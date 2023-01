Vaut-il mieux acheter ou louer ?

Est-il mieux d’acheter sa résidence principale ou de la louer ? La réponse à cette question dépend de votre situation professionnelle et familiale : l’achat immobilier est le bienvenu aux personnes dont la situation est stable, quand la location sera propice pour les personnes dont la situation est susceptible d’évoluer. C’est le cas des jeunes actifs par exemple.

Acheter sa résidence principale : les avantages

La volonté d’acheter sa maison (ou son appartement) est tout-à-fait compréhensible : qui ne voudrait posséder sa propre résidence dans laquelle il sera possible de faire grandir ses enfants et d’y vieillir ? Faire l’acquisition d’un bien immobilier présente évidemment plusieurs avantages :

Malgré les quelques risques qu'un tel achat peut représenter, acheter un bien immobilier a bien des avantages. Déjà, cela vous offre la possibilité d' aménager votre domicile comme vous le souhaitez.

Rénover, casser un mur et le reconstruire, modifier la configuration de la maison… Cela ne dérangera aucunement le propriétaire, puisque c'est vous ! Aussi, si vous envisagez d'acheter une maison, pensez à la superficie dont vous disposerez : à vous jardin et espaces ouverts !

L'achat d'une maison ou d'un appartement vous permettra de vous constituer un patrimoine

immobilier pour ensuite le revendre ou le léguer à vos enfants ! Investir dans la pierre représente un risque mesuré comparativement à d'autres investissements pouvant être bien plus risqués. Vous pouvez également acheter une maison à plusieurs pour constituer un patrimoine avec votre conjoint, vos proches ou vos amis.

Acheter sa maison est un moyen d'épargner

, compte tenu de l'évolution de l'immobilier. Cela vous permettra ensuite d'acheter un bien immobilier encore meilleur pour votre retraite par exemple !

Un argument semble également primer pour savoir s'il vaut mieux acheter ou louer : en 2021, les taux d'intérêts pratiqués pour un crédit immobilier sont remarquablement bas, tout comme en 2019. Il s'agit là d'une période où il ne faudra pas faire d'importantes concessions financières pour rembourser son prêt, contrairement à il y a encore quelques décennies où les taux pouvaient être bien plus élevés (jusqu'à 5 voire 10 fois plus élevés !) Consultez, ci-dessous, les taux pour le mois de janvier 2023 :

Les taux immobiliers les plus avantageux en janvier 2023 :

Durée du prêt Taux 7 ans 0,31% 10 ans 0,50% 15 ans 0,60% 20 ans 0,70% 25 ans 0,91%

Et en 2021 ? La question d’acheter ou de louer un bien immobilier pouvait trouver la même réponse en 2021 et pour les années précédentes : les taux étaient aussi très bas comme c’est le cas depuis quelques années déjà.

Louer son appartement : quels intérêts ?

Louer sa résidence principale (le plus souvent un appartement) peut également présenter son lot de points positifs :

La location vous permet de ne pas vous engager sur le long terme. En effet, vous êtes libre de mettre fin à votre bail quand vous le souhaitez. Cela peut être un argument de poids, notamment pour les plus jeunes, lesquels sont très actifs et doivent déménager pour diverses raisons (professionnelles, familiales…)

La somme versée chaque mois au bailleur est moins importante que celles pour le remboursement de vos mensualités (si vous avez contracté un prêt immobilier pour un achat de bien) et des autres charges que vous devez payer. Vous investissez moins lourdement et pouvez vous permettre donc soit d' économiser davantage , soit consacrer votre budget à d'autres foyers de dépenses.

La location vous donne la possibilité d' habiter dans des villes où l'immobilier est cher comme Paris pour lesquelles la question d'acheter un bien est plus difficilement abordable que d'en louer un. Vous pourrez profiter d'un logement dans ces villes où le m² est cher sans pour autant devoir débourser des centaines de milliers d'euros au minimum.

De manière générale, la location d'appartement représente un moyen de rester à l'écoute de toute nouvelle opportunité professionnelle et de s'adapter à (presque) n'importe quelle situation. Si vous êtes par exemple célibataire, la question de savoir s'il vaut mieux acheter ou louer ne se pose pas vraiment ! Dans le cas où votre situation ne vous permet pas de encore de mener une vie stable, quelles qu'en soient les raisons, alors mieux vaut opter pour la location.

Si vous hésitez encore... Toujours pas convaincu ? Pourquoi ne pas demander s’il est préférable d’acheter ou de louer sur un forum ? Cette question taraudant un grand nombre de Français est sujette à débat et vous pourrez peut-être même lire d’autres arguments en faveur de l’achat ou de la location d’un bien immobilier. Certains vous conseilleront peut-être même de louer une maison au lieu d’en acheter une, même si cela est moins courant !

