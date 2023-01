Faire une simulation pour renégocier son prêt immobilier

Vous voulez faire une simulation pour renégocier votre prêt immobilier ? Vous pouvez utiliser les outils de courtiers en ligne pour faire une simulation de prêt et connaître vos mensualités avec un nouveau taux d’intérêt avant d’aller voir la banque ! Cela vous permettra aussi de connaître les frais de dossier, et de savoir si faire une simulation est intéressant financièrement ou non, compte tenu de votre situation.

Utiliser un simulateur gratuit pour renégocier son prêt immobilier

Si vous voulez renégocier votre prêt immobilier pour profiter d’un meilleur taux, sachez que vous pourrez utiliser des outils de simulation en ligne : les sites internet des banques et des courtiers en ligne comme papernest vous permettent de faire une simulation de crédit immobilier, et de trouver un prêt au meilleur taux !

Lorsqu’on renégocie son crédit immobilier avec sa banque, la démarche est un peu différente que lorsqu’on contracte simplement un crédit immobilier. Ici, vous avez déjà emprunté de l’argent à la banque, avec un taux d’intérêt qui a été définit au préalable et indiqué dans le contrat que vous avez signé au moment de prendre le prêt immobilier.

Lorsque l’on renégocie son prêt, on demande alors à la banque de revoir ce taux d’intérêt, pour gagner de l’argent et réduire le coût global de son crédit ! Mais renégocier son prêt n’est pas sans frais : vous devrez de nouveau payer des frais de dossier lors de la révision du contrat. Il faut donc être sûr que cette renégociation soit rentable pour vous !

C’est pourquoi faire une simulation en ligne est pertinent : elle vous permettra de savoir combien d’argent une renégociation de votre prêt pourra vous faire gagner, et si oui ou non, il est intéressant pour vous d’engager cette démarche auprès de votre banque.

Renégocier son prêt immobilier en 2021

Vous voulez en savoir plus sur la renégociation de prêt en 2021 ? Si vous avez contracté un prêt immobilier il y a quelques années à un taux élevé, l’intérêt de renégocier votre prêt est que vous pourrez profiter des taux immobiliers actuels, qui sont particulièrement bas.

Évolution du taux immobilier moyen en février, mars et janvier 2023

Mois Durée du prêt Taux fixes Mensualité pour 100k € empruntés février 10 ans 0,50% 860,10 € 15 ans 0,80% 588,40 € 20 ans 0,95% 458,10 € 25 ans 1,16% 384,60 € mars 10 ans 0,50% 863,10 € 15 ans 0,80% 593,20 € 20 ans 1,00% 461,20 € 25 ans 1,16% 385,10 € janvier 2023 10 ans 2,06% 860,1€ 15 ans 2,23% 588,4€ 20 ans 2,28% 459,9€ 25 ans 2,35% 384,6€

Avant de renégocier votre prêt, assurez vous simplement que cette opération bancaire sera rentable pour vous. Si vous pouvez utiliser des simulateurs en ligne pour connaître le coût de votre renégociation de prêt, sachez que de manière générale, il n’est pas rentable de renégocier un prêt si il n’y a pas au minimum 1% d’écart entre votre taux d’intérêt actuel et le taux immobilier moyen.

Ainsi, si vous aviez emprunté de l’argent en 2018, renégocier votre prêt immobilier en 2021 n’est pas forcément rentable pour vous ! Entre les frais de dossier et les pénalités qui peuvent parfois s’appliquer suite à une renégociation de crédit, il est possible que la renégociation vous coûte plus cher que si vous n’aviez pas entrepris l’opération !

Aussi, il est plus rentable de renégocier un crédit qui n’est pas encore trop avancé. On considère qu’il faut renégocier son taux d’intérêt lorsque l’on est encore dans le premier tiers des échéances de son prêt immobilier. Consultez votre échéancier pour en savoir plus sur les mensualités qu’il vous reste à payer !

Renégocier son prêt immobilier avec sa banque

Vous avez contracté un crédit immobilier il y a peu, et aimeriez profiter des taux immobiliers du marché actuel ? Vous pouvez décider de renégocier le taux de votre prêt immobilier avec votre banque ! Si cette dernière refuse, ou si vous pensez qu’une autre banque vous proposera un taux plus avantageux, vous pouvez aussi faire racheter votre prêt immobilier par une autre banque.

Renégocier son prêt immobilier sans changer de banque

Pour renégocier votre prêt immobilier sans changer de banque, vous n’avez qu’à contacter votre conseiller habituel. Soyez prévoyant, et préparez tous les documents relatifs à votre prêt immobilier ! Il sera plus simple de discuter d’une éventuelle renégociation de votre taux d’intérêt si vous avez toutes les informations de votre contrat en main.

