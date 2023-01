Assurance habitation multirisques

Assurance multirisque habitation : les particularités

L’assurance habitation classique et les garanties obligatoires

Avant de parler de l’assurance multirisque habitation (aussi appelée MRH), nous vous présentons l’assurance habitation en général. Il s’agit pour elle de vous assurer le remboursement d’une partie des réparations que vous auriez à payer en cas de sinistre.

Les garanties obligatoires d’une assurance habitation, aussi appelées garanties minimales, couvrent les sinistres suivants :

Incendie

Dégât des eaux

Explosion

En effet, les contrats d’assurance habitation sont personnalisables, c’est-à-dire qu’en échange d’une prime d’assurance (la somme annuelle à payer à l’assureur) plus élevée, vous serez couverts sur des sinistres supplémentaires.

Attention L’assurance risques locatifs couvre uniquement les dégâts touchant le logement en tant que tel, et non vos biens personnels.

Les spécificités de l’assurance multirisque habitation (MRH)

L’assurance multirisque habitation est l’assurance habitation la plus souscrite en France. Même dans son état de garanties minimales, elle couvre déjà bien plus de situations et de biens.

Nous avons pour l’assurance multirisque habitation une définition facile : il s’agit tout simplement d’une assurance habitation classique, mais qui couvre une quantité et diversité de risques bien plus importantes. C’est ce à quoi se dédient les assureurs tels que papernest.

En effet, l’assurance MRH, en plus de couvrir les dommages causés à votre logement et à vos biens personnels, touche également vos responsabilités civiles. Une responsabilité civile est mise en jeu si vous, ou un bien dont le bon fonctionnement est placé sous votre responsabilité, faites du tort à un tiers.

Alors, que couvre l’assurance multirisque habitation ? Les sinistres minimum couverts par une assurance MRH sont les incendies, les dégâts des eaux, le bris de glace, les catastrophes naturelles, et les équipements. En plus de cela, il existe de nombreuses garanties supplémentaires que l’on peut ajouter à son contrat d’assurance MRH.

Les démarches pour choisir et souscrire une assurance multirisque habitation

Comment comprendre et prendre en compte les tarifs

Dans le domaine de l’assurance multirisque habitation, le prix est appelé prime d’assurance.

Si l’on considère le fait qu’une assurance vous permet d’éviter des sommes considérables à payer en cas de sinistre, il est évident que le prix n’est pas la seule chose à prendre en compte lors de votre choix d’assurance habitation.

Il convient cependant de comprendre les différents enjeux liés au taux de remboursement et les plafonds fixés par le contrat d’assurance que vous choisirez.

En effet, selon les modalités du contrat en question, votre assureur s’engagera à payer une somme plus ou moins importante en cas de sinistre. De plus, votre contrat spécifie le montant de votre franchise, également à prendre en compte lors de votre choix.

À savoir Une franchise est le prix qu’il vous reste à payer une fois que votre assureur aura remboursé son taux convenu des réparations.

Ces éléments sont donc à prendre en compte, afin de répondre à la question suivante : quelle somme êtes-vous prêt à payer pour quelles garanties ?

Le processus de souscription d’une assurance multirisque habitation

Nous vous avons déjà expliqué les détails tarifaires d’une assurance MRH ainsi que le principe du choix de garanties supplémentaires – reste maintenant à comprendre les démarches elles-mêmes.

Vous pouvez commencer par demander un devis d’assurance habitation. Un devis est un document présenté sous forme de contrat, mais non engageant, qui vous présente les détails tels que la prime s’assurance, les garanties comprises, votre franchise, etc.

À vérifier Attention, lorsque vous lisez la proposition de contrat de votre assureur, aux exclusions de garantie. Il s’agit de circonstances sous lesquelles vous ne serez pas couverts.

Vous pouvez vous servir de cet outil informatif qu’est le devis pour comparer les différentes options d’assurance qui se présentent à vous. Une fois fait, ce processus de comparaison de devis d’assurance habitation multirisque vous aura, on l’espère, amené à faire votre choix de contrat.

Pour le souscrire, vous contactez l’assureur, par exemple papernest, qui vous demandera de remplir un questionnaire, à la suite duquel vous recevrez une proposition de contrat. Ce dernier est à lire en détail, puis à signer s’il vous convient. Vous serez alors assuré contre les sinistres précisés dans le contrat d’assurance MRH.

A retenir : la résiliation d’un contrat MRH

Changer d’assurance peut être un processus un peu complexe si l’on ne s’y prend pas à l’avance, avec tous les informations nécessaires. Ce n’est pas la souscription d’un nouveau contrat, mais la résiliation de votre ancien contrat, qui complique le processus.