Acheter pour louer

Préparer son projet pour acheter un bien immobilier

Si vous vous êtes décidé à acheter un bien immobilier, peut-être devrez-vous contracter un prêt immobilier pour compléter votre apport personnel. Dans le cas échéant, vous devez vous préparer à faire un tel achat !

Déjà, renseignez-vous sur le bien que vous allez acquérir et surtout, sur votre capacité à pouvoir contracter un crédit immobilier : combien de temps devrez-vous prendre pour le rembourser, votre reste à vivre sera-t-il encore suffisant ? Vous devrez vous poser ces questions et quelques autres lors de la planification de votre projet et la constitution de votre dossier.

Sachez que vous aurez du mal à obtenir un prêt immobilier si vous n’avez pas les capacités de le rembourser. En effet, les banques accordent naturellement un crédit aux clients présentant des garanties de remboursement. Vous devez, par exemple, veiller à ce que votre taux d’endettement ne dépasse pas les 35%. Ce taux est en lien avec vos mensualités et vos revenus mensuels.

Généralement, les banques n’acceptent pas que vous consacriez plus d’un tiers de vos revenus au remboursement de votre prêt. Si cela semble peu, gardez à l’esprit que vos revenus doivent également vous permettre de vos acquitter de vos charges mensuelles : facture d’électricité ou de gaz, loyer… Certains frais sont à prendre en compte chaque mois et ce, quels que soient les autres impératifs financiers que vous avez.

À partir du 1er janvier 2022 et suite à l’intégration des nouvelles normes du HCSF (Haut Conseil de Stabilité Financière), un prêt immobilier ne pourra être accordé qu’à condition que le taux d’endettement du foyer soit inférieur à 35% pour une durée maximale de 25 ans. (En savoir plus)

Vous pourrez voir, dans le tableau suivant, votre capacité d’emprunt pour un taux d’endettement maximal de 35% (sauf rares cas) :

Capacité d’emprunt à taux d’endettement maximal

Salaire mensuel net Mensualité maximale Prêt sur 10 ans Prêt sur 15 ans Prêt sur 20 ans 1 200 € 429 € 50 400 € 75 600 € 100 800 € 1 700 € 595 € 71 400 € 107 100 € 142 800 € 2 000 € 700 € 84 000 € 126 000 € 168 000 € 2 500 € 875 € 105 000 € 157 500 € 210 000 € 3 000 € 1 050 € 126 000 € 189 000 € 252 000 € 3 500 € 1 225 € 147 000 € 220 500 € 294000 € 4 000 € 1 400 € 168 000 € 252 000 € 336 000 € 4 500 € 1 575 € 189 000 € 283 500 € 378 000 € 5 000 € 1 750 € 210 000 € 315 000 € 420 000 €

D’autres critères entrent en compte dans le cadre de votre demande de prêt : votre âge, votre état de santé, votre situation professionnelle et familiale… Pour vous aider, n’hésitez pas à utiliser un simulateur de prêt en ligne comme celui que vous trouverez ci-dessous, et ce qu’il soit question d’acheter ou de louer : ils sont généralement gratuits et peuvent estimer le montant maximum que vous pourrez rembourser chaque mois et comparer pour vous les meilleurs taux d’intérêts.

Des documents au format Excel sont également téléchargeables sur Internet, vous donnant la possibilité de comparer les deux options, notamment d’un point de vue comptable.

Les intérêts de l’investissement immobilier locatif

L’investissement dans l’immobilier locatif consiste à acheter un bien pour ensuite le mettre en location. Il s’agit là d’une alternative intéressante si vous hésitez encore entre le fait d’acheter ou de louer un bien !

Requérant un investissement pouvant être important, à l’image de l’achat de votre propre maison, celui-ci peut ensuite représenter une source de revenus très lucrative dans la mesure où vous ne devriez jamais mettre trop de temps à trouver un premier locataire qui vous versera, chaque mois, un loyer. Celui-ci vous permettra aussi et surtout de rembourser votre prêt. Ainsi, si le projet est bien mené, il peut déboucher sur un crédit que vous ne financerez pas vous-même !

L’investissement locatif présente les mêmes avantages qu’un achat classique : vous pouvez certes le mettre en location mais vous pouvez aussi compter sur cet investissement pour ensuite le rentabiliser plus tard de différentes manières, soit habitant dans le logement en question, soit en le revendant ! Rendez-vous sur ce site pour en savoir plus sur l’investissement locatif.

FAQ

⚖️ Vaut-il mieux acheter ou louer un appartement à 70 ans ?

Encore une fois, la réponse à cette question dépend de votre situation. Il est fort probable que votre situation se soit stabilisée. Ainsi, grâce à votre apport personnel et l'emprunt d'une somme moins importante que celle d'un très jeune adulte, vous pourrez vous offrir un appartement dans lequel vous habiterez et que vous pourrez léguer à vos proches par exemple. Toutefois, rien ne vous empêche d'avoir recours à la location si celle-ci vous convient davantage.