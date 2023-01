Comparateur assurance habitation : pour locataire, pas chère, en ligne

À quoi sert un comparateur d’assurance habitation ?

Un comparateur d’assurance habitation est un outil qui permet de faire le tri parmi les différentes assurances habitation existantes afin de trouver celle qui correspond le mieux au budget du foyer.

Les comparateurs d’assurance habitation se trouvent en ligne et sont le plus souvent gratuits. Pour rappel, utiliser un comparateur ne veut pas dire que l’on est obligé de souscrire l’assurance qui est proposée.

Le comparateur d’assurance habitation va permettre :

De bénéficier de l’assurance la moins chère ; De gagner du temps dans la recherche de son assurance habitation ; De personnaliser son assurance en rajoutant les garanties que l’on souhaite.

Posséder une assurance habitation est obligatoire lorsque l’on est locataire d’un logement ou que l’on est propriétaire d’un bien situé en copropriété.

Comparateur assurance habitation : comment bien choisir son assurance habitation ?

Au moment de souscrire une assurance habitation, il faut faire attention à plusieurs paramètres :

Aux garanties souscrites ;

Aux exclusions ;

Au montant de la franchise ;

Au délai de carence ;

Aux plafonds d’indemnisation ;

Au niveau de couverture.

Les garanties désignent l’ensemble des risques qui sont couverts par l’assurance habitation. En général, ces dernières concernent :

Les incendies ;

Les explosions ;

Les dégâts des eaux ;

Les bris de glace ;

Les catastrophes naturelles ;

Les vols et effractions ;

Les biens mobiliers, etc.

Néanmoins, il existe de nombreuses exclusions qui sont précisées dans une clause. Ces exclusions ne seront pas couvertes en cas de sinistre.

Qu’est-ce que la franchise ?

La franchise correspond à la somme que l’assuré doit payer après un sinistre. Elle peut être fixe ou variable en fonction de ce qui est indiqué dans le contrat d’assurance.

L’objectif de la franchise est d’inciter les assurés à être vigilant et à ne pas déclarer les petits sinistres. De plus, il est important de noter que plus la franchise est élevée, moins la cotisation est chère.

Qu’est-ce que le délai de carence ?

Le délai de carence fait référence à la période où les garanties ne s’appliquent pas encore. En effet, il arrive que certaines couvertures ne prennent pas effet tout de suite après la souscription. Durant cette période, l’assuré n’est donc pas totalement protégé.

La durée du délai de carence doit être inscrite sur le contrat d’assurance et est généralement comprise entre 1 et 12 mois.

Qu’est-ce que le plafond d’indemnisation ?

Le plafond d’indemnisation correspond à la somme maximale que l’assurance peut rembourser lors d’un sinistre. Ainsi, il arrive que certains dommages ne soient pas totalement pris en charge en raison de ce plafond. Le reste des frais sera donc à la charge de l’assuré.

Le niveau du plafond d’indemnisation doit obligatoirement être indiqué sur le contrat et dépend généralement des sinistres.

Attention La franchise, le délai de carence et le plafond d’indemnisation sont des éléments très importants mais qui sont souvent négligés au moment de choisir son assurance habitation.

Comparateur assurance habitation : comment trouver une assurance pas chère ?

Lorsque l’on recherche une assurance habitation pour son logement, il faut bien avoir en tête que plus elle est chère, plus la couverture est importante. Ainsi, il n’est pas toujours raisonnable de faire du prix le principal critère de sélection de son assurance habitation.

Avant de souscrire une assurance habitation, il faut également faire attention :

Aux garanties souscrites ;

Au montant de la franchise ;

Aux plafonds ;

Au niveau de couverture.

En utilisant un comparateur d’assurance habitation pour trouver la moins chère, il y a de fortes chances pour que ce dernier propose une assurance avec les garanties minimales. Ce type d’assurance que l’on retrouve chez de nombreux assureurs couvre les dégâts causés par :

Les incendies ;

Les explosions ;

Les dégâts des eaux.

Cependant, la couverture ne concerne que le logement assuré. En d’autres termes, les biens personnels de l’occupant et/ou les dégâts occasionnés dans les logements voisins ne sont pas couverts. C’est ce que l’on appelle l’assurance risques locatifs.

Ce type d’assurance habitation est certes, peu cher, mais les frais peuvent vite grimper en cas de sinistre.

Chez papernest, on vous propose directement une assurance multirisques habitation (MRH), qui vous protège pour les sinistres ayant détérioré votre logement, mais également vos biens et ceux de vos voisins. Par ailleurs, si vous avez une dépendance telle qu’un garage, c’est aussi avec une garantie supplémentaire d’assurance MRH que vous pourrez vous protéger contre les éventuels sinistres qui pourraient la toucher.