D’abord, si vous venez de souscrire un contrat et décidez de l’annuler, il est possible de vous rétracter, ce qui n’est pas si complexe. Le seul élément à comprendre est que si vous avez souscrit l’offre à distance, vous avez un délai de rétractation de 14 jours. Sinon, il n ‘y a pas de délai de rétractation.

En ce qui concerne la résiliation à proprement parler, c’est effectivement un processus plus difficile, qui dépend en particulier de certaines échéances.

Vous ne pouvez pas résilier votre contrat avant la première échéance de paiement, qui a généralement lieu 1 an après votre souscription (si le contrat spécifie des paiements annuels de prime d’assurance). Si vous voulez annuler le contrat directement après ce premier paiement pour ne pas souscrire l’assurance une deuxième année, il faut prévenir l’assureur 2 mois à l’avance.

Si cette première échéance est déjà passée, aucun problème, vous pouvez résilier à tout moment votre contrat. Votre nouvel assureur se charge en général de ces modalités de résiliation.

Quelles règles à suivre pour une assurance multirisque habitation ?

Quand est-il obligatoire de souscrire un contrat d’habitation ?

Un contrat d’habitation, multirisque ou non, n’est facultatif que pour les propriétaires de logement qui ne sont pas en situation de copropriété. Elle reste tout de même très conseillée pour ces derniers.

Pour les locataires et les propriétaires de biens immobiliers en situation de copropriété, le contrat est obligatoire. Il n’est obligatoire que d’avoir une assurance minimale couvrant les sinistres mentionnées plus haut (incendie, dégât des eux, et explosions), mais il peut être avisé de souscrire une assurance plus solide telle qu’une assurance MRH.

On note par ailleurs l’existence de l’assurance « propriétaire non occupant » (PNO), destinée à couvrir, comme son nom l’indique, les réparations nécessaires en cas de sinistres ayant lieu en l’absence d’un propriétaire. Cette absence doit être à long-terme, et cette assurance PNO est valable dans les cas suivants :

Le bien immobilier est entièrement vacant. Le bien immobilier est occupé à titre gratuit. Le locataire qui occupe le logement n’a pas une assurance en mesure de couvrir certains sinistres. Le sinistre en question ne touche pas la responsabilité du locataire.

Le principe des obligations mutuelles d’information

L’assurance habitation étant un enjeu particulièrement engageant, il convient, pour signer un contrat en toute tranquillité et connaissance de cause, de garantir une transparence totale de la part des deux parties.

Effectivement, cette transparence ne sert pas qu’à vous protéger vous, en tant qu’assuré, mais aussi l’assureur, puisque ce dernier s’engage sur des sommes très importantes.

Lors de la préparation du contrat, vous vous souviendrez peut-être que vous avez à remplir un questionnaire fourni par l’assureur. C’est par rapport à ce dernier qu’il convient de faire preuve d’honnêteté.

Plus particulièrement, il ne faut pas omettre de risques potentiels associés à votre logement (un historique de sinistres sur le terrain en question, par exemple). C’est en effet par rapport à cela que l’assureur construit le contrat. Il s’agit également pour vous de faire part à votre assureur de toute nouvelle information relative à votre logement et ses risques, et ce sous un délai de 15 jours.

En contrepartie, votre assureur a l’obligation de vous conseiller en toute objectivité, ne vous cachant rien par rapport à la franchise, la prime, le taux de remboursement ou les exclusions qui constituent les détails de votre contrat. Si vous désirez vous renseigner sur vos droits et devoirs par rapport à l’assurance habitation, vous pouvez consulter cette page de service public.

FAQ

Quels sont les biens couverts dans une assurance MRH ?

Une assurance multirisque habitation couvre les dégâts causés à votre logement, extensions comprises, ainsi qu'aux biens situés dans ce logement. Il est possible d'étendre cette couverture à vos biens professionnels au moyen d'une option d'assurance additionnelle.

Est-il obligatoire d’avoir une assurance habitation ?

Bien que fortement recommandé, il n'est pas toujours obligatoire de souscrire une assurance habitation. C'est une assurance obligatoire pour les locataires et pour les propriétaires de biens immobiliers en situation de copropriété.

Qu'est-ce qu'une exclusion de garantie ?

Les exclusions de garantie, spécifiées dans votre contrat, sont les situations particulières sous lesquelles votre assurance ne vous couvrira pas. Les plus classiques comprennent les sinistres liés à une guerre, au nucléaire, et à tout incident survenu avant la signature du contrat.