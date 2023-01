Le salaire d’un courtier immobilier

Quel est le salaire d’un courtier en immobilier ? Le prix d’un courtier en immobilier en France est basé sur un pourcentage versé par la banque en fonction de la somme empruntée et des frais de courtage versés en agence.

Comment est rémunéré un courtier en prêt immobilier ?

Un courtier immobilier est toujours rémunéré, et ce, qu’il soit payant ou gratuit pour ses clients. Son salaire provient de l’établissement bancaire auprès duquel vous contractez un prêt. Il s’agit là d’une contrepartie faite par la banque dans la mesure où le courtier immobilier a réussi à lui « amener » un client.

En général, un courtier immobilier perçoit 1% à 5% de la somme empruntée dans le cadre d’un prêt immobilier. Son salaire dépend donc de l’emprunt demandé. Ainsi, si le client demande 200 000 euros (voir ici pour le salaire nécessaire) auprès de sa banque, vous percevrez, en tant que courtier, une rémunération comprise entre 2 000 euros et 10 000 euros.

Ensuite, le courtier immobilier perçoit également une partie de son salaire par son client dans la mesure où ce dernier s’acquitte de frais de courtage à l’agence, dans le cadre de la recherche d’un crédit au meilleur taux.

Quel est le salaire d’un courtier immobilier ?

Comme mentionné précédemment, le salaire d’un courtier immobilier est lié au crédit demandé par le client de la banque. Compris entre 1% et 5% des fonds empruntés, le nombre peut aussi varier en fonction de son statut. S’il travaille en cabinet de courtage, il peut gagner un salaire allant jusqu’à près de 3 000 euros par mois. Selon le prestige de celui-ci, le salaire peut augmenter de quelques centaines d’euros supplémentaires et même doubler dans certains cas.

Les courtiers indépendants dépendant quant à eux du pourcentage précédemment mentionné et ont donc tout intérêt à se montrer performants pour accompagner des clients souhaitant emprunter une importante somme d’argent. Sinon, ils devront faire en sorte qu’un nombre de client sollicitent leurs services chaque mois pour percevoir un salaire à la hauteur de leurs attentes.

Le courtier immobilier débutant ou un assistant courtier gagne un salaire d’environ 2 000 euros par mois. Après plusieurs années d’expérience, il pourra prétendre à un salaire deux fois plus élevé. Notez que le salaire d’un courtier peut varier s’il est un courtier immobilier spécialisé dans les biens résidentiels.

Devenir courtier en prêt immobilier

Le rôle d’un courtier immobilier

De plus en plus de Français sollicitent les services des courtiers immobiliers. Ces derniers ont une mission simple à résumer mais pourtant importante : être un intermédiaire entre un demandeur de prêt et l’établissement bancaire auprès duquel ce même demandeur va contracter un crédit pour son projet immobilier.

Professionnel de ce secteur, il a pour rôle de rechercher les meilleurs taux des différentes banques dans la mesure où il connaît la politique de ces dernières. En plus de sa recherche de taux qui peut s’avérer fructueuse, le courtier peut négocier pour vous les taux d’intérêts et celui de l’assurance prêteur que les banques exigent absolument pour être sûres d’être remboursées.

Vous l’aurez donc compris, vous faites également gagner de l’argent au client : s’il est rémunéré, sachez néanmoins que le courtier fait aussi économiser plusieurs milliers d’euros à son client que celui-ci ne dépensera pas dans le cadre du remboursement de votre prêt !

Constatez, dans le tableau suivant, la disparité des taux qui peuvent être trouvés, mettant ainsi en avant le rôle du courtier immobilier :

Evolution du taux immobilier moyen en mars, avril et mai 2021 :

Évolution du taux immobilier moyen en février, mars et janvier 2023

Mois Durée du prêt Taux fixes Mensualité pour 100 000 € empruntés février 10 ans 0,50% 860,10 € 15 ans 0,80% 588,40 € 20 ans 0,95% 458,10 € 25 ans 1,16% 384,60 € mars 10 ans 0,50% 863,10 € 15 ans 0,80% 593,20 € 20 ans 1,00% 461,20 € 25 ans 1,16% 385,10 € janvier 10 ans 2,06% 860,1€ 15 ans 2,23% 588,4€ 20 ans 2,28% 459,9€ 25 ans 2,35% 384,6€

Il lui fait aussi gagner du temps : constitution de son dossier, étude de son profil et de sa situation professionnelle, estimation de la capacité d’emprunt… Le courtier spécialisé en immobilier est le véritable couteau suisse du client qui fait appel à lui.

