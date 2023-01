Assurance habitation téléphone : comment se protéger en 2022 ?

Comment souscrire un contrat d’assurance habitation téléphone ?

Pour souscrire un contrat d’assurance habitation téléphone, il faut trouver un assureur qui propose une garantie téléphone, tel que l’assureur papernest, puis suivre ces étapes :

Rentrer en contact avec l’assureur Remplir correctement le questionnaire qu’il vous fournit Recevoir, lire, et éventuellement signer sa proposition de contrat

Dans quels cas faut-il une assurance habitation pour téléphone ?

Une assurance habitation téléphone peut englober plusieurs sortes de situation. Peut-être avez-vous cassé le portable d’un ami et devez payer ses réparations – ou au contraire, peut-être que votre téléphone a été endommagé par un tiers. La question de l’assurance habitation téléphone mobile rentre également en compte pour d’autres cas annexes, comme le vol de votre portable ou son endommagement à la suite d’un sinistre.

Tout d’abord, il est possible que vous vous fassiez voler votre téléphone portable. Dans ce cas, en guise d’assurance habitation de téléphone volé, vous aurez besoin d’avoir signé un contrat où figure une garantie de vol et cambriolage, parfois appelée vol et vandalisme. Cette garantie n’étant pas obligatoire, il faut que vous ayez explicitement demandé à votre assureur de l’inclure dans votre contrat d’assurance habitation.

Deuxième cas de figure : votre téléphone est endommagé suite à un sinistre (incendie, dégât des eaux, etc.) qui a touché votre logement. Ici, une assurance habitation ne suffit pas : il faut être couvert par une assurance MRH (multirisque habitation), qui couvre également les coûts de réparation des biens situés dans le logement au moment du sinistre.

Quelle assurance habitation pour téléphone cassé ? Votre téléphone a pu être endommagé accidentellement par un tiers. Ici, ce n’est pas votre propre assurance, mais la sienne, qui sera engagée. Plus particulièrement, c’est sa responsabilité civile qui est mise en cause. Il faut donc que l’individu soit protégé par une assurance qui couvre cette responsabilité civile pour qu’il n’ait pas à payer les réparations lui-même.

De même, si c’est vous qui cassez le téléphone d’un tiers, vous avez tout intérêt à être assuré pour tout ce qui engage votre responsabilité civile (grâce à une assurance MRH). Autrement, c’est directement de votre poche que seront prélevés les coûts de réparation ou de remplacement du téléphone en question.

Ainsi, quelles que soient les circonstances qui mènent à un écran cassé, une assurance habitation est bien la couverture qu’il vous faut. Il existe des assurances téléphone, ou assurances mobiles, mais quitte à protéger du même coup son logement et autres biens, une assurance multirisque habitation (MRH) est peut-être un choix plus efficace.

Quel processus faut-il suivre pour souscrire une assurance habitation téléphone ?

Admettons que vous vouliez vous protéger à la fois contre les sinistres, contre les réparations engageant votre responsabilité civile, et contre les vols et dommages causés à votre portable et autres biens. L’assurance qu’il vous faut est alors une assurance multirisque habitation (MRH). Comment souscrire une assurance habitation?

Comme il est évoqué précédemment, souscrire une assurance habitation se fait en 3 étapes, à commencer par contacter l’assureur de votre choix. Par souci de simplification des processus, les assureurs tels que papernest sont le plus souvent disponibles depuis leur site web. Il suffit donc de contacter une assurance habitation en ligne et de signaler votre volonté de signer un contrat d’assurance chez eux.

Il vous feront alors parvenir un questionnaire. Vos réponses serviront de référence pour établir les détails du contrat. Il s’agit donc de le remplir avec attention et surtout avec l’honnêteté la plus totale. Les renseignements concernent votre situation personnelle, et surtout des éléments servant à évaluer les risques que peuvent présenter votre logement, ainsi que sa valeur.

Attention aux obligations Attention, répondre au questionnaire avec honnêteté n’est pas une recommandation mais une obligation absolue. Si vous ne déclarez pas tous les risques dont vous êtes conscient à l’assureur, celui-ci peut résilier votre contrat et refuser de vous rembourser lors d’un sinistre. Il a également l’obligation de vous renseigner et conseiller en toute transparence.

L’assureur vous fait alors parvenir une proposition de contrat, que vous devrez lire attentivement, vérifiant ses termes, les garanties incluses, etc. S’il vous convient, vous pouvez le signer et rendre officielle votre assurance habitation.

Si vous désirez changer d’assurance, il faut résilier votre ancien contrat, et ce en respectant les échéances appropriées. Plus spécifiquement, cela signifie qu’il faut attendre votre premier paiement, qui a lieu au bout d’un an, avant de pouvoir annuler le contrat.

Si vous ne souhaitez pas renouveler votre contrat pour une deuxième année, vous devez prévenir l’assureur 2 mois auparavant. Une fois l’échéance d’un an passée, cependant, vous êtes libre de résilier le contrat à tout moment.

Assurance habitation téléphone, MRH, et responsabilité civile : quelles garanties et quels tarifs ?

