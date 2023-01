Les frais de courtage, qu’est-ce que c’est ?

Les frais de courtage sont les frais que demande un courtier immobilier lors de la souscription de votre crédit.

Ils sont ainsi la contrepartie de ce que le courtier a fait pour vous :

il a joué le rôle d’intermédiaire

il a aidé dans la constitution de votre dossier

il vous a permis de cibler votre profil emprunteur

il s’est adressé à son réseau pour comparer les offres du moment

du moment il s’est occupé des négociations avec les organismes bancaires

À combien s’élèvent les frais de courtage ?

Généralement, ces frais s’élèvent à environ 1% du montant total emprunté.

Vous trouverez ci-dessous les frais de courtage moyens en 2023, si vous souhaitez comparer les tarifs de plusieurs courtiers.

Attention Un courtier qui coûte cher ne veut pas forcément signifier qu’il est expert !

Le saviez-vous ? Chez papernest, nous sommes totalement transparents sur nos frais ! Nos frais de courtage ne peuvent pas excéder 950€, c'est aussi simple que ça.

Quels sont les critères qui rentrent en compte dans le calcul des frais de courtage ?



Le seul critère qui entre en compte dans le calcul de vos frais de courtage est le montant de votre prêt immobilier.

En effet, ils prennent généralement la forme d’un pourcentage de la somme empruntée : plus celle-ci est élevée, plus les frais de courtage seront élevés.

Le temps passé à l’accompagnement et la qualité de votre dossier n’entrent donc pas en jeu.

Frais de courtage et frais de dossier, quelle différence ?

Lors d’une souscription à un crédit immobilier, vous devez payer différents frais, dont les frais de dossier. Ceux-ci rémunèrent le traitement des différents documents de votre demande de prêt par votre la banque.

Attention Les frais de courtage ne se substituent pas aux frais de dossier.

Les frais de dossier sont généralement compris entre 500 et 1 500 euros mais peuvent parfois s’avérer bien plus élevés en fonction des banques.

➡️ Frais de dossiers moyens en 2023

Organisme bancaire Frais de dossier Société Générale 300 € minimum Caisse d’épargne 350 € minimum Crédit Agricole 400 € minimum Banque Populaire 450 € minimum Crédit du Nord 480 € minimum BNP Paribas 400 € et 1000 € maximum Bred 500€ Bred Espace 500€ Crédit Foncier Entre 500 et 950 € LCL 700€ AXA 800€

Néanmoins, ces frais de dossier peuvent être négociés par le courtier. Une raison de plus de mandater un courtier immobilier !

Pourquoi faire payer des frais de courtage ?

Il est tout à fait normal de payer des frais de courtage, vous payez une prestation du courtier.

En effet, le montage du dossier emprunteur, la recherche du crédit adapté et la défense de votre profil peuvent mobiliser beaucoup du temps du courtier !

De plus, ceux-ci ont eux-mêmes des frais à payer :

des frais d’installation (loyer de l’agence ou autres)

(loyer de l’agence ou autres) des frais de fonctionnement

Il existe des courtiers en ligne « gratuits », mais attention : ceux-ci ne délivrent pas une réelle prestation de courtage.

Il s’agit davantage de comparateurs en ligne, qui ne s’occuperont pas de vous mettre en relation avec les banques sélectionnées ou de monter votre dossier.

Quand payer les frais de courtage ?

Première chose à savoir : vous ne payez que si vous avez contracté votre crédit, jamais avant !

« Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent » – article L321-2 du Code de la consommation, disponible en intégralité ici

Les frais de courtage doivent être payés au tout début du prêt, lors de la souscription. Ils font partie des frais que votre apport personnel permet de couvrir.

Mais attention! Que les frais soient « inclus dans le prêt » ne signifie pas que vous pourrez les payer sur toute la durée de votre prêt ! Cela veut simplement dire qu’ils sont ajoutés à votre première mensualité.

Un rachat de crédit implique-t-il des frais de courtage ?

Lorsque vous souhaitez effectuer le rachat de votre crédit, vous devez inclure dans votre budget de nombreux frais annexes :

les frais de dossier de la banque qui accepte de racheter votre crédit

qui accepte de racheter votre crédit les frais de garantie , qu’il s’agisse d’une caution ou d’une hypothèque

, qu’il s’agisse d’une caution ou d’une hypothèque les frais de courtage

les frais de remboursement anticipé

Vous pouvez très bien mandater un courtier immobilier pour votre rachat de crédit. Celui-ci pourra renégocier au meilleur taux votre crédit.

