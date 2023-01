Assurance habitation étudiant : utilité, garanties et comparatif des prix

‍ Quelle assurance habitation pour un étudiant ?

Quelle assurance habitation choisir pour un étudiant non boursier ?

La souscription d’un contrat d’assurance habitation est une obligation légale pour la plupart des occupants d’un logement. Par conséquent, les étudiants qui choisissent d’emménager dans leur propre logement doivent également souscrire une assurance habitation étudiant afin de se protéger des éventuels incidents et sinistres.

✔️ Liste exhaustive des situations où la souscription d’une assurance habitation est obligatoire (janvier 2023) :

Type de situation Obligation de souscrire une assurance habitation Locataire ✔️ Obligatoire Propriétaire d’un bien situé dans une copropriété ✔️ Obligatoire Propriétaire d’un bien non situé dans une copropriété ❌ Non obligatoire

Attention ! Dans le cas d’une propriété non située dans une copropriété, il est tout de même recommandé de souscrire un contrat d’assurance habitation afin d’obtenir un remboursement en cas de sinistre.

La souscription d’un contrat d’assurance habitation est obligatoire mais ce contrat doit s’adapter aux besoins du foyer, selon les attentes des occupants et les caractéristiques du logement. En effet, les occupants d’une grande maison avec plusieurs dépendances et des objets de valeur vont privilégier une assurance habitation plus complète ce qui n’est pas forcément le cas d’une assurance habitation étudiante, notamment dans le cas d’un petit appartement.

Le niveau de protection d’un contrat d’assurance habitation va dépendre des besoins des occupants malgré des garanties minimales. La garantie minimale de l’assurance habitation correspond aux risques locatifs et inclut trois garanties en cas de sinistre.

Les dégâts des eaux Les incendies Les explosions

Cette garantie minimale couvre uniquement le logement assuré et exclut les biens personnels et les logements voisins endommagés lors d’un sinistre.

Bon à savoir ! La couverture minimale de l’assurance papernest comprend plus de garanties. Elle inclut les garanties minimales – dégâts des eaux, incendies et explosions – mais également les catastrophes naturelles, les tempêtes, les catastrophes technologiques, le terrorisme, la responsabilité civile, la défense pénale et les recours. Il est également possible de souscrire la garantie pour le relogement.

Néanmoins, il existe des contrats d’assurance plus complets qui permettent de protéger le logement assuré, les biens personnels de l’assuré et les logements voisins : l’assurance multirisques habitation.

Qu'est-ce que l'assurance multirisques habitation (MRH) ? L’assurance multirisques habitation est le contrat d’assurance le plus souscrit en France puisqu’il offre le plus de garanties minimales et optionnelles. L’assurance multirisques habitation inclut trois garanties minimales : la Responsabilité Civile, la Responsabilité Civile privée et les dommages aux biens. La Responsabilité Civile va protéger l’abonné dans le cadre du télétravail, par exemple. Il est possible de souscrire une multitude de garanties optionnelles pour obtenir une assurance multirisques habitation totalement adaptée à ses besoins.

Il est possible de souscrire une assurance multirisques habitation étudiant pour mieux se protéger en cas de sinistre. L’assurance multirisques habitation propose des garanties minimales et une pléthore de garanties supplémentaires afin d’adapter son contrat d’assurance aux besoins de l’étudiant.

✔️ Liste non exhaustive des garanties les plus souscrites avec une assurance multirisques habitation (janvier 2023) :

Les catastrophes naturelles

Les incendies

Les dégâts des eaux

Les bris de glace

Les équipements

Il est possible de souscrire une garantie pour protéger ses biens mobiles comme son smartphone ou son ordinateur portable. Il est également possible d’assurer ses instruments de musique, par exemple.

Le marché des assurances est un marché concurrentiel. Par conséquent, il est conseillé d’utiliser un comparateur d’assurance habitation étudiant pour choisir la meilleure assurance habitation d’un logement étudiant.

