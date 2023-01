Simulation assurance habitation : estimez le montant de votre prime d’assurance en 2022

Pourquoi réaliser une simulation d’assurance habitation ?

Prendre une assurance habitation permet de se protéger en cas de sinistre dans son logement. L’assurance ne couvre pas (toujours) exclusivement les dommages intervenus dans le logement assuré, mais parfois également les dégâts causés aux logements voisins.

Faire une simulation d’assurance habitation vous permet d’établir différents scénarios de couverture pour votre logement et d’obtenir un prix pour ces différents niveaux de couverture, afin de vous aider à choisir la formule vous correspondant.

Cela présente plusieurs avantages :

cela permet d’économiser de l’argent car vous pourrez souscrire une assurance habitation qui vous correspond et qui répond à vos différents besoins ;

car vous pourrez souscrire une assurance habitation qui vous correspond et qui répond à vos différents besoins ; cela représente un gain de temps important car le simulateur vous permet de calculer le coût de votre assurance en fonction de nombreux paramètres en à peine quelques minutes.

L'assurance habitation est-elle obligatoire ? Il faut savoir que l’assurance habitation n’est pas obligatoire pour les propriétaires, sauf si le logement se situe en copropriété. Cependant, même pour les personnes pour lesquelles elle n’est pas obligatoire elle reste vivement recommandée.

En effet, les dégâts causés par certains sinistres coûtent tellement cher qu’il peut s’avérer avantageux de prendre une assurance habitation plus coûteuse mais qui protège davantage.

Comment fonctionne une simulation d’assurance habitation ?

En fonction de la localisation, de la taille et des caractéristiques de votre logement, vous pouvez ainsi obtenir une estimation du coût de votre assurance en fonction des différents niveaux de garanties possibles.

Bon à savoir Le coût d’une assurance habitation est appelé « prime d’assurance ». Son paiement est généralement annuel.

Attention cependant : s’il peut être tentant de choisir une assurance habitation avec un faible niveau de garanties afin de réaliser des économies sur sa prime d’assurance, il s’agit d’une stratégie risquée.

Les économies réalisées à court et moyen terme sur le prix de l’assurance peuvent très vite être répercutées sur le coût d’éventuels dégâts, plus fréquents et onéreux qu’on ne le pense ! Les réparations liées à un dégât des eaux, par exemple, peuvent parfois représenter plusieurs milliers d’euros.

Faire une simulation d’assurance habitation permet d’avoir une vue d’ensemble et donc de prendre la bonne décision. Les enjeux financiers étant importants, il est essentiel de bien se renseigner avant de prendre une décision. La meilleure solution est d’utiliser un comparateur d’assurance habitation.

Par conséquent, faire une simulation permet de choisir une assurance habitation qui soit adaptée à ses besoins, avec le meilleur rapport qualité-prix.

Quelles sont les étapes d’une simulation d’assurance habitation ?

Une simulation d’assurance habitation s’opère très facilement en ligne, en renseignant vos informations personnelles, les informations relatives à votre logement et les garanties souhaitées.

Quel est le processus pour effectuer une simulation d’assurance habitation ?

Il est aujourd’hui assez simple de faire une simulation d’assurance habitation. Sur notre web-app, par exemple, vous obtenez une estimation du prix que vous coûtera votre assurance habitation en 5 minutes !

Si vous souhaitez utiliser un simulateur, vous devrez renseigner les informations suivantes :

le type de logement dans lequel vous vivez (studio, appartement, duplex, maison…) ;

dans lequel vous vivez (studio, appartement, duplex, maison…) ; si le logement que vous souhaitez assurer est votre résidence principale ou secondaire ;

; les caractéristiques du logement (sa superficie, le nombre d’étage ; son année de construction ; le nombre de pièces…) ;

(sa superficie, le nombre d’étage ; son année de construction ; le nombre de pièces…) ; la valeur des biens (il est important de ne rien oublier car en cas de fausse déclaration votre assurance peut être considérée comme non valable) ;

(il est important de ne rien oublier car en cas de fausse déclaration votre assurance peut être considérée comme non valable) ; votre situation (propriétaire, locataire, colocataire..) ;

(propriétaire, locataire, colocataire..) ; les éventuels sinistres advenus durant les 36 derniers mois.

Ce sont des informations nécessaires pour le simulateur car c’est ce qui va lui permettre de comprendre vos besoins et donc de vous proposer les offres les plus adaptées à votre profil.

