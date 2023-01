Emprunter après 60 ans, c’est possible

Est-il possible d’emprunter après 60 ans ? Oui, vous le pouvez ! Il n’existe pas d’âge limite pour faire une demande de prêt immobilier. Toutefois, passé un certain âge, il devient plus difficile d’obtenir un crédit auprès d’une banque, même si des solutions existent.

Combien peut-on emprunter après 60 ans ?

Il n’existe pas d’âge limite légal pour contracter un prêt bancaire pour un projet immobilier. Vous pouvez aussi bien, après 60 ans, emprunter 10 000 euros comme 100 000 euros ou même plus ! En réalité, ce sera davantage les conditions d’obtention du prêt qui varieront. Si vous en avez les capacités financières, faire un crédit sera donc possible.

Pour savoir combien peut-on emprunter, même à 60 ans, n’hésitez pas à faire une simulation de prêt immobilier sénior qui calcule en ligne votre crédit pour vous. La simulation de votre prêt immobilier à 60 ans ou après cet âge dépendant de paramètres en commun avec les demandeurs de prêt plus jeunes, vous renseignerez les mêmes informations, comme par exemple la somme souhaitée et la durée du prêt.

Qu’il s’agisse d’un prêt après 60 ans ou non, si vous ne dépassez pas les 35% d’endettement (soumis à une majorité de demandeurs de prêt), vous augmentez vos chances d’obtenir votre prêt immobilier. À l’image d’un prêt demandé par un individu moins âgé, il reste toutefois possible d’emprunter avec un taux d’endettement supérieur à 35% : c’est possible lorsque vous générez des revenus nets mensuels importants ou que vous êtes capable de prouver qu’il vous reste d’importants moyens financiers et ce, même après avoir réglé vos charges.

Le saviez-vous ? Il est même possible, selon les cas, d’emprunter une plus grande somme d’argent qu’un demandeur de prêt jeune, et ce, même en ayant plus de 60 ans ! Prenez simplement en compte, au moment de calculer cette nouvelle charge qui s’ajoutera, que le tarif de l’assurance sera plus important.

Dès le 1er janvier 2022, les recommandations du HCSF (Haut Conseil de Stabilité Financière) seront obligatoires. Aucun emprunt ne sera accordé pour un taux d’endettement supérieur à 35%, et sur une durée maximale de 25 ans (En savoir plus).

Jusqu’à quel âge peut-on emprunter pour un prêt immobilier ?

Bien qu’il n’existe pas de plafond d’âge officiellement, dans les faits, cela se complique. L’un des éléments qui freinera votre demande de prêt est l’assurance emprunteur. En effet, la plupart des banques tiennent à ce que le remboursement du crédit soit fait aux alentours de 75 ans. Ainsi, le prêt sera possible mais sa durée, elle, sera relativement courte. Des établissements proposent une assurance jusqu’à 90 ans, mais ils sont plus rares à accéder à ce genre de demandes.

Rassurez-vous donc : si cela reste quelque peu compliqué, sachez que votre statut de retraité/senior ne vous empêchera pas de demander un prêt, d’autant plus si vous avez déjà fini, par le passé, de rembourser un prêt. Votre passé « d’ancien demandeur de prêt » est justement un élément qui pourra faire pencher la balance en votre faveur.

Faire sa demande de prêt en étant senior

Alors, si les possibilités de faire sa demande de prêt en étant senior sont bien réelles, il va toutefois falloir présenter un certain nombre de garanties à votre banquier pour qu’il vous accorde le prêt que vous voulez. Puisqu’il est question de votre banquier : si celui-ci vous connaît assez bien et s’il a accès à votre historique de prêt(s), il saura que vous êtes en capacité d’honorer votre remboursement.

Ensuite, la question de l’assurance prêteur se pose : il faudra répondre à de nombreuses questions sur votre situation et plus particulièrement sur votre état de santé, analysé par le prisme d’un questionnaire (pouvant être approfondi en fonction de vos réponses). Selon vos réponses, les mensualités peuvent donc être alourdies par les banques dans la mesure où celles-ci voudront que le prêt soit remboursé rapidement.

De ce fait, plusieurs variables sont prises en compte : le fait d’être fumeur ou non, de présenter des problèmes de santé particuliers… Également, il est peut-être inutile de souscrire une couverture liée à l’incapacité de travail ou la perte d’activité dans le sens où il est probable que vous vous approchiez de votre retraite, si celle n’a pas encore été déjà prise.

À savoir La Convention AERAS (s’assurer et emprunter avec un risque aggravé en santé) donne la possibilité aux demandeurs de prêt présentant un risque de santé aggravé d’obtenir une assurance emprunteur. Ce droit à l’oubli permet à un demandeur de ne pas déclarer un ancien cancer si celui-ci a été diagnostiqué avant l’âge de 18 ans et qu’il ait été traité depuis 5 ans, ou s’il a été diagnostiqué après la majorité et que le protocole thérapeutique s’est achevé il y a 10 ans ou plus.

