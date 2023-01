Prêt immobilier Crédit Mutuel : taux, conditions, avis en 2022

Nom Crédit Mutuel Filiales CIC, Cofidis, et autres Date de création 1882 Siège social Strasbourg, France Durée de réponse 22 jours Frais de dossier 300 € minimum Nombre de clients 12 800 000 Slogan La banque à qui parler

Votre profil emprunteur n’est pas le seul critère pris en compte lors de votre demande de prêt immobilier. Sachez que toutes les banques ne proposent pas forcément de prêts immobiliers pour les mêmes types de projets. Selon votre plan d’investissement, vous devrez choisir la banque qui vous convient le mieux.

De manière générale, Crédit Mutuel sera en mesure de vous proposer un prêt immobilier pour les projets suivants:

Achat d’une résidence principale

Achat d’une résidence secondaire

Achat d’une résidence locative

Si vous souhaitez entreprendre un projet qui relève de l’achat dans l’ancien, de la création d’une SCI (société civile immobilière) familiale ou professionnelle ou d’un achat dans le neuf, que ce soit en VEFA (vente en l’état futur d’achèvement) ou pour un bien en construction, une étude approfondie de votre dossier sera requise. Vous pouvez soit vous rapprocher de Crédit Mutuel ou faire appel à un courtier immobilier qui saura vous guider vers l’organisme bancaire le plus adapté.

Quel est le profil requis pour obtenir un prêt immobilier au Crédit Mutuel?

Lorsque vous envisagez de faire une demande de prêt immobilier, la question essentielle que vous devez vous poser c’est est-ce que vous avez le bon profil emprunteur? Les banques se basent sur un ensemble de critères prédéfinis pour décider du crédit immobilier qui vous sera proposé; votre profession, vos revenus et apports financiers, votre capacité d’endettement ainsi que le risque de défaut de paiement seront les critères essentiels pris en compte. Sachez que votre profil emprunteur aura également un impact sur le taux immobilier auquel vous contracterez votre prêt.

Ces critères peuvent varier en fonction de la banque de votre choix et souvent votre dossier personnel jouera un rôle capital. Néanmoins, il faut savoir que dans la plupart des cas, Crédit Mutuel privilégiera les profils avec les critères suivants:

Revenus réguliers avec peu ou sans dettes préalables

avec peu ou sans dettes préalables Contrat de travail stable (contrat de fonctionnaire ou CDI)

(contrat de fonctionnaire ou CDI) Apport d’un minimum de 10% du montant d’emprunt

d’un minimum de 10% du montant d’emprunt Pas de dépenses immédiates liées à la situation familiale (plus rare)

liées à la situation familiale (plus rare) En bon état de santé (plus rare)

Offre de crédit immobilier au Crédit Mutuel

Quelles sont les options de prêt au Crédit Mutuel?

Un projet immobilier est un exercice qui implique de lourds investissements et il est par conséquent primordial de s’assurer afin de faire face à des imprévus du quotidien. Lors de la contraction d’un prêt immobilier, il est recommandé de se munir d’une garantie (que ce soit une caution ou une garantie de crédit) ainsi que d’une assurance.

La caution désigne une garantie prise par les banques afin d’être remboursée lors d’un impayé des mensualités. Crédit Mutuel fait ainsi appel à des organismes externes, autrement appelés sociétés de cautionnement qui prélèvent périodiquement une somme d’argent en échange d’un remboursement des mensualités impayées. Ce montant varie en fonction de votre âge et du montant emprunté.

Le saviez-vous ? La caution n’est pas la seule manière de garantir votre prêt immobilier. Vous pouvez également hypothéquer votre bien ou recourir à l’inscription de privilège du prêteur de deniers (IPPD). Les coûts associés à l’IPPD sont moins élevés que ceux de la garantie hypothécaire mais vous ne pouvez y recourir que dans le cas d’un bien déjà existant. Il ne concerne donc pas les biens en construction.

Outre la caution, vous devrez également prendre une assurance emprunteur. Bien qu’elle ne soit pas obligatoire, Crédit Mutuel n’acceptera pas de vous financer sans assurance. Par conséquent, Crédit Mutuel vous proposera toujours un contrat d’assurance avec votre prêt, mais sachez que vous pouvez également faire appel à une compagnie d’assurance externe. Vous devrez néanmoins vous assurer que le contrat vers lequel vous vous tournerez proposera un niveau de garantie équivalent ou supérieur à celui proposé par Crédit Mutuel.

Ainsi, l’assurance prendra le relais pour rembourser le montant de votre prêt dans les situations suivantes:

Décès de l’emprunteur

de l’emprunteur Perte totale ou irréversible d’autonomie

totale ou irréversible Situation d’ invalidité permanente

Incapacité de travail temporaire

temporaire Perte d’emploi

Sachez que la garantie en cas de décès est toujours incluse dans le contrat mais ce n’est pas le cas pour la perte d’emploi. Cela dépendra du contrat que vous signerez. Veillez donc à vous renseigner là-dessus ! Si vous doutez de l’assurance à choisir, vous pouvez commencer par faire une simulation de prêt immobilier en ligne 100% gratuite, ou vous pouvez vous faire aider par l’un de nos courtiers experts en immobilier.

Quelles sont les conditions de prêt au Crédit Mutuel?

Si le taux d’intérêt change en fonction de l’organisme bancaire auprès duquel vous décidez de contracter un crédit, les conditions de votre crédit immobilier changent aussi. Ainsi, prenez garde à bien vous renseigner sur les différentes conditions d’emprunt dans les banques. Sachez également que tout ce qui constituera votre contrat de prêt (frais de dossier, clauses sur l’assurance, remboursement anticipé etc), est susceptible d’être négocié au moment où vous contractez votre crédit immobilier.