Notons par ailleurs qu’il est possible, à titre de comparaison, de demander plusieurs devis ou contrats en ligne à différents assureurs – voire au même – afin d’évaluer vos choix.

Comment choisir ses garanties d’assurance habitation ?

Même en faisant une simulation, il n’est pas toujours évident de choisir ses garanties.

Aujourd’hui, il faut savoir que quasiment toutes les assurances habitation proposent une protection pour :

les catastrophes naturelles

les dégâts des eaux

les bris de glace

les actes de vandalisme

les vols

les cambriolages

Les garanties optionnelles font bien entendu augmenter le prix de l’assurance habitation. Plus vous prenez d’options, plus cela vous revient cher : il faut donc trouver le bon équilibre entre assurance abordable et couverture suffisante.

Attention à ne pas sous-estimer ses besoins ! En effet, de nombreuses personnes ont tendance à sous-estimer leurs besoins concernant l’assurance habitation. Mais si vous n’êtes pas couvert pour un sinistre qui survient à votre domicile, tous les frais seront à votre charge, ce qui peut vous revenir très cher.

Et chez papernest, quelles sont les garanties proposées ?

Les dommages couverts chez papernest sont, au minimum, les suivants :



responsabilité civile, dans la limite de 6 300 000 € pour les dommages corporels et 900 000 € pour les dommages matériels



défense pénale et recours suite à un accident



En termes de responsabilité civile, l’assurance habitation papernest propose les garanties suivantes :

- incendie, tempête, grêle, neige

- dégât des eaux

- catastrophes naturelles et technologiques

- attentats et actes de terrorisme

- frais et pertes

En supplément de ces garanties par défaut, vous pouvez selon vos besoins souscrire une ou plusieurs des garanties optionnelles suivantes :



bris de glace et sanitaires



dommages électriques



dépendances



objets de valeur



appareils connectés et nomades



Quelles sont les différentes sortes d’assurance habitation ?

Il existe en effet plusieurs sortes d’assurance habitation. Certaines assurances (les moins chères) couvrent uniquement les risques locatifs, garantie minimale de tout contrat d’assurance habitation en France.

Lorsqu’une personne prend une assurance habitation avec une garantie minimale, celle-ci ne couvre que les dégâts causés au logement en tant que tel.

Elle ne couvre ni l’indemnisation des autres victimes (voisins, par exemple), ni la réparation ou le remplacement du mobilier.

De plus, contrairement à l’assurance multirisques habitation (MRH), l’assurance risques locatifs ne couvre pas la responsabilité civile de l’assuré, assurance obligatoire que vous devrez dans tous les cas souscrire.

C’est pour cela qu’il est important de bien analyser l’étendue de ses besoins, afin de faire le choix le plus adapté à sa situation.

Il existe plusieurs types d’assurances habitation :

L’assurance « risques locatifs » , niveau minimal de garantie ;

, niveau minimal de garantie ; L’assurance multirisques habitation (MRH) , assurance la plus souscrite en France ;

, assurance la plus souscrite en France ; L’assurance PNO (Propriétaire Non Occupant) , dédiée comme l’indique son nom aux propriétaires de logements qu’ils louent ou n’occupent que de manière saisonnière ;

, dédiée comme l’indique son nom aux propriétaires de logements qu’ils louent ou n’occupent que de manière saisonnière ; etc.

Il faut choisir celle qui correspond à votre profil et qui permettra de vous protéger au mieux.

Quelles sont les caractéristiques de l’assurance MRH ?

L’assurance MRH est celle qui promet le plus de garanties aux clients. Elle permet notamment de protéger contre les sinistres suivants :

Un dégât des eaux ;

Un incendie ;

Un bris de glace ;

Une catastrophe naturelle ;

Les équipements.

Elle permet donc aux personnes qui le souhaitent de bénéficier d’une large protection et de rester serein en cas de sinistre.

En plus de ces garanties minimales, il y a également les garanties optionnelles. Bien évidemment, plus vous prenez d’options plus l’assurance vous coûtera cher.

Les garanties optionnelles les plus courantes sont les suivantes :

vols et vandalisme (il faut tout de même faire attention car les compagnies peuvent demander des prérequis en termes de sécurisation de votre logement comme la fermeture 3 points)

(il faut tout de même faire attention car les compagnies peuvent demander des prérequis en termes de sécurisation de votre logement comme la fermeture 3 points) vols d’objets de valeurs (d’où l’importance de bien remplir le dossier que vous envoie votre assureur) ;

(d’où l’importance de bien remplir le dossier que vous envoie votre assureur) ; dégradation ou vol des installations dans votre jardin ;

; assurance scolaire pour vos enfants ;

; dégradation ou vol de vos instruments de musique ;

; etc.

