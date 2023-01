Le calcul des frais d’agence immobilière

Comment sont calculés les frais d’agence lors de votre achat immobilier ? Les frais d’agence sont calculés sur la base des honoraires de l’agent immobilier qui vous accompagne, à l’image du courtier en immobilier, lors de la recherche d’un bien. Les frais d’agence comprennent aussi les frais réglés par l’agence immobilière au quotidien (loyers, salaires fixes, charges…). À ces frais d’agence s’ajoutent des frais de notaire.

Qu’est-ce que les honoraires d’agence ?

Dans le cadre d’une vente ou d’un achat de bien, les frais d’agence immobilière renvoient notamment aux honoraires de l’agent immobilier chargé d’accompagner le vendeur mettant en vente son bien ou un locataire à la recherche d’un logement. Ces frais d’agence représentent donc la rémunération de l’agent immobilier pour avoir mis à disposition son réseau, sa vitrine sur lesquelles figurent les annonces (dont la vôtre)… Il est aussi en charge de faire visiter le bien immobilier en question et d’écrire le compromis de vente.

Quels sont les frais pour vendre une maison ?

Il existe un certain nombre de frais pour vendre une maison : les droits de mutation, les honoraires de transaction, les frais de notaire… Aussi pour un logement ancien, sachez que les frais versés pour la transaction sont plus importants. Les frais d’acquisition d’un logement ancien sont estimés à environ 8% contre seulement 4% pour un logement neuf. Par ailleurs, les frais de notaire peuvent s’élever jusqu’à 20% pour un logement ancien contre seulement 800 euros pour un logement neuf.

Les frais d’agence pour la vente d’un appartement

Un appartement étant évidemment un bien immobilier, au même titre qu’une maison, les frais sont presque tous les mêmes. Toutefois, des charges peuvent s’ajouter pour les appartements. Les charges de copropriété sont par exemple payées par le propriétaire de l’appartement, bien qu’il soit possible, lors de la vente que le vendeur et l’acheteur se mettent d’accord pour s’acquitter tous les deux de ces charges.

La différence entre les frais d’agence et les frais de notaire

Les frais d’agence et les frais de notaire sont à distinguer : les frais d’agence sont ceux versés dans le cadre de la recherche d’un bien menant ensuite à l’achat. Il s’agit des honoraires d’agence décrits ci-dessus.

En revanche, les frais de notaire (ou « frais d’acquisition ») viennent s’ajouter à ces frais d’agence. Le notaire est notamment en charge d’officialiser la vente. Les frais d’acquisition renvoient à des frais administratifs que vous devez payer dans le cas d’une mutation de bien. Ces frais sont constitués de droits de mutation, des honoraires du notaire, de la contribution de sécurité immobilière et des frais annexes liés à la vente du bien.

Se passer d’agence immobilière

La location d’un logement peut se faire sans passer par une agence immobilière. Toutefois, cette absence d’intermédiaire rend les recherches bien plus compliquées pour l’un et la vente moins « accompagnée » pour l’autre. Evidemment, d’un point de vue dépenses, l’économie est très appréciable puisque les frais d’agence s’envolent.

Bien que cela puisse compliquer les mises en location (et leur recherche pour les loueurs), de plus en plus de particuliers ont recours à cette pratique non seulement en raison de ces frais d’agence qui disparaissent mais aussi car ils sont de plus en plus « méfiants » à l’égard des agences immobilières.

Certaines d’entre elles s’adonnent à des pratiques douteuses et appliquent par exemple des frais déraisonnables (les agences sont libres de fixer leurs prix), à tel point qu’il devient difficile pour un agent immobilier de justifier ses honoraires ! Cliquez ici pour en savoir plus sur les frais d’agence concernant les locations.

À savoir De plus en plus de sites Internet proposent leurs services et mettent en relation locataires et propriétaires, leur facilitant notamment les visites des biens.

Peut-on négocier les frais d’agence ?

Qui doit payer les frais d’agence immobilière ?

Dans le cadre d’une vente ou d’une location se pose forcément la question du paiement des frais d’agence immobilière. Qui paie les frais d’agence ? Dans la majeure partie des cas, c’est le vendeur du bien qui s’acquitte des frais d’agence.

‎À noter que les frais d’agence en question sont compris dans les prix que l’on voit lorsque l’on consulte une annonce affichée en vitrine. Sachez en revanche que viennent s’ajouter aux frais d’agence des frais de notaire (ou frais d’acquisition) se basant directement sur le prix de la vente.

Gardez par contre en tête que l’acheteur peut payer ces frais d’agence. Cette condition et le montant des frais doivent obligatoirement apparaître sur l’annonce pour ne pas léser l’acquéreur qui devra donc s’acquitter de ces charges.

Une question subsiste : y a-t-il un avantage pour l’acquéreur de payer des frais d’agence alors même qu’il peut bénéficier d’un accompagnement et de conseils en ne les payant pas et en les laissant à la charge du vendeur ? La réponse est oui !

