Quelle box Internet sans engagement choisir pour son usage ?

Box Internet

Box Internet pas cher

Box Internet sans engagement

Box Internet + forfait

Box Internet seul

Promo box Internet

Meilleure box Internet



Quelle box Internet sans engagement choisir ?

Le premier à avoir proposé des offres sans engagement a été Free. La concurrence a été contrainte de s’adapter. C’est pourquoi il y a de plus en plus d’offres de box internet sans engagement sur le marché.

Une box internet sans engagement pas chère ? Zoom sur Sosh

Orange est une marque qui est renommée sur le plan international pour la qualité de son réseau. Bien qu’Orange propose divers abonnements box internet sans engagement, elle a créé il y a quelques années une marque pour les petits budgets, baptisée Sosh.

Ainsi, l’offre box internet sans engagement Sosh permet de bénéficier de nombreux services, à petit prix.

Selon votre éligibilité, l’offre box internet sans engagement et sans frais de résiliation Sosh vous permet d’avoir la fibre ou l’ADSL (VDSL). Le tarif mensuel est de 19,99 € pendant 12 mois puis 29,99 € avec la fibre ou 19,99 € avec l’ADSL (ou VDSL2). Cette offre pour les petits budgets est relativement intéressante puisqu’elle permet de bénéficier d’internet et des appels illimités vers les fixes de France, des DOM et d’une centaine de pays étrangers.

Toutefois, les chaînes de télévision ne sont pas comprises dans l’offre box internet sans engagement pas chère Sosh, c’est une offre sans engagement avec le téléphone fixe. Mais si vous voulez obtenir 160 chaînes de TV, il y a une option proposée au prix de 5 € par mois.

Quelle est la meilleure offre Internet ?

Il est difficile de déterminer quelle est la meilleure offre internet parmi toutes celles proposées et toutes les options dont elles disposent. Toutefois une offre se démarque des autres. Il s’agit de la Freebox Delta proposée par Free qui est considérée comme l’une des meilleures box internet de 2021.

Que contient l’offre Freebox Delta ?

L’opérateur Free ne propose pas que des forfaits mobiles. Vous pouvez aussi souscrire une offre box forfait mobile et internet sans engagement et sans frais de résiliation. Si vous recherchez une offre box internet sans engagement chez Free complète et comportant de nombreuses options, la Freebox Delta sera parfaite pour vous.

Pour un tarif de 49,99 € par mois, vous pouvez profiter d’une offre complète internet + téléphone fixe et mobile + télévision. Cette offre internet sans engagement nécessite, quand même, une somme de 49 € pour la mise en service et si vous optez pour le prélèvement automatique de votre abonnement, vous n’aurez aucun dépôt de garantie à effectuer. En revanche, même s’il s’agit d’une offre internet sans engagement, il y a quand même 49 € de frais de résiliation.

Au niveau de l’offre internet en elle-même, elle est disponible avec la fibre optique ou l’ADSL en fonction de votre éligibilité. De plus, vous pouvez profiter des appels illimités vers les mobiles en France et dans les DOM et des appels fixes illimités vers 110 destinations. L’abonnement comporte, aussi, 250 chaînes de télévision, 60 chaînes supplémentaires (TV by Canal), un forfait Netflix Essentiel ainsi qu’Amazon Prime, entre autres.

Si vous recherchez une offre vraiment complète et que vous disposez du budget nécessaire, nous vous conseillons la Freebox Delta.

Quelle est la box internet la moins chère ?

Les offres box internet pas cher du moment sont souvent proposées par les marques low cost des principaux fournisseurs. Sosh pour Orange, Red by SFR pour SFR, etc. Intéressons-nous à ce dernier.

Que vaut la Red Box de SFR ?

Tout comme Orange l’a fait avec Sosh, SFR a créé une marque nommée Red by SFR. Ici, pas de superflu. Avec Red by SFR, vous savez exactement pourquoi vous signez. L’offre est claire et les tarifs sont relativement intéressants. Avec Red, vous bénéficiez du sérieux et de la notoriété de l’opérateur SFR. En d’autres termes, c’est une valeur sûre. Ce qui est intéressant chez Red by SFR, c’est qu’ils proposent très souvent des promos sur les box internet. Faites d’une pierre deux coups en optant pour un forfait box internet sans engagement tout en bénéficiant d’une promo. L’intérêt qu’il soit sans engagement vous permettra ainsi de guetter les futures promos.

Affichée à un tarif de 25 € par mois pour la fibre ou 19 € par mois pour l’ADSL, l’offre box internet sans engagement de Red by SFR vous permet d’avoir internet et les appels vers les téléphones fixes en illimité vers la France et plus de 100 autres destinations. Tout le reste est en option. Pour obtenir 35 chaînes de télévision, cela vous coûtera 2 € de plus par mois (ou 4 € pour 100 chaînes). Les appels illimités vers les mobiles en France sont au tarif de 5 € par mois.

Pourquoi choisir une offre box internet sans engagement ?

En choisissant une offre de box internet sans engagement, vous pouvez résilier votre abonnement à tout moment. De cette manière, vous pouvez changer régulièrement d’opérateur pour profiter des promos sur les box internet les plus intéressantes ou simplement pour tester les services d’un autre opérateur. Plutôt que de vous engager avec un opérateur pendant 12 ou 24 mois, choisissez une offre sans engagement et ne dépendez d’aucun opérateur. Veillez, quand même, à vérifier le montant des frais de résiliation des offres sans engagements de chaque opérateur pour ne pas avoir de mauvaises surprises le jour où vous voudrez résilier votre abonnement.

FAQ

Comment choisir son opérateur Internet afin d'avoir le meilleur débit ?

Peu importe le fournisseur d’accès à Internet, vous pouvez facilement réaliser des tests de débit depuis leur site Internet pour calculer le débit théorique auquel vous pouvez prétendre à votre adresse. Ce test se base sur votre adresse IP.

En quelques secondes, vous pourrez savoir quel fournisseur d’accès à Internet s'adapte le mieux à votre situation géographique et sans frais supplémentaires !

Quel est l'opérateur qui propose le meilleur débit Internet ?

La plupart des opérateurs proposent des débits Internet plus ou moins similaires. La qualité du débit de votre connexion Internet va dépendre de l'endroit où vous vivez. Par conséquent, vous devrez choisir votre opérateur par rapport au débit que vous pouvez recevoir.

Faut-il choisir la fibre optique ou l'ADSL ?

Aujourd’hui, la fibre optique offre un débit Internet supérieur par rapport à une connexion classique. Néanmoins, tous les foyers ne sont pas éligibles à la fibre optique puisque son déploiement est progressif. Vous pouvez suivre l’avancée du déploiement de la fibre optique sur le site de l’Arcep.

Si vous n’êtes pas éligible à la fibre optique, vous devez nécessairement choisir une box Internet ADSL. Certains opérateurs proposent des débits plus ou moins élevés pour ces abonnements-là. Néanmoins, la qualité de votre connexion Internet va également dépendre des caractéristiques de votre logement et de votre usage de la bande passante.

En savoir plus :