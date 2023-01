Peut-on contracter un prêt immobilier avec Revolut en 2021 ?

Il n’est pour le moment pas possible de contracter un prêt immobilier auprès de la banque en ligne Revolut. Néanmoins, cela devrait pouvoir être possible dans les semaines ou les mois à venir. Si vous souhaitez contracter un crédit immobilier, mais pas auprès de Revolut, il va donc falloir vous rapprocher d’une autre banque (traditionnelle ou en ligne), comme Boursorama, le CIC ou encore la Banque Populaire par exemple. De même, Revolut ne permet pas de contracter de prêt étudiant.

Vous avez néanmoins la possibilité de contracter un crédit à la consommation en France avec Revolut. De manière générale, le montant des crédits à la consommation est compris entre 200€ et 75 000€, avec une durée de remboursement qui doit être supérieure à 3 mois.

Pourquoi contracter un crédit à la consommation ? Comme l’explique ce site, le crédit à la consommation peut être contracté afin de financer des opérations qui ne concernent pas l’immobilier. Il peut s’agit, par exemple, de l’achat de biens de consommation, ou encore pour avoir à disposition de la trésorerie.

Quel est le principe de la banque Revolut ?

Revolut est une banque en ligne, qui va vous permettre de gérer votre argent depuis une application sur votre téléphone portable, comme c’est le cas pour N26 ou Orange Bank par exemple. Elle a été créée en 2015 au Royaume-Uni. Aujourd’hui, ce sont 15 millions de clients dans le monde qui utilisent les services de cette banque. Les services de cette dernière concernent principalement des transferts et des échanges d’argent. Que vous soyez particulier ou professionnel, vous pourrez profiter des services proposés par la banque.

Pour ouvrir un compte chez Revolut, c’est simple et rapide. La banque étant en ligne, vous n’avez pas besoin de vous déplacer, puisqu’il n’existe pas d’agence physique. Vous allez donc pouvoir le faire directement sur l’application dédiée, en quelques minutes.

La banque étant en ligne, vous allez pouvoir recevoir des notifications lorsque vous réalisez un paiement par exemple. Vous pourrez donc suivre vos dépenses, et vérifier combien vous dépensez chaque mois. L’application offre également la possibilité d’arrondir automatiquement vos paiements par carte, afin de pouvoir économiser la petite monnaie.

Les services de Revolut sont-ils destinés aux professionnels ?

Revolut n’est pas uniquement à destination des particuliers. Si vous êtes un professionnel, vous pouvez tout à fait profiter de ces services, via le service Revolut Business. Cette banque vous permettra de contrôler les finances de votre entreprise. Elle a également pour avantage de vous permettre de consacrer moins de temps aux tâches administratives, et ainsi de consacrer plus de temps à votre entreprise.

Avec Revolut, vous avez la possibilité de réaliser des paiements internationaux. Il est notamment possible de détenir, d’échanger, et de recevoir des fonds dans plus de 28 devises différentes. De plus, la banque offre la possibilité de posséder plusieurs comptes, ce qui vous permettra de rester organisé, et de répondre aux besoins de votre entreprise facilement.

Mais ce n’est pas tout, puisque, si vous le souhaitez, vous pouvez obtenir des cartes pour vos employés. En commandant des cartes physiques pour votre équipe, vous pourrez suivre les dépenses en temps réel, et définir des plafonds pour chacun. Vos employés auront eux aussi la possibilité de dépenser de l’argent à l’étranger, en profitant du taux de change réel dans plus de 150 devises.

Comment utiliser Revolut ?

L’utilisation de Revolut est assez simple. Vous allez tout d’abord devoir choisir parmi les cartes proposées, en fonction de vos besoins. Vous pourrez ensuite utiliser la carte en payant vos achats directement depuis l’application mobile.

Quelles sont les différentes cartes Revolut ?

Revolut propose différentes cartes, en fonction de votre budget et en fonction des services dont vous souhaitez profiter. Il y a donc :

la carte Standard ;

la carte Plus ;

la carte Premium ;

la carte Metal.

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les caractéristiques des différentes cartes proposées par Revolut.

Comparatif des cartes Revolut Carte Standard Carte Plus Carte Premium Carte Metal Prix Gratuite 2,99€/mois 7,99€/mois 13,99€/mois Retraits aux distributeurs automatiques de billets sans frais 200€/mois Limite de 200€/mois Limite de 400€/mois Limite de 800€/mois Cashback sur les paiements par carte Non Non Non Oui Support client prioritaire 24h/24 et 7j/7 Non Oui Oui Oui Protection des retours (remboursement jusqu’à 90 jours après l’achat) Non Oui Oui Oui Assurances voyage Non Non Assurance médicale à l’étranger

Assurance pour bagage et vols retardés Assurance médicale à l’étranger

Assurance pour bagage et vols retardés

Quels sont les avantages de la carte Revolut ?

Utiliser une carte Revolut présente de nombreux avantages, tant au niveau de la sécurité des cartes que de la facilité d’utilisation.

Comment est garantie la sécurité des cartes ?

