Si il s'agit uniquement de la location d'un garage, alors il faudra rédiger un bail pour la location du box. Le bail devra notamment contenir :