Quelle assurance habitation choisir pour un étudiant boursier ?

L’obligation de souscrire un contrat d’assurance habitation ne va pas dépendre du statut socio-professionnel de l’assuré. Par conséquent, un étudiant de 18 ans qui loue son premier appartement devra nécessairement souscrire une assurance habitation étudiant. Selon ses besoins, l’étudiant pourra se contenter d’une assurance minimale ou choisir un contrat d’assurance plus complet pour mieux se protéger en cas de sinistre.

Les étudiants qui possèdent une bourse d’étude doivent également choisir un contrat d’assurance habitation auprès d’une compagnie d’assurance. Il n’existe aucune assurance habitation étudiant boursier spécifique puisqu’il est possible de choisir soi-même les garanties incluses dans son contrat.

Attention ! Il est obligatoire de souscrire une assurance étudiante pour les étudiants boursiers qui habitent dans un logement étudiant situé dans une résidence étudiante comme celles gérées par le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (Crous), par exemple.

Afin de souscrire la meilleure assurance habitation étudiante, il est nécessaire d’effectuer son choix selon plusieurs critères importants.

Le prix Les formules proposées Le service

Profitez d’une assurance habitation à partir de 5 €/mois avec papernest ! Je profite !

Quelle assurance pour un stage ?

Le stage représente une étape incontournable pour la plupart des étudiants et – à l’instar du logement étudiant – il est nécessaire de s’assurer afin de débuter un stage, peu importe le type de structure professionnelle et le niveau d’études dudit étudiant. En effet, il est nécessaire de souscrire une assurance pour plusieurs raisons.

Assurer les dommages causés au stagiaire : en cas d’accidents corporels causés au stagiaire pendant son stage, c’est l’assurance de Responsabilité Civile (RC) de l’employeur qui se charge de couvrir le stagiaire pendant ses heures de travail et son trajet entre le domicile et le lieu de travail

: en cas d’accidents corporels causés au stagiaire pendant son stage, c’est (RC) de l’employeur qui se charge de couvrir le stagiaire pendant ses heures de travail et son trajet entre le domicile et le lieu de travail Assurer les dommages causés par le stagiaire : en cas de dommages causés par le stagiaire, c’est l’assurance de Responsabilité Civile de l’étudiant qui s’occupe de la prise en charge du sinistre

Quelle assurance couvre la Responsabilité Civile ? Tous les contrats d’assurance n’incluent pas la Responsabilité Civile de l’assuré, c’est-à-dire la protection en cas de dommages corporels ou matériels causés à une tierce personne. Il est possible de souscrire assurance Responsabilité Civile et multirisque habitation étudiant pour mieux se protéger.

L’assurance de Responsabilité Civile – qu’elle soit comprise dans le contrat d’assurance habitation ou non – est obligatoire pour effectuer un stage dans une entreprise. Il relève de la responsabilité du chef d’établissement de s’assurer de l’assurance dudit étudiant. Les étudiants peuvent facilement souscrire une assurance habitation étudiant en ligne mais il est nécessaire de vérifier qu’elle inclut la Responsabilité Civile pour effectuer un stage dans une entreprise.

Choisissez une assurance habitation adaptée à vos besoins et pas chère avec papernest ! Je choisis !

Quelle assurance habitation étudiante pour Erasmus ?

Bon à savoir ! Dans le cadre d’un stage à l’étranger ou un voyage via Erasmus, l’assurance multirisques habitation étudiante couvre l’étudiant pour un séjour dont la durée est inférieure à trois mois.

Dans le cas d’un stage à l’étranger dont la durée est supérieure à trois mois, il est nécessaire de souscrire une assurance habitation étudiant dédiée qui inclut des garanties spécifiques à la situation dudit étudiant. Il est possible de souscrire un contrat d’assurance avec une compagnie d’assurance locale ou profiter d’un partenariat passé entre la compagnie d’assurance française et des filiales étrangères.

