Assurance habitation pas chère – devis en ligne en 2022

Qu’est-ce qu’une assurance habitation pas chère ?

Une assurance habitation pas chère est une assurance qui ne contient que les garanties minimales (incendie, dégât des eaux, explosion).

Attention : elle peut être à double tranchant ! En effet, avoir une assurance habitation pas chère peut parfois être signe d’une couverture insuffisante en cas de sinistre.

C’est pourquoi il est très important de prêter attention aux garanties souscrites, aux plafonds d’indemnisation et au montant de la franchise.

Si vous faites l’impasse sur ces paramètres, vous ferez peut-être des économies sur le court terme, mais le risque financier est grand. En cas de sinistre, vous pourriez vous retrouver à devoir payer plusieurs milliers d’euros pour :

les réparations

la remise en état de votre logement

le remplacement de vos effets personnels endommagés

l’indemnisation de vos voisins…

Bon à savoir Le coût moyen d’une assurance habitation se situe autour de 180€ par an.

Chez papernest, nous vous proposons une assurance habitation pas chère sans faire de concessions sur votre sécurité !



Garanties de l’assurance multirisques habitation papernest en janvier 2023 Catégorie Garanties Garanties dommages aux biens Obligatoires - incendie, tempête, grêle, neige

- dégât des eaux

- catastrophes naturelles et technologiques

- attentats et actes de terrorisme

- frais et pertes Optionnelles

bris de glace et sanitaires



dommages électriques



dépendances



objets de valeur



appareils connectés et nomades

Responsabilité civile

responsabilité civile, dans la limite de 6 300 000 € pour les dommages corporels et 900 000 € pour les dommages matériels



défense pénale et recours suite à un accident



En 2023, le montant de la prime de nos assurés est de 130€ en moyenne. papernest vous guide étape par étape pour souscrire votre assurance habitation au juste prix ! C'est parti Annonce

Comment obtenir une assurance habitation pas chère ?

Comme pour tout contrat d’assurance, le coût de votre assurance habitation dépend des risques que votre situation représente pour l’organisme qui vous assure.

En effet, d’un logement à un autre, les risques peuvent varier du tout au tout selon :

votre localisation

l’ historique de sinistres du logement

du logement la superficie du bien

du bien l’étage auquel celui-ci est situé

Le montant de la franchise dépend également de votre situation personnelle :

situation vis-à-vis du logement (locataire ou propriétaire)

(locataire ou propriétaire) valeur de vos biens mobiliers et précieux

Enfin, le montant de la franchise dépend des options choisies :

Garanties optionnelles

Montant de la franchise

Plafonds d’indemnisation

Il est donc recommandé de passer par l’évaluation de plusieurs devis de contrat d’assurance, auprès d’un ou plusieurs assureurs : cela vous permettra de comparer, par exemple, la différence de prix que représente l’inclusion de telle ou telle garantie d’assurance.

En quoi la localisation de votre logement peut-elle influer sur le coût de votre assurance habitation ?

Toutes les régions ne sont pas exposées aux mêmes risques naturels ! C’est pourquoi l’aire géographique où est situé votre logement peut faire gonfler le devis de votre assurance habitation. Pour trouver la meilleure assurance habitation, il ne faut pas hésiter à utiliser un comparateur d’assurance habitation.

Certains endroits ont en effet statistiquement davantage de risques d’être concernés par :

des tempêtes

des incendies

des inondations

des raz-de-marée, etc.

Pourquoi l’étage auquel est situé mon appartement est lié au coût de mon assurance habitation ?

Les risques d’un logement ne sont pas les mêmes selon l’étage auquel il est situé :

au rez-de-chaussée , il est davantage exposé aux bris de glace et cambriolages (environ +15%)

, il est davantage exposé aux bris de glace et cambriolages (environ +15%) s’il est sous un ou plusieurs autres appartements , il est davantage exposé aux dégâts des eaux

, il est davantage exposé aux dégâts des eaux s’il est au dernier étage, il est davantage exposé aux événements climatiques

Intéressé par le sujet ? Cet article vous expliquera dans le détail quels sont les différences de risques selon l’étage auquel vous habitez, et dans quelle mesure cela joue sur le montant de votre prime d’assurance habitation.

Un peu perdu ? Finies les démarches prise de tête : chez papernest, vous obtenez votre contrat quelques clics !

Comment souscrire une assurance habitation pas chère en ligne ?

Avec papernest, vous souscrivez votre assurance habitation au meilleur prix en quelques minutes, depuis votre smartphone ou votre ordinateur !

Notre assurance est 100% personnalisable, et notre web-app vous guide pas-à-pas pour composer l’assurance qui vous ressemble.

Vos garanties et le montant de votre franchise sont ainsi parfaitement adaptées à vos besoins !

Comment trouver une assurance habitation pas chère sans franchise ?

La franchise est une somme indiquée dans le contrat d’assurance et qui correspond au montant que l’assurance ne remboursera pas en cas de sinistre. Il existe deux types de franchises :

La franchise relative : l’assuré est remboursé intégralement, mais uniquement si le montant des dégâts dépasse celui de la franchise ; La franchise absolue : l’assureur déduit le montant de la franchise du montant des dommages.

Le montant de la franchise peut se calculer de différentes façons en fonction de ce qui est indiqué sur le contrat d’assurance. Ainsi, la franchise peut être fixe ou varier selon le montant total des réparations à indemiser.