Le saviez-vous ? Lors d’une renégociation de prêt, votre profil emprunteur est de nouveau étudié par la banque. Si votre situation financière a changé, n’oubliez pas de le préciser à votre banquier !

Aussi, sachez que pour une renégociation de prêt, votre profil emprunteur sera réétudié. Si votre situation a changé (si vous avez eu une augmentation, changé de travail, soldé un crédit en cours etc), n’hésitez donc pas à le faire savoir ! Les taux d’intérêts sont en effet fixés en fonction du taux immobilier moyen proposé sur le marché, mais également en fonction de votre profil emprunteur. Pour apporter des informations à la banque sur votre situation financière, vous pouvez donc lui fournir :

Vos trois derniers bulletins de salaires

Vos deux derniers avis d’imposition

Les échéanciers de vos autres crédits en cours, si vous en avez

Quelle que soit la banque auprès de laquelle vous souhaitez renégocier votre prêt immobilier (Crédit Agricole, Caisse d’Épargne, etc.), la démarche pour la renégociation sera la même : vous pouvez effectuer une simulation avec votre banquier ou en amont sur le site d’un courtier en ligne comme papernest pour en savoir plus sur le coût de la renégociation de votre crédit immobilier.

Le saviez-vous ? Vous pouvez également mandater un courtier immobilier pour faire une renégociation de votre crédit ! Le courtier pourra vous aider à préparer au mieux votre dossier pour obtenir un meilleur taux, et se chargera de négocier avec la banque pour vous garantir un crédit immobilier plus avantageux.

Renégocier l’assurance de son prêt immobilier

Vous avez assuré votre prêt immobilier avec l’assurance de la banque, et voulez la renégocier ? Sachez que le taux d’assurance emprunteur n’est pas fixé de la même façon que le taux d’intérêt de votre prêt immobilier.

Il dépend de votre âge et de votre état de santé : plus vous êtes jeune, plus vous avez de chances de contracter un faible taux d’assurance emprunteur. Votre âge ne s’améliorant pas (malheureusement) avec le temps, vous pourrez donc difficilement renégocier votre taux d’assurance emprunteur !

Sachez en revanche qu’il est possible de changer d’assurance en cours de contrat, si vous estimez que celle que vous avez contracté est trop chère ! La seule condition est que votre nouveau contrat d’assurance devra proposer des garanties supérieures ou équivalentes à celles proposées par l’assurance groupe de la banque dans laquelle vous avez contractée votre prêt.

Vous avez donc la liberté d’assurer votre prêt immobilier ailleurs : il existe de nombreuses compagnies d’assurance externes qui pourront vous proposer ce service. N’oubliez pas de demander une liste exhaustive de toutes les garanties proposées par l’assurance de la banque pour choisir votre nouveau contrat !

Attention ! Vous devrez également respecter un préavis de deux mois pour changer votre contrat d’assurance, à partir de la date anniversaire de ce dernier.

Faire un rachat de crédit immobilier

Vous voulez profiter d’un meilleur taux pour votre crédit immobilier ? Sachez qu’il est également possible de faire racheter votre crédit par une autre banque plutôt que de faire une renégociation. L’avantage de cette opération bancaire est que vous faîtes jouer la concurrence : ainsi, vous pourrez profiter d’un taux encore plus avantageux en faisant racheter votre crédit par un autre organisme !

Sachez néanmoins que des pénalités peuvent s’appliquer lorsque vous changez de banque en cours de contrat. Faire une simulation de rachat de crédit immobilier en fonction de votre banque (Crédit Agricole par exemple) peut être intéressant pour anticiper les frais liés au rachat de votre crédit ! Plus d’informations ici.

Aller plus loin

FAQ

Quand est-il intéressant de renégocier son prêt ?

Il est intéressant de renégocier son prêt lorsque le taux immobilier moyen est inférieur au taux d'intérêt du prêt contracté. Toutefois, il est conseillé de n'engager cette démarche que si l'écart entre ces deux taux est supérieur à 1%. Par ailleurs, si votre situation personnelle a changé (augmentation de salaire, remboursement d'un prêt etc.), vous pouvez négocier un taux d'intérêt plus avantageux, basé sur votre situation actuelle.

Quels sont les coûts liés à une renégociation de prêt ?

Dans le cas d'une renégociation de prêt, la banque réalise une nouvelle étude de votre dossier ainsi que de votre situation. Ainsi, cette démarche vous engage au versement de nouveaux frais de dossier.

Comment renégocier son prêt ?

Vous pouvez renégocier votre prêt de différentes manières. Vous pouvez contacter directement votre conseiller bancaire habituel, en vous munissant évidemment de tous les documents relatifs à votre prêt, ou d'autres documents qui vous semblent pertinents pour justifier d'un changement de situation. Vous pouvez également faire appel à un courtier immobilier. Ce dernier se chargera de négocier le meilleur taux auprès de votre banque.