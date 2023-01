Qu’est-ce qu’une estimation appartement ?

L’estimation immobilière est une méthode qui va permettre aux propriétaires d’un bien immobilier d’estimer la valeur immobilière de l’appartement ou la maison pour effectuer une vente au prix du marché.

Bon à savoir ! Il est possible de réaliser une estimation immobilière pour les immeubles et les terrains nus, dans l’optique de construire un logement à l’emplacement.

Quels sont les facteurs déterminants pour réaliser une estimation appartement ou maison ?

L’estimation immobilière doit permettre aux propriétaires de trouver un prix de vente raisonnable qui satisfait les attentes des vendeurs et les espoirs des potentiels acheteurs. Cette estimation repose sur une pléthore de facteurs qui déterminent un prix de vente pour un logement.

Le prix du marché conditionné par l’offre et la demande (prix du m²)

La localisation du logement : réputation du quartier, commerces à proximité, etc.

La surface du logement et la répartition des pièces

Les critères du logement : vue dégagée, proximité avec les voisins, rez-de-chaussée ou étage, pièces supplémentaires, etc.

Une estimation immobilière n’est pas la même chose qu’une expertise immobilière : cette dernière s’applique dans un cadre légal avec des opérations notariales alors que l’estimation propose une fourchette de valeur.

Pourquoi faire une estimation appartement ?

Une estimation appartement ou maison va permettre aux propriétaires d’évaluer plus ou moins précisément la valeur du logement mis en vente pour accélérer la vente.

Le saviez-vous ? Une bonne estimation appartement va permettre de vendre un logement au prix le plus juste sans le sous-évaluer ou le surévaluer, compliquant la vente.

Une estimation appartement ou maison réalisée par un professionnel permet d’adapter le prix aux variations du marché et évite les impasses des biens surévalués et difficiles à vendre.

Quels avantages à l’estimation appartement ?

Une bonne estimation du prix de vente d’un logement neuf ou ancien va permettre aux propriétaires de vendre dans les meilleurs délais et de limiter les marges de négociation des acheteurs. L’estimation appartement ou maison avec un prix « juste » représente une étape primordial du processus de mise en vente d’un logement.

Le prix est l’un des éléments qui va déclencher l’envie de visiter votre habitation !

Un agent immobilier évalue objectivement la valeur du bien immobilier grâce à une étude comparative du marché et aux qualités et aux défauts du logement. La plupart du temps, l’appréciation du professionnel est inférieure à celle du propriétaire.

Attention ! Il ne faut pas surestimer la valeur du bien immobilier en considérant la valeur « affective » de son logement.

Aujourd’hui, le marché immobilier n’est plus opaque pour les éventuels acheteurs et les informations inhérentes à la vente immobilière circulent davantage grâce à Internet. Par conséquent, les candidats à l’accession à la propriété connaissent (plus ou moins) le prix du marché et peuvent repérer eux-même un prix au-dessus du marché.

Bon à savoir ! Un logement avec un prix 5% au-dessus du prix du marché ne va pas encourager les acheteurs à se déplacer pour le visiter.

Au moment de la vente d’un logement, il est important de prendre en compte les évolutions du marché de l’immobilier, plus favorable aux acquéreurs. En effet, les acheteurs solvables sont moins nombreux sur le marché et par conséquent, ils ont plus de choix et peuvent prendre leur temps avant d’acheter un appartement ou une maison.

Il existe plusieurs méthodes pour réaliser une estimation appartement ou maison qui vont dépendre de la situation et des besoins du propriétaire.

Comment faire estimer sa maison gratuitement avec la méthode de comparaison ?

Il s’agit de la méthode la plus utilisée pour estimer la valeur d’un bien immobilier, qu’il s’agisse d’un appartement ou d’une maison individuelle. Cette méthode d’estimation est utile pour estimer la valeur du logement dans plusieurs situations.

Vente d’un bien immobilier

Calcul des droits de donation et/ou succession

Calcul du montant de l’impôt sur la fortune

L’estimation d’un appartement avec la méthode de comparaison est facile puisqu’il suffit de se pencher sur les sites d’annonces immobilières des appartements similaires et proposés dans le même quartier. Il est également possible d’utiliser des outils d’estimation comme les différentes bases de données des notaires ou de l’administration fiscale.

Par exemple, la base de données BIEN (Base d’Informations Économiques Notariales) disponible sur ce site , fonctionne uniquement pour la région parisienne et recense l’intégralité des transactions. À contrario, le fichier Perval, développé par les notaires, publie les informations relatives aux cessions de biens.

Les meilleurs agents pour une estimation avec la méthode par capitalisation

Cette méthode d’estimation appartement ou maison s’adresse essentiellement aux propriétaires qui souhaitent vendre leur logement aux investisseurs locatifs. En effet, cette méthode est basée sur la comparaison entre le taux de rentabilité et le loyer du logement afin de déduire la valeur (locative) de l’appartement.

