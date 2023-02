Renouvellement bail de location

Est-ce que le bail se renouvelle automatiquement ?

Comment se déroule le renouvellement d’un bail de location ?

Un bail de location est un contrat qui dure (minimum) trois ans et celui-ci se renouvelle automatiquement dans le cas où le propriétaire ne souhaite pas reprendre son logement.

Le propriétaire et le locataire peuvent effectuer un renouvellement pour une courte durée, un renouvellement classique et un renouvellement avec un augmentation du loyer.

Néanmoins, les conditions du renouvellement ne changent pas le dépôt de garantie versé par le locataire au moment de la location.

Le renouvellement du bail d’une location meublée et/ou non-meublée sans augmentation de loyer

Le renouvellement du bail d’une location meublée et/ou non-meublée ne nécessite aucune démarche administrative pour le propriétaire et le locataire.

En effet, le renouvellement du bail de location est possible pour trois années supplémentaires et/ou six années si le propriétaire est une société et/ou une compagnie d’assurance. Le propriétaire et le locataire ne doivent pas nécessairement réaliser un nouveau contrat de location et le renouvellement du bail de location est similaire aux conditions du bail de location initial.

Dans le cadre d’un local commercial, le renouvellement du contrat de location est différent. Le renouvellement d’un bail commercial est juridiquement encadré et le propriétaire du local commercial a trois options pour réaliser le renouvellement (ou non) du bail commercial.

La proposition du renouvellement du bail commercial : proposition formulée par le propriétaire ou le locataire

Le refus de la proposition (du locataire) du renouvellement du bail commercial avec le versement d’une indemnité d’éviction

Le refus de la proposition (du locataire) du renouvellement du bail commercial avec l’invocation d’un motif légitime pour éviter le paiement de l’indemnité d’éviction

Le renouvellement d’un bail de location de courte durée

Il est possible de renouveler un contrat de location pour une durée de bail inférieure à trois ans dans le cas où le propriétaire est contraint de récupérer son logement pour une raison professionnelle et/ou familiale.

Le propriétaire doit avertir le locataire (au moins) six mois avant la fin du bail de location. À ce moment-là, il doit établir un nouveau contrat de location où il indique l’événement précis qui justifie la durée de location inférieure au délai légal.

Il devra confirmer au locataire cet événement deux mois avant la fin du contrat avec une lettre recommandée avec un avis de réception et/ou par un acte d’huissier. Ces démarches administratives qui peuvent paraître fastidieuses protègent le locataire et le propriétaire s’il y a un éventuel conflit entre les deux parties.

Un renouvellement bail habitation avec augmentation loyer

Au moment d’un renouvellement d’un bail de location, les mensualités du loyer peuvent être réajustées selon les conditions déterminées par la loi.

Agence Nationale pour l’Information sur le Logement. Toutes les informations complémentaires concernant la réévaluation du loyer au moment du renouvellement du bail de location sur le lien de l’

Que se passe-t-il pour un non-renouvellement bail location ?

Le propriétaire n’est pas tenu d’effectuer un renouvellement du bail de location mais il est tenu d’avertir son locataire quelques mois avant la fin du bail de location et justifier le non-renouvellement du bail d’habitation, conformément à l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.

Le propriétaire souhaite réintégrer son logement

Le propriétaire souhaite vendre son logement

L’invocation d’un motif sérieux et légitime : impayés du locataire, troubles anormaux du voisinage, etc.

Quand renouveler son bail ?

La fin d’un bail de location 3 ans est effective trois années après la remise des clefs pour un logement défini comme la résidence principale du locataire. Le propriétaire et/ou le locataire peuvent effectuer la demande pour renouveler le bail de location quelques mois avant la fin du contrat de location pour définir les conditions du renouvellement.

Un renouvellement du bail de location standard

Un renouvellement du bail de location de courte durée

Un renouvellement du bail de location avec une augmentation du loyer

Néanmoins, le propriétaire est dans son droit s’il souhaite refuser le renouvellement du bail de location avec l’invocation d’une raison valable.

Aujourd’hui, le bail de location est soumis au renouvellement du bail habitation par tacite reconduction, c’est-à-dire la fin du bail de location existant et la création d’un nouveau contrat de location avec les mêmes conditions.

En effet, la prolongation du bail d’habitation ne nécessite aucune démarche administrative particulière pour le propriétaire et le locataire excepté si le propriétaire souhaite un renouvellement du bail de location de courte de durée et/ou un renouvellement du contrat de location avec une augmentation du loyer.

Aujourd’hui, il existe des modèles contrat de location pour réaliser une lettre de renouvellement de bail d’une location meublée et/ou d’une location non-meublée.

Le renouvellement “classique” d’un bail de location est effectif pour trois années supplémentaires et/ou six années supplémentaires dans le cas où le propriétaire est une personne morale, c’est-à-dire une société.

Informations supplémentaires :

Comment utiliser un kit de location ?

FAQ

❓Quel est le préavis pour quitter une location ?

Le délai de préavis pour une location qui constitue la résidence principale du locataire varie selon le type de contrat de location.

Un mois de préavis pour les locations meublées

Trois mois de préavis pour les locations non-meublées

Les locations qui ne constituent pas la résidence principale du locataire (maison de vacances, par exemple) ne sont pas soumises à cette réglementation.