Téléchargement de modèle d’état des lieux pour un T2

Vous êtes à la recherche d’un modèle d’état des lieux gratuit à imprimer pour votre T2 ? Téléchargez ici votre état des lieux pour un appartement deux pièces ainsi que son volet d’état des lieux de sortie simplifié :

Modèle gratuit - état des lieux T2-T3 Word Téléchargement

Modèle gratuit - état des lieux T2-T3 PDF Téléchargement

État des lieux de T2 : modèle au format Word

Imprimer un modèle d’état des lieux au format Word présente l’avantage d’avoir entièrement la main dessus pour procéder à des retouches et adaptations du document. Vous trouverez ci-dessous un modèle gratuit d’état des lieux au format Word que vous pourrez modifier à votre guise pour correspondre parfaitement à la location de votre T2.

État des lieux de T2 : modèle au format PDF

Si vous êtes à la recherche d’un modèle d’état des lieux remplissable avant impression, il vaut mieux se tourner vers une version en PDF. Plus sûre, elle vous permettra de conserver la mise en page et de partager le document plus facilement. Retrouvez ci-dessous un modèle d’état des lieux simplifié au format PDF :

Modèle d'état des lieux pour studio Il est tout à fait possible d’utiliser le même modèle de document pour l’état des lieux d’un studio et l’état des lieux d’un T2. Les champs à remplir inutiles pourront simplement être laissés vide. Cependant si vous cherchez un formulaire d’état des lieux pour un studio, il est possible de télécharger ce modèle au format PDF.

Faire l’état des lieux d’un appartement T2

L’état des lieux est un passage obligé pour toute location, qu’elle soit d’un appartement ou d’une maison. À l’entrée comme à la sortie d’un nouvel occupant, le propriétaire et le locataire doivent procéder à une visite complète. Ensemble ils examinent l’état de chaque pièce, meublée ou non, et reportent sur le document d’état des lieux la mention correspondante. À la fin de la visite, l’état des lieux doit être signé de la part de chacun.

Si vous n’êtes pas certain de savoir si l’état des lieux est obligatoire pour votre type de location, voici un petit tableau récapitulatif :

L’état des lieux est-il obligatoire ?

Type de bail État des lieux Bail de résidence principale Pas obligatoire Bail de colocation Pas obligatoire Bail étudiant Pas obligatoire Bail commercial Obligatoire Bail dérogatoire Obligatoire Bail de location saisonnière Pas obligatoire Bail de location meublée Pas obligatoire

Pour réaliser l’état des lieux d’un T2, le modèle de document doit permettre de reporter l’état de :

La cuisine La salle de bain Les 2 chambres Les WC (si différent de la SDB) Le local du compteur électrique (si hors logement) Le local du compteur d’eau (si différent)

Le même document doit être utilisé à la sortie de la location afin que les grilles d’état correspondent. Un rendez-vous doit être fixé entre le propriétaire et le locataire pour pouvoir réaliser la visite ensemble. Il est préférable de fixer la date par courrier pour l’état des lieux de sortie, afin de garder une trace écrite de la prise de rendez-vous. En l’absence du propriétaire ou du locataire, l’état des lieux ne peut pas être réalisé normalement.

Lors de la visite de sortie, tous les dommages imputables au locataire devront être reportés sur l’état des lieux. En revanche, l’état d’usure normale du logement ne peut pas lui être reproché et le propriétaire n’a pas le droit de prélever sur son dépôt de garantie pour réaliser des travaux liés à la vétusté. Afin d’établir une base commune des degrés de vétusté, il est fortement recommandé de joindre une grille de vétusté comme ci-dessous à l’état de lieu dès l’entrée du locataire :

Exemple de grille de vétusté

Équipement Franchise Durée de vie Abattement annuel Quote-part résiduelle Moquette 2 ans 7 ans 18% 10% Parquet 5 ans 20 ans 5% 25% Carrelage 6 ans 25 ans 5% 20% Peinture 2 ans 8 ans 18% 15% Serrurerie 3 ans 10 ans 10% 16% Robinetterie 6 ans 15 ans 10% 15% Plomberie 5 ans 10 ans 9% 12% Appareils sanitaires 8 ans 15 ans 7% 20% Chaudière 3 ans 15 ans 7% 15% Chauffe-eau 4 ans 10 ans 12% 16% Volets roulants 3 ans 9 ans 15% 10% Radiateurs 5 ans 18 ans 6% 10%

Pour connaître les droits et les devoirs du propriétaire et du locataire, vous pouvez consulter la loi du 6 juillet 1989 disponible sur ce site.

Inventaire d’état des lieux d’un studio ou appartement meublé

Vous louez un appartement T2-T3 ou un studio meublé ? Alors n’oubliez pas de joindre à votre état des lieux une grille d’inventaire. Cette grille vous permettra de garder une trace de tous les meubles et objets présents dans le logement au moment de l’entrée du locataire, ainsi que de leur état. Si certains appareils ménagers sont présents, il est recommandé de les ajouter également à la grille de vétusté.

Modèles gratuits d'inventaire location meublée Document d’inventaire complet et en accord avec les critères de la loi Alur. Dernière mise à jour en 2022. Modèle format PDF Modèle format Word

Pour les locations saisonnières il n’est pas obligatoire de procéder à un état des lieux. En revanche il est courant que le propriétaire fasse un rapide inventaire du mobilier ou de la vaisselle présente. Si vous êtes à la recherche d’un modèle d’inventaire pour une location saisonnière, vous pouvez télécharger ce document Word. Cette petite checklist d’état des lieux d’entrée et de sortie doit être remise aux locataires comme au propriétaire.

Faire l’état des lieux d’une maison

Pour une vente comme pour une location de maison, il est également nécessaire de faire un état des lieux. Contrairement au modèle pour le T2, le document d’état des lieux d’une maison devra être un peu plus complet puisqu’il peut comprendre un espace jardin, le toit ou des dépendances. La visite avec le locataire ou acheteur ainsi que la signature concluant la visite d’état des lieux se déroule de la même façon que pour un appartement.

Vous trouverez ci-dessous un modèle gratuit d’état des lieux simple, valable pour l’entrée et la sortie d’une location de maison :

Modèles gratuits d'état des lieux - maison Document d’état des lieux complet et en accord avec les critères de la loi Alur. Dernière mise à jour en 2022. État des lieux PDF État de lieux Word

Pour en savoir plus :

