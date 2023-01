Assurance habitation moins cher : garanties minimales, prime d’assurance et franchise

Quel est le prix moyen d’une assurance habitation ?

Quelles sont les garanties minimales d’une assurance habitation ?

L’assurance habitation est le contrat qui protège l’occupant d’un logement en cas de sinistre, c’est-à-dire qu’il ne sera pas obligé de payer lui-même les réparations ou les frais de santé dans le cas d’un dommage corporel. Le marché des assurances est un marché extrêmement concurrentiel : il existe plusieurs types de contrats d’assurance habitation qui proposent des garanties plus ou moins importantes.

Il est conseillé d’utiliser un comparatif d’assurance habitation afin de souscrire une assurance habitation moins cher.

Au moment de louer un logement ou acquérir une résidence située dans une copropriété, la souscription d’une assurance habitation devient légalement obligatoire afin de protéger l’occupant du logement, le propriétaire du logement dans le cas d’une location et les voisins.

Attention ! Dans le cas d’une location, le propriétaire ou l’agence immobilière a le droit de refuser le dossier d’un candidat ne possédant pas d’assurance habitation. En effet, le locataire doit nécessairement souscrire un contrat d’assurance habitation pour se protéger contre les risques locatifs.

L’occupant d’un logement n’est pas obligé de souscrire une assurance habitation complète. Néanmoins, il doit – au minimum – souscrire une assurance habitation avec les garanties minimales, c’est-à-dire les risques locatifs.

Les dégâts des eaux

Les incendies

Les explosions

Ces trois éléments constituent la protection minimale de l’assurance habitation la moins chère. Néanmoins, il est conseillé d’estimer ses besoins afin de souscrire l’assurance habitation la plus adaptée à ses besoins et les caractéristiques du logement. En effet, l’assurance habitation minimale représente un coût réduit de la prime d’assurance mais le niveau de protection peut s’avérer insuffisant en cas de sinistre.

Qu’est-ce que la prime d’assurance ? La prime d’assurance correspond à l’échéance de l’assurance habitation, c’est-à-dire son coût. Elle est calculée à partir d’un question rempli par le futur assuré qui présente les caractéristiques du logement afin d’estimer le niveau de protection adéquat.

Une assurance habitation qui propose une prime d’assurance peu élevée est susceptible de proposer une franchise importante, c’est-à-dire le montant restant à payer par l’assuré après l’indemnisation de l’assurance. Par conséquent, il est conseillé de souscrire une assurance habitation un peu plus chère mais qui propose un niveau de protection suffisant pour éviter de payer une franchise trop élevée.

Au moment de choisir son assurance habitation, il est nécessaire de vérifier scrupuleusement les termes du contrat pour s’assurer de souscrire la meilleure assurance.

Les garanties inclues Les sinistres exclus et les exceptions Le type de remboursement Les plafonds des remboursements La franchise

Une assurance habitation incluant uniquement les risques locatifs représente la meilleure alternative pour les petits budgets. En effet, il s’agit d’une assurance habitation pas cher pour les étudiants, par exemple. En effet, la plupart des étudiants logent dans des studios qui ne nécessite pas une protection trop importante.

L’assurance multirisques habitation est-elle plus chère ?

L’assurance multirisques habitation (MRH) est un contrat d’assurance habitation plus complet. En effet, celui-ci propose davantage de garanties minimales qui permettent d’augmenter le niveau de protection de l’assuré.

La Responsabilité Civile (RS)

(RS) La Responsabilité Civile privée

Les dommages aux biens

L’assurance multirisques habitation est le contrat d’assurance habitation le plus souscrit en France. En effet, au-delà des garanties minimales incluses dans le contrat, la plupart des assurances multirisques habitation proposent également des garanties supplémentaires qui peuvent être ajoutées au contrat selon les besoins de l’assuré et les caractéristiques du logement.

✔️ Liste non exhaustive des garanties supplémentaires les plus souscrites par les assurés français (janvier 2023) :

Les catastrophes naturelles

Les incendies

Les dégâts des eaux

Les bris de glace

Les équipements

Bon à savoir ! Il est possible de souscrire une multitude de garanties supplémentaires pour obtenir un contrat d’assurance habitation totalement adapté à ses besoins.

L’assurance multirisques habitation propose nécessairement une prime d’assurance plus chère qu’une assurance minimale qui couvre uniquement les risques locatifs mais celle-ci assure mieux l’occupant du logement, le logement lui-même, les biens personnels et les voisins. Par conséquent, le montant d’une éventuelle franchise serait moins élevé et le spectre de remboursement plus important.

Est-il possible de souscrire une assurance habitation pas cher sans franchise ? L’assurance habitation sans franchise est un type de contrat où la compagnie d’assurance prend en charge l’intégralité du remboursement d’un sinistre selon les termes dudit contrat. Par exemple, dans le cas d’une fenêtre cassée, une assurance habitation sans franchise avec une garantie « bris de glace » va prendre en compte le coût des matériaux et de la main-d’œuvre pour changer ladite fenêtre. Néanmoins, une assurance habitation sans franchise propose une prime d’assurance élevée même si elle permet de réaliser des économies en cas de sinistre.

Quelle est l’assurance habitation la moins chère ?

Généralement, l’assurance habitation la moins chère propose les garanties minimales, c’est-à-dire les risques locatifs. Une assurance habitation plus complète comme une assurance multirisques habitation va forcément entraîner une hausse de la prime d’assurance. En effet, la compagnie d’assurance va facturer plus cher un contrat d’assurance habitation qui protège davantage l’assuré. Le montant de la prime d’assurance habitation est calculé selon un questionnaire rempli par l’assuré.

Le type d’habitat

La nature de l’habitat

La localisation du logement : un logement situé dans une zone à risques va entraîner une prime d’assurance plus élevée

: un logement situé dans une zone à risques va entraîner une prime d’assurance plus élevée Le contenu du logement (biens personnels de l’assuré)

(biens personnels de l’assuré) Les éventuels sinistres passés

Les garanties souhaitées par l’assuré

Bon à savoir ! Il est essentiel de souscrire une assurance habitation adaptée à ses besoins pour éviter de payer une franchise trop importante en cas de sinistre. En effet, l’assuré est susceptible de payer une franchise moins élevée en cas de sinistre avec une assurance habitation plus complète.

Il est également conseillé de consulter les avis des assurances habitation pas chères afin de souscrire un contrat d’assurance habitation avec un service de qualité. En effet, aucun assuré ne souhaite souscrire un contrat auprès d’une compagnie d’assurance qui observe un délai important pour effectuer le remboursement lors d’un sinistre.