Tout comme pour la souscription d’un crédit immobilier, le courtier prélèvera une commission sur le montant total de votre prêt.

Chez papernest, cette commission s'élève à 1% du montant total de l'emprunt, dans la limite de 2 000 €.

☝️ Bon à savoir Il est important de bien étudier la rentabilité de votre opération avant de faire un rachat de crédit, sous peine de vous retrouver avec des frais de rachat plus importants que les économies apportées par votre nouveau taux. Le mieux est de réaliser votre rachat durant les premières années de votre prêt, qui sont celles durant lesquelles vous payez le plus d’intérêts !

Est-il nécessaire de passer par un courtier immobilier ?

Comme expliqué précédemment, le rôle du courtier immobilier est de faire le lien entre l’emprunteur et l’organisme bancaire qui accorde le financement.

En résumé Le courtier immobilier négocie pour vous le meilleur taux pour votre prêt immobilier.

Le courtier n’est pas seulement négociateur, il est aussi accompagnateur et conseiller.

Il vous aide dans la constitution de votre dossier, détermine votre profil emprunteur à vos côtés et vous suit jusqu’à la signature de votre crédit, comme pour l’achat immobilier ou le rachat de crédit. Il s’agit donc d’un réel intermédiaire entre vous et la banque.

Les avantages du courtier immobilier

Il y a de nombreux avantages à mandater un courtier immobilier, du gain financier au gain de temps :

il met son carnet d’adresse à disposition

il trouve le meilleur prêt au meilleur taux adapté à vos besoins et vos exigences

adapté à vos besoins et vos exigences il négocie les meilleurs coûts

il vous fait gagner du temps

Et oui, au-delà de vous aider à négocier le meilleur taux, il vous aide aussi à négocier votre assurance de prêt et tous les frais relatifs à votre crédit immobilier. Le courtier immobilier étant un professionnel du secteur immobilier, il connaît les taux immobiliers pratiqués sur le marché, et il connaît les différentes politiques commerciales des banques. Il est donc le mieux placé pour négocier un prêt au meilleur taux.

Les frais de courtage sont donc souvent minimes à côté des économies faites grâce à ses service !

À titre d’information, vous trouverez ci-dessous les meilleurs taux d’intérêt proposés en janvier 2023 :

Durée du prêt Taux 10 ans 0,50% 15 ans 0,60% 20 ans 0,70% 25 ans 0,91%

Comme nous avons pu l’évoquer précédemment, faire appel à un courtier immobilier vous permettra de gagner du temps. En effet, après la signature du compromis de vente, vous disposer de 45 à 60 jours pour trouver les financements. Ce délai étant assez court, avoir un professionnel près de soi pour trouver rapidement une banque qui accepte d’accorder un prêt est un vrai plus. Vous n’aurez ainsi pas besoin de vous occuper vous-même de ces démarches, et aurez donc du temps pour faire autre chose.

Le courtier immobilier pourra également vous aider à calculer votre capacité d’emprunt. Cette dernière correspond au montant maximal que pourra atteindre votre prêt. C’est donc une information indispensable à connaître avant de vous lancer dans votre projet. Pour calculer votre capacité d’emprunt, il faut prendre en compte vos revenus, vos charges, vos autres crédits en cours (si vous en avez), ainsi que la durée souhaitée de votre prêt. Mais si vous faites appel à un courtier, alors vous n’aurez pas besoin de calculer votre capacité d’emprunt, puisque votre courtier s’en chargera pour vous.

Comment est rémunéré le courtier ?

Le salaire du courtier immobilier est divisé en deux parties :

une partie vient de la banque : la commission bancaire que l’établissement bancaire lui verse pour lui avoir apporté un nouveau client

: la commission bancaire que l’établissement bancaire lui verse pour lui avoir apporté un nouveau client une partie vient de l’emprunteur : ce sont les frais de courtage.

En moyenne, les courtiers gagnent de 1 à 5% du montant total du prêt contracté. La majorité de cette rémunération provient directement de la banque (le montant de cette commission est de 0,5% à 2% du montant total du prêt).

En plus de cette commission, ils récupèrent des frais de courtage, qui dépendent du montant total emprunté : chez papernest, ils sont de 1% du montant total du prêt, plafonné à 2 000 €.

