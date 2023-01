Les taux fixes

Que sont les taux fixes ? Se distinguant des taux variables, les taux fixes sont des taux d’intérêts qui ne changent pas, et ce, durant toute l’intégralité du remboursement de crédit immobilier. Il ne changeront donc pas, contrairement aux taux variables qui fluctueront pendant le remboursement du prêt immobilier contracté.

Qu’est-ce qu’un taux fixe ?

Un taux fixe est un taux d’intérêts restant inchangé dans le cadre du remboursement de votre crédit immobilier ou de votre crédit à la consommation. Autrement dit, vous remboursez votre crédit avec les mêmes intérêts durant l’intégralité du prêt immobilier.

Notez toutefois que le choix de ce taux n’a pas d’impact sur la manière avec laquelle vous pouvez rembourser vos mensualités. Vous pouvez très bien choisir plusieurs types d’échéances. Par exemple, vous pouvez décider de rembourser votre crédit avec les mêmes échéances chaque mois (la somme remboursée ne changera pas jusqu’à la fin du remboursement du crédit) ou opter pour des mensualités à échéances progressives ou modulables.

La mensualité progressive vous donne la possibilité de rembourser votre crédit en versant une somme de plus en plus élevée au cours du prêt. Vous pourrez convenir avec votre banquier que les mensualités remboursées augmenteront de quelques pourcents chaque année par exemple.

La mensualité modulable vous permet, comme son nom l’indique, de modifier la somme remboursée chaque mois. Évidemment cela aura un impact sur le temps de remboursement du crédit. Plus la somme remboursée sera importante chaque mois, plus vite vous rembourserez votre crédit, et inversement.

Le taux fixe vous assure une sécurité non négligeable dans le cadre du remboursement de votre crédit. Vous pouvez vous organiser de sorte à rembourser votre prêt selon le planning que vous vous êtes donné en préparant votre demande de prêt. Privilégiez ce type de prêt si vous empruntez une somme très importante et que vous vous engagez donc sur la durée. Cela évitera toute mauvaise surprise.

À l’inverse, le taux fixe sera pénalisant pour vous si vous décidez de rembourser votre crédit par anticipation, c’est-à-dire de rembourser votre crédit bien plus rapidement que ce que vous aviez prévu en établissant votre plan de financement.

De ce fait, si vous percevez une importante somme d’argent ou que vous vendez un bien, votre banque appliquera des pénalités de remboursement anticipé allant jusqu’à 3% du capital restant que vous devez encore (ou six mois d’intérêts) : tournez-vous vers le prêt à taux variable si vous pensez vendre un bien par exemple. Fort heureusement, votre banque vous demandera de rembourser la plus petite somme de ces deux pénalités.

Comparez les taux immobiliers et trouvez le meilleur avec papernest Le meilleur prêt

Annonce

Dois-je opter pour un taux fixe ou un taux variable ?

Les taux variables, également appelés taux révisables, sont des taux qui fluctuent chaque année généralement à chaque date anniversaire de la signature du prêt immobilier, contrairement aux taux fixes. Si le taux variable se base sur votre profil emprunteur, il se base avant tout sur l’Euribor notamment (pour Euro Interbank Offered Rate). Il s’agit d’un indice relatif au taux moyen auquel les établissements bancaires européens se prêtent de l’argent.

C’est à l’Euribor que votre banque ajoute une marge à ce taux, en fonction de votre situation, en se penchant entre autres sur :

vos revenus

votre âge

votre capacité d’emprunt

votre apport personnel

votre reste à vivre

Vous comprendrez donc que plus votre situation est favorable à un remboursement sans difficulté majeure, plus les taux sont intéressants pour vous. Le taux variable présente donc la particularité de changer au fil du temps et peut être une alternative intéressante au taux fixe dans la mesure où ils peuvent se situer en dessous de ce dernier.

Vous devez ainsi vous référer aux taux fixes actuels pour savoir s’il est judicieux de se tourner vers un taux variable, surtout en 2021, année durant laquelle les taux d’intérêts font partie des plus bas de l’histoire. Cliquez ici pour en savoir plus au sujet de cette baisse des taux.

Nous ne pouvons que vous conseiller d’opter pour un prêt à taux variable que si vous ne contractez celui-ci sur quelques années à peine tout au plus. Si la durée de votre prêt est courte, alors vous aurez tout intérêt à ne pas choisir de taux fixe.