En effet, il est dans l’intérêt pour l’acheteur de payer les frais d’agence dans la mesure où les frais de notaire seront moins élevés car ils se basent sur le prix hors honoraires, dont un prix moins réduit ce qui fera baisser la somme versée au notaire. Dans tous les cas, le prix du bien ne change pas.

Est-il possible de contester les frais d’agence immobilière lors d’une vente ?

Il est possible, dans certains cas, de contester les frais d’agence immobilière dans le cadre d’une vente : si l’agent manque à certaines de ses obligations, le vendeur sera en droit de ne pas payer ses frais.

L’agent immobilier doit, entre autres, vous conseiller sur l’opération (vice, conformité du bien…). La responsabilité de l’agent immobilier est engagée et s’il ne respecte pas ses tâches, le client peut envisager un recours amiable, voire un recours en justice. Le client a 5 ans pour exercer son droit. Si le préjudice subi est mineur, l’acheteur ou le vendeur peut demander une réduction des frais par rapport au préjudice subi.

Les frais des différentes agences immobilières

Les agences immobilières, nombreuses sur le marché, proposent toutes des frais différents, à l’image de leurs services, également variés. La bonne idée est de ne pas tomber dans un extrême, ni dans l’autre.

Si vous ne vous tournez que vers une seule agence pour vendre votre bien, vous vous passez des services pouvant être proposés par d’autres. En revanche, les acheteurs sauront que vous avez du mal à vendre votre bien s’il est proposé dans de nombreuses agences.

‎À l’image d’un courtier immobilier, un agent immobilier vous fait gagner du temps et de l’argent et vous évitera toute déconvenue en vous accompagnant. Profitant de son expérience, vous pourrez vendre ou faire louer votre bien en toute sécurité et profiter notamment de sa visibilité qu’il peut mettre à profit pour votre bien.

La bonne idée est de comparer les agences immobilières pour payer les frais d’agence les plus avantageux dans le cadre d’une location ou d’une vente. En général, le pourcentage de ces derniers est compris entre 5% et 10% du prix de vente.

Si vous vendez votre bien à 200 000 euros avec un pourcentage de 5%, les frais d’agence s’élèveront à 10 000 euros, ce qui n’est pas négligeable. Généralement, le pourcentage baisse à mesure que le prix de la vente de l’appartement ou de la maison augmente.

Le tableau ci-dessous décline les frais d’agence payés en fonction du pourcentage retenu du prix de la vente :

Frais d’agence en fonction du pourcentage de la vente retenu pour une vente à 200 000 €

Pourcentage Frais d’agence versés 3% 6 000 € 5% 10 000 € 6% 12 000 € 7% 14 000 € 8% 16 000 € 9% 18 000 € 10% 20 000 €

Les différences de frais peuvent s’expliquer de différentes raisons :

Acheteurs plus ou moins nombreux dans une zone donnée (si celle-ci compte peu de biens en vente, les frais d’agence baisseront pour convaincre certains propriétaires de vendre leur maison ou leur appartement)

dans une zone donnée (si celle-ci compte peu de biens en vente, les frais d’agence baisseront pour convaincre certains propriétaires de vendre leur maison ou leur appartement) Les réseaux d’agence tels que Guy Hoquet ou Century 21 factures des frais d’agence plus importants que les frais des mandataires immobiliers (il s’agit d’un professionnel de l’immobilier indépendant)

tels que Guy Hoquet ou Century 21 factures des frais d’agence plus importants que les frais des mandataires immobiliers (il s’agit d’un professionnel de l’immobilier indépendant) Ils dépendent des prix de l’immobilier actuels

Peut-on négocier les frais d’agence ?

Alors, peut on négocier les frais d’agence en 2018/2019 ? Puisque chaque agence est libre de fixer ses prix, il est possible de les négocier ! Faire jouer la concurrence vous donne déjà une belle marge de négociation immobilière : en comparant les agences, si vous trouvez une agence appliquant des frais à la baisse (mais ne vous convenant pas pour d’autres raisons), vous aurez plus de chance de faire valoir votre volonté de baisser les frais d’agence en évoquant cette différence de frais remarquée chez d’autres agences comme Orpi ou Laforêt Immobilier.

En outre, si vous êtes acheteur, jouez sur la possibilité de sortir les frais d’agence du prix de vente lors de l’achat. La négociation avec votre agent immobilier peut porter sur cette question et vous pouvez donc transformer la commission d’agence en honoraires hors prix de vente. L’agent percevra la même somme mais l’acheteur fera des économies en baissant les frais notaires se basant sur le prix de la vente.

Vous pouvez toujours évoquer la possibilité de vous tourner vers un mandataire, lequel ayant moins de charges à payer car ne travaillant pas dans une agence.

La question de la négociation Attention à ne pas être trop agressif dans vos négociations : une vente impliquant un agent immobilier et un vendeur durant plusieurs semaines, il est important d’instaurer une certaine confiance et surtout de faire en sorte que l’agent soit totalement enclin à consentir tous les efforts pour le vendre.