Vous choisirez vos garanties optionnelles en fonction de vos besoins et de votre budget.

Combien coûte une assurance MRH ? L’assurance MRH coûte en moyenne 180€ par an, payable en une ou plusieurs fois selon les compagnies d’assurance.

Quelles sont les caractéristiques d’une assurance PNO (Propriétaire Non Occupant) ?

L’assurance PNO s’adresse aux personnes ne vivant pas dans leur logement (dans le cas d’une mise en location par exemple).

Elle permet de vous couvrir dans les cas suivants :

Si l’un de vos locataires est responsable d’un sinistre : vous n’avez pas la certitude que son assurance couvrira l’intégralité des dégâts, comme ceux intervenus chez les voisins (ce sera notamment le cas s’il a pris une assurance risques locatifs) ;

vous n’avez pas la certitude que son assurance couvrira l’intégralité des dégâts, comme ceux intervenus chez les voisins (ce sera notamment le cas s’il a pris une assurance risques locatifs) ; Si l’un de vos locataires est victime d’un sinistre (dont il n’est pas responsable) , car c’est alors l’assurance du propriétaire et non celle du locataire qui intervient ;

, car c’est alors l’assurance du propriétaire et non celle du locataire qui intervient ; Lors d’une période de battement entre deux locataires : si le logement n’est pas occupé entre le moment où un locataire part et le moment où le suivant arrive, le logement n’est pas couvert s’il arrive un sinistre pendant cette période.

Prendre une assurance PNO peut donc s’avérer très pratique.

Dans certains cas cela peut devenir une obligation, si le logement se situe dans une copropriété par exemple (prendre une assurance habitation est devenu obligatoire dans certains cas depuis 2014 et la loi ALUR.).

Besoin de souscrire une assurance habitation adaptée à vos besoins ? Avec papernest, découvrez l’assurance habitation sur-mesure. Sélectionnez les garanties dont vous avez besoin en quelques clics et obtenez gratuitement votre attestation. C’est simple, c’est rapide, c’est papernest.

Peut-on changer d’assurance habitation ?

Après avoir réalisé votre simulation, vous réalisez que l’assurance habitation papernest est plus avantageuse que votre contrat actuel ? Pas de panique, il est possible de changer d’assurance habitation.

Il faut cependant garder en tête que pour cela il faudra respecter quelques règles, notamment en termes de délai !

Quand et comment changer d’assurance ?

Tout dépend du moment où vous en êtes dans votre contrat (avant ou après la première échéance).

En effet, avant la première échéance la résiliation n’est pas possible. Vous devez donc dire à votre assureur que vous ne souhaitez pas reconduire votre assurance pour une deuxième année et il faut le faire par courrier au moins deux mois avant l’échéance.

Information Après la première échéance, si vous souhaitez changer d’assurance, il vous suffit d’en souscrire une nouvelle en indiquant que vous en possédez déjà une. Votre nouvel assureur s’occupera alors de la résiliation et vous n’aurez pas de délai à respecter pour effectuer ce changement.

Simulation d’assurance habitation : ce qu’il faut en retenir

La simulation d’assurance habitation est indispensable car elle permet d’avoir une idée précise du coût représenté par son assurance habitation selon les garanties souscrites ;

selon les garanties souscrites ; Pour mener à bien sa simulation, il faut avoir sous la main l’adresse et les caractéristiques de son logement , ainsi que la valeur de ses biens mobiliers et biens précieux . Il vous faudra aussi indiquer si le logement est une résidence principale ou non , et préciser si des sinistres y ont eu lieu durant les mois précédents ;

, ainsi que la . Il vous faudra aussi indiquer si le logement est une , et préciser si des y ont eu lieu durant les mois précédents ; Si, à l’issue de votre simulation, vous réalisez que vous gagneriez à changer d’assurance habitation, cela est possible passé la première échéance de votre contrat (généralement au bout d’un an).

FAQ

Quel est le prix moyen d'une assurance habitation ?

On estime qu'en moyenne le coût d'une assurance habitation en France est de 160€ en 2020, contre 175€ en 2019.

Quelle assurance habitation souscrire ?

Il est important de souscrire une assurance habitation qui vous protège suffisamment et qui corresponde à vos besoins mais aussi à vos attentes. Il faut trouver un juste milieu entre le prix et la protection.