Il mettra en avant les documents qui ne sont pas demandés par la banque mais qui représenteront une véritable plus-value dans l’obtention du prêt. Enfin, en tant que vous courtier, vous devez consulter physiquement la plupart des banques pour votre client afin de lui trouver le meilleur taux.

Pour devenir courtier immobilier, il convient de faire des études se rapprochant de celles de l’agent immobilier et des professionnels du marketing et de la finance. N’hésitez pas à faire une recherche pour découvrir les diplômes vous permettant d’exercer en tant que courtier (BTS, formations spécialisées…).

Les différents statuts de courtier immobilier

Vous pouvez exercer en tant que courtier immobilier au sein d’une agence, ou en indépendant. Comme pour beaucoup d’autres professions, travailler seul ou dans un cabinet dépendra de chacun, dans la mesure où les deux statuts présentent des avantages et des inconvénients.

En tant qu’indépendant, le courtier immobilier se doit d’avoir un carnet d’adresse rempli, de très bien connaître le secteur mais aussi ses acteurs, c’est-à-dire les banques et les assurances. Un courtier en prêt immobilier salarié aura moins de pression qu’un indépendant mais ne sera pas aussi libre dans sa manière d’exercer qu’un indépendant, et surtout, son salaire dépendra aussi du cabinet dans lequel il exerce, ce qui peut éventuellement freiner certains clients.

Les courtiers immobiliers en ligne

De plus en plus de courtiers peuvent être sollicités en ligne. Ils profitent des très nombreuses possibilités qu’offre Internet pour vous proposer par exemple une simulation de prêt en ligne et aussi une recherche des meilleurs taux.

Avec Internet, plus besoin de se déplacer ! Le client gagne du temps en envoyant en pièces jointes les documents demandés. Le courtier en ligne est gratuit puisqu’il n’existe pas de frais de courtage. Son salaire est basé sur le montant du prêt est percevra 1% de cette somme, versé par la banque. Passer par une agence de courtage sera donc bien plus coûteux que solliciter un courtier en ligne.

FAQ

💰 Comment est payé un négociateur immobilier ?

Un négociateur immobilier (on parle aussi d'agent immobilier) a pour rôle de trouver des biens immobiliers de différentes natures (terrains, appartements...) pour de potentiels acheteurs. Il est aussi un intermédiaire entre les acheteurs et les vendeurs de ces biens. Capable de conseiller les deux parties, il doit avoir des connaissances dans plusieurs secteurs, dont le juridique dans la mesure où les ventes doivent respecter un certain nombre de textes de loi.

Il perçoit un salaire compris entre 1 200 à 2 000 euros nets par mois en tant que débutant. Ce salaire peut atteindre ensuite 2 500 à 3 500 euros nets mensuels après quelques années d'expérience.

🗂️ Quels documents pour contracter un crédit ?

Pour demander un crédit, vous allez avoir entre autres besoin de :

La photocopie recto-verso d'une pièce d'identité

Un RIB

Un justificatif de domicile

Vos deux derniers bulletins de salaire

Vos relevés de compte

Des justificatifs d'apport personnel issu par exemple d'un héritage, d'un prêt...

Vous pouvez, pour en savoir plus sur le crédit immobilier, vous rendre sur cette page.

🇨🇭 🇨🇦 Quel est le salaire d'un courtier immobilier en Suisse et au Canada ?

Un courtier immobilier exerçant au Canada ou au Québec percevra un salaire moyen de 100 000 dollars annuels. Ce chiffre peut fortement varier en fonction des résultats qu'il obtient. Un courtier immobilier Suisse, basé par exemple à Genève ou à Vaud, aura un salaire moyen de 100 000/120 000 francs suisses.

👨‍🎓 Quelles études faire pour être agent immobilier ?

Pour être agent immobilier, vous pouvez un BTS ou un DEUST professions immobilières. De nombreuses écoles forment au métier d'agent immobilier, et il est même possible de suivre un cursus juridique ou commercial/économique.