Voici les garanties de l’assurance habitation papernest :



Catégorie Garanties Dommages aux biens - incendie, tempête, grêle, neige

- dégât des eaux

- catastrophes naturelles et technologiques

- attentats et actes de terrorisme

- frais et pertes Responsabilité civile

responsabilité civile, dans la limite de 6 300 000 € pour les dommages corporels et 900 000 € pour les dommages matériels



défense pénale et recours suite à un accident

Garanties optionnelles

bris de glace et sanitaires



dommages électriques



dépendances



objets de valeur



appareils connectés et nomades





Comparateur assurance habitation : quelle est l’assurance la moins chère ?

Il est difficile de déterminer quelle est l’assurance habitation la moins chère car le prix annuel dépend surtout des garanties. Ainsi, pour une assurance habitation moins chère, il faut bien les choisir en fonction :

Du type de logement ;

De son emplacement géographique ;

Des biens que l’on possède ;

Des risques auxquels est soumis le logement, etc.

En plus des garanties, il faut être attentif au montant de la franchise c’est-à-dire la somme qu’il reste à payer après avoir été indemnisé.

Néanmoins, il faut rappeler une nouvelle fois que souscrire l’assurance habitation la moins chère peut être à double tranchant. Il suffit que le sinistre ne soit pas couvert par les garanties pour que l’ensemble des frais incombent à l’occupant du logement.

Dans la plupart des cas et afin d’être bien couverts, les particuliers optent pour une assurance multirisques habitation (assurance MRH), comme la nôtre. Cette assurance contient au minimum trois volets de garanties :

Les dommages aux biens ; La responsabilité civile ; La responsabilité civile vie privée.

L’assurance MRH est l’assurance la plus souscrite en France.

L’assurance MRH contient les mêmes garanties qu’une assurance plus classique (incendie, dégâts des eaux, etc), mais également de nombreuses garanties optionnelles qui viennent renforcer la couverture.

Où trouver un comparateur d’assurance habitation ?

Comment utiliser un comparateur d’assurance habitation en ligne ?

Pour correctement utiliser un comparateur d’assurance habitation, il faut indiquer certaines informations telles que :

La taille de son logement ;

Son emplacement géographique ;

Les garanties que l’on souhaite avoir ;

Son statut (locataire ou propriétaire) ;

Sa situation administrative (célibataire, marié, au chômage, etc) ;

La valeur des biens à protéger ;

Les éventuels risques qui menacent le domicile, etc.

Qui peut utiliser un comparateur d’assurance habitation ?

Comparateur assurance habitation : quelle assurance habitation pour un locataire ?

Selon la loi, le locataire d’un bien meublé ou non-meublé a l’obligation de souscrire une assurance habitation qui couvre au moins les risques locatifs et la responsabilité civile (dommages causés par un tiers). Ainsi, lors de l’état des lieux d’entrée, le propriétaire est en droit d’exiger une attestation d’assurance habitation et peut refuser de signer le bail en cas de non présentation.

À savoir Le locataire doit remettre chaque année l’attestation d’assurance à son propriétaire. Si elle n’est pas remise, le propriétaire peut adresser une mise en demeure au locataire. Le propriétaire peut alors lui-même souscrire l’assurance habitation, mais le locataire devra lui verser chaque mois le montant de la prime d’assurance en plus du loyer. Pour plus d’informations cliquez ici.

Il est donc primordial d’utiliser un comparateur d’assurance habitation lorsque l’on est locataire d’un nouveau logement. Au moment de choisir son assurance, il faut être vigilant :

Aux garanties ;

À la franchise ;

Au prix annuel de son assurance habitation.

Le saviez-vous ? L’assurance habitation n’est pas obligatoire pour l’occupant d’une location saisonnière ou d’un logement de fonction. Cependant, en cas de dommages, le locataire doit lui-même indemniser le propriétaire du bien.

Un propriétaire peut-il utiliser un comparateur d’assurance habitation ?

Dans le cas d’un propriétaire, deux cas de figure se présentent concernant l’assurance habitation :

Le propriétaire occupe son logement (assurance non obligatoire) ; Le propriétaire loue son logement (assurance possible).

Un propriétaire qui occupe son propre logement n’est pas obligé de souscrire une assurance habitation. En revanche, si le bien n’est pas assuré, l’indemnisation des préjudices sera à la charge du propriétaire.

Néanmoins, s’il le souhaite, le propriétaire peut souscrire une assurance multirisques habitation qui va couvrir le bien, mais aussi le mobilier et les objets de valeur qu’il contient.

Si le bien se situe dans une copropriété, le propriétaire est dans l’obligation de souscrire une assurance habitation.

Dans le cas d’un propriétaire qui loue son logement (ou ne l’occupe pas, tout simplement), il est possible de se contenter d’une assurance responsabilité civile.

Cette dernière va couvrir les préjudices liés à un défaut d’entretien ou à un vice de construction, avec deux garanties :

Le recours du locataire (si c’est lui qui subi le préjudice) ; Le recours des voisins et des tiers (si c’est une voisin ou un tiers qui subi le préjudice).