Les conditions d’un prêt immobilier au Crédit Mutuel sont également susceptibles de changer en fonction de votre profil emprunteur (senior par exemple). Aussi, si vous avez un apport pour votre prêt immobilier au Crédit Mutuel, la banque sera plus encline à vous proposer un prêt immobilier avec des conditions avantageuses. Tout est une question de confiance entre vous et Crédit Mutuel : plus vous êtes un emprunteur à risque, moins la banque vous proposera de conditions avantageuses pour votre prêt immobilier.

Vous pouvez contracter un prêt immobilier ou un prêt personnel modulable au Crédit Mutuel ! Cela vous permettra d’ajuster vos mensualités à la hausse ou à la baisse en fonction de vos besoins.

De manière générale, sachez que plus un prêt immobilier est contracté sur une longue durée (30 ans par exemple), plus les taux d’intérêts au Crédit Mutuel seront élevés ! La banque prend en effet plus de risques que vous ne puissiez pas rembourser la totalité du prêt immobilier en prêtant sur une longue durée. Elle se prémuniera donc d’un risque d’impayé en augmentant le taux d’intérêt appliqué à votre prêt. Ainsi, il est important de bien négocier le taux d’intérêt de votre prêt au Crédit Mutuel pour prévoir le coût global de votre crédit immobilier.

Faire un prêt immobilier au Crédit Mutuel

Quelles sont les étapes pour obtenir un prêt immobilier au Crédit Mutuel ?

L’investissement dans un bien immobilier vous engage sur une grande somme d’argent et une longue durée. Il est donc normal de vouloir se renseigner de manière plus poussée sur le processus d’obtention d’un prêt avant de procéder à l’acquisition d’une propriété. En cas de besoin, sachez qu’il est également possible de faire ces démarches à distance au travers d’un service en ligne ou avec l’aide d’un courtier immobilier.

Pour vous aider, nous avons fait une liste des étapes essentielles à suivre pour contracter un prêt immobilier au Crédit Mutuel:

Estimer la capacité d’emprunt Rechercher une propriété à acquérir Monter un dossier Solliciter un prêt immobilier auprès de Crédit Mutuel Signer une offre de prêt

Avant de démarrer la recherche d’un bien immobilier, il est nécessaire de simuler votre capacité d’emprunt. Vous connaîtrez alors le montant de l’emprunt que Crédit Mutuel sera en mesure de vous accorder et vous pourrez vous lancer à la recherche d’un bien adapté à vos besoins!

Lorsque vous aurez trouvé la propriété de vos rêves et que vous aurez signé un compromis de vente, vous aurez droit à 45 jours pour financer votre bien. Cette étape est souvent considérée comme fastidieuse car vous devez monter votre dossier et vous rapprocher de Crédit Mutuel pour faire votre demande de prêt. Ne négligez pas le temps nécessaire à la constitution de votre dossier et entamez cette démarche le plus tôt possible.

Quel est le rôle d’un courtier immobilier ? Un courtier immobilier met à votre disposition son expertise et vous accompagne dans la constitution de votre dossier et la demande de prêt. Il négocie pour vous le meilleur taux immobilier avec la banque la plus adaptée à votre projet et vous aide à choisir le bon plan de remboursement. Vous gagnez ainsi du temps et réduisez les frais sur votre crédit immobilier.

Une fois que vous aurez signé votre offre de prêt immobilier, vous pourrez enfin finaliser votre acquisition immobilière en signant l’acte de vente. Cette étape se déroule essentiellement en présence d’un notaire qui rédige l’acte de vente et s’assure ainsi de sa conformité. C’est également le notaire qui procède à l’appel de fonds auprès de Crédit Mutuel et qui permet de débloquer votre prêt immobilier.

Quel est le type de prêt immobilier au Crédit Mutuel qui vous convient?

En plus du taux d’intérêt de votre prêt et du montant de vos mensualités, il est important de demander quel type de prêt vous pourrez contracter au Crédit Mutuel. La plupart du temps, les particuliers contractent des prêts amortissables. Ces prêts se remboursent tous les mois pendant une durée qui aura été fixée au préalable entre vous et la banque dans le contrat de prêt. Mais il existe également des prêts « in fine » dont la totalité se rembourse en une seule mensualité à la fin de la durée du prêt, ou encore des « prêts relais », qui eux, ne sont pas amortissables.

Le prêt relais sert quant à lui de « passerelle » entre l’argent de la vente de votre bien, et l’achat de votre nouveau logement. Ils sont généralement contractés sur une courte durée (2 ou 3 ans maximum), et permettent d’avancer la somme que vous récupérerez après avoir vendu le logement dont vous êtes propriétaire pour en acheter un nouveau.

Sachez également qu’il existe deux différents types de taux pour votre prêt immobilier :

Le taux fixe

Le taux variable

Le principe du taux fixe est simple : il vous permettra de contracter un crédit dont les mensualités ne changeront pas. Vous rembourserez le même taux d’intérêt tous les mois. En revanche, si vous contractez un prêt immobilier à taux variable au Crédit Mutuel, vos mensualités évolueront à la hausse ou à la baisse en fonction de l’évolution du taux immobilier moyen sur le marché. Contracter un prêt immobilier à taux variable est, la plupart du temps, plus avantageux. Mais c’est aussi plus risqué : vous n’êtes pas à l’abri d’une hausse de vos mensualités, surtout si vous avez contracté un prêt immobilier sur une longue durée.

