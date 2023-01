Qu’est-ce qu’une simulation de rachat de crédit ?

Une simulation de rachat de crédit est une opération réalisée grâce à un outil numérique, vous permettant d’avoir une idée des conséquences financières du rachat que vous prévoyez de réaliser.

Il est primordial de réaliser une simulation de rachat de crédit immobilier avant de vous lancer ! En effet, cela vous permettra d’être certain que l’opération que vous souhaitez réaliser sera rentable.

Bon à savoir Sachez que la simulation de rachat de crédit en ligne est anonyme et gratuite.

➕ Pourquoi réaliser un rachat de crédit ?

Le rachat de crédit immobilier vous permet de profiter de taux plus avantageux pour votre crédit !

Le procédé est simple : si les taux ont baissé depuis que vous avez contracté votre crédit, vous pouvez tout à fait aller démarcher différents établissements bancaires pour tenter d’obtenir un nouveau crédit plus avantageux.

Les taux étant particulièrement avantageux en 2023, il s’agit d’une bonne période pour effectuer un rachat de crédit ! À titre d’information, voici l’évolution des taux moyens sur les derniers mois :

Mois Durée du prêt Taux moyen Mensualité pour un emprunt de 100 000 € février 10 ans 0,50% 860,10 € 15 ans 0,80% 588,40 € 20 ans 0,95% 458,10 € 25 ans 1,16% 384,60 € mars 10 ans 0,50% 863,10 € 15 ans 0,80% 593,20 € 20 ans 1,00% 461,20 € 25 ans 1,16% 385,10 € janvier 2023 10 ans 2,06% 860,1€ 15 ans 2,23% 588,4€ 20 ans 2,28% 459,9€ 25 ans 2,35% 384,6€

Bon à savoir Le crédit étant souvent un produit d’appel pour les banques, leur permettant d’acquérir de nouveaux clients, elles sont souvent très enclines à proposer des rachats de crédit.

Il est très important d’utiliser les calculettes en ligne et de réaliser des simulations de rachat de crédit pour être certain que la différence entre les taux actuels et celui de votre crédit est bien suffisante pour que l’opération soit rentable.

Si tel n’est pas le cas, mieux vaut conserver votre crédit initial !

Les conseils d’une vraie pro Christine – Courtière en immobilier Senior chez papernest On considère généralement que la différence entre le taux de votre crédit actuel et celui de votre nouveau crédit doit être d’au moins 1% pour qu’un rachat de crédit soit rentable.

À quel moment réaliser sa simulation de rachat de crédit ?

Hormis la différence minimale entre les taux, un autre critère à observer est celui de la temporalité !

Dans un crédit amortissable, vos mensualités sont fixes mais la répartition de vos remboursements au sein de celles-ci évolue : au début de votre prêt, vous remboursez majoritairement les intérêts, à la fin le capital.

Pour mieux comprendre, voici un exemple de tableau d’amortissement (100 000 € empruntés sur 20 ans, avec un taux d’intérêt de 1,35%) :

Échéance Intérêts Amortissement Solde restant Assurance Mensualités 1 112.50 363.17 99 637 31 506.67 6 110.45 365.22 97 815 31 506.67 12 107.98 367.69 95 615 31 506.67 24 102.98 372.69 91 170 31 506.67 36 97.92 377.75 86 665 31 506.67 48 92.79 382.88 82 099 31 506.67 60 87.59 388.08 77 470 31 506.67 84 76.97 398.70 68 024 31 506.67 108 66.07 409.60 58 319 31 506.67 132 54.86 420.81 48 349 31 506.67 156 43.35 432.32 38 107 31 506.67 180 31.53 444.14 27 584 31 506.67 204 19.38 456.29 16 773 31 506.67 228 6.90 468.77 5 667 31 506.67 240 0.53 475.14 0.00 31 506.67 Cumul 14.162 100 000 – 7 440 121 602.66

Qu’est-ce que cela change pour un rachat de crédit ? La rentabilité de l’opération !

Le rachat de crédit modifie votre taux : s’il intervient à la fin de votre prêt, il n’a donc que très peu d’intérêt puisque vous y remboursez majoritairement le capital.

On conseille donc généralement de réaliser son rachat de crédit durant la première moitié de la durée de vie du prêt, voire si possible le premier tiers.

