Avoir un crédit immédiat sans justificatif

Comment obtenir un crédit immédiat sans justificatif ? Pour obtenir un prêt sans justificatif rapidement, la plupart des banques proposent des solutions en lignes pour débloquer des fonds sous 24 à 48 heures. Cependant, seuls certains crédits à la consommation peuvent être contractés sans justificatif, comme le prêt personnel.

Souscrire un crédit immédiat sans justificatif

Tout d’abord un rappel : un crédit sans justificatif est un crédit pour lequel il n’est pas nécessaire de présenter à la banque de justificatif d’achat ou de devis. La somme du prêt peut être utilisée librement par l’emprunteur. L’on désigne aussi ces crédits à la consommation comme des crédits non alloués et tous les crédits à la consommation ne sont pas concernés.

Attention ! Un crédit sans justificatif n’est pas exempt de contrôles sur la situation financière de l’emprunteur ! Ce que l’on entend par justificatif, ce sont les factures ou devis présentés pour justifier de l’utilisation d’un crédit.

Il est aujourd’hui possible de prendre un crédit sans justificatif en 24h. Ces prêts en urgence sont surtout des crédits en ligne rapides et ne demandent qu’un minimum de démarches pour être souscrits, permettant à l’emprunteur de bénéficier d’un déblocage de fond très rapidement. Certaines banques en ligne sont plus spécialisées dans ces crédits rapides en 24h que d’autres, n’oubliez pas de vous renseigner et de comparer les offres avant de souscrire.

Pour faire votre demande d’un crédit sans justificatif en 24h, il vous suffit de comparer les offres et choisir celle qui vous convient le plus, puis de vous rendre sur le site de la banque qui le propose. Une fois sur la page dédiée à la demande de prêt immédiat, il suffit de remplir le formulaire en y joignant les pièces justificatives demandées. L’examen du dossier ne prendra pas longtemps et vous recevrez une offre de crédit sous 48h maximum.

Délais moyens de réponse pour une offre de prêt classique

Banques Délais BNP Paribas 12 jours Caisse d’Epargne 14 jours Banque Populaire 17 jours Banque Postale 19 jours Crédit du Nord 20 jours Crédit Mutuel 22 jours LCL 23 jours ING Direct 24 jours Boursorama 25 jours Crédit Agricole 28 jours HSBC 31 jours Société Générale 35 jours Crédit Foncier 45 jours

Les conditions du mini crédit immédiat sans justificatif

Ces crédits rapides en ligne sans justificatif sont aussi appelés des minis crédits ou micros crédits sans justificatif. L’offre de prêt de la banque est émise en 24h, cependant il ne peut s’agir de sommes importantes. Les délais de remboursement sont également raccourcis (entre 15 jours et 2-3 mois) car le but de ces micros crédits immédiats est de permettre de débloquer rapidement une petite somme manquante pour un projet urgent, non de financer un gros projet sur le long terme.

Prenez garde tout de même aux taux appliqués par la banque ainsi qu’aux frais de dossier à payer. Plus rapide est le service bancaire en ligne, plus le taux du prêt sans justificatif pourra être élevé, ce qui pèsera sur les remboursements. Afin d’être rentables, les banques en ligne proposant ces petits crédits immédiats pratiquent des taux d’autant plus élevés que la somme empruntée est faible.

Bon à savoir Le montant d’un micro prêt immédiat en ligne peut aller de 50€ à 5000€.

Attention tout de même à ces crédits immédiats en ligne ! Le principe du micro crédit (non immédiat) est normalement de permettre à des personnes exclues du système bancaire classique d’emprunter quand même un crédit. Ces micros prêts (lorsqu’ils ne sont pas en ligne sous 24h) sont en partie garantis par l’État et s’adressent à :

des personnes aux revenus trop faibles pour contracter un prêt classique

des personnes à l’emploi fragile ou sans emploi ayant besoin d’un crédit pour améliorer leur situation

des personnes sans garantie ne pouvant accéder à un prêt

Ils peuvent être remboursés sur 5 ans maximum et bénéficient souvent de taux avantageux pour permettre aux emprunteurs de ne pas se surendetter. Cependant ce micro crédit social n’est pas accordé en ligne sous 24h, il faut faire une demande classique auprès de la banque. Si vous êtes en situation de fragilité financière, prenez garde aux minis crédits immédiats sans justificatifs car ce ne sont pas les mêmes produits financiers, ni les mêmes taux ou délais de remboursement.