Il faut savoir qu’il est compliqué de trouver une assurance habitation pas chère sans franchise car plus la franchise est basse, plus le montant de la prime d’assurance est élevé. En cas d’absence de franchise, la prime d’assurance annuelle est donc très chère.

Bon à savoir Chez papernest, vous avez le choix du montant de votre franchise : 75€, 150€, 225€ ou 300€.

Comment trouver une assurance habitation pas chère pour étudiant ?

Les étudiants qui habitent seuls ou en colocation doivent obligatoirement disposer d’une assurance habitation pour couvrir les risques locatifs. Les étudiants sont souvent à la recherche d’une assurance habitation moins cher, mais qui apporte une bonne couverture.

Avec papernest, c’est possible… Et sans démarches administratives interminables ! Il vous suffit de renseigner vos informations sur notre web-app et on s’occupe de tout (y compris de résilier votre précédent contrat, si vous changez d’assurance en restant dans le même logement).

Le plus beau dans tout ça ? Notre assurance est 100% sans engagement. Vous pouvez donc changer d’avis à tout moment, sans attendre la première échéance pour pouvoir résilier, contrairement à beaucoup d’autres assurances.

Avec papernest, obtenez votre attestation d’assurance habitation en quelques clics ! Je commence !

Annonce

Quels sont les avis sur l’assurance habitation pas chère ?

Les avis sur les assurances habitation pas chères sont divers et variés. En effet, de nombreux sites spécialisés dans le recueil d’avis permettent d’en savoir davantage sur les avantages et les inconvénients de l’assurance habitation pas chère.

En général, les consommateurs jugent les assurances habitation sur plusieurs critères :

Le prix de la prime d’assurance ;

Le montant de la franchise ;

La réputation de la compagnie d’assurance ;

La gestion des sinistres ;

Les options disponibles, etc.

Le saviez-vous ? Les assurances en ligne sont de plus en plus plébiscitées par les consommateurs. Les assurances habitation obtenues chez les assureurs 100% en ligne sont souvent moins chères que les assurances plus « classiques ».

Que disent les forums sur l’assurance habitation pas chère ?

En parcourant les forums de consommateurs, on peut facilement trouver des avis sur l’assurance habitation pas chère. Ces avis sont particulièrement utiles puisque les membres font souvent part de leur expérience personnelle avec l’assureur.

On peut ainsi avoir des exemples précis sur la façon dont les sinistres sont gérés par l’assureur. On en apprend beaucoup sur sa réactivité et son efficacité.

Parmi les forums les plus fiables, on peut citer ceux des associations de consommateurs comme UFC-Que choisir ou encore 60 millions de consommateurs.

Assurance habitation pas chère : que faut-il retenir ?

Il est possible de trouver des assurances habitation pas chères, mais il est important de s’assurer qu’elles ne le sont pas au détriment de votre protection

En effet, ne pas être couvert pour certains dommages peut vous coûter plusieurs milliers d’euros… Mieux vaut donc parfois payer un peu plus cher une assurance qui vous remboursera sans peine si un incident intervient !

Chez papernest, nous avons à cœur de vous proposer une assurance au prix le plus juste. N’hésitez pas à faire une simulation sur notre web-app pour savoir quel serait le montant de votre prime selon les garanties et le montant de la franchise que vous souhaitez !

En savoir plus :

Comment protéger mes biens mobiles (smartphone, vélo…) contre le vol grâce à une assurance habitation ?

Quelques clics pour vous (r)assurer avec papernest C'est parti !

Annonce

FAQ

Quel est le prix moyen d'une assurance habitation ?

Le prix moyen d'une assurance habitation varie selon les régions. Par exemple, ce prix est presque deux fois plus élevé en Corse qu'en Bretagne. Cependant, on peut estimer que sur l'ensemble de la France, le prix moyen d'une assurance habitation est de 216€ par an pour un appartement et de 372€ par an pour une maison. Pour en savoir plus, consultez cette page du Service Public.

Comment changer de MRH ?

Pour changer de MRH, il faut au moins attendre le premier anniversaire du contrat. Ensuite, le changement de MRH peut se faire gratuitement à n'importe quel moment. Il suffit de souscrire un autre contrat chez une autre compagnie d'assurance pour que l'ancienne assurance soit résiliée.

Comment négocier son assurance habitation ?

Pour procéder à une renégociation de son contrat d'assurance habitation, il faut contacter sa compagnie d'assurance. Les meilleurs moments pour renégocier son assurance habitation sont :

À l'approche de la date d'échéance ;

; Après au moins un an de contrat ;

de contrat ; Après plusieurs années de souscription chez le même assureur.

À l'occasion de la renégociation, l'assuré à la possibilité de :

Ajouter ou retirer des garanties ;

; Faire changer les exclusions de garantie ;

; Diminuer le montant de la franchise.

Faire jouer la concurrence est également un bon moyen renégocier son assurance habitation.

Est-il possible de trouver une assurance habitation pas chère à Paris ?

On pense souvent qu'en raison des prix élevés de l'immobilier à Paris il n'est pas possible de trouver une assurance habitation pas chère. Cependant, il faut garder à l'esprit que le montant de l'assurance habitation ne dépend pas tant de la ville dans laquelle se trouve le logement, mais surtout de la superficie du bien et des risques auxquels il est soumis.