Comment un rachat de crédit peut-il ne pas être rentable ?

Qui dit rachat de crédit dit taux plus bas, certes… Mais ne négligez pas les frais liés à cette opération :

Frais de remboursement anticipé, aussi connus sous le nom d’indemnités de remboursement anticipé (IRA) Frais de dossier Frais de garantie Frais de courtage

En premier lieu, tous les crédits immobiliers comportent en effet des frais de remboursement anticipé : dès lors que vous soldez votre crédit avant la date prévue dans votre contrat de prêt immobilier, vous devez à votre banque des frais.

Or, lors d’un rachat de crédit, c’est ce qu’il se passe : le nouvel établissement bancaire rembourse l’intégralité de votre prêt auprès de votre banque initiale, de manière anticipée.

C’est à lui que vous devez désormais de l’argent, avec un nouveau taux d’intérêt et des nouvelles conditions d’emprunt.

Les IRA sont plafonnées, ne pouvant excéder :

3% du capital restant dû

6 mois d’intérêts des sommes remboursées au taux moyen du prêt

Généralement, vous devrez également vous acquitter de frais de dossier auprès de votre nouvelle banque : ceux-ci sont de l’ordre de 1% du capital emprunté.

Vous devrez également payer une garantie pour ce nouveau prêt, dont le coût sera généralement de 2 à 3% du montant du nouveau prêt (qu’il s’agisse d’une hypothèque ou d’un cautionnement).

Enfin, si vous passez par un courtier immobilier pour négocier votre rachat de crédit, vous devrez également le rémunérer. Les frais de courtage varient selon les courtiers, allant généralement de 1 à 5% du montant du nouveau prêt.

Bon à savoir Chez papernest, nos frais de courtage sont fixes : 950 €, quelle que soit la somme empruntée !

Pourquoi passer par un courtier pour son rachat de crédit est-il avantageux ?

Le courtier immobilier est un professionnel du crédit. Son métier est de négocier les meilleurs taux pour ses clients !

Bien que passer par un courtier implique des frais, l’opération est bien souvent rentable puisque le taux négocié permet d’économiser plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d’euros.

Bon à savoir Les frais de courtage ne sont dus que si vous signez effectivement l’offre de rachat de crédit : si le taux ne vous satisfait pas, vous n’aurez rien à débourser !

Nous vous conseillons donc de réaliser plusieurs simulations de rachat de crédit et de les comparer avec les offres faites par votre courtier pour vous décider.

Simulation de rachat de crédit : qu’est-ce que le regroupement de crédits ?

Le regroupement de crédits désigne le fait de faire racheter plusieurs crédits par le même établissement bancaire, dans le but de profiter de mensualités moins élevées.

En effet, bien souvent le regroupement de prêts permet de profiter d’un taux plus avantageux : plus la somme empruntée est élevée, meilleures seront les conditions proposées par votre banque.

De plus, regrouper vos crédits peut vous permettre d’allonger la durée de votre prêt, et donc d’alléger le montant de vos mensualités : faites une simulation de crédit sur 8 ans, 10 ans, 12 ans et regardez les conséquences sur la somme que vous payez tous les mois.

Le saviez-vous ? Le regroupement de crédits est un moyen de lutter contre le surendettement. Plus d’informations sur le surendettement sur cette page.

Les crédits regroupés peuvent être :

des crédits immobiliers

des crédits à la consommation

des crédits auto…

Tous les types de crédits, du prêt travaux au crédit conso, peuvent faire l’objet d’un regroupement ou un rachat de crédit !

Renseignez-vous auprès des différents établissements bancaires pour connaître leur politique commerciale, et réalisez de nombreuses simulations de rachat de crédit pour être certain de choisir la meilleure offre.

Dans quelle banque réaliser son rachat de crédit ?

Lors de votre rachat de crédit, le choix de la banque est primordial car c’est ce qui déterminera à quel point votre nouvelle offre est avantageuse ou non.

Les simulations de rachats de crédits vous aideront à connaître les taux proposés par les banques : Crédit Agricole, Caisse d’Épargne, Cetelem, le Banque Postale, Cofidis, etc.