Les garanties comprises dans votre contrat d’assurance habitation sont ce qui permet de vous protéger contre des situations spécifiques comme l’endommagement ou le vol d’un téléphone. Comprendre leur fonctionnement, vos choix, et l’effet des garanties sur le prix d’une assurance est donc important.

Quelles sont les garanties et les tarifs de l’assurance habitation « risques locatifs » ?

En ce qui concerne l’assurance habitation en général, vous pouvez choisir de ne souscrire qu’une assurance habitation classique, dite de « risques locatifs ». Il s’agit d’une assurance offrant moins de choix de garanties, et qui ne protège que les dommages infligés à votre logement en tant que tel.

Les garanties minimales que propose toute assurance habitation sont les suivantes :

Les incendies Les dégâts de eaux Les dégâts liés aux explosions

Ces assurances minimales ne couvrent donc ni votre responsabilité civile (qui serait engagée si vous cassez le téléphone d’un tiers), ni les cas de vol ou de sinistre qui vous ferait perdre ou casser votre propre portable.

Lorsqu’on parle du tarif annuel d’une assurance habitation, on utilise le terme de prime d’assurance. Celle-ci augmente notamment lorsque vous ajoutez des garanties optionnelles à votre contrat.

Un autre critère à prendre en compte est le plafond de remboursement offert dans la proposition de contrat d’un assureur, ainsi que le taux de remboursement. Cela indique tout simplement la somme que l’assureur est prêt à vous rembourser en cas de sinistre ou d’engagement quelconque de votre contrat.

Pourquoi demander une assurance multirisque habitation pour son téléphone ?

S’il peut être tentant de demander un contrat d’assurance peu cher, il faut noter que le prix ne fait pas tout, puisqu’une assurance classique de risques locatifs vous offre une couverture moins complète que d’autres. Si vous désirez protéger votre téléphone ou d’autres biens contre les sinistres, c’est une assurance MRH qu’il faut demander.

Qu’est ce que l’assurance MRH? Il s’agit pour résumer d’une assurance immobilière plus complète, dont la couverture dépasse l’endommagement votre bien immobilier en tant que tel. En effet, toute assurance MRH couvre aussi vos biens personnels, ainsi que votre responsabilité civile (y compris privée). C’est donc la plus adaptée pour couvrir toutes sortes de problèmes liés à des téléphones portables cassés ou volés.

Mis à part ces volets de couverture, les assurances MRH proposent comme tout assurance des garanties que vous pouvez rajouter en option. Chez papernest, nos garanties obligatoires et optionnelles sont les suivantes :



Garanties obligatoires Garanties optionnelles Fumée et incendies

Dégâts de eaux

Responsabilité civile

Tempêtes et catastrophes naturelles

catastrophes technologiques et terrorisme

Relogement

Défense pénale et recours Objets nomades

Dommages électriques

Remplacement à neuf du mobilier

Dépendances

Vol et vandalisme

Bris de glace

Sanitaire



On note que les garanties facultatives « objets nomades » ainsi que « vol et vandalisme » sont celles qui vous protégeraient en cas de difficulté liée à votre téléphone portable.

Quel que soit l’assureur vers lequel vous vous tournez, nous vous rappelons qu’il est toujours important de bien lire les termes de la proposition de contrat avant de la signer. Faites notamment attention aux exclusions : ce terme fait références aux sinistres ou occasions spécifiques pour lesquels vous ne serez pas couverts par l’assureur.

Est-il obligatoire de souscrire une assurance habitation téléphone ?

Il n’est pas obligatoire de souscrire une assurance habitation qui vous protège contre les aléas liés aux téléphones portables spécifiquement. En effet, comme nous l’avons vu, vous n’êtes protégé contre le vol et les endommagements d’objects nomades tels qu’un portable que si vous demandez à inclure ces garanties facultatives dans votre contrat.

Cependant, selon votre situation, il peut être obligatoire pour vous de souscrire une assurance habitation au sens large. Si vous êtes locataire ou bien co-propriétaire, souscrire une assurance habitation est obligatoire. Vous n’êtes exempt de cette obligation que si vous êtes l’unique propriétaire d’une résidence (qui n’est donc pas en situation de co-propriété). Cependant, il n’en demeure pas moins que dans ce dernier cas, il reste fortement conseillé de souscrire une assurance habitation : vous n’êtes pas pour autant à l’abri de sinistres et des réparations qui en résultent.

Si vous souhaitez consulter davantage d’informations au sujet de vos obligations d’assurance, nous vous invitons à vous rendre sur cette page.

FAQ

Quelle assurance pour un téléphone cassé ?

Si votre téléphone est endommagé par un tiers, c'est son assurance habitation responsabilité civile qui couvrira le coût de ces dommages. De même, si vous cassez le téléphone de quelqu'un d'autre, les réparations à payer vous seront remboursées si vous avez souscrit un contrat d'assurance habitation avec une garantie responsabilité civile.

Si votre téléphone est accidentellement cassé par votre propre faute, ou à la suite d'un sinistre, alors ce n'est pas une question de responsabilité civile. Votre assurance habitation vous remboursera si vous avez la garantie appropriée, et si les circonstances sont celles indiquées dans votre contrat.