Peut-on trouver un modèle d’état des lieux à télécharger en PDF ? Pour vous faciliter la tâche lors de vos déménagements, papernest vous propose gratuitement son modèle d’état des lieux à imprimer, en format PDF ou en format Word :

Avoir un modèle d’état des lieux simplifié en Word

Il est plus pratique pour beaucoup de personne d’avoir une version PDF de l’état des lieux car ce format de fichier permet de préserver la mise en forme du document, de l’envoyer facilement par mail et d’être lu par la majorité des ordinateurs, même ceux n’ayant pas les logiciels Adode.

Cependant, il est possible de trouver des modèles d’état des lieux en version Word. Ce format est particulièrement apprécié s’il est nécessaire de modifier certaines parties du formulaire, d’ajouter ou d’enlever des sections entières afin de correspondre au logement qui sera visité. En revanche il est conseillé d’être prudent lors du partage d’un état des lieux au format Word : seul les utilisateurs du traitement de texte correspondant seront à même de consulter et de modifier le texte.

Si vous êtes à la recherche d’un état des lieux gratuit au format Word, un lien pour télécharger un modèle réalisé par papernest se trouve juste au-dessus.

Comment réaliser l’état des lieux d’entrée ?

L’état des lieux contradictoire est un passage obligé pour toute vente ou location de maison et d’appartement. Pour avoir une valeur juridique, il doit se faire en présence du locataire et du propriétaire, ou de son représentant. Chacun doit être en possession d’une version du même document et chaque version devra être remplie à l’identique pendant la visite d’état des lieux afin que chacun puisse garder un exemplaire.

Le propriétaire et le locataire (ou l’acheteur et le vendeur) doivent faire ensemble le tour du domicile et reporter sur la grille de l’état des lieux chaque élément suivit d’une mention pour signaler son état allant de « très bon » à « hors d’usage ». Des commentaires peuvent être ajoutés et doivent être le plus précis possible. Une fois la visite terminée, l’état des lieux doit être signé par les deux parties.

S’il arrive que propriétaire et locataire n’arrivent pas à s’accorder sur l’état des lieux, il est possible de demander à un huissier de réaliser un constat d’habitation. Cet état des lieux aura une valeur juridique même le propriétaire ou le locataire est absent lors de la visite. L’intervention est payante et devra être réglée à part égale entre propriétaire et locataire.

Coût d’un constat locatif par un huissier

Surface du logement Frais d’acte Lettre de convocation Taxe fiscale Jusqu’à 50 m² 132.56 € 18.02 € 14.89 € Entre 50 m² et 150 m² 154.44 € Plus de 150 m² 231.66 €

Comment faire l’état des lieux de sortie ?

Pour réaliser l’état des lieux de sortie d’une location, un rendez-vous doit être pris entre le propriétaire et le locataire au moment de la sortie de ce dernier ou très peu de temps après. Comme pour l’état des lieux d’entrée, il faudra faire le tour du logement en pointant l’état de chaque élément pour constater l’évolution de son état.

L’usure naturelle du logement, aussi appelé vétusté, ne peut être imputée au locataire. En revanche, des réparations pour une usure anormale ou des dégradations importantes peuvent être financées en prélevant sur le dépôt de garantie du locataire. Ce prélèvement doit cependant être justifié par une facture de la part du propriétaire. Pour en savoir plus sur la vétusté, rendez-vous ici.

Il est très vivement recommandé d’utiliser le même document à l’entrée et à la sortie du logement afin de pouvoir se référer aux mêmes éléments sans oublis ni ajouts. À la fin de la visite, si les deux parties sont d’accord avec l’état des lieux de sortie, elles doivent signer en double exemplaire le document et en garder une chacune.

État des lieux d’entrée pour un appartement en PDF

PDF remplissable d’état des lieux pour un studio

Modèle PDF d'état des lieux pour studio T1 Télécharger

Pour réaliser simplement un modèle détat des lieux d’un studio meublé, ce document PDF est idéal : complet et adapté à un studio, il respecte les directives de la loi Alur et permet même d’être complété avant impression. Un modèle d’état des lieux de sortie simplifié est également disponible en fin de PDF pour permettre de faciliter les démarches du propriétaire et du locataire au moment de la sortie des lieux.

PDF modifiable d’état des lieux pour un T2 – T3

Modèle PDF d'état des lieux pour appartement T2 -T3 Télécharger

Pour la location d’un appartement de deux ou trois pièces, ce PDF gratuit d’état des lieux vous permettra de faire la visite d’entrée et de sortie du logement facilement, sans oublier les éléments importants à vérifier. Dans le cas d’une location d’un appartement meublé, un PDF de complément à l’état des lieux est disponible ci-dessous pour établir la liste des meubles et objets de la location.

PDF remplissable d’inventaire mobilier pour un état des lieux meublé Télécharger

PDF modifiable d’état des lieux pour un T4 – T5

Modèle PDF d'état des lieux pour appartement T4 - T5 Télécharger

Retrouvez ci-dessus le PDF modifiable avant impression pour un état des lieux de location d’un appartement T4 ou T5. Document complet et adapté à un appartement de quatre ou cinq pièces selon la loi Alur. Un modèle simple d’état des lieux de sortie est inclus à la fin du PDF.

Pour une location de meublé, vous trouverez à la suite un lien de téléchargement pour une annexe d’inventaire de mobilier.

PDF remplissable d’inventaire mobilier pour un état des lieux meublé Télécharger

Quel document pour un état des lieux de sortie simplifié ?

Vous êtes à la recherche d’un modèle PDF pour un état des lieux de sortie ? N’oubliez pas qu’il est toujours préférable d’avoir le même type de document pour l’état des lieux d’entrée que pour l’état des lieux de sortie afin de n’oublier aucun élément à vérifier.

Cependant, si vous n’avez plus le modèle de votre état des lieux d’entrée, vous pourrez retrouver ci-dessus le PDF d’un état des lieux de sortie simplifié ainsi que sa version Word si vous souhaitez y apporter des modifications avant impression.

Modèles gratuits d'état des lieux de sortie Document d’état des lieux de sortie complet et en accord avec les critères de la loi Alur. Dernière mise à jour en 2022. Modèle format PDF Modèle format Word

État des lieux d’entrée pour une maison en PDF

Que vous soyez à la recherche d’un état des lieux d’entrée pour la location d’une maison ou d’un document d’état des lieux pour la vente de votre domicile, retrouvez ci-dessous le modèle gratuit d’état des lieux proposé par papernest :

Modèles gratuits d'état des lieux Document d’état des lieux complet et en accord avec les critères de la loi Alur. Dernière mise à jour en 2022. État des lieux PDF État des lieux Word

Aller plus loin