Le courtier a l’obligation d’annoncer à l’avance à l’emprunteur :

les frais de courtage, c’est-à-dire le montant mais aussi le mode de paiement le montant de la commission qu’il touchera par la banque

Attention Même si vous ne faites pas appel à un courtier, vous payerez tout de même des frais de dossier à la banque qui se sera chargée de monter votre dossier et réaliser les diverses démarches administratives.

Si vous passez directement par une banque, c’est sur la fiche standardisée que vous trouverez le montant des frais et le mode de paiement. Les banques sont dans l’obligation de vous présenter cette fiche.

Existe-t-il des courtiers immobiliers gratuits ?

Vous pouvez aussi trouver des courtiers immobiliers gratuits en ligne. Ceux-ci ne demanderont pas de frais de courtage mais seront tout de même payés par la commission bancaire.

Généralement, les courtiers gratuits ne vous apportent pas de réel accompagnement dans vos démarches de crédit immobilier ; ils vous offrent essentiellement un comparateur d’offres de prêt.

Vous devrez vous occuper vous-même de toutes vos démarches de prêt, et très certainement payer des frais de dossier plus importants à l’établissement prêteur.

Pourquoi faire appel à un courtier immobilier en ligne ?

Si vous ne souhaitez pas faire appel à un courtier immobilier en agence, vous pouvez très bien faire appel à un courtier en ligne !

Tout comme le courtier d’agence, le courtier en ligne compare les taux immobiliers actuels pratiqués par les banques, et négocie pour vous le meilleur taux pour votre crédit immobilier selon vos besoins.

La différence majeure se situe au niveau des frais de courtage : les courtiers immobiliers en ligne ont moins de charges, car ils n’ont pas de local ouvert au public, et peuvent donc se permettre de facturer moins cher leurs services.

Rassurez-vous : cela ne veut pas dire que vous ne pourrez jamais échanger avec un être humain ! Un courtier reste à votre disposition par téléphone ou par mail, et tout ça, sans que vous n’ayez à sortir de chez vous.

En contrepartie, vous n’aurez pas la possibilité de rencontrer votre courtier ; vous échangerez avec celui-ci exclusivement par téléphone ou en ligne.

Pour déterminer votre profil emprunteur, et trouver le meilleur taux pour vous, le courtier en ligne vous demandera plusieurs informations :

la somme que vous souhaitez emprunter

vos revenus mensuels nets

si vous avez un co-emprunteur

votre nombre d’enfants à charge

si vous avez déjà trouvé le bien de vos rêves

quel est votre emploi

si vous avez déjà contracté des crédits en cours

Grâce à toutes ces informations, le courtier en ligne pourra commencer à constituer votre dossier de prêt et se renseigner auprès des banques et concurrents pour vous trouver le meilleur taux !

FAQ

Qu'est-ce qu'une opération de courtage ?

Une opération de courtage, ou tout simplement courtage, désigne l'action du courtier lorsqu'il sert d'intermédiaire dans l'opération financière entre l'emprunteur et l'organisme financier, dans le cadre d'une opération de courtage immobilier.

Est-il possible d'engager un courtier pour une assurance auto ?

Vous pouvez mandater un courtier en bourse, un courtier immobilier, ou encore un courtier pour votre assurance. Celui-ci est un expert de l'assurance et vous aidera donc pour contracter l'assurance auto au meilleur prix.

Le courtier en assurance auto compare pour vous les meilleurs offres proposées sur le marché. Il vous fait gagner un temps considérable, vous évite les étapes fastidieuses de la recherche, connaît le domaine. Il peut donc comparer les assurances aux meilleurs taux qui possèdent les meilleures garanties selon vos besoins.

Vous n'avez généralement pas à payer de frais de courtage pour votre assurance voiture, le courtier étant rémunéré par l'assurance à laquelle vous avez souscrite. Vous n'avez donc aucun frais à dépenser et vous voilà avec la meilleure assurance du marché !

Quels sont les frais de courtage en bourse ?

Les frais de courtage en bourse, sont les frais que le courtier va récupérer pour avoir été l'intermédiaire lors d'un achat, d'une vente ou tout simplement d'une transaction financière.

Les frais de courtage sont les premiers frais lorsque l'on fait appel à un courtier en bourse, mais ils ne sont pas les seuls. Il y a également :

les droits de garde

les frais de tenue de compte

les frais annexes

les frais d’abonnement

Attention, sur les places financières étrangères, les frais de courtage sont bien plus cher.