Comment calculer la valeur locative d’un logement ? Il faut diviser le montant du loyer annuel par la rentabilité et multiplier le résultat par 100. Par exemple, pour un loyer annuel de 7.200 euros avec une rentabilité de 5,2 %, le prix de vente le plus juste est de 138.461 euros.

Cette méthode d’évaluation d’une maison ou d’un appartement nécessite les conseils d’un expert immobilier puisqu’elle suppose une bonne connaissance des facteurs influençant le rendement locatif.

Qui doit réaliser votre estimation appartement ?

À l’instar des méthodes d’estimation appartement et maison, il y a plusieurs professionnels qui peuvent estimer la valeur d’un bien immobilier. Aujourd’hui, il existe également des simulateurs pour estimer sa maison soi-même et gratuitement.

Faire l’estimation d’un bien immobilier avec un notaire

Certains particuliers préfèrent solliciter les services d’un expert immobilier dont la connaissance du marché est primordial pour déterminer la valeur d’un bien immobilier. L’expertise en évaluation immobilière est une activité courante du notariat puisque les notaires y sont régulièrement confrontés dans le cadre des règlements pour les successions, les donations, les mariages, les divorces, les déclarations d’Impôt sur la Fortune ou les redressements fiscaux.

Il y a plusieurs étapes pour réaliser une estimation appartement ou maison avec un notaire :

La prise de contact à la demande du client ou du Conseil du Notaire pour la détermination de la valeur d’un bien immobilier représentant un enjeu La proposition d’intervention avec un devis ou un contrat de mission qui va permettre de définir le périmètre de l’expertise immobilière : délai, format de rendu, montant des honoraires, etc. La collecte des documents pour la réalisation de l’expertise avec la récupération de l’intervention de toutes les pièces itinérantes au bien : extrait du titre de propriété, attestation des surfaces du bâti et des parcelles de terrains, état locatif, etc. La visite du bien par l’expert afin d’obtenir un état descriptif précis et connaître l’environnement (quartier, proximité des commerces, etc.) La collecte de documents complémentaires : enquête auprès des administrations, étude de marché, rédaction du rapport d’expertise, etc. La remise des conclusions après la rédaction du rapport d’expertise immobilière

Bon à savoir ! Toute information figurant dans le rapport d’évaluation doit être justifiée et justifiable.

Solliciter les services d’un agent immobilier pour faire son estimation appartement

Dans le cadre de la vente d’un bien immobilier, le propriétaire peut solliciter les services d’un agent immobilier, véritable professionnel du secteur. Ce professionnel est capable de déterminer rapidement les forces et les faiblesses d’un logement et d’évaluer un prix de vente.

De plus, les agents immobiliers connaissent les fluctuations du marché et les prix pratiqués au m² dans le quartier et/ou la ville où se trouve le logement. Ils peuvent estimer rapidement la valeur d’un bien immobilier et gérer les démarches de la vente à la place des propriétaires.

La plupart du temps, les agents immobiliers utilisent la méthode par comparaison pour estimer le prix d’un bien immobilier.

Évaluer soi-même son logement

Les propriétaires peuvent évaluer eux-mêmes le prix du logement qu’ils souhaitent mettre en vente pour économiser le prix de l’expertise. Néanmoins, il s’agit d’une démarche chronophage puisqu’il faut comparer toutes les annonces immobilières similaires pour estimer le prix « juste » en prenant en compte tous les critères déterminants.

Le prix du m²

La localisation du logement

La surface du logement et la répartition des pièces

Aujourd’hui, les futurs vendeurs peuvent utiliser les outils d’estimation bien immobilier du gouvernement comme l’outil Patrim, conçu à partir des données de l’administration fiscale, permettant de connaître le prix de vente des biens immobiliers (logement ou terrain) correspondant aux critères renseignés par le propriétaire.

Ces nombreux outils en ligne vont permettre aux propriétaires de réaliser une estimation maison en ligne gratuite et immédiate sans inscription.

Vous emménager dans votre nouvel appartement ? Il est important de souscrire à une assurance habitation afin d’être couvert en cas de sinistre dans votre logement. Bien qu’il soit obligatoire de souscrire à une assurance habitation lorsque l’on est locataire, cette dernière n’est pas obligatoire pour les propriétaire, hormis si le logement se trouve dans une copropriété. Toutefois, elle permet de compléter la couverture souscrite par le locataire, et donc d’alléger les frais potentiellement à la charge du propriétaire en cas de sinistre. Découvrez tout sur l’assurance habitation d’une maison sur cette page.

Attention ! La valeur « affective » du propriétaire pour le logement mis en vente ne doit pas entrer en compte dans l’estimation appartement ou maison.