Vous pouvez avoir recours à plusieurs solutions pour pouvoir emprunter :

Le nantissement : le nantissement consiste à « mettre en jeu » l’un de vos placements financiers comme une assurance vie pouvant être « saisissable » par la banque en cas de défaut de paiement. Durant ce temps, vous ne pourrez pas profiter de ce placement tant que vous n’avez pas remboursé le crédit immobilier Le prêt viager hypothécaire : cela consiste à placer en hypothèque un bien immobilier contre l’obtention d’une somme d’argent, donc de votre prêt. Si vous ne pouvez pas rembourser la somme due, la banque obtient ce remboursement en vendant votre bien. Pour en savoir plus, rendez-vous ici. Le prêt hypothécaire cautionné : comme son nom l’indique, votre prêt est notamment contracté par le biais d’une caution que vous récupérez à la fin du remboursement. Si les conditions du prêt ne sont pas modifiées, l’établissement prêteur se chargera tout de même de vendre le bien immobilier en question pour se rembourser

Enfin, comme cela a été précédemment mentionné, il est préférable de ne pas demander un crédit sur une longue durée à partir d’un certain âge, compte tenu du fait que l’obtention d’un prêt s’étendant jusqu’à 85 ans ou plus s’en voit compromise.

Vous comprendrez également que selon les banques ou les assurances, les conditions du prêt varieront. Vous voulez contracter un prêt immobilier senior au Crédit Agricole ? Renseignez-vous sur les taux pratiqués auprès de votre banque, mais pensez à la comparer avec les autres.

Bon à savoir Le prix d’une assurance pour un demandeur de prêt âgé de plus de 60 ans peut être bien plus élevé que celui d’un demandeur moins âgé : le taux peut être de plus d’1% !

Emprunter 150 000 euros à 60 ans

Les plus de 60 ans ont la possibilité de demander un prêt à des taux avantageux malgré leur âge ! En effet, si ces derniers contractent un crédit sur une durée relativement courte (10 ans), les mêmes conditions s’appliquent : le taux d’intérêts baisse car le crédit est remboursé plus rapidement. Et contrairement à ce que l’on pourrait penser, notamment avec la baisse des revenus liée à la retraite, certains seniors jouissent d’un meilleur apport car leurs revenus ont été importants durant plusieurs années.

Si vous continuez à générer des revenus mensuels et que vous souhaitez connaître vos futures mensualités avec un taux d’endettement maximum de 35%, consultez le tableau ci-dessous !

Capacité d’emprunt à taux d’endettement maximal

Salaire mensuel net Mensualité maximale Prêt sur 10 ans Prêt sur 15 ans Prêt sur 20 ans 1 200 € 429 € 50 400 € 75 600 € 100 800 € 1 700 € 595 € 71 400 € 107 100 € 142 800 € 2 000 € 700 € 84 000 € 126 000 € 168 000 € 2 500 € 875 € 105 000 € 157 500 € 210 000 € 3 000 € 1 050 € 126 000 € 189 000 € 252 000 € 3 500 € 1 225 € 147 000 € 220 500 € 294000 € 4 000 € 1 400 € 168 000 € 252 000 € 336 000 € 4 500 € 1 575 € 189 000 € 283 500 € 378 000 € 5 000 € 1 750 € 210 000 € 315 000 € 420 000 €

Comme vous pouvez le constater, d’importants revenus vous permettront de rembourser plus rapidement votre crédit. La durée de prêt s’en voit réduite si vous disposez d’un certain apport qui viendra réduire la somme dont vous avez besoin ! Notez enfin que le prêt immobilier senior sans apport est possible mais encore moins évident à obtenir.

FAQ

💰 Combien peut-on emprunter après 60 ans ?

Il n’existe pas de montant minimum ou maximum qu’il est légalement possible d’emprunter après 60 ans. Il faut cependant avoir conscience que les banques s’attendent généralement à ce que la somme empruntée soit remboursée avec les 75 ans de l’emprunteur. Il faut savoir que plus la durée d’emprunt est courte, plus le taux immobilier appliqué est élevé. Par ailleurs, il faut s’attendre à un taux d’assurance assez élevé pour un prêt immobilier senior.

📈 Comment connaître le montant de ses mensualités ?

Pour savoir combien il est possible d’emprunter, il faut se baser sur le montant des mensualités. En effet, les mensualités ne peuvent représenter plus d’un tiers du revenu mensuel net de l’emprunteur afin de ne pas le placer en situation de surendettement. Pour calculer le montant de ses mensualités à taux d’endettement maximal, il suffit de multiplier le montant de son revenu mensuel net par 0,35.