Vous désirez devenir propriétaire mais ne savez pas par où commencer ? Retrouvez toutes les étapes détaillées dans notre guide gratuit ! Téléchargez-moi

Annonce

Les avis et commentaires +4000 avis - Excellent Benoît Super expérience avec Papernest Super expérience avec Papernest pour notre crédit immobilier malgré la situation du Covid-19. Mais ca fait plaisir d'avoir des personnes réactives Alicia CZL Un service au top ! Un service de qualité et un accompagnement personnalisé de la négociation à la signature ! Mon conseiller était vraiment engagé dans mon projet Anne Jupin 5 étoiles Première expérience de prêt pour moi et je conseille de passer par un courtier. Quel soulagement de trouver un professionnel pour négocier à ma p célia morel Très bon service Très bon service, l’interlocutrice était très chaleureuse, agréable et efficace. Elle a fait preuve de beaucoup de professionnalisme ! Cela me s Maxime Grâce à papernest j'ai pu enfin trouver… Grâce à papernest j'ai pu enfin trouver le crédit qu'il me fallait pour acheter mon appartement. En plus, tout a été rapide et sans stress. Je re Victor Courtier impliqué et disponible Un grand merci à Anthony pour avoir été d'une aide précieuse pour constituer notre dossier et négocier un taux avantageux. Tout se passe en ligne Vincent Un service très utile Un service très utile, qui nous as permis de faire les démarches facilement et rapidement tout en ayant de très bons conseils. Je pensais au début Matt Pace Service très utile pour mon prêt ! Je salue la qualité et l'efficacité des équipes lors de la négociation de mon crédit ! Très satisfait ! Envie de voir plus d'avis sur papernest ?

Contracter un crédit immobilier avec un taux fixe

Les taux fixes pour un crédit immobilier en 2021

Comme nous le mentionnions, choisir de rembourser son prêt avec un taux fixe peut être intéressant selon les situations. Dans le cas où vous contractez un crédit immobilier sur 15 ans, alors il peut être judicieux de choisir ce type de taux, d’autant plus que les taux moyens sont très bas. Si votre prêt immobilier est d’une durée de 5 ans voire 10 ans, il faudra peut-être reconsidérer votre choix de vous tourner vers un taux fixe.

Référez-vous au tableau ci-dessous pour vous rendre compte de l’évolution des taux fixes sur l’année 2020 :

Evolution du taux immobilier moyen en janvier, février et mars 2020 :

Mois Durée du prêt Taux fixes Mensualité pour 100k € empruntés Janvier 2020 10 ans 0,68% 862,20€ 15 ans 0,92% 595,00€ 20 ans 1,10% 464,40€ Février 2020 10 ans 0,68% 862,20€ 15 ans 0,92% 595,00€ 20 ans 1,10% 464,40€ Mars 2020 10 ans 0,69% 862,70€ 15 ans 0,92% 595,00€ 20 ans 1,11% 464,80€

Comparer les banques pour bénéficier du meilleur taux fixe

Si vous êtes encore hésitant concernant le choix du taux fixe ou du taux variable, utilisez un comparateur de prêt pour choisir la meilleure banque ! En effet, si certaines banques appliquent des taux similaires, d’autres, en revanche, vous proposeront des taux fixes très avantageux, vous permettant d’emprunter la somme dont vous avez besoin et de rembourser votre crédit à moindre coût.

Gardez également à l’esprit que le taux d’intérêts fixe n’est pas le seul levier sur lequel vous devez vous pencher si vous contractez un crédit auprès d’une banque comme UBS ou n’importe quel autre établissement bancaire. Il existe d’autres variables que vous devrez négocier avec votre banquier pour que le prix de votre crédit soit le plus avantageux pour vous.

Pensez par exemple à l’assurance emprunteur ou aux frais de dossier. Toutes ces variables auront une influence sur votre TEG, un pourcentage relatif au coût total de votre crédit immobilier que vous pourriez contracter en cette année 2020.

Solliciter les services d’un courtier immobilier peut, à cet effet, être intéressant pour vous faire gagner du temps (il porte votre dossier auprès des banques) et de l’argent car il pourra négocier les meilleurs taux pour vous.

Trouvez le meilleur prêt immobilier en quelques minutes avec le comparateur papernest ! Je compare !

Annonce

Pour aller plus loin

FAQ

🏦 Quelle banque choisir entre Migros et Raiffeisen pour mon crédit à taux fixe ?

Il existe un très grand nombre de banques pouvant vous accorder un prêt immobilier que vous pourrez rembourser avec un taux fixe comme par exemple le Crédit Suisse ou BCV. La meilleure chose à faire est d'utiliser un comparateur de banques pour confronter non seulement les taux pratiqués par Migros et Raiffeisen mais aussi des frais annexes liés à votre prêt immobilier comme par exemple les frais de dossier.