Trouver un modèle d’état des lieux pour une maison

Vous cherchez un modèle d’état des lieux pour une maison que vous louez ou voulez faire louer ? Vous pouvez télécharger ce document destiné au propriétaire et au locataire concernés en cliquant ici et bonne nouvelle : les formats Word et PDF sont disponibles !

Les modèles d’état des lieux pour une maison aux formats Word et PDF

Si vous êtes à la recherche d’un état des lieux, sachez que vous pouvez en trouver plusieurs facilement sur le net. Si des formats plus originaux de modèles d’état des lieux existent, comme le format Excel, nous vous conseillons de privilégier les formats Word et PDF gratuits, bien plus pratiques à éditer et surtout consultables grâce à la plupart des appareils comme les smartphones, les tablettes et, bien sûr, les ordinateurs.

Chaque format a son lot d’avantages et d’inconvénients. Le format Word vous donne la possibilité de modifier rapidement et facilement le modèle d’état des lieux utilisé. Vous pourrez inscrire de nombreuses remarques liées à la maison individuelle en question si vous optez pour un modèle d’état des lieux gratuit au format Word.

Ce format vous permettra de renseigner des informations supplémentaires dont vous avez eu connaissance dans un second temps. Si vous avez besoin d’un modèle au format Word, cliquez ici !

Le format PDF est, quant à lui, fort pratique car il peut être lu sur la très grande majorité des supports de lecture, ce qui peut être utile si les deux parties n’utilisent pas le même type d’appareil. Le « portable document format » assure une lisibilité des contenus du fichier, et surtout, des informations qui seront affichées de la même manière, quel que soit l’appareil utilisé.

Enfin, vous protégez votre état des lieux de la maison contre toute modification non voulue pouvant vous porter du tort en cas de litige grâce à la conversion du fichier au format PDF.

Les informations devant figurer sur un état des lieux

Une autre question se pose quant à l’état des lieux pour une maison : quelles sont les informations qui doivent y figurer ?

Tout dépend du type d’état des lieux que vous souhaitez réaliser. S’il existe des modèles d’état des lieux simplifiés recensant quelques informations seulement, il est possible d’avoir recours à un autre type de document, bien plus complet voire totalement exhaustif.

Voici les quelques informations devant impérativement figurer sur un document d’état des lieux :

le type d’état des lieux

la date d’établissement

le nom des parties et domicile

la localisation du logement

la dénomination de la personne ou du siège social faisant l’état des lieux

la description précise de chaque pièce

la signature des parties ou personnes qui réalisent l’état des lieux

Notez que l’absence de ces éléments obligatoires rend votre état des lieux non conforme à la loi Alur qui protège propriétaire et locataire. Pensez donc à à bien vous munir ou à imprimer un modèle état des lieux conforme, d’autant plus que ceux proposés par papernest sont gratuits !

Un modèle d’état des lieux détaillé peut comporter bien plus d’informations, sur plusieurs pages, notamment au sujet de :

l’état des plinthes

l’équipement de la cuisine avec son électroménager

ce qui concerne l’extérieur de la maison : jardin, boîte aux lettres…

les clés

Modèle d'état des lieux pour une maison meublée ou non meublée Document d’état des lieux complet et en accord avec les critères de la loi Alur. Dernière mise à jour en 2022. Modèle format PDF Modèle format Word

Le déroulement de l’état des lieux d’une maison

Vous l’aurez compris, l’état des lieux permet de valider ou non le bon état d’un logement et de ses équipements s’il s’agit d’une maison, d’un appartement ou d‘un modèle de studio meublé.

C’est le jour de la signature du bail de location que les deux parties se chargent d’établir l’état des lieux de la maison. On parle alors d’état des lieux d’entrée. Vous avez toujours la possibilité de repousser de quelques jours cet état des lieux si vous n’êtes pas disponible. Néanmoins, celui-ci doit se faire le jour de la remise des clés et donc, de votre arrivée dans la maison.

