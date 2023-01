Qu’est-ce que le regroupement de crédit ?

Par définition, le regroupement de crédit est une opération financière qui consiste à faire racheter l’intégralité de ses crédits en cours par un même établissement bancaire.

L’intérêt ? Diminuer ses mensualités en bénéficiant d’un taux d’intérêt moins élevé, mais aussi gérer plus facilement ses remboursements en regroupant toutes ses mensualités en une seule.

Bon à savoir Plus la somme empruntée est grande, plus la banque sera encline à vous accorder un taux avantageux : il est donc tout naturel que le regroupement de crédits vous profite !

Attention cependant à ne pas confondre regroupement et rachat de crédit !

Le rachat de crédit désigne le fait de transférer son crédit dans une autre banque pour bénéficier d’un meilleur taux ou de conditions plus avantageuses.

Le regroupement de crédits implique forcément le rachat d’un ou plusieurs crédits ; en revanche, le rachat de crédit peut très bien se faire sans regroupement.

✔️ Quels types de crédits peut-on regrouper ?

Un regroupement de crédits peut toucher aussi bien un crédit immobilier qu’un crédit à la consommation.

Il est même possible de fusionner un crédit à la consommation et un crédit immobilier en un seul et même emprunt à rembourser.

À noter Il est possible de regrouper tous les crédits existants, y compris ceux alloués à des régimes particuliers. Un rachat de crédit fonctionnaire, par exemple, est donc envisageable, cependant il faut savoir que les conditions du nouveau crédit regroupé dépendront de l’établissement prêteur.

Comment fonctionne un rachat de crédit ?

Les avantages du regroupement de crédit

Comme nous l’avons dit, le regroupement de crédit présente à la fois des avantages financiers et des avantages de gestion. En réunissant plusieurs crédits en un seul emprunt à rembourser, les conditions de mensualités et le taux d’intérêt peuvent être bien plus intéressants.

Un crédit regroupé peut englober :

Un crédit amortissable

Un crédit in fine

Un crédit modulable

Un crédit à taux révisable

Un crédit à taux fixe et échéances progressives

Un crédit à remboursement de capital constant

Un crédit relais

Un crédit sur gage…

Le principal avantage du rachat de crédit ? Réduire vos coûts. En regroupant plusieurs crédits en un seul, tous seront soumis au même taux d’intérêt, au même échéancier et aux mêmes conditions.

L’accumulation de plusieurs crédits à rembourser peut être lourd pour un budget, en particulier lorsque les nombreuses mensualités sont prélevées pour que chacun soit remboursé à son propre taux. Optimiser vos emprunts grâce à un rachat de crédits peut vous libérer de certaines dépenses.

De plus, si vous souhaitez contracter un nouveau prêt avec une banque, elle peut être inquiétée par votre fiabilité et votre capacité de remboursement si elle constate que vous avez déjà plusieurs prêts en cours. En opérant un regroupement de crédit il sera plus simple de calculer votre taux d’endettement pour un nouveau prêt et vous aurez également plus de fonds pour rembourser votre nouveau prêt.

Capacité d’emprunt à taux d’endettement maximal

Salaire mensuel net Mensualité maximale Prêt sur 10 ans Prêt sur 15 ans Prêt sur 20 ans 1 200 € 429 € 50 400 € 75 600 € 100 800 € 1 700 € 595 € 71 400 € 107 100 € 142 800 € 2 000 € 700 € 84 000 € 126 000 € 168 000 € 2 500 € 875 € 105 000 € 157 500 € 210 000 € 3 000 € 1 050 € 126 000 € 189 000 € 252 000 € 3 500 € 1 225 € 147 000 € 220 500 € 294000 € 4 000 € 1 400 € 168 000 € 252 000 € 336 000 € 4 500 € 1 575 € 189 000 € 283 500 € 378 000 € 5 000 € 1 750 € 210 000 € 315 000 € 420 000 €

De plus, si vous devez gérer trois prêts différents dans deux ou trois banques différentes, vous pouvez rapidement vous retrouver submergé de paperasses et de démarches différentes. En demandant un rachat de crédit, vous simplifierez toutes les démarches en les concentrant sur un seul prêt, dans une seule banque.

Est-il toujours avantageux de recourir au regroupement de crédits ?

Non, pas forcément… Comme tout rachat de crédit, le regroupement de crédits engrange des frais de remboursement anticipé auprès de vos établissements prêteurs initiaux.