Un propriétaire peut également souscrire une assurance afin de se protéger contre les loyers impayés. En fonction du profil et des revenus du locataire, le propriétaire peut souscrire la garantie Visale qui le protège contre certains risques liés à la location.

Si le profil du locataire ne permet pas de souscrire la garantie Visale, le propriétaire peut toujours se rapprocher de sa compagnie d’assurance pour se protéger en cas de loyers impayés.

Comparateur assurance habitation : quelle assurance habitation pour une colocation ?

L’obligation de posséder une assurance habitation s’applique également à la colocation. Cependant, il suffit que l’un des colocataires soit assuré pour les risques locatifs pour que cela s’applique à toute la colocation.

Cependant, en cas de sinistre, la responsabilité de chaque colocataire est déterminée par sa part du loyer. Ainsi, la franchise à payer sera calculée par rapport à la part du loyer de chaque colocataire.

Il recommandé que chaque colocataire dispose d’une assurance responsabilité civile.

La souscription d’un contrat d’assurance habitation dans le cadre d’une colocation du nombre de contrat de bail. S’il y a un seul contrat pour tous les colocataires, un seul contrat d’assurance peut être souscrit (le nom de chaque colocataire doit être mentionné sur le contrat).

En revanche, si la colocation se compose de plusieurs contrats de bail, chaque colocataire doit s’assurer individuellement auprès de l’assureur de son choix.

Certaines compagnies d’assurance proposent des contrats spécifiques aux colocations.

Peut-on utiliser un comparateur d’assurance habitation pour étudiant ?

Que l’étudiant vive seul ou en colocation, il est obligatoire qu’il souscrive une assurance habitation. Cette dernière doit couvrir tous les risques locatifs quelle que soit la taille du logement.

La plupart des compagnies d’assurance dispose de contrats spéciaux et moins chers pour les étudiants.

Quand peut-on changer résilier son assurance habitation ?

La résiliation de son assurance habitation ne peut pas intervenir avant la première échéance. Il faut donc attendre la fin de la première année du contrat avant d’informer l’assureur de la résiliation.

Il faut informer l’assureur de la résiliation au moins 2 mois avant l’échéance.

Une fois que la première échéance est passée, il est possible de résilier son assurance habitation quand on le souhaite. Pour résilier, il faut simplement souscrire un contrat chez un autre assureur qui se chargera de résilier le précédent contrat.

La résiliation peut être motivée par diverses raisons :

Un déménagement ;

La vente du logement ;

Le décès de l’assuré ;

Un changement de situation ;

L’envie de payer son assurance moins chère.

La résiliation se fait généralement par l’envoi d’une lettre de résiliation à son assureur.

Que faire de son assurance habitation lors d’un déménagement ?

Au moment de déménager, deux situations se présentent :

Le contrat est transféré dans le nouveau logement ; Le contrat est résilié gratuitement.

Dans tous les cas, il faut obligatoirement prévenir son assureur de son déménagement dans les 15 jours suivant son emménagement.

Comparateur d’assurance habitation : ce qu’il faut retenir

Il est important de bien vous renseigner sur les caractéristiques du contrat d’assurance que vous vous apprêtez à signer afin de vous assurer que vous êtes suffisamment couvert

afin de vous assurer que vous êtes suffisamment couvert N’hésitez pas à faire plusieurs simulations avec plusieurs niveaux de garanties et de franchise sur notre web-app, afin d’avoir une idée claire du coût que représentent les différentes options et devis en ligne.

sur notre web-app, afin d’avoir une idée claire du coût que représentent les différentes options et devis en ligne. Attention : un contrat d’assurance bradé peut représenter un risque financier important en cas de sinistre. Renseignez-vous attentivement sur les exclusions et les plafonds de garantie pour éviter les mauvaises surprises.

FAQ

Quelle est la meilleure assurance habitation ?

La meilleure assurance habitation est celle qui couvre au maximum les risques locatifs. En effet, il ne faut pas nécessairement se focaliser sur le prix de son assurance, mais surtout sur les garanties que l'on choisit.

Cependant, il est recommandé d'utiliser un comparateur d'assurance habitation avant de souscrire un contrat auprès d'une compagnie d'assurance.

Quel est le prix moyen d'une assurance habitation ?

Selon une étude de plusieurs contrats d'assurance habitation, le prix moyen est de 160€ par an en 2021. Ce chiffre est d'ailleurs en baisse puisque le prix moyen en 2019 était de 175€.

Il faut savoir que le prix de l'assurance habitation est plus élevé pour une maison individuelle que pour un appartement.

Où souscrire une assurance habitation ?

La souscription d'une assurance habitation se fait chez une compagnie d'assurance ou auprès d'un assureur en ligne. Les contrats proposés par les compagnies d'assurance en ligne sont souvent plus avantageux pour une couverture similaire à celle d'une compagnie d'assurance classique.

Pour souscrire une assurance habitation il faut :