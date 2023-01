Devis d’assurance habitation – pourquoi et comment en obtenir ?

Qu’est-ce qu’un devis d’assurance habitation ?

Trouver la meilleure assurance habitation

Une assurance habitation couvre au mininum les dégâts provoqués par un incendie, des dégâts d’eau, ou une explosion, sur votre logement. Même sans compter la couverture d’autres biens en plus de votre logement, les réparations que ces garanties minimales vous évitent sont déjà très importantes.

Au-delà de cette couverture classique, vous pouvez vous intéresser aux assurances MRH, ou assurances multirisques habitation, telles que le propose l’assureur papernest. Celles-ci vous permettent typiquement de couvrir les dégâts de eaux, les incendies, le bris de glace, les catastrophes naturelles, et les équipements.

Découvrez l’assurance multirisque habitation de papernest Je commence !

Annonce

Il s’agit aussi pour les assurances MRH de vous protéger contre les réparations liées à votre responsabilité civile, y compris votre responsabilité civile de vie privée, ainsi que tout dommage aux biens. Un bon devis d’assurance habitation vous permettra d’ajouter un nombre avantageux de garanties à votre contrat.

Devis et estimation de besoins

Pour demander un devis, il faut renseigner un certain nombre d’informations. Cela se fait par l’intermédiaire d’un formulaire, que vous trouverez sur le site de l’assureur auquel vous vous intéressez, ou bien sur un site de comparateur d’assurances.

En restant le plus transparent possible, il s’agit donc de remplir les indications relatives à la nature du logement (qui donnera une idée à l’assureur des risques que ce bien immobilier peut présenter) et à la valeur des biens à assurer. Même les indications les plus simples, telles que la différence entre un appartement et une maison, sont des éléments clés pour que l’assureur puisse définir un devis ou contrat adéquat.

Vous pouvez selon les assureurs personnaliser votre devis, ajoutant les garanties qui vous paraissent utiles (couverture de vol, de dommages électriques, d’objets nomades…). A l’issue de ces renseignements, vous obtiendrez donc le devis, avec entre autres une estimation du coût de cette assurance. C’est ce qui vous permettra d’évaluer ce qui est pour vous le meilleur contrat d’assurance.

La question des prix : prime, taux de remboursement et franchise

Trouver une assurance habitation au meilleur prix

Un des intérêts d’un devis d’assurance habitation, c’est qu’il vous indique, en prenant en compte les renseignements précisés ci-dessus, le prix auquel s’élèvera le service de couverture de sinistre de l’assureur. Cela vous permet, si c’est ce que vous désirez, de trouver une assurance habitation pas chère.

Bien que la nature même d’une assurance implique que le prix à payer n’est peut-être pas le premier critère à prendre en compte, cette prime d’assurance est à considérer dans votre comparaison de devis d’assurances habitation.

Devis et taux de remboursement d’assurances habitation

Au-delà de la prime, il s’agit d’analyser un devis ou un contrat d’assurance habitation en fonction du taux de remboursement que l’assureur propose lors d’un sinistre.

En fonction de la hauteur à laquelle un assureur est prêt à vous rembourser, vous aurez une franchise plus ou moins importante à payer. Une franchise, en effet, correspond à la somme qu’il vous reste à payer une fois que votre assurance vous aura couvert pour une partie des réparations liées à un sinistre.

Enfin, une dernière vérification par rapport au remboursement est son plafond : en plus de renseigner un taux de remboursement pour tel ou tel bien, un assureur vous indiquera aussi la somme maximale qu’il est en mesure de vous rembourser.

Demandez un devis chez papernest pour trouver la meilleur offre the right phone number

Annonce

Demandez un devis chez papernest pour trouver la meilleur offre Je commence !

Annonce

Réglementation et obligations mutuelles du devis d’assurance habitation

Quand avoir recours à un devis d’assurance habitation ?

Il existe plusieurs situations dans lesquelles vous pouvez avoir besoin, de façon obligatoire ou non, d’une assurance habitation. Pour choisir une bonne assurance habitation, un devis comparatif est une méthode valable pour n’importe laquelle de ces situations.

Si vous êtes locataire d’une habitation ou bien propriétaire d’une habitation en situation de copropriété, l’assurance habitation est obligatoire. Le prix d’une assurance habitation pour locataire n’est pas nécessairement le même que pour un propriétaire.

Dans un troisième cas de figure (vous êtes propriétaire unique d’un bien immobilier), elle est facultative.

Il est également possible d’être en situation de résiliation de votre assurance actuelle. En effet, si vous voulez résilier votre contrat présent, il faut obligatoirement avoir souscrit une nouvelle assurance au préalable.

Attention Une résiliation de contrat d’assurance habitation n’est possible qu’après la première échéance passée. Il faut prévenir votre assureur 2 mois avant cette date.

Enfin, il existe un contrat d’assurance pour PNO (propriétaire non occupant), qui s’applique aux sinistres ayant lieu dans plusieurs cas différents :

Le logement est vacant. Le logement est occupé, mais gratuitement. Le logement est occupé par un locataire, mais l’assurance de celui-ci n’est pas adéquate pour couvrir un sinistre particulier. Le sinistre ne met pas en jeu la responsabilité du locataire.

Obligations à l’information et à la transparence

Toutes les informations relatives à la prime d’assurance, à la franchise, et tout ce qui en découle, dépendent des informations que renseignent les deux parties, à savoir l’assureur et l’assuré.

Les deux acteurs d’un contrat ont en effet certaines obligations mutuelles à respecter, et particulièrement celle qui touche à la vérité des informations renseignées. Vous pourrez consulter cette page pour toute information complémentaire à ce sujet.

Attention Toute nouvelle information qui peut avoir une influence sur les conditions du contrat d’assurance doit être déclarée à l’assureur sous 15 jours calendaires.

L’assureur doit à l’assuré une totale transparence par rapport aux garanties offertes, aux prix, et à tout conseil additionnel. En contrepartie, l’assuré doit fournir des informations exactes quant à la nature de son logement, de potentiels sinistres passés liés à celui-ci.

FAQ

Quel est le prix moyen d'une assurance habitation ?

On estime, en prenant en compte les garanties que peuvent choisir chaque individu assuré, que le prix moyen d'une assurance habitation en France est de 180 euros par an. Ce prix est aussi appelé la prime d'assurance.

Où souscrire une assurance habitation ?

On peut souscrire une assurance habitation en ligne, ou éventuellement par téléphone, en fonction des disponibilités proposées par l'assureur concerné.