Il est donc très important de vous renseigner sur le montant de ces frais avant de vous lancer dans des démarches de regroupement de crédits, afin de ne pas vous retrouver à payer plus que ce que vous pourriez gagner !

On conseille généralement aux emprunteurs de réaliser leurs éventuels rachats de crédits durant la première moitié de la durée de vie de leur crédit, voire le premier tiers.

En effet, c’est au début de votre prêt que vous remboursez le plus d’intérêts – or, c’est principalement sur les intérêts que les changements de prêts vont influer.

Comment réaliser une simulation de regroupement de crédits

Avant de demander un rachat et regroupement de crédits, il est très important de savoir si cette opération vous est vraiment nécessaire et si elle vous sera favorable. Le rachat de crédit entraîne des frais, lesquels peuvent être plus lourds pour votre budget que le gain potentiellement permis par le regroupement de crédits.

Afin d’anticiper les conséquences de cette opération, il est impératif de procéder à une simulation de rachat de crédit. De nombreux outils de calcul en ligne sont gratuits pour les utilisateurs et mis à disposition sur des sites spécialisés ou par des banques.

Par ailleurs, nous ne pouvons que vous conseiller d’avoir recours à une simulation pour toutes vos opérations liées au crédit.

Si vous souhaitez contracter un crédit immobilier, vous trouverez par exemple ci-dessous l’outil de simulation de mensualités de papernest. Celui-ci vous permettra d’évaluer vos mensualités futures en fonction du montant de votre crédit, de vos intérêts et de la durée de votre prêt :

Prix du bien Apport initial Frais de notaire estimés De quel type de logement s'agit-il ? Ancien Neuf Montant à emprunter 0 € Votre capacité d'emprunt maximum: (hors assurance emprunteur) Sur 7 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 0.78% Sur 10 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 0.96% Sur 15 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.15% Sur 20 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.33% Sur 25 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.52% Simulation avancée

Bon à savoir Si vous n’avez pas le temps ou ne savez pas comment procéder pour comparer les rachats de crédits des banques, vous pouvez faire appel à un courtier immobilier. Cet expert pourra vous conseiller et entreprendre de nombreuses démarches en votre nom pour vous simplifier les choses.

Si vous êtes à la recherche des conditions de rachat de crédit d’une banque en particulier, comme La Banque postale, la BNP ou le Crédit Agricole, il sera alors plus utile de vous rendre sur le site de l’établissement bancaire en question. En cas de manque d’informations, n’hésitez pas à contacter directement un conseiller en agence ou par téléphone.

Vers quelle banque se tourner pour son regroupement de crédit ?

Le regroupement de crédit est une opération très bien maîtrisée par tous les établissements bancaires. Vous aurez donc le choix lors de votre exercice de comparaison et vous pourrez vous tourner vers tous les types de banques.

Les organismes traditionnels comme Cetelem ou ING proposent bien-sûr des rachats de crédit, mais des banques en ligne telles que Cofidis ou Monabanq permettent également de réaliser ce type d’opérations.

Comment choisir sa banque pour un regroupement de crédit ?

Plusieurs paramètres doivent être pris en compte lors de votre choix d’offre de rachat de crédit :

Le taux proposé

Le montant de vos mensualités

La durée de votre prêt

Le montant de vos frais de remboursement anticipé auprès de vos diverses banques

Une fois vos calculs et simulations effectués, vous n’aurez plus qu’à comparer les résultats et choisir l’offre la plus avantageuse pour vous !

Si malgré la simulation de rachat de crédit et l’évaluation de plusieurs banques vous n’êtes pas convaincu, il est possible de trouver en ligne des avis de clients qui pourront vous aiguiller sur le choix de votre banque pour un regroupement de crédits.

En effet, les conseils et le service client font aussi partie des prestations à prendre en compte en souscrivant un prêt chez une banque. Les avis consommateurs sur le regroupement de prêts pourront également vous donner une idée de votre marge de négociation possible.

FAQ

📈 Quel est le taux de rachat d'un crédit ?

Pour les crédits immobiliers, la moyenne du taux de rachat est de 1,70% tandis que pour un taux de rachat de crédit à la consommation, la moyenne est de 2,75%.

💸 Qu'est-ce que le rachat de crédit ?

Le rachat de crédit fait référence au rachat d'un crédit par une banque différente de celle où le prêt a initialement été souscrit.

📊 Qu'est-ce qu'un taux d'intérêt variable ?

Un taux d'intérêt variable va fluctuer sur toute la période du crédit. Cela signifie que le montant des intérêts dans les mensualités pourra être différent d'un mois à l'autre.