Se procurer un modèle d’état des lieux pour un studio

Comment se procurer un modèle d’état des lieux pour la location d’un studio ? Rien de plus facile ! Il existe de très nombreux modèles téléchargeables sur Internet et dans plusieurs formats ! Cliquez ici pour télécharger gratuitement un modèle d’état des lieux pour un studio ou un autre type de logement !

Modèle d’état des lieux pour un studio

De nombreux modèles d’état des lieux gratuits sont disponibles pour différents types de logements, dont les studios. Ils vous permettront de relever ce qui est présent ou non dans le studio, et surtout, de vous mettre d’accord sur l’état du studio et de ses équipements/meubles avec le propriétaire.

Que le studio soit meublé ou non, le principe reste le même : rapportez tout ce qui vous semble bon de l’être pour vous « protéger » en cas de litige grâce à un modèle d’état des lieux Word ou PDF gratuit. Disponibles dans de différents formats comme le format Excel, Word ou PDF, l’état des lieux est un document qui, bien que n’étant pas obligatoire, reste très important.

Le studio en question n’est pas meublé ? Cela ne vous exonère pas de constater l’état du studio vide en téléchargeant et en remplissant un modèle d’état des lieux ! En effet, les meubles et éventuels équipements présents ne sont pas les seuls sur lesquels vous devez porter une attention particulière.

Les murs et sols sont aussi à inspecter car également en contact avec les locataires. Et il n’est pas impossible qu’une marque ou une cassure causée par un précédent locataire ait échappé à la vigilance du propriétaire qui pourra vous la reprocher si vous ne l’avez pas vue à votre entrée.

Conseil : Complétez votre état des lieux avec des photos ! Mais avant, renseignez-vous sur la valeur de celles-ci et de ce qu’elles peuvent attester.

Modèle gratuit pour l'état des lieux de votre studio Nos documents sont conformes à la loi Alur et ont été mis à jour le 06/01/2022 pour vous garantir un service de qualité. Télécharger au format PDF Télécharger au format Word

Modèle d’état des lieux simplifié pour un studio

Un modèle d’état des lieux simplifié peut également être utilisé et rempli par le locataire et le propriétaire. Comme pour un état des lieux plus complet, il doit être conforme à la loi Alur, vous garantissant de comporter les informations et de recenser les caractéristiques les plus importantes dans le cadre de votre état des lieux.

Un état des lieux simplifié doit au moins comporter :

Le type d’état des lieux Le nom du locataire et du propriétaire L’adresse du bailleur L’adresse du logement faisant l’objet d’une location Le relevé de chaque compteur L’état de chaque pièce du logement Le détail de toutes les clés La signature des deux parties

Vous l’aurez compris, un modèle d’état des lieux d’entrée pour un studio meublé (ou non) doit donc comporter un certain nombre d’informations pour être légal depuis 2014, même s’il est simplifié et gratuit. Dans le cas contraire, la légalité de celui-ci sera nulle et le locataire ainsi que le propriétaire ne sont pas protégés en cas de détérioration du studio.

Notez que les modèles d’état des lieux papernest sont tous conformes à la loi Alur ! Que vous recherchiez un modèle des lieux au format Word ou tout autre format pour votre studio meublé, papernest met à disposition gratuitement ce document qui vous « protégera » en cas de litige !

Le saviez-vous ? Au-delà des modèles d’état des lieux gratuits à imprimer, il existe des logiciels et applications vous donnant la possibilité de créer votre propre état des lieux. Vous pouvez même adopter un format proche du formulaire si vous souhaitez obtenir un modèle d’état des lieux plus épuré, avec moins d’écrits. Veillez tout de même à ce que les informations devant figurer sur le document y soient ! Vous pouvez vous éviter tout oubli grâce au modèle de papernest !

L’état des lieux de sortie pour un studio

Quel modèle pour un état des lieux de sortie d’un studio ?

Le modèle d’état des lieux de sortie pour un studio est le même que celui lorsque vous arrivez dans le logement. Qu’il soit question d’un studio, d’un garage ou même d’un T5, rien ne change !

Un conseil : notez toutes les observations sur le même document que celui utilisé lors de votre arrivée dans le studio. Ce faisant, vous pourrez plus facilement et plus rapidement mettre en perspective les éventuels changements qui ont eu lieu pendant la location.

Modèle gratuit d'état des lieux de sortie studio Nos documents sont conformes à la loi Alur et ont été mis à jour le 06/01/2022 pour vous garantir un service de qualité. Télécharger au format PDF Télécharger au format Word

Que se passe-t-il en cas d’absence d’état des lieux ?

Rappelons que l’état des lieux (sauf pour un bail commercial ou un bail dérogatoire) n’est pas obligatoire mais très vivement recommandé. Sachez que sans état des lieux et en cas de détérioration ou tout autre litige, il incombera au locataire de rendre le studio en bon état, sous peine de devoir s’acquitter de frais de remboursement/travaux. Pour tout savoir à ce sujet, lisez cette page.

Retrouvez, dans le tableau ci-dessous, les conséquences pouvant résulter d’une absence d’état des lieux :

Quelles conséquences en l’absence d’état des lieux ?

Partie Le locataire a refusé l’état des lieux Le propriétaire a refusé l’état des lieux Négligence des deux parties Locataire – Quel que soit l’état initial du logement, il devra le restituer en bon état

– Les réparations seront à la charge du locataire – Mise en demeure du propriétaire – Quel que soit l’état initial du logement, il devra le restituer en bon état

– Les réparations seront à la charge du locataire Propriétaire – Le propriétaire devra prouver que les dégradations sont imputables au locataire – Démontrer que le logement a été délivré en bon état en cas de litige

– Tous les frais de réparations, même causés par le locataire, risquent d’être à sa charge – Concernant la vétusté du logement, le propriétaire devra prouver que les dégradations sont imputables au locataire

Pour aller plus loin