Tout d’abord, la banque vous assure une sécurité maximale. Depuis l’application, vous avez la possibilité de gérer votre carte. C’est-à-dire que vous pouvez décider de la bloquer ou de fixer des limites de dépenses à n’importe quel moment. Si vous souhaitez désactiver ces options, ou au contraire, les réactiver, vous pouvez également le faire depuis votre application.

Pour augmenter encore plus la sécurité, sachez que vous avez la possibilité d’utiliser des cartes à usage unique pour vos paiements en ligne. Dès que l’achat est validé, les données sont actualisées, ce qui vous permet de sécuriser vos achats en ligne.

Peut-on payer avec son téléphone ?

Revolut vous donne la possibilité de connecter votre carte avec votre téléphone pour vous permettre de payer directement avec ce dernier. Vous ne serez donc pas obligé d’attendre que votre carte physique soit arrivée pour commencer à utiliser.

Peut-on profiter de taux de change intéressants ?

Si vous avez pour projet de partir à l’international, vous aurez la possibilité d’utiliser votre carte Revolut dans plus de 150 devises, tout en profitant de taux de change intéressants. Vous ne risquez donc pas de payer de frais supplémentaires cachés.

Comment payer avec une carte virtuelle ?

Le paiement avec votre carte virtuelle peut se faire directement depuis votre téléphone portable. Une fois que votre commande de carte virtuelle a été réalisée, cette dernière apparaît de manière instantanée dans votre application, dans le cadre d’une carte Revolut. Vous pourrez alors l’utiliser pour réaliser vos achats en ligne. Si vous souhaitez réaliser vos paiements sans contact dans des magasins, restaurants ou encore dans les transports en commun, il va falloir connecter votre carte virtuelle à Apple Pay ou Google Pay.

Quels sont les avis clients sur Revolut ?

Si l’on en croit les avis laissés par des consommateurs de Revolut sur le site Trustpilot, les avis sont plutôt positifs. Sur un total de 97107 avis, 76% d’entre eux sont Excellents, et seulement 9% sont Mauvais.

Les avis positifs qui reviennent le plus souvent concernent la rapidité de l’ouverture du compte bancaire, qui est également simple, et qui ne nécessite pas de justificatif de revenu. L’application est également mise en avant par les clients, qui la trouvent pratique, et facile d’utilisation.

Voici quelques avis positifs de clients écrits sur le site Trustpilot :

Commentaire laissé par Inès Harch J’adore cet néo banque je peux envoyer de l’argent quand je veux ou je veux, rembourser mes amies et inversement. Je recommande fortement Revolut, c’est une plateforme sécurisée et la parrainage y est très intéressant

Commentaire laissé par Dimitri Oguenin Super facile d’utilisation extrêmement rapide lors d’envoi ou de réception de virement pas de frais inutiles et service clientèle volontaire et dynamique.

Commentaire laissé par Yannis Kemmouche Revolut est vraiment le service que tout le monde recherche. Je n’utilise plus que Revolut à l’étranger et je commence à avoir une utilisation quasi quotidienne en France. La gratuité des services jumelée à la multiplicité de ces dernières ainsi qu’à la facilité d’utilisation fait de Revolut un réel incontournable en matière bancaire

Néanmoins, certains clients n’ont pas été totalement satisfait de la banque en ligne. Ces derniers regrettent le fait que le service client ne soit pas plus facilement joignable. Il est en effet difficile de le joindre, et le fait qu’il soit en anglais n’arrange pas tout le monde. Un point négatif relevé par certains clients concerne le fait qu’il ne soit pas possible d’avoir de découvert.

Voici quelques avis négatifs de clients écrits sur le site Trustpilot :

Commentaire laissé par Karine Lolo J ai fermé mon compte revolut car à chaque fois que j achetais avec la carte , j avais des frais à l étranger , en contactant le service client il m a été dit que c était normal ensuite que cela ne l était pas et ça a duré 3 semaines ce cirque , pour à la fin m écrire désolé au revoir !!! Donc je ne recommande pas revolut en plus tout est en anglais ils ne font aucun effort

Commentaire laissé par Dominique Reynaud J’ai envoyé un virement à une personne qui a un compte revolut il y a une semaine.. Eh bien il n’arrive pas, et il n’y a aucun service client !! Donc impossible de faire une réclamation.. À fuir

Commentaire laissé par Capitaine Bonbon il m’ont fait payer un abonnement prenium soit disant le service client nous prend en priorité et service rapide etc … a ce jour je n’ai toujours aucune reponse . ce sont des voleur mon compte est restreint avec de l’argent alors que je suis verifier et que j’ai reçu la notification que mon compte n’etais plus restreint . bref a eviter vraiment … service client injoignable

FAQ

Est-il possible d'être à découvert avec une carte Revolut ?

Si vous n'avez pas les fonds suffisants sur votre compte, alors vous ne pourrez pas réaliser votre achat. Revolut n'accepte pas les découverts pour les prélèvements automatiques, votre paiement sera donc annulé si le solde est insuffisant.

Comment accéder à son espace client Revolut ?

Pour accéder à votre compte Revolut, tout ce que vous avez à faire est d'ouvrir l'application mobile et de vous connecter avec vos identifiants. Vous pourrez alors avoir accès à votre compte bancaire, et ainsi suivre vos dépenses.