Souscrivez une assurance habitation pas chère et adaptée à vos besoins avec papernest ! Je souscris!

FAQ

👨‍👩‍👧‍👦 Comment choisir son assurance habitation étudiant en colocation ?

Dans le cas d’une colocation étudiante, la souscription d’une assurance habitation est obligatoire avec – au moins – la garantie minimale des risques locatifs. Il est possible de souscrire une assurance multirisques habitation avec des garanties supplémentaires selon les besoins des colocataires.

Afin de respecter l'obligation d'assurance, l’un des colocataires doit être assuré mais tous les colocataires peuvent également souscrire leur propre assurance habitation pour mieux se protéger en cas d’incident. Néanmoins, en cas de sinistre, la responsabilité de chaque colocataire est déterminée en fonction de sa part du loyer. Plus d’informations sur cette page.

Afin de se protéger de manière optimale, Il est important que chaque colocataire possède une assurance pour couvrir sa responsabilité civile.

🥇 Quelle est la meilleure assurance habitation ?

À l’instar de la plupart des contrats nécessaires lors d’un emménagement, la meilleure assurance habitation pour étudiant n’existe pas. En effet, le meilleur contrat d’assurance correspond à l’assurance habitation pour étudiant la plus adaptée aux besoins dudit étudiant et les caractéristiques du logement dans lequel il loge.

Le type de logement

La localisation du logement

Les éventuels sinistres déjà enregistrés dans le passé

Les biens personnels de l’étudiant

Les besoins de logement par rapport au niveau de couverture souhaité

Face à l’évolution des besoins, la plupart des compagnies proposent des assurances habitation étudiantes pas chères en ligne afin de faciliter les démarches des jeunes assurés et s’adapter à leur budget, très souvent serré. En effet, il est possible de souscrire une assurance habitation pour étudiant pas chère depuis le site Internet d’une compagnie d’assurance et dans le cas d’une souscription à distance, l’assuré bénéficie d’un droit de rétractation de 14 jours. Ce droit de rétractation n’est pas applicable en cas de souscription physique auprès d’un assureur, peu importe lequel.

En tant qu’étudiant, il est nécessaire de souscrire un contrat d’assurance habitation pour se protéger des risques d’un éventuel sinistre et obtenir un remboursement en cas d’accident, qu’il soit causé à une tierce personne ou non. De plus, l’assurance habitation est obligatoire dans la plupart des cas et permet de protéger l’assuré et son logement.

🩺 Comment avoir une mutuelle étudiante ?

Depuis le mois de septembre 2019, tous les étudiants sont affiliés au régime général de la Sécurité Sociale, quels que soient leur formation ou leur niveau d’études. Il n’y a aucune démarche à faire pour s’inscrire à la Sécurité Sociale puisque les étudiants demeurent inscrits sur le régime de leurs parents. Ils doivent uniquement mettre à jour la carte vitale auprès d’un pharmacien, par exemple.

Néanmoins, il est possible de souscrire une mutuelle étudiante pour bénéficier d’une couverture médicale supplémentaire, notamment pour des soins spécifiques comme l’ophtalmologie, par exemple. Une mutuelle de santé permet d’obtenir un remboursement complémentaire à la Sécurité Sociale lors d’un soin spécifique. Il s’agit d’une cotisation mensuelle dont le montant va dépendre de la mutuelle et du niveau de prise en charge.

Dans le cadre d’une mutuelle étudiante, le prix de la cotisation reste avantageux pour s’adapter au faible budget de la plupart des étudiants. La plupart des mutuelles étudiantes offrent un niveau de couverture basique auquel il est possible d’ajouter des garanties selon les besoins.

Afin de souscrire une mutuelle étudiante, il est nécessaire de contacter ladite mutuelle de santé par téléphone ou directement sur le site Internet. La plupart des universités et grandes écoles proposent l’inscription à une mutuelle étudiante au moment de l’inscription scolaire.