Les différents types de crédits sans justificatif

Le prêt personnel sans justificatif

Le crédit sans justificatif le plus répandu est le prêt personnel. Il est proposé aussi bien en agence par les banques classiques que sur Internet par les banques en ligne. Le prêt personnel est un crédit à la consommation qui peut être utilisé par l’emprunteur comme il le souhaite. Aucun justificatif n’est nécessaire pour souscrire à ce prêt, cependant il faut tout de même répondre aux critères de stabilité financière et avoir un taux d’endettement suffisant pour pouvoir le contracter.

L’obtention et l’utilisation d’un prêt personnel n’est pas conditionnée par un justificatif tel qu’une facture ou un devis, cependant il n’est pas possible d’en prendre un sans justificatifs bancaires. Lors de la demande de prêt, en agence ou en ligne, un dossier de demande doit être constitué. Le banquier étudiera alors les revenus, la stabilité financière et la situation personnelle du demandeur avant de formuler sa réponse.

Contrairement au prêt personnel immédiat, la réponse de la banque peut mettre plusieurs jours à arriver. Si vous êtes à la recherche de fonds très rapidement, seul un crédit immédiat sans justificatif pourra débloquer la somme en temps voulu, cependant elle sera moindre et ne pourra pas se faire sans justificatif de revenu malgré tout (une banque a besoin de savoir si elle sera remboursée ou non !).

Le crédit renouvelable immédiat sans justificatif

Un autre type de crédit à la consommation est le crédit renouvelable. Il s’agit d’un prêt qui ne demande pas de justificatif et qui fonctionne différemment du prêt personnel. En souscrivant à un prêt renouvelable, immédiat ou non, la banque met à votre disposition une somme sur un compte que vous pourrez dépenser comme vous souhaitez, en partie ou en totalité.

Les intérêts et le remboursement du crédit renouvelable n’interviennent que lorsque la somme a été dépensée et elle peut être restaurée au fil des remboursements pour être réutilisée plus tard. Cela vous permet d’utiliser le prêt comme bon vous semble. Ce crédit à la consommation peut être pris en agence ou en ligne, de façon immédiate. Il faudra cependant remplir les conditions de solvabilité demandées par la banque pour s’assurer que vous puissiez rembourser au taux convenu.

Peut-on avoir un crédit sans justificatif bancaire ?

S’il est possible de souscrire à des crédits immédiats en ligne et sans justificatifs, beaucoup se demandent s’il est possible de prendre un crédit sans avoir à justifier ses revenus. Malheureusement, il n’existe aucun établissement bancaire fiable qui accepte de prêter de l’argent sans s’assurer de la situation de ses emprunteurs. Même en accordant un crédit immédiat sans justificatif, l’établissement bancaire a besoin de se faire un avis précis sur ses clients.

Pour les personnes sans emploi, il est possible de demander un micro crédit social à une banque. Comme expliqué précédemment, ce prêt concerne des sommes plus faibles, cependant il est en partie garanti par l’État et l’établissement bancaire et son taux est ajusté à la situation difficile de l’emprunteur. Nous ne saurions recommander d’autres méthodes aux personnes ayant besoin d’argent sans vouloir faire de crédit.

FAQ

💳 Comment fonctionne un crédit sans justificatif ?

Le prêt personnel contrairement à un crédit immobilier, auto ou travaux ne demande pas à l’emprunteur de justifier la nature des dépenses affectées. Attention, cependant un crédit sans justificatif n’est pas un crédit sans justification : des documents de solvabilité vous seront demandés par l’organisme de crédit.

⏱️ Est-ce que je reçois les fonds de mon crédit immédiat sous 24h ?

Non, les crédits immédiat sans justificatif sont rapides dans le traitement informatique du dossier et donc pour donner une réponse à l’emprunteur. Cela n’induit pas forcément un déblocage des fonds rapide, il peut s’écouler plusieurs jours après la demande.