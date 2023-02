Modèle contrat de location

Un modèle de contrat de location gratuit à télécharger

Lorsqu’on veut louer un bien immobilier, on peut vite être bloqué par le contrat de location. Dès lors, il est normal de chercher comment télécharger un modèle de contrat de location à titre gratuit sur Internet ? Il est vrai qu’il sera bien plus simple d’utiliser un contrat de location déjà mis en forme téléchargeable sur cette page. Toutefois il faut pouvoir être sûr et certain que le document sera en conformité avec la loi.

Fort heureusement, le modèle de contrat de locationn entre particuliergratuit téléchargeable en Word ou PDF ici est en accord avec les dernières dispositions légales relatives au logement. Il est important que le modèle de contrat de location qui sera utilisé soit actualisé fréquemment afin d’éviter de contrevenir à la loi.

Afin de protéger le bailleur (souvent le propriétaire) et le preneur (le locataire), le contrat de location doit définir clairement les engagements des uns et des autres. En tant que document légal, un modèle de contrat de location doit se conformer aux modalités de la loi Alur pour 2019. Découvrez le texte de la loi Alur en cliquant ici.

L’avantage du modèle de contrat de location meublé et/ou d’un bail non-meublé numérique (PDF ou Word) c’est qu’il peut être transporté partout très simplement. De plus, puisqu’il peut être envoyé par mail en quelques secondes, cela facilite considérablement les échanges entre les différentes parties impliquées dans la location.

Qu’est-ce qu’un contrat de location ?

Le contrat de bail locatif d’un appartement ou d’une maison est un document légal permettant de fournir une protection aux individus s’engageant dans une location. Le propriétaire (ou bailleur) et le locataire (ou preneur) doivent signifier leur accord (par une signature) sur les responsabilités incombant à chacun.

Le bail est soumis à un régime particulier. Il est alors important de bien comprendre le fonctionnement du contrat de location afin de déterminer quels sont les droits et obligations de chaque partie.

Comme indiqué sur tout bon modèle de contrat de location d’un appartement ou d’une maison, en signant le contrat le locataire et le propriétaire auront diverses obligations.

Les obligations du locataire et du propriétaire :

LOCATAIRE PROPRIÉTAIRE Payer le loyer Garantir un usage sûr du bien S’acquitter des charges locatives Assurer la viabilité du bien Signaler les défauts n’ayant pas été relevés lors de l’état des lieux S’acquitter des charges et impôts liés au bien Respecter le droit de visite du bailleur Rendre le bien disponible à la date convenue Ne pas dégrader le bien (les dégradations liées à la vie courante n’étant pas prises en compte) Entretenir le bien (l’entretien courant reste à la charge du locataire)

Loin d’être coercitif, remplir un modèle de contrat de location entre bailleur et preneur assure la sécurité de toutes les parties concernées. Si un manquement aux obligations imposées par contrat est observé, il est possible de contraindre le fautif en justice (pour obtenir des dommages et intérêts, la résiliation du bail, etc.)

Modèle contrat de location : Quels documents pour un bail de location ?

Afin de réaliser un bail en bonne et due forme, un contrat de location PDF gratuit pour 2018 / 2019 ne sera pas suffisant. Certes, le modèle de contrat de location devra être à jour, mais il faudra compléter le dossier en y ajoutant plusieurs éléments.

Dans un contexte socio-écologique particulièrement intense (surtout en ce qui concerne le logement), il n’est pas surprenant que le bail de location doive être accompagné d’un dossier de diagnostic technique (DDT). Ce dossier comprend, entre autre, le diagnostic électricité (DE) et le diagnostic gaz (DG) pour les biens de plus de 15 ans. On y trouve également le DPE (diagnostic de performance énergétique) ou le diagnostic loi Carrez.

Le contrat de bail comprend également la « notice d’information relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs ainsi qu’aux voies de conciliation et de recours » (abrégée en « notice d’information »). Cette note permet de rappeler à chacun ses droits (et surtout ses devoirs) durant la location.

Bien qu’il ne soit pas obligatoire, il est important de faire figurer l’état des lieux d’entrée dans le contrat de location. En effet, cela permettra au bailleur et au preneur d’être pleinement d’accord sur les modalités d’utilisation du bien.

La loi sur le logement étant amenée à évoluer fréquemment, il est difficile d’utiliser un modèle de contrat de location gratuit de 2017. Pour éviter toute déconvenue, mieux vaut utiliser un document à jour lorsqu’on entame une location.

Malheureusement, il ne suffit pas de télécharger un modèle de bail de location gratuit sur Internet pour savoir quoi en faire. D’autant que de grandes différences existent entre les différents baux comme, par exemple, entre un contrat de location entre particulier et un modèle de contrat de location gérance (cession temporaire d’un fonds de commerce).

Afin de parvenir à compléter un contrat de location sans peine, il est bon de savoir comment le rédiger. Puisqu’il s’agit d’un document officiel et légal, un modèle de contrat de location n’aura de valeur juridique que si un certain nombre d’éléments y figurent, à savoir :

La désignation des parties (informations sur le bailleur et le preneur)

Le type de bien (adresse, surface, étage, etc.)

Les modalités de location (date d’entrée et durée de la location)

L’usage prévu ou destination du local (habitation, professionnel/habitation…)

Les informations sur le loyer (révision, loyer du locataire précédent, etc.)

Le montant de la garantie (et éventuellement les clauses de résiliation)

Les conditions financières (modalités paiement, charges, assurance…)

Les différentes clauses potentielles (clause de solidarité ou clauses résolutoires)

Si c’est un mandataire (agence, syndic, etc.) qui utilise un modèle de contrat de location pour conclure le bail, ce dernier devra également faire figurer sur le contrat le montant de sa rémunération.

Modèle contrat de location : Est-ce que le bail est obligatoire ?

La législation française encadrant les contrats de location est particulièrement dense. Cela a pour but de protéger au mieux propriétaire et locataire afin d’éviter les litiges relatifs aux contrats de bail.

De ce fait, il est obligatoire de réaliser un contrat de bail dès lors qu’on souhaite louer ou faire louer un bien quel qu’il soit. Bien sûr, des différences existent entre les différents modèles de contrat de bail, mais cela ne dispense pas de les utiliser. Il en est de même pour la lettre de résiliation signifiant la fin du bail locatif.

Il existe un modèle de contrat de location pour parking, un modèle de contrat de location pour véhicule ou même un contrat de location saisonnière simple pour certains cas spécifiques (vacances ou location étudiante par exemple). Il ne reste qu’à télécharger le plus adapté gratuitement.

Qu’on décide de rédiger son contrat de bail par soi-même, de faire appel à un expert mandaté ou d’utiliser un modèle de contrat de location gratuit, il est obligatoire de faire un contrat. Tout manquement à cette règle exposerait le contrevenant à des poursuites judiciaires.