Le document d’état des lieux doit naturellement être édité en deux exemplaires, un pour le locataire, l’autre pour le propriétaire. Si la présence de ces deux parties est suffisante, il est tout à fait possible de faire appel à une tierce personne comme un agent immobilier qui accompagnera le passage en revue du logement.

Cette étape d’état des lieux est censée attester du bon état de la maison : installations électriques, vétusté, fonctionnement des équipements… Le locataire pourra s’assurer que tout en est en règle alors que le propriétaire pourra quant à lui justifier de sa bonne foi en cas de détériorations constatées à la sortie du logement.

La procédure d’état des lieux reste identique, même si la maison en question n’est pas meublée. Dans ce cas de figure, faites tout de même attention aux murs, portes et plafonds si vous êtes le propriétaire. Rien ne doit être négligé sous prétexte que l’état des lieux concerne moins d’éléments. Pensez à cocher la case relative aux maisons et appartements vides durant l’état des lieux. Pour en savoir encore plus sur l’état des lieux, cliquez ici.

Comment se passe un état des lieux de sortie ?

Comme son nom l’indique, l’état des lieux de sortie fait référence au moment où le locataire quitte le logement. Mis en perspective avec l’état des lieux d’entrée, il permet de comparer l’état de la maison du logement au terme du locataire.

L’état des lieux de sortie ressemble à l’état des lieux d’entrée. Il permet d’établir les responsabilités de chacun si un litige venait à survenir. Vous pouvez, tout comme pour l’état des lieux d’entrée, trouver différents modèles d’état des lieux de sortie, du plus simple au plus détaillé.

Un pré-état des lieux peut être fait pour informer le locataire des éventuelles réparations et autres remises en état qui doivent être faites afin d’éviter un potentiel litige le jour de l’état des lieux de sortie.

Plus tôt le pré-état des lieux est fait, et plus tôt le locataire pourra s’organiser et entreprendre les travaux et/ou réparations nécessaires. Cela vous permettra de ne nourrir aucune appréhension le jour où vous devrez remplir votre modèle d’état des lieux de sortie au format Word ou PDF.

Est-ce que l’état des lieux est obligatoire ?

Faire un état des lieux n’est pas une obligation sauf pour un bail commercial et dérogatoire. Cependant, cela est très vivement recommandé pour que le locataire puisse se prémunir de toute réparation de dommages qu’il n’aurait pas causés.

Alors, que se passe-t-il en cas d’absence d’état des lieux ? Jetez un œil au tableau ci-dessous pour prendre connaissance des conséquences d’une absence d’état des lieux :

Quelles conséquences en l’absence d’état des lieux ?

Partie Le locataire a refusé l’état des lieux Le propriétaire a refusé l’état des lieux Négligence des deux parties Locataire – Quel que soit l’état initial du logement, il devra le restituer en bon état

– Les réparations seront à la charge du locataire – Mise en demeure du propriétaire – Quel que soit l’état initial du logement, il devra le restituer en bon état

– Les réparations seront à la charge du locataire Propriétaire – Le propriétaire devra prouver que les dégradations sont imputables au locataire – Démontrer que le logement a été délivré en bon état en cas de litige

– Tous les frais de réparations, même causés par le locataire, risquent d’être à sa charge – Concernant la vétusté du logement, le propriétaire devra prouver que les dégradations sont imputables au locataire

Notez que l’état des lieux n’est pas obligatoire dans le cadre de l’achat d’une maison neuve, bien qu’il soit également très important qu’il figure en annexe pour ne pas connaître de déconvenue après la signature de l’acte de vente.

Pour aller plus loin

FAQ

🔁 Qu'est-ce qu'un état des lieux contradictoire ?

Un état des lieux dit "contradictoire" renvoie simplement à la présence du locataire et du propriétaire lors de la vérification du logement. Ce constat, établi lors de l'état des lieux, assure une description précise des éléments (murs, portes, sols...) de la maison et de ses équipements et meubles s'il y'en a.

Il n'est donc en rien question d'un désaccord entre les parties, mais, bien au contraire, de l'organisation et du fait que les deux parties honorent l'état des lieux.