De plus, faire une simulation de rachat de crédit est bien plus rapide pour comparer les taux, plutôt que de vous perdre dans les comparaisons de tableaux d’amortissement !

Est-il possible de réaliser son rachat de crédit dans sa banque ?

Par définition, non : le rachat de crédit désigne le rachat de votre prêt par un autre établissement bancaire.

Cependant, sachez que vous pouvez tout à fait recourir à la renégociation de crédit.

Mais la renégociation de crédit, qu’est-ce que c’est ?

Tout simplement le fait de demander à votre banque de revoir le taux de votre crédit en cours. L’avantage certain de passer par une renégociation de crédit plutôt que par un rachat est que vous échappez aux nombreux frais annexes !

En effet, lors d’une renégociation, pas besoin d’indemnités de remboursement anticipé, de frais de dossier, de garantie, de courtage…

La démarche est gratuite et extrêmement simple : votre banquier et vous fixez de nouvelles conditions pour votre prêt.

Avec tant d’avantages, pourquoi tout le monde ne passe-t-il pas par une renégociation de crédit ?

Tout simplement parce que celle-ci est difficile à obtenir ! Votre banquier n’a pas vraiment de raison de vous accorder un taux plus bas, qui diminuera la rémunération que vous verserez à l’établissement bancaire…

Sauf si vous faites miroiter le risque tangible que vous risquez de partir chez la concurrence !

Nous vous conseillons donc de réaliser de nombreuses simulations de rachat de crédit auprès de différentes banques afin que votre banquier se rende compte que votre projet est réfléchi et réaliste.

Le mieux est même de venir muni d’offres de rachat avantageuses formulées par d’autres banques ! Il n’est pas impossible que, dans cette situation, votre banquier consente à faire baisser le taux de votre prêt.

Quelles sont les démarches pour réaliser un rachat de crédit ?

La première étape pour obtenir un nouveau crédit à un meilleur taux est la simulation de rachat de crédit !

Une fois cette simulation effectuée, vous devez monter votre dossier, comme vous l’avez fait pour votre demande initiale de crédit. Vous devez donc rassembler tous les justificatifs dont vous avez besoin :

justificatifs d’identité

justificatifs de revenus

documents relatifs à votre crédit en cours

Une nouvelle étude de votre profil sera réalisée par la nouvelle banque. Plus celui-ci sera solide, plus vous aurez de chances d’obtenir votre rachat à un bon taux.

Une fois votre capacité d’endettement calculée et votre dossier scrupuleusement examiné, si elle est convaincue la banque vous fera parvenir une offre de rachat.

Vous n’aurez alors plus qu’à la signer : c’est votre nouvelle banque qui se chargera de rembourser et clôturer vos comptes dans votre ou vos banques initiales.

Simulez votre capacité d’emprunt pour votre rachat de crédit avec notre outil gratuit :

Mon salaire net Autres crédits en cours Mensualités estimées Taux d’endettement estimé à 35% Votre capacité d'emprunt maximum: (hors assurance emprunteur) Sur 7 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 0.78% Sur 10 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 0.96% Sur 15 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.15% Sur 20 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.33% Sur 25 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.52% Simulation avancée

Prix du bien Apport initial Frais de notaire estimés De quel type de logement s'agit-il ? Ancien Neuf Montant à emprunter 0 € Votre capacité d'emprunt maximum: (hors assurance emprunteur) Sur 7 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 0.78% Sur 10 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 0.96% Sur 15 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.15% Sur 20 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.33% Sur 25 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.52% Simulation avancée

FAQ

📈 Qu'est-ce qu'un taux d'intérêt variable ?

Un taux d'intérêt variable est un taux qui évolue à la hausse ou à la baisse en fonction des taux moyens pratiqués sur le marché. Lorsqu'on contracte un prêt immobilier, il est possible de choisir entre un taux d'intérêt fixe pour toute la durée du prêt, ou de choisir un taux variable.

L'avantage du taux variable est qu'en cas de baisse du taux immobilier moyen, vos mensualités baisseront également ! Mais l'inverse est également possible, et vos échéances sont susceptibles d'augmenter avec le temps. C'est pourquoi la plupart des emprunteurs préfèrent se tourner vers un prêt à taux fixe pour leur crédit immobilier.